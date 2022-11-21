我今天將揭露一個新的Jumpstart 2022補充包。我可以從一張列表中挑選其中一個，所以我挑了一個最偏愛的主題：變形獸。今天我們將來聊聊變形獸早期的歷史，然後給你們看全新的Jumpstart補充包，其中還有一張全新卡牌的預覽。聽起來不錯吧？

複製這個吧

有趣的是，變形獸這生物類別的概念在限量版（第一版）就出現了，但是這個字做為生物類別使用卻是多年之後的事情。當Richard Garfield設計最初版本的遊戲時，他知道他想要一些使用變形獸這個奇幻比喻的卡牌。變形這個主題出現在無數個神話中，起源則是可以回溯到口述的故事裡。它奇幻的本質表示它快速地成為奇幻故事中的常客。

最早出現的兩個變形獸（不過當時它們還不是變形獸這個生物類別）是仿生妖和Vesuvan Doppelganger。這兩個都能變成其他生物的複製品。仿生妖只會在進戰場複製，但Vesuvan Doppelganger可以一直變。這兩張牌都很受歡迎，並且在早期的魔法風雲會對局中大量出現（當然藍色身為最強的顏色也是幫助良多）。我深深喜愛這兩張牌，所以也用它們做為主題組了不少套牌。

古文明之戰是魔法風雲會的第二個擴充系列，同時也是第二個具有能更改形狀的生物的系列。和限量版（第一版）不同的是，這是用生物改變自己，而不是複製另一個生物來表現。Primal Clay讓你可以在施放時從三種型態中選擇一種、Shapeshifter讓你可以分配它的攻防數值，然後Urza's Avenger能以暫時失去攻防的代價獲得各種異能。這些卡牌都將變形這個想法推往新的設計空間。這些生物都沒有生物類別，因為當時的神器生物都沒有生物類別。不過，變形獸這張牌上的這三個字是第一次出現在卡牌上就是了。

傳承使用了另一種不同的機制方法來處裡變型。Halfdane和Sentinel都能以複製其他生物的方法來更改它們的攻防數值。和仿生妖以及Vesuvan Doppelganger不同的是，它們不會變成複製品，而只是利用另一個生物來重置它們的攻防。這兩者也都沒有變形獸這個生物類別，因為當時的傳奇生物只有傳奇這個生物類別，而神器生物一樣還是沒有生物類別。傳奇要在非常多年之後才會更改為超類別。我得說一聲，Halfdane是第一個被追溯更改為變形獸的傳奇生物。

我們要在一整年之後才會看到另一個變形獸。冰雪時代推出了能改變顏色的Shyft。不過它並不會複製顏色，而是讓操控者選擇讓它變成什麼顏色。

有趣的是，當時變形生物的特質純粹只能變更自己的某個特性。不過設計者還是持續實驗到底能變更什麼。到目前為止，我們看到了大小、異能，和顏色，以及一開始的直接複製。Shyft的生物類別不是變形獸而是Shyft。這在早期的魔法風雲會中很常見。與其將某個生物歸類到較大的類別中，比較古怪生物的生物類別通常都是它們的名字。

下一個具有變形獸的系列則是暴風雨。Unstable Shapeshifter只是個Vesuvan Doppelganger，不過會根據最後進戰場的生物而改變型態。其他三個都在探索新的設計空間。

Escaped Shapeshifter可以複製其他生物的常青關鍵字異能。Dracoplasm是我第一次嘗試將兩個生物合併在一起。當時的規則無法處理太多複雜的東西，所以它只是將它們的攻防加起來而已。原版的設計比較像Unstable的Grusilda, Monster Masher或是依克黎：巨獸時空的合變機制。這想法有點領先時代。Flowstone Sculpture是個可以隨時間變更和適應的生物，不過每次的改變都是永久的。

暴風雨也是我們終於獲得變形獸這個生物類別的系列。我已經提倡這個概念很久了，因為我想要組出能放各種不同變形獸的套牌，所以我大力推廣希望能將它濃縮。變形獸感覺就是個開放同時又頗具描述性的選擇。Flowstone Sculpture沒有變形獸這個生物類別，因為我嘗試多年，企圖給神器生物生物類別的目標還沒有實現。

你們可以看到我對Vesuvan Doppelganger不停的愛，因為我持續做出微調的新版本。Volrath's Shapeshifter來自於天羅城塞。

有趣的是，來自克撒傳的Morphling原本只是仿生妖的重印牌。我一直很愛這張牌，所以想把它帶回標準賽制裡。基於某些原因，在開發後期插畫已經寄回來的時候，當時的規則經理通知我說基於某些古怪的規則問題，所以我們不能重印仿生妖。（直到今天我還是不知道那個規則問題是什麼。）我們於是設計這張牌來匹配插畫，選擇給這個生物許多彈性。它可以改變攻防。它可以獲得異能。它唯一不能做的就是複製任何東西，因為上頭和我說這個不能做。

遠古遺產的Anthroplasm會隨時間變大。你可以支付一些魔法力來放+1/+1指示物到它身上。這雖然符合變形獸的感覺，但這異能並不藍。如果我們今天設計這張牌的話，那它就會是張綠色的牌。

