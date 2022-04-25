上週，我開始跟大家分享新卡佩納：喧囂黑街裡個別牌張的設計故事。這週我有更多設計的故事，且不會再是護符了。讓我們開始吧。

華輝艾紫培

既然最後我們發現卡佩納（新卡佩納所在的時空）正是艾紫培的家時空，又怎麼能不把她放進故事裡？這代表我們得為她設計一張鵬洛客牌。

[艾紫培]（第 #1 個版本）

{一}{白}{白}

傳奇鵬洛客～艾紫培

起始忠誠值～1

～牌名～進戰場時上面有一個後盾指示物。

+1：由你操控的生物獲得警戒異能直到回合結束。

-2：你每操控一個生物，便派出一個 1/1 白色的士兵衍生生物。

第一個版本有一個持續性異能和兩個忠誠異能。持續性異能的出現是因為我們一直嘗試要在鵬洛客上放入更多系列的機制。我們發現後盾指示物也可以放在生物以外的永久物上，那麼感覺放在鵬洛客上應該會很酷，且艾紫培也會是作為純白最適當的候選者（薇薇安是純綠，而歐尼希茲是黑紅）。

最後的問題在鵬洛客更常是被攻擊所消滅，而非直接被消滅，這讓後盾指示物的用處並不大。其他兩個異能很符合艾紫培的能力。大家都知道她會派出衍生物，過去的五張牌中有四張能做到這點（剩下一張則是把一張特定的生物放進戰場）。

[新天界艾紫培]（第 #2 個版本）

{一}{白}{白}

傳奇鵬洛客～艾紫培

起始忠誠值～3

+1：選擇先攻或警戒。直到回合結束，由你操控的生物得+1/+1並獲得該異能。

-2：派出兩個 1/1 綠色及白色的市民衍生生物。

-6：一些很酷的東西

系列設計團隊捨棄了持續性異能並回到了「老套」的設計—小的加號異能、小的減號異能，最後一個大的減號大招。這個版本保留了和第一個版本同樣的異能但兩個都做了加強，給第一個異能加入更多效應並讓第二個異能額外多派出一個衍生生物。

這個版本也展示了一些過去我沒太談論過的東西—我把那稱為「往前丟」。有時你不太確定一張牌上的某個部分要做什麼，所以只是標註你想要東西的本質。「嘿下游的人們—通常還是我們—別忘了要做這個。」

[新天界艾紫培]（第 #3 個版本）

{三}{白}{白}

傳奇鵬洛客～艾紫培

起始忠誠值～4

+1：選擇+1/+1、飛行、繫命、先攻或警戒。在至多一個目標生物上放置兩個所選擇的指示物。

-2：檢視你牌庫頂的七張牌。將其中一張非地的永久物牌放進戰場且上面有一個後盾指示物。把剩餘的牌以隨機方式置於你的牌庫底。

-?：從你的牌庫、墳墓場和遊戲外搜尋任意數量的天使牌並將它們放置進場。接著將牌庫洗牌。

在設計一張鵬洛客時，你往往會感覺那不夠帥，所以持續加強那些異能直到你得到一個自己滿意的東西。以艾紫培來說，你會發現加號異能的內容越來越多。現在這些異能因為我們使用指示物的關係所以會永久地存在。

如我在落葉機制文章裡所講到的一樣，我們決定即便是那些沒有打孔提示物的系列裡，也將允許關鍵字指示物小量出現在稀有度較高的牌上。在這個異能最後被印製的版本上，+1/+1 指示物被固定而第二個指示物讓你可以有所選擇。

小型的加號異能是使用後盾指示物的一個新嘗試。我們一直在製作更多「衝動」的效應（R&D 對檢視你牌庫頂N張牌，找出其中特定類別牌的暱稱）來取代導師，因為那能完成大部分的功能但不會有對局內容重複出現的問題。這也鼓勵你在套牌裡使用更多你會尋找的東西（當那個特定種類較為利基時才會是比較大的問題）。最終版本加入了魔法力值3來讓這個效應不屬於綠色—綠色通常是使用大生物的顏色。

最後的一個異能利用了想要把艾紫培和世上的天使連結在一起的想法。（如果你還沒看過故事的話快去看看吧。）團隊想要「一些很酷的東西」（如第二個版本），而獲得很多天使挺讓人興奮的。最終的版本只是派出天使衍生生物，改變的原因是什麼？我猜是基於兩個原因。其一，無限制的規模可能會有一些對局上的問題；其二，我不認為這個異能塞得下。看看第三個忠誠異能的敘述欄，那還有起始忠誠值的位置也佔據了一部分敘述的空間，很高機會這個版本的異能字會太多。

