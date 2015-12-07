這又是一篇主題混合系列的文章。它是這麼運作的：我會列出魔法風雲會的主題和非魔法風雲會的主題並且讓觀眾投票（這次的投票是在我的推特上進行）。然後我會將獲勝的魔法風雲會主題和獲勝的非魔法風雲會主題混合在一起寫成一篇文章。

我第一篇的主題混合叫做「犯錯是人性」。我在文章中結合了我的「十大設計錯誤」和「女孩兒」。而這結果正是我所寫的文章中，我最喜歡的一篇之一。

我第二篇的主題混合沒有名稱，將「加入第六個顏色的優缺點」和「Mark Rosewater承認他%#@%是個神經病」混合。後面這主題是個消失多時的魔法風雲會幽默網站裡流傳已久的笑話。我將專欄假裝成那個網站，並將它的結構更改為回應我魔法風雲會「專欄」的留言串。實際文章是該文章的「留言串」這件事困惑了不少讀者，加上許多笑話都是我詼諧地模仿該網站而來使得這篇和其他文章相比遜色了不少。不過，你還是可以在這裡閱讀它就是了。

我第三篇的主題混合叫做「開團」。我在文章中結合了「十大設計中最酷的生物」和「龍與地下城。」

我第四篇的主題混合也沒有名字，結合了「每系列設計最好的牌」和「魔術」（就是變戲法等等）。

至於我第五篇的主題混合，我集合了推特上推友的主題，獲得了十六個魔法風雲會和非魔法風雲會的主題。然後我利用了推特的投票軟體進行了一場單淘汰的競賽。以下就是各類型的對決列表：

魔法風雲會主題

Quarterfinals (1) 未發表機制, (8) 設計寄生機制 (4) R&D俚語 (5) 設計鵬洛客, (2) 為輪抽而設計 (7) 設計大點數費用的牌張, (3) 群組力學 (6) 尋找新機制, Semifinals (1) 未發表機制, (4) 設計鵬洛客 (2) 設計大點數費用的牌張 (3) 尋找新機制, Finals (1) 未發表機制, (3) 尋找新機制

非魔法風雲會機制

Quarterfinals (1) T恤 (8) 前同事, (4) 科幻小說, (5) 餅乾 (2) 食物 (7) 都市傳說, (3) 喜劇, (6) 機場 Semifinals (1) 前同事 (4) 科幻小說 (2) 都市傳說 (3) 喜劇

決賽 科幻小說 都市傳說

最後則是由魔法風雲會主題的「未發表機制」以及非魔法風雲會主題的「都市傳說」獲勝。

在開始前我想先說一聲：接下來的兩週是DailyMTG 2015精選週，各位作家會開始休假。我會挑選今年最喜歡的兩篇文章來重上。我會在三週後帶著守護者誓約的預覽回來。

好的，未發表機制和都市傳說，讓我們開始吧。

點選這裡開始！