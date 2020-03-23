兩年前，我為魔法風雲會的 25 周年慶做了一個問答專欄。那篇文章的迴響非常好，所以我決定再來寫一篇。上一次是魔法風雲會的每一年各出了一題，再加上額外的五題總共 30 題。 這次我將再出另外 30 題，但將會是我負責或共同負責的三十個專案。

在過程中記錄下你的答案，再來對我的答案吧！

問題 #1 – 暴風雨

下面這些經典牌當中，哪些第一次是出現在暴風雨？

問題 #2 – Vanguard

Vanguard牌會改變玩家的起始生命值和手牌數量。使用Vanguard 牌你所能獲得的最高及最低起始生命值是？

38 & 12 35 & 15 32 & 16 30 & 17

問題 #3 – Unglued

下面哪一張Unglued的牌同時引用了冰雪時代和海市蜃樓？

問題 #4 – 天命之戰

下面哪一張天命之戰的牌不屬於一個循環的一部分？

問題 #5 – 奧德賽

下面哪一張奧德賽 瞬間的插畫，原本是為一張生物牌所做的？

問題 #6 – 秘羅地

下面哪個生物類別第一次出現並不是在秘羅地？

地侏 人類 秘耳 維多肯

問題 #7 – 五色曙光

是誰因為在五色曙光設計團隊中的表現而獲得魔法風雲會R&D 的工作？

Aaron Forsythe Bill Rose Erik Lauer Mark Gottlieb

問題 #8 – Unhinged

Unhinged裡有一則秘密訊息是談論未能付印的牌張。下面哪一張秘密訊息曾提到的牌實際上有在對局測試的系列中？

Celery Stalker Chump-Blocking Orphan Disrobing Scepter Look at Me, I'm Accounts Receivable

問題 #9 – 拉尼卡公會城

下列哪個拉尼卡公會城的機制，原先是為另一個不同的公會創造的？

發掘 召集 輝耀 易質

問題 #10 – 預知將來

在預知將來裡有多少時間移轉牌？

34 48 67 81

問題 #11 – 闇影荒原

下列哪個生物類別在闇影荒原裡單色牌上並沒有和洛溫環境有顏色的改變？

妖精 仙靈 鬼怪 人魚

問題 #12 – 暮光

在暮光裡的單一一張牌上所出現最多的混血魔法力符號是多少個？

5 6 9 11

問題 #13 – 贊迪卡

贊迪卡是寇族的家鄉時空，但贊迪卡並不是我們第一次遇到這個種族的地方。我們第一次碰到他們是在哪裡？

神河群英傳 家鄉 暴風雨 時間漩渦

問題 #14 – 秘羅地創痕

在秘羅地創痕的 249 張牌當中，多少比例有非瑞克西亞的浮水印？

16%（40 張牌） 20%（50 張牌） 26%（65 張牌） 32%（80 張牌）

問題 #15 – 依尼翠

依尼翠 裡的雙面牌是受到另一個由威世智所生產的集換式紙牌遊戲裡的雙面牌所啟發。那是哪一個遊戲？

Duel Masters 集換式紙牌遊戲 G.I. Joe 集換式紙牌遊戲 Harry Potter 集換式紙牌遊戲 Star Wars 集換式紙牌遊戲

問題 #16 – 黑影籠罩

下列哪一個顏色特性並沒有出現在黑影籠罩的牌上？

白藍 黑紅 綠藍 黑藍紅

問題 #17 – 兵臨古城

下面哪個沒有出現在兵臨古城裡？

神器 基本地 鵬洛客 巫術

問題 #18 – 塞洛斯

下列哪個機制出現在塞洛斯大多數的牌上？

獻力 勇行 蠻化 占卜

問題 #19 – 韃契可汗

韃契可汗裡的每個部落都跟龍的一部分有所連結。潔斯凱是哪個部分？

爪 眼 鱗 翼

問題 #20 – 再戰贊迪卡

再戰贊迪卡裡有多少張地牌有出贊迪卡遠探的版本？

零張 兩張 五張 十張

問題 #21 – 卡拉德許

哪個關鍵字動作是從卡拉德許開始的？

派出 死去 放逐 互鬥

問題 #22 – 阿芒凱

下列哪個沒有出現在阿芒凱的打孔紙卡上？

-1/-1 指示物 磚塊指示物 耗竭標記 洪水指示物

問題 #23 – 依夏蘭

下面哪一個生物類別屬於依夏蘭時空一開始的設定？

恐龍 人魚 海盜 吸血鬼

問題 #24 – Unstable

Unstable裡有多少不同的牌有多於一個版本？（這代表他們有很多相同的內容，但有一些元素改變的版本。）

八張牌 十張牌 十二張牌 十三張牌

問題 #25 – 多明納里亞

下面哪個牌張類別在多明納里亞中有最少的傳奇牌？

神器 結界 地 巫術

問題 #26 – 烽會拉尼卡

烽會拉尼卡中每個公會門有幾個不同的版本？

一 二 三 四

問題 #27 – 效忠拉尼卡

在效忠拉尼卡裡哪個生物類別不會獲得 1/1 衍生生物？

鬼怪 士兵 精靈 撲翼機

問題 #28 – 火花之戰

火花之戰裡大部分的鵬洛客 都有一個使用他們名字所有格的咒語（像是歐尼希茲的酷行 ）。一些守護者有兩張或以上，因為他們出現在得勝循環中（守護者起始的五個成員有一個和幻滅時刻當中的敗退循環對應的巫術循環)，以及/或是有鵬洛客套牌。只有一名非守護者的成員有兩個自己名字所有格的咒語。他是誰？

多密雷德 多溫班恩 尼可波拉斯 薇薇安瑞德

問題 #29 – 艾卓王權

艾卓王權 裡有多少張牌有食品的副類別？

1 2 3 4

問題 #30 – Unsanctioned

下面哪個不是我們確定Surgeon General Commander 會喜歡的？likes?

增強 創意模板 毛茸茸的動物 午茶時間

在你完成了所有三十個問題後，點擊下面來看答案。

有問題嗎？

這是今天我的內容，我希望你們喜歡這次的問答！一如往常，我很想知道你們對於今天專欄的想法。你可以寫 email 給我，或透過我的任何一個社群媒體帳號（推特、Tumble 和Instagram）與我聯絡。

下週回來跟我一起探討人類的歷史。

在那之前，希望你玩更多魔法風雲會以習得更多知識。