當我談到艾卓荒野（第一部和第二部）的設計時，我提到我們是如何選擇十個雙色的輪抽原型並且給每個原型分配一個故事的。我今天要檢視這十個故事並且說說這些故事到底是什麼（因為我們也喜歡這些經典故事的改編），以及我們是如何將它們搬到卡牌上的。這裡要說明的是，標題是啟發我們的原本故事。

我會先從和凱瀾這個主線劇情有關的五個故事開始（並且以它們在故事中出現的順序排列）。結束之後我會說說其他的五個故事。

睡美人（藍黑）

角色

塔萊恩 ：至高仙的領導者。塔萊恩好奇、非常強大，並且超凡脫俗。塔萊恩認為自己是艾卓的守護者。

：至高仙的領導者。塔萊恩好奇、非常強大，並且超凡脫俗。塔萊恩認為自己是艾卓的守護者。 歐拜拉：塔萊恩的女兒，同時也是艾卓最強大的決鬥者。她目前被困在惡邪倦眠的效果裡，但她千錘百鍊的鬥劍本能卻無法被壓制。歐拜拉在艾卓上漫遊，即使在睡著了的情況下還是在尋找其他的決鬥者。

由塔萊恩帶領的至高仙是一群喜歡惡作劇的吵鬧傢伙們。他們從時空邊境的短程旅遊歸來之後發現非瑞人正在侵略這個時空。在和三個女巫姊妹阿加莎、希爾妲，和艾綸緹達成協議之後，一個叫做惡邪倦眠的巨大睡眠咒語快速在艾卓擴散並且扭轉了非瑞人侵略的局勢。

在非瑞人被打敗之後，惡邪倦眠並沒有消失，而且還在持續強化著。

它招來了會噬食美夢和噩夢的生物。

最後，它侵襲了至高仙居住的圖因谷。

塔萊恩的女兒歐拜拉睡著了，但卻在睡著的情況下夢遊決鬥了整個時空，造成了極大的破壞。

塔萊恩叫來了一個來自於邊境地的男孩凱瀾，並吩咐他取回送給三個女巫姊妹的禮物（靈魂鼎鑊、凜冬皇冠，以及誘人蘋果）來破除這個咒語。

同時，歐拜拉的隨員美麗、歌唱，和祝福使用各種辦法讓她不造成更多的麻煩。

小紅帽（紅綠）

角色

小紅玉 ：一個堅強、務實的年輕女性。她可以為了家人做出任何事。她狡猾又足智多謀。

：一個堅強、務實的年輕女性。她可以為了家人做出任何事。她狡猾又足智多謀。 阿加莎 ：三個巫女姊妹之一。她親切和充滿母愛的外表偽裝了她禽獸般的本性。

：三個巫女姊妹之一。她親切和充滿母愛的外表偽裝了她禽獸般的本性。 大野狼：小紅玉的哥哥，同時也是一個可怕的戰士。他被迫服從阿加莎和妹妹戰鬥。

故事

塔萊恩為了答謝巫女阿加莎幫助創造惡邪倦眠而送給她一個魔法鼎鑊。

這個鼎鑊可以將活的生物濃縮成他們的魔力精華。她在邊牆鎮附近住了下來，希望可以哄騙一些可憐的傻蛋成為她的下一餐。

同一時間，小紅玉的哥哥突然消失了。小紅玉不知情的是，她的哥哥已經被阿加莎抓走並蠱惑成為她的打手。小紅玉在邊牆鎮的街上碰到被塔萊恩送去取回鼎鑊和其他神器的凱瀾。她答應幫他找到當地的女巫，希望在這麼做的同時讓她能找到她哥哥。

在邊境地的森林中碰到許多危險的遭遇之後，小紅玉和凱瀾終於抵達了阿加莎的小屋。

在一場激戰之後，凱瀾把阿加莎推進她自己的鼎鑊裡，活活煮了她。

在完成了他的第一個任務之後，凱瀾和小紅玉一同繼續旅行。

傑克與魔豆（藍綠）

角色

特洛揚 ：一個透過預兆路，從拉尼卡到來的維多肯族人。

：一個透過預兆路，從拉尼卡到來的維多肯族人。 巨風貝倫娜 ：一個巨人貴族，同時也是暴風域巨人的領導者。好死不死也是一個竊盜狂。

：一個巨人貴族，同時也是暴風域巨人的領導者。好死不死也是一個竊盜狂。 小紅玉和凱瀾：這對主線故事的主角爬上豆莖尋找凡翠絲的魔鏡，希望可以問出寒冰皇后希爾妲的居處。

故事

小紅玉和凱瀾為了破除惡邪倦眠而尋找著塔萊恩送給女巫姊妹的三個禮物。他們請求特洛揚，一個來自遙遠地區的奇特探險者，來幫助他們找到凡翠斯堡的寶藏，即傳說中的魔鏡因卓隆（因為它被人偷走了）。

