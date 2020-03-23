益智問答
兩年前，我為魔法風雲會的 25 周年慶做了一個問答專欄。那篇文章的迴響非常好，所以我決定再來寫一篇。上一次是魔法風雲會的每一年各出了一題，再加上額外的五題總共 30 題。 這次我將再出另外 30 題，但將會是我負責或共同負責的三十個專案。
在過程中記錄下你的答案，再來對我的答案吧！
問題 #1 – 暴風雨
下面這些經典牌當中，哪些第一次是出現在暴風雨？
問題 #2 – Vanguard
Vanguard牌會改變玩家的起始生命值和手牌數量。使用Vanguard 牌你所能獲得的最高及最低起始生命值是？
- 38 & 12
- 35 & 15
- 32 & 16
- 30 & 17
問題 #3 – Unglued
下面哪一張Unglued的牌同時引用了冰雪時代和海市蜃樓？
問題 #4 – 天命之戰
下面哪一張天命之戰的牌不屬於一個循環的一部分？
問題 #5 – 奧德賽
下面哪一張奧德賽 瞬間的插畫，原本是為一張生物牌所做的？
問題 #6 – 秘羅地
下面哪個生物類別第一次出現並不是在秘羅地？
- 地侏
- 人類
- 秘耳
- 維多肯
問題 #7 – 五色曙光
是誰因為在五色曙光設計團隊中的表現而獲得魔法風雲會R&D 的工作？
- Aaron Forsythe
- Bill Rose
- Erik Lauer
- Mark Gottlieb
問題 #8 – Unhinged
Unhinged裡有一則秘密訊息是談論未能付印的牌張。下面哪一張秘密訊息曾提到的牌實際上有在對局測試的系列中？
- Celery Stalker
- Chump-Blocking Orphan
- Disrobing Scepter
- Look at Me, I'm Accounts Receivable
問題 #9 – 拉尼卡公會城
下列哪個拉尼卡公會城的機制，原先是為另一個不同的公會創造的？
- 發掘
- 召集
- 輝耀
- 易質
問題 #10 – 預知將來
在預知將來裡有多少時間移轉牌？
- 34
- 48
- 67
- 81
問題 #11 – 闇影荒原
下列哪個生物類別在闇影荒原裡單色牌上並沒有和洛溫環境有顏色的改變？
- 妖精
- 仙靈
- 鬼怪
- 人魚
問題 #12 – 暮光
在暮光裡的單一一張牌上所出現最多的混血魔法力符號是多少個？
- 5
- 6
- 9
- 11
問題 #13 – 贊迪卡
贊迪卡是寇族的家鄉時空，但贊迪卡並不是我們第一次遇到這個種族的地方。我們第一次碰到他們是在哪裡？
- 神河群英傳
- 家鄉
- 暴風雨
- 時間漩渦
問題 #14 – 秘羅地創痕
在秘羅地創痕的 249 張牌當中，多少比例有非瑞克西亞的浮水印？
- 16%（40 張牌）
- 20%（50 張牌）
- 26%（65 張牌）
- 32%（80 張牌）
問題 #15 – 依尼翠
依尼翠 裡的雙面牌是受到另一個由威世智所生產的集換式紙牌遊戲裡的雙面牌所啟發。那是哪一個遊戲？
- Duel Masters 集換式紙牌遊戲
- G.I. Joe 集換式紙牌遊戲
- Harry Potter 集換式紙牌遊戲
- Star Wars 集換式紙牌遊戲
問題 #16 – 黑影籠罩
下列哪一個顏色特性並沒有出現在黑影籠罩的牌上？
- 白藍
- 黑紅
- 綠藍
