歡迎來到Bloomburrow的預覽。我會在這週和下週述說Bloomburrow的設計故事、和你們介紹製作它的團隊，並且秀一些酷炫的預覽卡牌。

小動物們的幕後功臣

我會在這週介紹探索設計和洞察設計團隊。如同之前的傳統，這些介紹會由洞察設計帶領來撰寫。對Bloomburrow來說，這就是Doug Beyer。

點擊這裡來看設計團隊 Doug Beyer（探索設計洞察設計帶領） 身為 魔法風雲會世界建構的創意總監，我通常是不會帶領任何的遊戲設計團隊的。但是我們知道這個系列的架構會被設定的創意大大地影響，所以我這次很開心能做點設計，並且帶領一群Bloomburrow探索和洞察設計的驚人設計者們。 Mark Rosewater（探索設計和洞察設計） Mark從一開始就非常確定Bloomburrow的概念可行，同時也是我在這系列中的好導師。我上次帶領遊戲設計是魔法風雲會2013，而設計團隊的很多東西在那之後就完全不同了！不過沒有人比Mark更清楚設計的前期，他的指導也讓我能處理各種挑戰和避過各種問題，讓這個新系列和時空能得到一個完整的架構。 Emily Teng（探索設計和洞察設計） Emily是世界建構團隊的資深創意設計，同時也是我在這系列創意方的相對應者。能和我自己團隊的人合作一直都是很有趣的，尤其是以新角色或角度的時候。在我帶領探索和洞察設計團隊時，Emily和插畫總監Zack Stella以及Neale LaPlante Johnson帶領了Bloomburrow的世界建構團隊，讓這系列的新時空可以更豐富。我當時因為不能親自處理這系列的世界建構所以感到非常焦慮，但現在看來，有Emily帶頭處理時我一點都不用擔心。 Jeremy Geist（探索設計和洞察設計） Jeremy是個有天分的設計者，對於早期的Bloomburrow設計有非常多的有趣點子。每當我想要給某個動物顏色配對做點新嘗試時，Jeremy都會有各種想法讓這世界的風味能變成全新的機制。他對於有趣風味的掌握和設計能力讓他和Bloomburrow非常地搭配。 Daniel Xu（探索設計和洞察設計） Daniel的洞察力除了在展現Bloomburrow的設定時極為有用，在追蹤我們的設計在限制賽中會如何結合也是極有價值。一旦我們取得了十組雙色配對的主題之後，Daniel就畫了一個巨大的矩陣來顯示這些配對會如何交叉並且組合成元原型，讓我們能更清楚地檢視這系列整體的限制賽動向。 Dan Musser（洞察設計） 身為我們關鍵的對局設計者之一，Dan對於這系列的設計在構築賽會如何運作可是非常清楚的。他在洞察設計時加入了我們的團隊，然後會常常提出微調或者是重整系列和機制的好建議，以確保它們在較大的賽制中也能良好運作。

一開始

Bloomburrow的由來是Aaron Forsythe說他想要做一個「動物世界」。「擬人化動物」類型的故事會把人類的角色替代為動作像人類的動物。他們會直直站立、穿衣服，並且使用人類的物件，不過他們還是會顯示出一些動物的本質。

這個類型通常只會出現在動畫和漫畫裡，因為這些媒介最適合呈現這種類的故事。

擬人化動物時空的這個點子已經出現了。奇幻通常比較喜歡使用類人的動物種族，所以它感覺和奇幻很接近。我們可以把服裝和世界建構設定地比較奇幻一點。我們一直覺得它是個遲早會做的東西，而它也終於在Aaron決定要做之後被放上了行程。

一旦這計畫放上行程，我就提前做了點功課來熟悉一下這個類型。我發現從傳統上有兩種方法可以製作它：

選擇#1 – 動物代表整群的人們。這些人們會是家鼠、會是獾，會是水獺。每個動物類別的特質在該群組裡都是一樣的，而這些特質和真實世界的該動物也會非常相似。在這個版本裡，設定通常是個生物群系，而會在這個群系裡出現的動物也是會住在此群系裡的動物。這些動物的大小和真實世界裡的基本上不會差太多。