瓦拉斯是設計來當晴空號傳說的大反派。他的變形能力在故事中非常關鍵，因為他將自己偽裝成船員中的一人（史塔克的女兒塔卡拉）。這是變形獸第一次做為故事的主要角色，然後在宿敵中我們終於為他做了一張牌。

現在回頭看，做為當時的主要反派來說這設計有點乏善可陳。他不會複製任何東西，只是會讓自己變大而已。我認為這應該是他純黑的關係。說到這，瓦拉斯是第一個既不是藍色又不是神器的變形獸。不過他這時還不是個變形獸，因為傳奇在生物上還沒變成超類別。

時空轉移的Dralnu是另一個基本上只會改變大小（並且獲得飛行）的變形獸。它是第一個具有增幅的變形獸，但除此之外沒什麼特別的。

奧德賽的Shifty Doppelganger妖是個古怪的設計。它使用變形的風味來正當化一個紅色的效應（從手牌使用生物、給它敏捷，然後在回合結束時犧牲它）。如果我們今天要做這張牌的話，它大概會要你棄掉一張牌，然後變成被棄掉的生物牌的複製品直到回合結束。

石破天驚的Riptide Shapeshifter是變形獸第一次在機制上獲得隨機的要素。它可以改變型態，但你不知道會變成什麼。這異能目前已經從藍色變成紅色了。藍色可以變成牌庫裡的東西，但它必須要知道能變成什麼；如果這改變是隨機的，那它就屬於紅色。

萬馬千軍的Dermoplasm使用的機制主題已經常常出現了：讓變形獸成為另一張不同的牌。這裡的風味是，當你變身Dermoplasm時，它可以變成你手牌裡的任何變身牌。從對局設計來看，這使用的是比較危險的區域，因為你可以將它變成你還沒有法力施放的生物。

Mistform Ultimus的卡牌上並沒有變形獸這三個字，但它是第一個具有所有生物類別的生物，所以我將它列在這裡。它會帶頭創造出第一個變形獸專有的關鍵字。（下詳述。）

增加生物類別是變形獸能改變自己的東西之一（而不用完全複製另一個生物）。劫運降臨的Proteus Machine是設計來幫助連結變身到生物類別的策略上的。同樣地，它推出時還不是變形獸，因為神器生物還是不能有生物類別。

竊形獸是第一個使用複製異能做為殺牌的變形獸。我們試圖找出創新的方式來使用壓印這個機制，而我們也發現可以使用對手的生物來定義壓印牌的特質。另外要說的是，我們終於在神器主題的系列秘羅地開始給神器生物生物類別了。這讓竊形獸成為第一個推出時就是變形獸的神器生物。

玄鐵的Death-Mask Duplicant找到另外使用壓印的方法。這次你可以從自己的墳場裡放逐生物來永久獲得它們的（當時）常青異能。

_____ （來自Unhinged，沒有名字的牌）找到一個可以變更的銀框（現在為橡實）特質：名稱和風味敘述。另外，它能獲得的名稱和風味敘述必須要來自於一張現有的卡牌—不一定要在戰場上，但必須要真實存在。這是變形獸第一次能複製不在對局裡的東西。Greater Morphling只是古靈精怪的搞笑版，所以它很明顯地需要是同一種生物類別。

神河任俠傳的Shape Stealer使用的是流行文化中常見的受歡迎比喻，即變形獸變成和它對打的生物。它也是第一個具有變形獸以外生物類別（精靈）的變形獸。

我們有複製要死去生物的變形獸，以及複製墳場要素的變形獸，但拉尼卡的Dimir Doppelganger是第一個直接複製死掉生物的變形獸。

對於時間漩渦來說，我們重新設計了一些舊牌並給予它們一些機制上的微調。Vesuvan Doppelganger再度啟發了我們，這次則是讓我們設計出一個使用變身做為複製其他生物的變身生物。它是微調舊牌的稀有生物循環之一。

時空混沌是個魔法風雲會的平行世界線。這裡有許多改變的啟發都是來自於上列的變形獸。Aquamorph Entity使用變身來致敬原本的變形獸。Body Double是使用藍色風味的藍色牌來模擬黑色的挖墳異能。Jodah's Avenger就是致敬Urza's Avenger。Primal Plasma只是換色的Primal Clay。Torchling則是紅色微調的Morphling。

我們要在洛溫結束變形獸的回顧。這是個不錯的終點，因為這是變形獸第一次獲得屬於自己的機制。洛溫有個很強烈的生物類別主題，所以我們需要一個東西來將相關的八種生物類別綁在一起，而這個將它們綁在一起的東西的啟發就是上面提到的Mistform Ultimus。讓能算是所有生物類別的變形獸出現在系列裡能使玩家搭配各種的主題，並且讓所有的生物類別取得能在限制賽中運作的需要出現率。具有化形的生物會變成粉絲最喜愛的機制之一，也回歸了不少次。