他們爬上豆莖並抵達風暴巨人的居城—暴風域。

他們偷偷躲過各種危險，最後在貝倫娜的生日當天抵達了風暴巨人的客廳。

貝倫娜並不信任他們，畢竟外來者都是有可能來這裡偷她的許多寶貝的（先不管這些寶貝一開始就是她先偷走的）。

在蓋倫碧前統治者約沃的堅持之下，貝倫娜讓他們進入她的寶窟諮詢魔鏡。

他們發現女巫皇后在拉倫特湖上建立了一座堡壘，因此立即前往該處。

冰雪女王（白藍）

角色

希爾妲 ：三個女巫姊妹之一。她和她操控的暴風雪一樣，既冷漠又冷酷。

：三個女巫姊妹之一。她和她操控的暴風雪一樣，既冷漠又冷酷。 莎蕾：居住於拉倫特湖的人魚領導者。希爾妲在創造出她的寒冰城堡時將他們困在湖底下。

故事

做為協助創造出惡邪倦眠的謝禮，希爾妲從塔萊恩手中獲得了一個能招喚暴風雪、大雪，和寒冰的凜冬皇冠。

她在黯沼野最邊境的拉倫特湖上方創造了一個冰雪王國。

她的冰雪能力對這地區的居民造成了不小的問題，同時也讓當地的湖泊結冰，將棲居於此的人魚困在冰塊之下。

正在尋找塔萊恩賜予的禮物的凱瀾和小紅玉為了尋找寒冰冠而來到了希爾妲的凍結王國。

他和冰元素護衛戰鬥。

在一個關鍵時刻，他發現他可以用空靈之光顯現出武器。

他利用顯現出的發光之刃擊倒了一個元素。凱瀾在能抵達希爾妲面前就先倒下了。小紅玉將他搬到城堡的城門之前。

在一時的善意之下，希爾妲親吻了凱瀾的額頭。在她的祝福之下，凱瀾和小紅玉就不會再受到寒冷的傷害了。

白雪公主（白黑）

角色

涅娃 ： 一個受到惡邪倦眠的影響，而被封在玻璃棺裡面的年輕貴族。

： 一個受到惡邪倦眠的影響，而被封在玻璃棺裡面的年輕貴族。 艾綸緹：三個女巫姊妹之一。她既自負又愛掌控其他人。

故事

在惡邪倦眠橫掃大地時，涅娃也受到了這個咒語的影響。凡翠絲的法師為了研究這個睡眠咒的效果以及為了保護她而將她放進一個玻璃棺裡。

同時，在非瑞克西亞的侵略已經被擊退了非常久之後，女巫之一的艾綸緹還是使用著塔萊恩給她的誘人蘋果來維持惡邪倦眠的詛咒。

涅娃在夢境中被各種夢魘逼近，有些甚至長得像是在真實世界中追獵她的非瑞人。

艾綸緹也在這時候掌控了雅登瓦堡的廢墟，並且蠱惑了來打倒她的所有騎士。她在之後像操控傀儡一樣，使用她的魔法來操縱那些受到惡邪倦眠詛咒的人。

涅娃在一個神祕的幽魂訪客的幫助之下擊退了這些夢魘。

艾綸緹說服蘿婉成為她的學徒。當凱瀾和小紅玉到達艾登堡來取回誘人蘋果時，他們面對的就是蘿婉。

一個女巫已經是個很難對付的對手了，但他們還得面對鵬洛客安梭苛。在威爾肯理斯的幫忙之下，這兩個意想不到的英雄還是拯救了這個時空。

凱瀾發現他真正的父親可能不是躲在艾卓的遠處而是在另一個時空裡，所以就啟程去尋找他了。

接下來要提到的五個故事和主線劇情沒有關聯。

花衣吹笛手（黑紅）

角色

托騰坦 ：一個苦苦掙扎、努力維持生計的藝術家。他的絕望讓他變得邪惡。他怪異又極具報復性。

：一個苦苦掙扎、努力維持生計的藝術家。他的絕望讓他變得邪惡。他怪異又極具報復性。 捷敏王：一個住在邊牆鎮地下的惡魔老鼠。他既殘酷又狡猾。

故事

托騰坦是個苦苦掙扎，幾乎無法維持生計的音樂家。

當他在邊牆鎮的街道上閒晃時，他掉到城鎮底下的下水道，並被那裡的老鼠帶去見捷敏王。

捷敏王賜予了托騰坦各種能力，尤其是他的音樂從來無法做到、讓聽眾徹底著迷的能力。

做為交換，托騰坦必須引誘受害者進下水道裡，讓捷敏王和他的一窩幼雛可以吃掉他們。

托騰坦吹奏他的音樂帶領一大群倒楣的邊牆鎮鎮民進入地下城。

捷敏王和他的幼雛日益增強，而老鼠們最後也蜂擁闖進了邊牆鎮。

一開始，邊牆鎮的人們完全不是捷敏王的對手。

鎮民盡全力對付老鼠，但在最後他們團結了起來並偷走托騰坦的笛子、闖進了下水道，然後將這邪惡的魔法轉回捷敏王和托騰坦身上，進而導致他們被自己的老鼠大群吞噬。在沒有領導者的情況之下，邊牆鎮的老鼠變回原本的樣子，不過沒有人知道捷敏王是否真的就這樣永久消失了。