選擇#2 – 動物代表個別的人們。這個人神經兮兮地，所以她是隻青蛙。那個人偷偷摸摸的，所以他是隻狐狸。另外那個人會一頭衝進事物裡，所以他是一隻犀牛。每隻動物都是用來代表一種個性。在這個版本裡，設定的架構通常會比較偏人類，通常是個城市，而動物的差異性也會比較大。這裡的動物選擇不限於生物群系，所以我們可以在這裡讓真實世界裡不會一起出現的動物放在一起。這些動物的大小基本上不會差太多（浣熊還是會比大象小），但比例還是會稍微壓縮一點。

選擇一對世界建構來說比較簡單。這裡會有比較少的獨特生物類別，然後他們也會以生物類別來分類。由於我們可以用動物來表示人群，所以他們的行為比較像是傳統的生物類別，像是妖精、鬼怪，或是人魚。這會把我們推往一個陣營的部族主題。

選擇二比較好設計，因為設計者可以使用比較多的動物，也可以做出更多個別來看比較酷的設計。舉例來說，第十二張家鼠牌會比第一張長頸鹿難設計很多。這種處理方式會把我們推向一個讓機制和比較大的動物主題連結的路上。我們在這種情況下比較有可能創造出一個有許多不同動物合作的環境，這樣就可以比較著重在個別的頂底卡牌設計上。

Aaron比較想做選擇一，而我則是比較想做選擇二。所以我們就進行了一堆市場調查，而回來的結果則是剛好一半一半。一半投票的喜歡選擇一，而另一半則是喜歡選擇二。在平手的情況下，Aaron原本的願景就會勝出，所以我們就用選擇一了。（另外，我記得內部大多數人都比較喜歡選擇一。）我還是得特別強調不管哪種選擇都能讓我們做出一個酷炫的系列就是。它們只是會在機制和創意上前往不同的方向，並且到達不同的終點。

聚集小動物們

選擇一把我們推往一個有陣營的部族主題路線，所以我們就這麼做了。如果十種雙色輪抽的原型都代表一種不同的動物呢？於是我們就列出了十個雙色的配對，然後開始選擇我們的動物。

白藍

藍黑

黑紅

紅綠

白綠

白黑

藍紅

黑綠

白紅

藍綠

魔法馬車 Armory Mice Raging Battle Mouse

我們從一開始就知道我們想要兩種動物，因為他們和這類型基本上密不可分。擬人化動物故事裡最受歡迎的主角就是家鼠。我們在艾卓王權中把家鼠這個生物類別引進了魔法風雲會。他們大多是出現在白色中，然後在Unfinity裡偶爾出現在紅色和白綠兩色中。家鼠做為士兵是個這類型我們想要使用的常見比喻之一，所以白紅家鼠感覺就是個完美的搭配。

Plague Rats Ink-Eyes, Servant of Oni

家鼠最常見的敵人則是老鼠。老鼠在魔法風雲會的一開始就存在了，基本上也是個黑色的生物類別。在Bloomburrow想要使用的類型空間裡，老鼠通常都是偷偷摸摸的，所以我們就把他們放到藍黑裡。

在加入了這兩個之後，我們的列表長這樣：

白藍

藍黑：老鼠

黑紅

紅綠

白綠

白黑

藍紅

黑綠

白紅：家鼠

藍綠

我們接下來檢視了我們想要在這時空上建構的生物群系裡的動物們。選擇二把我們推向了一個比較田園的生物群系（池塘、樹林、田野等等）。這加上我們探索的類型空間就讓我們開始思考是否要使用像是兔子、青蛙，和鳥這類的動物。

Zodiac Rabbit Kezzerdrix 漫遊搗亂者快隱

設計任何雙色動物陣營的一部份就是要抓到該動物的感覺。兔子在這類型中有個非常明確的身分，即兔子的特質之一：兔子會創造出更多兔子。我們想要一個雙色陣營是個可以以量取勝的衍生生物套牌，而這沒意外就會是白綠。兔子第一次出現是在入門版：三國志裡的綠色牌上，不過真的要說的話暴風雨的Kezzerdrix也可以是第一隻兔子（雖然它看起來很可怕），不過它一開始並沒有兔子這個生物類別。指揮官傳奇的漫遊搗亂者快隱則是現代具有生物類別兔子的第一個生物。兔子在之前大多出現在白和綠色裡，所以這個顏色組合感覺很適合。於是我們就把兔子放在最會生衍生物的兩個顏色中了。