我很高興最終版本很棒地代表了這個世界裡的艾紫培，並講述了她的故事。

援救能手

接下來是一個很酷的白色稀有生物的故事。

[創意會計師]（第 #1 個版本）

{二}{白}

生物～人類/魔法師

3/3

{一}{白}：放逐另一個由你操控的目標非地永久物直到～牌名～離開戰場。每當一個或多個永久物被放逐時，派出一個珍寶衍生物。

這個位置一開始是[autocard]遺忘輪[/autocard]的變型而非復生。我的直覺告訴我這是一個來自牌名/概念的頂底設計。雖然珍寶衍生物的風味很不錯，白色並不是會派出珍寶的主要顏色（混入其他顏色並不應該是白色很擅長的事），所以這張牌偏離了顏色派。如果你想知道的話，我們會允許白色在抽其他人稅時派出珍寶，但那得是對方真正可以選擇要或不要的情況（如果你想做 [某件事]，你得給我一個珍寶衍生物）。

[缺乏創意會計師]（第 #2 個版本）

{一}{白}

生物～人類/魔法師

2/2

{一}{白}：另一個由你操控的目標非地永久物躍離。於～牌名～在戰場上的時段裡，它不能躍回。 每當你放逐一個或多個永久物，或一個由你操控的咒語或異能使一個或多的永久物躍離時，令～牌名～籌謀。（抽一張牌，然後棄一張牌。若你以此法棄掉一張非地牌，則在此生物上放置一個 +1/+1 指示物。）

新的版本做了兩個改變。其一，它把派出衍生物換成了籌謀。有趣的是，掠奪（抽牌然後棄牌）也不是白色一般會做的事，但由於籌謀作為秘聞幫色組（白藍黑）的一部分，那被允許在這個系列中有些微轉向。其二，它把放逐換成了躍離。這讓生物可以保留它身上的靈氣、武具和指示物。

在我的落葉文章中我忘了提到躍離，但那是一個在需要時我們可以使用的落葉工具。最終，我想點出我們通常會做出經過偏移後再也不合理的頂底設計，就如同你在這裡所看到的一樣。

[假釋官]（第 #3 個版本）

{二}{白}{白}

生物～人類/士兵

3/3

當～牌名～進戰場時，將目標魔法力值等於或小於3的生物牌從你的墳墓場移回戰場。於你操控～牌名～的時段內，該生物不能進行攻擊或阻擋。

接著系列設計團隊決定要從[autocard]遺忘輪[/autocard]類型的設計轉移到復生，利用白色復生低魔法力值生物的優勢。最終的版本從魔法力值等於或小於3調降到等於或小於2（兩個都可以放在白色裡，但我們比較傾向等於或小於2），但相對也調整了生物數值（費用上減少了一點白，並獲得了繫命—雖然也降低了一點防禦力）。

高地園飛馬

這是系列裡唯一一隻飛馬的故事。

[沒收]（第 #1 個版本）

{一}{白}{白}

瞬間

放逐目標非地永久物。其操控者可以派出一個 1/1 白色的人類/士兵衍生生物，占卜2或獲得 3 點生命。

這個位置一開始是一張純白的牌。那是一張有補償的去除咒語，一個我們決定只會放在白色上的效應（因此不再屬於藍色）。這個咒語特別的原因是它讓受到影響的玩家決定自己的補償。

[沒收資產]（第 #2 個版本）

{一}{綠}{白}

瞬間

放逐目標非地永久物。其操控者可以派出一個 1/1 綠色的市民衍生生物，占卜2或獲得 3 點生命。

到了這時，我們決定要讓系列裡有更多多色的稀有牌，所以這個位置被從單色的純白轉成了綠白。第一個嘗試單純就只是「讓我們來試試看這個效應是否可以放在綠白裡」。

[投擲番茄]（第 #3 個版本）

{綠}{白}

瞬間

選擇目標生物或鵬洛客。每個由你操控的生物對該生物或鵬洛客造成等同其力量的傷害。

很快我們就發現那個設計並不綠白，裡面沒有屬於綠色的部分，整體的效應感覺也不像是綠白的牌。在設計多色牌的時候—尤其是那些裡面有很多多色牌的多色系列，我們了解並非每張牌都可以避開「一個顏色可以做到這點」這個每次都會出現的問題，所以讓多色牌在感覺適合那個色組的情況下可以稍微偏向一個顏色。