- 黑藍紅
問題 #17 – 兵臨古城
下面哪個沒有出現在兵臨古城裡？
- 神器
- 基本地
- 鵬洛客
- 巫術
問題 #18 – 塞洛斯
下列哪個機制出現在塞洛斯大多數的牌上？
- 獻力
- 勇行
- 蠻化
- 占卜
問題 #19 – 韃契可汗
韃契可汗裡的每個部落都跟龍的一部分有所連結。潔斯凱是哪個部分？
- 爪
- 眼
- 鱗
- 翼
問題 #20 – 再戰贊迪卡
再戰贊迪卡裡有多少張地牌有出贊迪卡遠探的版本？
- 零張
- 兩張
- 五張
- 十張
問題 #21 – 卡拉德許
哪個關鍵字動作是從卡拉德許開始的？
- 派出
- 死去
- 放逐
- 互鬥
問題 #22 – 阿芒凱
下列哪個沒有出現在阿芒凱的打孔紙卡上？
- -1/-1 指示物
- 磚塊指示物
- 耗竭標記
- 洪水指示物
問題 #23 – 依夏蘭
下面哪一個生物類別屬於依夏蘭時空一開始的設定？
- 恐龍
- 人魚
- 海盜
- 吸血鬼
問題 #24 – Unstable
Unstable裡有多少不同的牌有多於一個版本？（這代表他們有很多相同的內容，但有一些元素改變的版本。）
- 八張牌
- 十張牌
- 十二張牌
- 十三張牌
問題 #25 – 多明納里亞
下面哪個牌張類別在多明納里亞中有最少的傳奇牌？
- 神器
- 結界
- 地
- 巫術
問題 #26 – 烽會拉尼卡
烽會拉尼卡中每個公會門有幾個不同的版本？
- 一
- 二
- 三
- 四
問題 #27 – 效忠拉尼卡
在效忠拉尼卡裡哪個生物類別不會獲得 1/1 衍生生物？
- 鬼怪
- 士兵
- 精靈
- 撲翼機
問題 #28 – 火花之戰
火花之戰裡大部分的鵬洛客 都有一個使用他們名字所有格的咒語（像是歐尼希茲的酷行 ）。一些守護者有兩張或以上，因為他們出現在得勝循環中（守護者起始的五個成員有一個和幻滅時刻當中的敗退循環對應的巫術循環)，以及/或是有鵬洛客套牌。只有一名非守護者的成員有兩個自己名字所有格的咒語。他是誰？
- 多密雷德
- 多溫班恩
- 尼可波拉斯
- 薇薇安瑞德
問題 #29 – 艾卓王權
艾卓王權 裡有多少張牌有食品的副類別？
- 1
- 2
- 3
- 4
問題 #30 – Unsanctioned
下面哪個不是我們確定Surgeon
General Commander 會喜歡的？likes?
- 增強
- 創意模板
- 毛茸茸的動物
- 午茶時間
在你完成了所有三十個問題後，點擊下面來看答案。
點擊展開答案
問題 #1 的答案—暴風雨— b. 橫行
威迫第一次出現在憧憬，和平主義第一次出現在海市蜃樓，而 風龍獸 第一次出現在入門版。橫行 被設計為「全隊的變巨術」，踐踏被加進去是為了提供更多吸引力，它很早就出現在檔案裡且從未離開。我想開發團隊把它的費用從 4綠綠改為 3 綠綠綠，但其他都和一開始設計的樣子相同。橫行也在其他很多魔法風雲會 的系列和產品中發行。
問題 #2 的答案—Vanguard— a. 38 & 12
這些都是實際的數字。Gix 會把你的起始生命值增加18，而 Ashnod 和 Takara 會減少8。 Eladamri 會把你的起始生命值增加15，而 Hanna 和Titania 會減少5。Sidar Kondo 和Orim 會把你的起始生命值增加12，而 Squee、 Tawnos 和 Lyna 會減少4。最後，Urza 會把你的起始生命值增加10，而 Sisay 和Volrath 會減少3。
問題 #3 的答案—Unglued — a. B.F.M.