Chub Toad 鞭舌蛙 Omnibian

青蛙第一次是出現在冰雪時代的Chub Toad上，不過它當時的生物類別是蟾蜍，之後才會被改為青蛙。第一個具有青蛙這個生物類別的生物則是出瑞斯記的鞭舌蛙。青蛙雙棲的本質讓他們非常適合藍綠兩色，而我們也做過不少多色的藍綠青蛙。我們會試圖把生物放在他們曾經出現過的顏色裡，所以如果我們要青蛙的話（我們的確是要沒錯），那藍綠就是他們唯一的選擇了。

我今天的兩張預覽牌都是青蛙，所以這感覺是個適合秀出他們的地方。

點擊這裡來看Clement, the Worrywort和Dreamdrew Entrancer 0209_MTGBLB_Main: Clement, the Worrywort 0329_MTGBLB_SCWdlnd: Clement, the Worrywort 0347_MTGBLB_BLJPAlt: Clement, the Worrywort 0211_MTGBLB_Main: Dreamdew Entrancer 0365_MTGBLB_ExtRM: Dreamdew Entrancer

在處理完青蛙之後，我們想應該和鳥類一起飛上天了。

天堂鳥 Zephyr Falcon Kangee, Aerie Keeper

第一張鳥的卡牌天堂鳥是出現在第一版中。它是少數生物類別中有兩（三）個字的卡牌之一：「魔力」和「鳥」。鳥在之後會開始獲得個別的鳥生物類別。我想要能設計出在機制上在乎鳥的卡牌，所以我說服創意團隊我們應該給所有的鳥使用鳥這個生物類別。在那之後，鳥就出現在全部的五個顏色裡。他們最常出現在白藍這兩個飛兵最多的顏色裡。和青蛙一樣，我們把鳥放在支援最多的顏色組合裡。內部對於一個一直會飛的生物類別主題有些擔憂（我們在洛溫的仙靈上領悟到了這個教訓），但是鳥對這設定來說非常地自然，所以我們還是用了。

所以進行一半時列表長這樣：

白藍：鳥

藍黑：鼠

黑紅

紅綠

白綠：兔

白黑

藍紅

黑綠

白紅：家鼠

藍綠：青蛙

接下來，我們認為這個環境能讓我們創造出更多玩家喜愛，但沒辦法大量設計的動物生物類別。

松鼠販子 樂舞會新手 Scrappy Bruiser

浣熊第一次是出現在Unstable的松鼠販子上。它們第一次出現在黑邊魔法風雲會則是新卡佩納，不過只有兩張牌而已。玩家受眾對這個生物類別的反應非常地正向，所以我們想要找個地方來做更多的浣熊牌。浣熊可以出現的顏色組合只剩下紅綠、藍紅，和黑綠。藍紅和它們身為小偷的本質非常搭，因為藍紅兩色都是偷竊的顏色，但之前的浣熊都不是藍色的，而且綠色感覺比較適合當主色。我們有考慮使用黑綠，但最後找到一個更適合的生物類別（這我待會會提到）。我們最後將它們放進紅綠。

Eon Frolicker 逐咒獺靈拉翠 Frolicking Familiar

水獺這個生物類別第一次是出現在和依克黎：巨獸時空一起推出的指揮官（2020版）的Eon Frolicker上。水獺調皮愛玩的特質讓他們很適合藍紅這個組合。除此之外，我們已經把拉爾查雷克設定為這系列的鵬洛客，而創意團隊則是想出了這個讓鵬洛客時空跳躍到這時空時會變成動物的酷炫點子。

我們會找機會把特定的生物類別塞到在乎他們的系列的前一個系列裡，尤其是那些原本卡牌就比較少的生物類別，像是浣熊和水獺。因為如此，浣熊和水獺都出現在艾卓荒野裡。

我們現在的原型長這樣：

白藍：鳥

藍黑：鼠

黑紅

紅綠：浣熊

白綠：兔

白黑

藍紅：水獺

黑綠

白紅：家鼠

藍綠：青蛙

我們還剩下三種原型。我們在檢視列表時發現的一件事就是我們挑的一些生物類別卡牌的數量並不多（浣熊、兔、水獺、家鼠，和青蛙）。對於剩下的空位，我們決定選一些歷史比較悠久的生物。我得說明我們建立的生物群系中有許多生物是不太適合的，但我們想要一些數量比較多的類別。