但這並不符合這裡的情況。系列設計團隊嘗試了一個新的去除效應，新的效應是會在意生物力量（綠色）的去除，並鼓勵你擁有很多的生物（白色）。

[某個人]（第 #4 個版本）

{綠}{白}

生物～人類/浪客

2/2

{綠}{白}：在～牌名～上放置一個 +1/+1 指示物。

{綠}{白}：～牌名～獲得不滅異能直到回合結束。橫置它。

我其實不太確定他們究竟是不喜歡前一個設計，還是決定這個位置應該要是生物，但這張牌被從瞬間改成了生物。這個設計感覺像「填充」的（R&D 暱稱一張牌只是為了進行系列的遊戲測試，並沒有長期把它留在檔案裡的計畫），所以我猜他們想要這個位置上是生物，並暫時做了一些東西放在這裡。另一個猜測這張牌是填充的原因是因為它看起來像是湊數的牌名。

[走私艾文]（第 #5 個版本）

{綠}{白}

生物～鳥/浪客

2/2

飛行，踐踏

每當～牌名～對任一玩家造成戰鬥傷害時，目標玩家從手中面朝下放逐一張牌。於它持續放逐的時段內，其操控可以施放它。若你擁有那張牌，它便減少{一}來使用，反之則增加{一}來使用。

下個版本做了一個新的嘗試。那圍繞的一個很簡潔的異能設計，作為破壞者效應（R&D 代稱當你對另一個玩家造成戰鬥傷害時會觸發的效應）讓你可以減少自己咒語的施放費用或增加對手咒語的施放費用。抽對手咒語的稅是白色，而降低咒語費用則可以被視為產生魔法力—所以是綠色的。我想他們加上了飛行是為了幫助這張牌可以更常打到對手。

[走私者的飛馬]（第 #6個版本）

{綠}{白}

生物～飛馬

2/2

飛行

每當～牌名～攻擊時，檢視你牌庫頂的X張牌，X等同於由你操控本回合進戰場生物的數量。將其中一張牌置於你手上，並將剩餘的牌以隨機順序放置於你的牌庫底。

下一個版本保留了 2/2 的飛兵，但把異能從之前的破壞者效應改為新的攻擊觸發—那讓你可以抽一張牌，甚至如果你本回合使用了兩個或以上生物的話還可以選擇。

[走私者的飛馬]（第 #7個版本）

{綠}{白}

生物～飛馬

2/1

飛行

每當～牌名～攻擊時，若本回合有兩個或以上的生物在你的操控下進戰場，則抽一張牌。

這個版本整理了牌的敘述，簡化了異能並收緊了你可以抽牌的機會。這顯示上個版本在對局測試中被證明過強，體型被從 2/2 縮小到 2/1 也證明了這一點。為了調整強度，最終印製的版本將它從攻擊觸發改回了破壞者異能（後者比起來較弱，因為條件更難達成），但重新加回了踐踏。

卜策魔拉斐茵

拉斐茵是秘聞幫的領下，以下這張牌的故事。

[白藍黑教父帕柴]（第 #1 個版本）

{二}{白}{藍}{黑}

傳奇生物～史芬斯/惡魔

3/9

飛行

如果你將抽一張牌，則改為檢視你牌庫頂的兩張牌，將其中一張置入你的墳墓場，然後抽一張牌。

{三}，從手中放逐兩張有共通牌類別的牌：你可以從墳墓場施放一張該類別的牌，而不需支付其魔法力費用。如果那張牌是瞬間或巫術，放逐它。

我想從很早開始，我們就知道秘聞幫的領袖將會是史芬斯/惡魔，但關鍵在要讓這張牌感覺能體現這個色組的特色。秘聞幫的重點在於情報，所以或許讓這張牌能帶給你很多情報是個不錯的方向。這張牌基本上為每次抽牌都加上了刺探2，並提供一個異能來獎勵墳墓場裡有特定類別的牌張。