B.F.M. 有戴耳環。其中一個是冰雪時代的 Polar Kraken，另一個是海市蜃樓的 Phyrexian Dreadnought。選擇他們的原因是由於當下他們是魔法風雲會 裡最大的生物（分別是 11/11 和12/12），而我們想要展示99/99 的B.F.M 到底有多大。Censorship 利用了從出瑞斯記當中 Keeper of the Mind 插畫所擷取出來的部分；Clambassadors 的插畫和背景敘述是在開海市蜃樓裡 Reparations 的玩笑；Lexivore 的背景敘述是在開一段我們很常使用公版背景敘述的玩笑。
問題 #4 的答案—天命之戰 — d. 亞維馬雅長者
貪婪巨龍 屬於一個三張的生物循環（還有帝王鱷魚 和 鍊栓獅鷲），當你沒有特定永久物類別時則需要犧牲。這個循環套用了所有當時存在的非地永久物類別。誅滅 屬於一個五張牌的循環（還有 除垢、作廢、覆鹽 和 碎裂），能幫你除掉特定的牌張類別並搜尋該玩家的手牌、墳墓場及牌庫且一併除去同名牌。道義使者屬於一個四張的 2/2 白色天使循環，具有反剩餘四個顏色保護的能力。循環裡的兩張牌（美善使者 和 律法使者）出現在克撒傳，而 道義使者 和理性使者 出現在 天命之戰。亞維馬雅長者 使用了一個系列中的機制，R&D把那稱為「從對局中循環」，但它並未以任何方式成為循環，那出現在黑色、綠色和神器牌上（Brass Secretary、Heart Warden、Marker Beetles、Plague Dogs 和 Slinking Skirge）。
問題 #5 的答案—奧德賽 – a. 火焰爆發
這幅畫一開始是艾文織煙師，一隻2/3 帶有反紅保護及飛行的藍色艾文。雖然艾文實際上並不會受到紅色魔法爆發的傷害，但辦公室裡的大家都喜歡它的樣子，所以我們決定把它移到一個紅色的直擊咒語上。我們把圖上下顛倒以更專注在爆發而較少在生物上。
問題 #6 的答案—秘羅地– a. 地侏
地侏的生物類別第一次出現在Legends中名為 Quarum Trench Gnomes 的紅色生物上，後來成為神器生物的類別。第一張神器地侏是海市蜃樓裡的 Ersatz Gnomes，雖然由於當時神器生物並沒有生物類別，這張牌也沒有生物類別。第一張有地侏生物類別的神器地侏是奧德賽裡的Patchwork Gnomes。（我是其中一個積極推動所有神器生物都有生物類別的人。）
問題 #7 的答案—五色曙光 – a. Aaron Forsythe
Aaron 一開始的工作是營運魔法風雲會的網站，我們把他加進五色曙光的設計團隊以讓他能寫待在魔法風雲會設計團隊裡是什麼感覺的文章。Aaron 有很好的表現，包括為系列設計了占卜和輝映，使我們最後希望邀請他加入R&D。雖然Mark Gottlieb 一開始是編輯，Bill Rose、Erik Lauer 和Mark Gottlieb 都是直接加入R&D 的。
問題 #8 的答案—Unhinged – c. Disrobing Scepter
過去我在The Duelist裡曾有一個稱為「Extra Pulled」的幽默專欄，在那裡我會展示「未能留到最後」的牌。其中一張稱為Disrobing Scepter 的牌用起來很像 Disrupting Scepter，但對手得以選擇要移除衣服的一部分還是棄一張牌。作為笑話，我把這張牌放在Unglued的檔案裡提交給一個和品牌團隊一起進行的對局測試。由於其中一張牌我們無法印行，我接著把它拿掉並放進秘密訊息中。後來又把它放進Unhinged的對局測試，因為那看似屬於那個系列，之後又因為傳統而被移除。最後它被放進Unhinged的秘密訊息，表示它又被移除了 。
Celery Stalker 是 Unglued 2 裡實際的一張牌，不過這個 Un- 系列從未得以發行。系列一個主要的主題是擬人化的蔬菜會在對玩家造成戰鬥傷害時放傷害指示物。Chump-Blocking Orphan 和Look at Me, I'm Accounts Receivable 只是設計時的笑話。