即將到來的變形獸

而現在就要提到今天的Jumpstart補充包了。變形獸是個只有一個版本的主題。它的補充包有一張稀有和一張秘稀。每個Jumpstart補充包都有至少一張稀有或秘稀，但有些補充包會有一張以上（像是變形獸的Jumpstart補充包）。我會談論裡面所有的卡牌並解釋這補充包是如何組成的。變形獸的Jumpstart補充包是由Corey Bowen建構的，所以我和他談了一下選擇這些牌的理由。

Pirated Copy（秘稀）

這裡的秘稀是全新的設計。每個Jumpstart補充包都有一張新牌。Corey說這張牌他想做點單純的（畢竟這是Jumpstart 2022），但想加入一點有趣的改變。Pirated Copy基本上是個仿生妖的變形（它能以戰場上任意生物的複製品進戰場），但它能給所有同名的生物我們在R&D暱稱為「好奇異能（當你對另一個玩家造成戰鬥傷害時抽一張牌）」的能力。會複製的仿生妖挺常見的，但給所有同名的生物異能就是在使用新空間了。有趣的是，你可以複製你想要的任何生物，但由於被複製的生物會獲得正向的異能，所以這裡最好是要複製你自己的生物。由於Jumpstart 2022的卡牌想要是有趣和有風味的，所以它就成為了變形獸海盜。

龐巨原生質（稀有）

這是補充包裡的稀有牌。它也是仿生妖的變形。這個版本有內建消耗魔法力的異能，這樣在遊戲後期你就可以用多餘的魔力打破僵局。

鏡身影（非普通）

Corey想要塞一堆仿生妖到這補充包裡，但仿生妖通常不是稀有就是秘稀。鏡身影是少數非普通的仿生妖。它的曲線也比其他兩個仿生妖要來得低。順帶一提，每個補充包裡都有一張新的動畫型插畫，而鏡身影舊是變形獸補充包的這種牌。

血脈頂替客（非普通）

一個補充包裡的仿生妖就只能那麼多，所以Corey用化形生物把剩下的欄位填滿。具有化形的生物也是變形獸，它們既可以符合補充包的主題，同時又能和其他補充包的生物類別主題互動。建構Jumpstart補充包的目的之一就是要選出夠開放的牌，讓它們能和其他補充包的牌良好搭配。 由於這補充包裡的大多生物都有化形，所以不管挑選哪個Jumpstart補充包你都可以組出一個不錯的套牌。

警戒員驅障（非普通）

每個Jumpstart補充包都有三到四個非生物咒語。有些必須要是解決你對手威脅的方法。警戒員驅障是個具有生物類別主題（這裡是海盜）的反擊咒語，它也和化形能良好搭配。

家傳寶劍（非普通）

這是能強化你生物的唯一非生物咒語。家傳寶劍能用在你的化形生物上，所以你一定能在生物死去時獲得一張生物，但如果你另一個補充包有生物類別主題的話你也可以選擇那邊。

全形機械獸（普通）

全形機械獸是個一費的化形生物，既能讓你獲得良好的曲線同時又能維持主題。普通魔法力讓你也能在第一回合施放它。

阿米巴化形（普通）

阿米巴化形是個化形生物，同時也是一張能改變你其他生物的生物類別的牌。這對於其他補充包的生物來說尤其有幫助。

迷霧行者（普通）

迷霧行者是個化形、會飛，同時也是後期消耗魔法力的好地方。Corey說他就是因為這幾點才選它的。

利雅拉尋親人（普通）

利雅拉尋親人是個符合套牌主題的四費化形生物，在戰場上通常會是個3/5。

冰寒陷阱（普通）

冰寒陷阱是另一張解牌，並且會在你操控特定的生物類別時給予獎勵。Corey喜歡讓這副套牌提到各種不同的生物。這讓它感覺更新穎，同時也能和所有的化形生物搭配。

覆頂潮浪（普通）

覆頂潮浪是這補充包中第三個具有生物類別額外條件的解牌，這次則是需要人魚。

興旺島嶼（普通）

每個Jumpstart補充包都有個興旺地。由於變形獸是藍色補充包，所以它獲得的是興旺島嶼。這讓你能取得組合補充包的兩種顏色。

海島（7）

每個補充包都有本身顏色的七個基本地。

全部補充包的目的就是要有個新穎的主題，以及能和其他補充包混合搭配的有趣卡牌。Corey解釋說建構Jumpstart補充包是有公式的，而他也在建構更多補充包之後更加清楚要怎麼做。Corey對於變形獸補充包最後的成果感到很滿意，並覺得它是Jumpstart最完美的主題，因為它能自然地和其他主題融合在一起。我希望你們也有機會能玩到。

今天就說到這。我希望你們喜歡我談論魔法風雲會的變形獸歷史，以及文章中提到的變形獸Jumpstart補充包。如同以往，我很想要聽聽你們的想法，不管是關於今天的專欄、變形獸，或者是Jumpstart 2022。你們可以寫email給我，或是透過我的社交媒體帳號（Twitter 、Tumblr、Instagram，或是TikTok）來與我聯絡。

請在下次回來看我述說克撒融合牌的設計故事。

直到下次，希望你們喜歡Jumpstart 2022。