[財富塑造者拉斐茵]（第 #2 個版本）

{一}{白}{藍}{黑}

傳奇生物～史芬斯 /惡魔

4/5

飛行

每當一個由你操控的生物攻擊時，令它籌謀。（抽一張牌，然後棄一張牌。如果你棄的牌不是地，則在該生物上放置一個 +1/+1 指示物。）

這張牌的第一次嘗試很酷，但字有些太多且需要很多牌上的操作。

下一個嘗試利用了家族的籌謀關鍵字，讓每個生物攻擊時籌謀。這被證明有些過強，所以印製的版本上只允許拉斐茵籌謀等同於攻擊生物數量的次數，而非提供每個攻擊者這個異能。

拉斐茵的體型接著被縮小，費用也被降低以讓它在籌謀的過程中有變大的空間。他最終獲得了守護{一}來在遊戲前期保護它。

與魚共眠

這張是所有人都預期會出現在系列裡的牌。

[詐騙]（第 #1 個版本）

{藍}

瞬間

目標生物得-3/-0 直到回合結束。然後若其力量大於或等於3，抽一張牌。

有趣的是，這張牌一開始並不是一個頂底設計，只是偶然出現的戰鬥詭計普通牌。它有個小型的戲法附加條件讓你有時候可以用在較大的生物上。

[自發異變]（第 #2 個版本）

{一}{藍}

結界～靈氣

閃現

結附於生物

受結附的生物得-X/-0，X等同於你墳墓場中牌的數量。

這張牌接著被從瞬間改為結界，稀有度有變成了非普通。藍色有著各式的墳墓場主題，所以它變成了一張會獎勵裡有個滿滿的墳墓場的畏怯牌。

[與魚共眠]（第 #3 個版本）

{三}{藍}

結界～靈氣

結附於生物

受結附的生物得-4/-0。當受結附的生物死去時，派出一個 1/1 藍色的魚衍生生物，它不能被阻擋。

就在這個時候有人發現或許這張牌該成為我們的「與魚共眠」牌。和過往一樣在洞察設計前期時，我們有一個清單寫出了在這個設計空間裡能引起共鳴和/或比喻的內容，而我們很早就知道我們想要一張名為與魚共眠的牌。

第一次的嘗試是畏怯靈氣（R&D 代稱能讓生物獲得 -N/-0 的牌），現在被固定在四而不是變數，並會在死去時給你一個魚衍生生物。

我相信這是第一張會派出一個魚衍生生物的牌（這個系列裡有四張），且一開始那就是 1/1不能被阻擋的生物。我猜那是因為他們想要一些感覺像是魚的小東西，且要有所關聯。藍色沒有很多可以運用的生物異能，飛行感覺又不適合魚（除了飛魚以外），閃現不適合衍生物，而守護/辟邪放在1/1上並沒有太大的意義。之後藍色可以使用警戒，但我想在這個版本的時候還無法。

[與魚共眠]（第 #4 個版本）

{三}{藍}

結界～靈氣

結附於生物

受結附的生物得 -4/-0。當受結附的生物死去時，派出兩個 1/1 藍色的魚衍生生物，它不能被阻擋。

第三個版本並未給大家留下深刻的印象，所以他們增加了數量從派出一隻魚變成多隻魚。在牌名裡使用的是複數這點我想也在這個決定中帶來了影響。

[與魚共眠]（第 #5 個版本）

{三}{藍}

結界～靈氣

結附於生物

當～牌名～進戰場時，派出一個 1/1 藍色的魚衍生生物。它不能被阻擋。橫置受結附的生物。

於你操控魚的時段裡，受結附的生物於其操控者的重置步驟中不能重置。

第五個版本被移回了普通牌，並改為了 [autocard]Dehydration[/autocard] 類型的鎖死靈氣，派出魚的效果也從死去時的觸發變成了進戰場觸發，同時也被改回只會派出一隻魚。

最終版本的牌再次被改回了非普通，費用也從 {三}{藍} 改為 {二}{藍}{藍}。我的猜想是對局測試顯示這張牌比我們希望在普通牌上看到的強度再高了一點，但我們滿喜歡這個設計的，且牌名無與倫比。

善惡到頭終有報

這是今天所有的內容，我希望你們喜歡這些牌成型的過程。一如往常，我很想知道你們的想法，不管是對於今天的文章、任何今天提到的故事，或是新卡佩納：喧囂黑街這個系列本身。你可以寫email 給我，或透過我的任何一個社群媒體帳號（Twitter、Tumblr、Instagram 和 TikTok）與我聯絡。

下週回來還有更多個別牌張的故事在等著你。

在那之前，希望你享受與魚共度的時光。