黑綠非常明顯。我們有個生物類別能和這環境完美搭配、大受玩家歡迎，同時也是黑綠兩色的常客。這個生物類別呢，當然就是松鼠了。

松鼠暴群 Acornelia, Fashionable Filcher 松鼠將軍聒牙

松鼠在早期魔法風雲會的卡牌插畫上就出現過了，但它們要等到奧德賽才正式成為一個生物類別。這可能和我是奧德賽的創意帶領有關，因為我超愛松鼠的。松鼠有一段時間被品牌團隊禁止出現在黑框的魔法風雲會系列裡，所以我就持續把它們放進機飛系列中（其中包含了來自Unsanctioned的第一個傳奇松鼠Acornelia, Fashionable Filcher）。松鼠會在之後回到黑框系列裡，甚至成為近代新篇2的輪抽原型之一。

吸血蝙蝠 Blind Hunter 尖鳴蝙蝠

蝙蝠這個生物類別第一次是出現在 傳承的吸血蝙蝠上。蝙蝠在魔法風雲會的歷史中也算是常客了，只是數量不多然後幾乎都是出現在黑色裡。我們需要它們能飛，所以白黑感覺就是最適合的顏色組合。我們談論是否要兩個能飛的生物類別，但決定這是一個可以圍繞的主題，因為我們從創意面相來說真的很喜歡蝙蝠。

Leaping Lizard Lava Runner Sprouting Thrinax

我們剩下的就是黑紅了。我們理想的狀態就是要某個比較不同的東西來顯示差異性，而且也真的很想要一個在過去有比較多卡牌的生物類別。我們在尋找許久之後得到的就是蜥蜴。蜥蜴第一次是出現在家鄉的Leaping Lizard上，但它很快就成為紅色的固定班底。和其他的生物類別不同的是，蜥蜴有超過140張牌。單獨來看，我們可能該把蜥蜴做成紅綠（因為從歷史來看它幾乎都是這兩色的），但這個顏色組合我們比較喜歡浣熊。我們覺得可以在這世界裡把蜥蜴設定地更黑暗一點，讓它出現在黑色中比較合理。

我們最後的結果是這樣：

白藍：鳥

藍黑：鼠

黑紅：蜥蜴

紅綠：浣熊

白綠：兔

白黑：蝙蝠

藍紅：水獺

黑綠：松鼠

白紅：家鼠

藍綠：青蛙

我們還有計畫讓一些其他生物以單一張的狀態出現。這些都是我們有考慮，但因為某些原因而沒在最後選擇的生物。

0183_MTGBLB_Main: Lumra, Bellow of the Woods

我們也喜歡這個時空的怪物會是比較大的生物的這個點子。一隻熊在普通的時空上可能是個2/2，但在Bloomburrow這個時空上可是個巨大的怪物。在洞察設計時，我們把這些生物稱呼為「掠食者」。它們是不具有智慧的生物，不過系列設計把它們改為大自然的力量並且加上了元素這個生物類別。

我們在洞察設計中做了兩件事來強化我們的部族主題：我們製作了一個叫做夥伴的部族機制，以及一個給「動物」的大批次。這兩個東西在最後都被拿掉了。我會在兩週之後展示Bloomburrow的洞察設計交接檔案給你們看，並會在其中更加詳細地談論這兩個東西，所以在那之前我就先不討論它們了。

我們在最後為部族主題找到的答案是這個：系列設計建立原型來符合動物的感覺，然後加上了一點零星的部族卡牌。這表示如果你抽的是青蛙的話，你最後就會得到一個有完整對局模式的藍綠套牌。一些牌會特別指定青蛙，但出牌率並不高，所以對於限制賽不會有太大的影響。大部分獎勵你使用部族的卡牌稀有度都比較高，所以如果想要的話你是可以組一副構築套牌的。

我上面提到的零星大概就是這些青蛙部族獎勵的感覺：

一個如果你操控青蛙就能減少費用的普通牌

一個如果你操控青蛙就會有附加效果的巫術

一個具有能幫助青蛙的效應的非普通地

一個在乎這回合有青蛙進戰場的非普通地和稀有生物

一個能給予青蛙異能的非普通生物和稀有生物

一個在乎施放青蛙的稀有生物

部族卡牌的數量可能會有些許的差異，但這就能讓你們大概理解我談到的出牌率是什麼。

匆匆跑走

我今天時間就這麼多了。我會在下週談到系列的機制，然後述說十個輪抽的原型。如同以往，我很想聽聽你們對於今天的專欄、我們選擇的動物，以及Bloomburrow本身的想法。你們可以寫email給我，或是透過我的社交媒體帳號（X、Blogatog、Instagram，或TikTok）來與我聯絡。

請在下週回來看設計故事的第二部。

直到下次，希望你們也能找到自己的心靈動物。