美女與野獸（白綠）

角色

婭蒙女士 ：一個以善意和美貌聞名的雅登瓦騎士隊長。她無法忽視不公正的行為。

：一個以善意和美貌聞名的雅登瓦騎士隊長。她無法忽視不公正的行為。 業娜：半狐妖精的領導者。她猜忌又自傲。

故事

在非瑞人的侵略之後，試圖尋找復原境界方法的婭蒙女士和她忠誠的騎士團前往荒野深境。

在森林裡，她們不小心闖進了居住著一群古老血脈妖精的赤牙砦。

這些妖精被詛咒了，所以會在夜晚變成半狐。

婭蒙女士決定盡全力解開這個謎題並且破除詛咒。她的一些騎士擔憂著自己的性命，所以違背了她的命令和半狐戰鬥。

半狐的領導者葉娜漸漸地對婭蒙的善意打開心扉，所以和她述說有一個能解開咒語的魔法玫瑰。

這朵玫瑰是由附近林間空地的統領守護的。婭蒙和葉娜為了尋找玫瑰而冒險前往林間空地。

魔法師的學徒（藍紅）

角色

約翰 ：一個愚蠢的學徒，在老師離開高塔之後造成了嚴重的浩劫。

：一個愚蠢的學徒，在老師離開高塔之後造成了嚴重的浩劫。 蓋威克：約翰的老師，在故事中並沒有出現，不過在艾卓王權中有這個角色的牌。他既強力又神秘。

故事

在蓋威克為了神祕的法師事務離開卡維林之後，約翰試圖維持統治這巫師領域的複雜機關。

他失敗了，導致巨大數量的元素被釋放到高塔中。更糟糕的是，火和水元素開始打架了！

約翰嘗試了各種方法，包括將元素塞進瓶子裡，

研究如何打倒它們，

最後甚至活化家具來對抗，但他所有的方法都失敗了。

他被迫從窗戶逃離高塔，

然後看到高塔在水火華麗的交戰之下爆炸。

糖果屋（黑綠）

角色

格蕾特 ：一個兇猛的女巫獵人。甘貽村的各種恐怖生物奪走了她哥哥的性命。

故事

當她還小的時候，格蕾特和她的哥哥被引誘到甘貽村。

他們在那裡發現了一群由糖果做成的兇猛生物。

這次遭遇非常地可怕。格蕾特逃走了，但是她的哥哥就沒這麼幸運了。現在，她要回來復仇。

格蕾特手持利斧強攻村莊，看到糖果怪物就是一陣左劈右砍，意圖找出整個行動幕後的女巫。

在戰鬥時，她發現了一個困在村莊裡的小男孩。她拯救了這個像她小時候一樣被困在這裡的他，並帶他逃離了這個村莊。

灰姑娘（白紅）

角色

灰鈷娘 ：一個住在深掘台的鞍博雷難民。她的養父母都是鐵匠。

：一個住在深掘台的鞍博雷難民。她的養父母都是鐵匠。 戈垂克：一個英俊、優雅的男人，但他的真實身分是一條龍。

故事

灰鈷娘一直想要參與在深掘台舉辦的堂皇舞宴，但大多數的人類都無法參加。

她打造了一個計劃：她會用盔甲偽裝自己並溜進堂皇舞宴。

家鼠幫她取得盔甲。在她抵達派對時，帥氣的戈垂克邀請她和他共舞。

突然間，紅帽客和食人魔發動攻擊了！

矮人和其他人趕緊利用手邊能用的所有東西，不管是派還是串叉，進行回擊！

她英勇地幫戈垂克擋下一記紅帽客的攻擊。

這讓戈垂克展示他的力量，透過龍魔法將非請自來的賓客全部驅逐。

半夜時，灰姑娘必須要離開了，但匆忙時她的頭盔不小心掉落到地上。也許這個英俊的陌生人會利用這頭盔來找到她。

從此過著幸福快樂的日子

而這就是透過系列述說的十個童話故事。我希望你們喜歡這些述說不同故事的各種卡牌。如同以往，我很想聽聽你們對於今天的專欄、我談到的任何卡牌或故事，或是艾卓荒野本身的想法。你們可以寫email給我，或是透過我的社交媒體帳號（Twitter、Tumblr、Instagram，或是TikTok）來與我聯絡。

請在下週回來看我開始魔法風雲會® –超時空奇俠™的預覽。

直到下次，希望你們在透過對局混搭童話時也能獲得樂趣。