問題 #9 的答案—拉尼卡公會城 – b. 召集
召集是 Richard Garfield 為波洛斯所創造的，我很喜歡這個機制，但覺得它更適合瑟雷尼亞，所以便把它從紅白移到綠白。
問題 #10 的答案—預知將來 – d. 81
對於時間漩渦 環境裡的每個系列，我們都有一個時間移轉的清單，那是一系列利用了過去、另一個現在或系列未來主題的牌，它們都有一個和包裡剩餘牌不同的邊框。時間漩渦有 121 張時間轉移牌使用了原版的牌框，且在補充包中有單獨的一個位置；時空混沌有45 張時間轉移牌使用了原版的牌框，且也在補充包中有單獨的一個位置。預知將來 有81 張時間轉移牌，使用了一個「未來」的牌框並和其他牌混在一起，但它並沒有像前兩個系列一樣得到特別的位置。
問題 #11 的答案—闇影荒原 – b. 仙靈
在機制上，仙靈是洛溫環境中需要和闇影荒原裡同樣顏色—藍與黑的部族生物類別。（有一些混血的白藍仙靈，但所有都可以放進藍黑的仙靈套牌。）妖精在洛溫環境裡是黑綠，而到闇影荒原環境裡被改為白綠。鬼怪在洛溫環境裡是黑紅，而在闇影荒原環境裡被改為紅綠。人魚在洛溫環境裡是藍白．而闇影荒原 環境裡改為藍黑。闇影荒原 裡有一些混血牌是延續洛溫裡每個部族的色組，但所有的單色牌都是上面我所列出的顏色組合。
問題 #12 的答案—暮光– d. 11
有十一個混血魔法力的牌是Figure of Destiny。
問題 #13 的答案—贊迪卡– c. 暴風雨
在暴風雨的故事裡，瑞斯是非瑞克西亞人作為入侵多明納里亞計畫的一部分所創立的時空。其他時空的生物在違反它們意志的情況下被帶到瑞斯，也包括贊迪卡的寇族。我們還沒看到瑞斯裡其他種族的家鄉時空（Vec、Dal、索泰利、薩拉卡斯和道西).
問題 #14 的答案—秘羅地創痕 – a. 16% (40 張牌)
秘羅地創痕 是秘羅地的回歸，當時非瑞克西亞人的威脅被發現但還不是個問題；到了圍攻秘羅地時，秘羅地命運之戰發生並很快有所改變，非瑞克西亞人便達到 50% 以上。在新非瑞克西亞裡當他們獲勝後，非瑞克西亞人便到達90%。
問題 #15 的答案—依尼翠 – a. Duel Masters 集換式紙牌遊戲
Duel Masters 是威世智專為日本市場所做的集換式紙牌遊戲。Duel Masters 傾向比魔法風雲會 更大力地去推機制的邊界（他曾有多次以Un- 系列作為啟發的例子）。Tom LaPille 在加入依尼翠 的設計團隊前曾設計過Duel Masters 的系列，而當我們在尋找一個製作狼人很酷的方法時，他使用了Duel Masters 團隊正在使用的雙面技巧。我一開始有些懷疑，但在對局測試後馬上就買單了。
問題 #16 的答案—黑影籠罩 – d. 黑藍紅
黑影籠罩裡有兩張白藍的金牌（卓茲克隊長和卓茲克裂肢靈 ），兩張黑紅的金牌（伐肯納豪族和溪堡隊長 ），一張帶有藍色返照費用的綠牌（追獵者直覺 ）。這個系列沒有三色牌或三色為最佳化的牌。
問題 #17 的答案—兵臨古城 – b. 基本地
每包兵臨古城 的補充包都有一張公會門取代了基本地。
問題 #18 的答案—塞洛斯 – d. 占卜
塞洛斯 有29 牌有占卜異能（三張白色、十張藍色、一張黑色、五張紅色、一張綠色、一張藍白、一張黑綠、一張神器和五張地）加上一張在機制是在意占卜的牌。有 18 張有勇行（五張白色、三張藍色、兩張黑色、三張紅色、三張綠色、一張藍白和一張紅白，並有 16 張牌有獻力（兩張白色、兩張藍色、五張黑色、兩張紅色、四張綠色和一張地）及蠻化（一張白色、兩張藍色、兩張黑色、四張紅色、四張綠色、一張紅綠、一張綠白和一張神器）。
問題 #19 的答案—韃契可汗 – b. 眼
潔斯凱（藍紅白）代表詭詐，是龍的眼睛；阿布贊（白黑綠）代表耐力，是龍的鱗片；蘇勒台（黑綠藍）代表殘忍，是龍的尖牙；瑪爾都（紅白黑）代表速度，是龍的翅膀；鐵木爾（綠藍紅）代表野蠻，是龍的爪子。
問題 #20 的答案—再戰贊迪卡 – c. 5
再戰贊迪卡裡有五張雙色地（沃原溪流、沉落幽谷、悶燃沼地、燼火林地和林冠遠景），同時也出現在不同插畫及牌框的贊迪卡遠探裡。
問題 #21 的答案—卡拉德許 – a. 派出
派出在卡拉德許 裡第一次出現。死去第一次出現是在魔法風雲會 2012，放逐第一次出現是在em>魔法風雲會 2010，而互鬥首次出現是在依尼翠。
問題 #22 的答案—阿芒凱 – d. 洪水指示物
阿芒凱 的打孔紙卡有「已遺存」和「已耗竭」的標記和 -1/-1 及磚塊指示物。雖然系列裡有一張牌使用了洪水指示物（羅夏河恩澤），而數量並不足以使用打孔紙卡。
問題 #23 的答案—依夏蘭 – d. 吸血鬼
在Jenna Helland 第一次提出依夏蘭時，她提出的是一個受中美洲影響有著吸血鬼侵略者的世界。當我們把依夏蘭放進排程表時，我問了創意團隊是否可以把雙邊對立改為三邊對立？他們為此接著加進了海盜。恐龍是在塑形這個世界時出現的，我選擇把他們作為部族。人魚是在我們了解到需要第四個部族時加進去的。
問題 #24 的答案—Unstable – d. 十三
有四張牌有異畫，各有四個版本（Amateur Auteur、Extremely Slow Zombie、Target Minotaur、Beast in Show）。有一張普通牌有不同的背景文字但沒有異畫共四個版本（Novellamental）。有一張牌有不同的浮水印共五個版本（Secret Base）。有一張牌有不同的名字四個版本（Curious Killbot、Delighted Killbot、Despondent Killbot、Enraged Killbot）。有四張牌有不同的規則敘述，各六個版本（Knight of the Kitchen Sink、Very Cryptic Command、Sly Spy、Garbage Elemental、Ineffable Blessing、Everythingamajig）。這全部加起來共十三張。
問題 #25 的答案—多明納里亞– c. 地
多明納里亞有六張傳奇神器（重鑄烏鋒、軍團之盔、琥珀瑪珂、索藍時間閘門 、萼城劫運剎索斯和晴空號），四張傳奇結界（受制波拉斯、巫妖掌控、泰菲力的誓約和承撒拉之翼），及四張傳奇巫術（雅亞的燃焰煉獄、卡馬爾的德魯伊誓約、卡恩的時間碎裂、太古諸龍的輝煌重生、克撒的毀世震盪和約格莫夫的邪惡獻祭），但沒有傳奇地。
問題 #26 的答案—烽會拉尼卡 – b. 二
每個公會門都有兩個插畫—其中一個是主要的正門，另一個是一個更隱密的入口。
問題 #27 的答案—效忠拉尼卡 – b. 士兵
鬼怪集群會派出鬼怪衍生生物；赦免虛靈、終息騎士和所有具有往生異能的生物派出精靈衍生生物；大仲裁者多溫和宣派派出撲翼機衍生生物。在效忠拉尼卡裡沒有牌會派出士兵的衍生生物，不過在烽會拉尼卡裡有一些。
問題 #28 的答案—火花之戰 – d. 薇薇安瑞德
問題 #29 的答案—艾卓王權 – b. 2
兩張有食品的副類別的神器（由於食品是神器副類別）是薑餅怪人和金蛋。
問題 #30 的答案—Unsanctioned – d. 午茶時光
Surgeon
GeneralCommander 的背景敘事揭露了他喜歡增強、毛茸茸的動物和有創意的套版。或許他也喜歡午茶時光，但我們並不確定。
現在來把你答對的題數加起來：
- 答對1–9 題：你對魔法風雲會 的問答還有很多要加強的地方。.
- 答對10–15 題：顯然你有在留意。
- 答對16–20 題：你展露了一些魔法風雲會 問答的潛力。
- 答對21–24 題：不錯，你有魔法風雲會 的資質。
- 答對25–27 題：很棒，我很感動 。
- 答對28–29 題：你魔法風雲會 問答的能力無與倫比。
- 答對30 題：受我一拜。
有問題嗎？
這是今天我的內容，我希望你們喜歡這次的問答！一如往常，我很想知道你們對於今天專欄的想法。你可以寫 email 給我，或透過我的任何一個社群媒體帳號（推特、Tumble 和Instagram）與我聯絡。
下週回來跟我一起探討人類的歷史。
在那之前，希望你玩更多魔法風雲會以習得更多知識。