前兩週（第一部和第二部）我們聊了一些新卡佩納：喧囂黑街裡個別牌張的設計故事，今天將是這個系列的第三部也是最後一部。

勒頸

在前幾篇個別牌張的設計故事裡，我把比較多的重點放在了較高稀有度的牌、鵬洛客及傳奇生物上。然而，有些人留言說希望聽到更多低稀有度牌的故事，所以我決定來講講勒頸，一張很酷的紅色小普通牌。然我沒預期到的是在開始深入它的過去後，才發現它的過程不只長還曲折離奇。又有誰能想到這張小普通牌的設計故事會比新卡佩納：喧囂黑街裡任何一張牌都長呢？

[黑幫襲擊]（第 #1 個版本）

{五}{紅}

瞬間

～牌名～對目標生物或鵬洛客造成 5 點傷害。其操控者犧牲一個地。

這張牌一開始是會對生物或鵬洛客（但沒有玩家）造成傷害的普通紅色直接傷害咒語。有趣的是，它一開始不是一費而是六費。顯然這是為了限制賽所設計，因為不會有任何人在構築賽的比賽裡使用六費的去除。我們想要有一個在限制賽中不會很前面就被選走的高費去除牌，來幫助那些一直拿不到去除的玩家。我想地牌是強迫犧牲而非目標去除，因為在一個三色環境裡我們會很小心去使用消滅地的效應。強迫犧牲會降低整體魔法力擴張的速度，但不會讓對手陷入「卡色」的窘境（不讓對手使用特定一個顏色）。

[非法爆炸] （第 #2 個版本）

{四}{紅}{紅}

瞬間

走私（3，從你手上牌面朝下地放逐此牌：派出一個珍寶衍生物。它是具有「{橫置}，犧牲此神器：加一點任意顏色」的神器。你依然可以從放逐區施放此牌。）

～牌名～對目標生物或鵬洛客造成 5 點傷害。如果施放～牌名～時支付過由珍寶所產生的魔法力，它對該永久物的操控者造成 3 點傷害。

下一個版本利用了設計前期裡的第六個機制—走私。走私背後的概念是幫助玩家調色以使用三個顏色的咒語。韃契可汗—新卡佩納：喧囂黑街用來作為模板的系列—裡有變身，那讓玩家不需要等待第三個顏色的魔法力即可使用 2/2 生物。洞察設計團隊探索了一個同樣能幫助三色環境的第六個新非色組機制。走私讓你可以支付三點一般魔法力並從手上放逐此牌來獲得珍寶衍生神器。放逐是為了限制你只能使用一次派出珍寶的異能。這張牌依然會對生物或鵬洛客造成5點傷害，但有一個在你使用珍寶施放咒語時獲得額外紅利的附帶條件。

[非法爆炸] （第 #3 個版本）

{四}{紅}{紅}

瞬間

走私（你於本回合使用地牌時，可以改為支付兩點魔法力從你手上牌面朝下地放逐此牌來派出一個珍寶衍生物。你依然可以從放逐區施放此牌。）

～牌名～對目標生物或鵬洛客造成 5 點傷害。如果施放～牌名～時支付過由珍寶所產生的魔法力，它對該永久物的操控者造成 3 點傷害。

下一個版本只有一個改動，走私的費用從三點一般魔法力改為兩點。

[非法爆炸] （第 #4 個版本）

{四}{紅}{紅}

瞬間

走私（2，從你手上展示～牌名～並將其置於你牌庫頂第三張牌正下方：派出一個珍寶衍生物。） ～牌名～對目標生物或鵬洛客造成 5 點傷害。如果施放～牌名～時支付過由珍寶所產生的魔法力，它對該永久物的操控者造成 3 點傷害。

下一個表現方式保留的相同的咒語效果，但修改了走私運作的方式。現在不再是放逐這個咒語，而是把它放在你牌庫的第四張牌。這個副作用比較大的，因為現在你會失去一張牌—四個回合後你會抽到那張在使用這個異能前就已經在你手上的牌。我想會有這個改變是因為之前的版本有點太強了。

[非法爆炸] （第 #5 個版本）

{四}{紅}{紅}

瞬間

～牌名～對目標生物或鵬洛客造成 5 點傷害，並對其操控者造成2點傷害。

他們在下個版本中決定要移除走私。這個系列已經有了很多東西，且當時調色的東西已經有點太多了。效應本身的效果大多維持一樣，除了對對手所造成的傷害將不再需要滿足條件（並從3點調降為2點）。

[非法爆炸] （第 #6 個版本）

{四}{紅}{紅}

瞬間

～牌名～對目標生物或鵬洛客造成 5 點傷害。如果施放～牌名～時支付過由珍寶所產生的魔法力，它對該永久物的操控者造成 3 點傷害。

系列設計團隊倒回了這個決定，並改回了原本使用珍寶支付以獲得獎勵的設計—雖然已經沒有走私了。我想那是為了讓它能搭配在紅綠輪抽套牌裡面的珍寶主題。

[雇人襲擊] （第 #7 個版本）

{三}{紅}{紅}

巫術

～牌名～對目標生物或鵬洛客造成 4 點傷害。如果施放～牌名～時支付過由珍寶所產生的魔法力，～牌名～改為對任意數量的目標生物和/或鵬洛客造成 4點傷害，你可以任意分配。

設計團隊喜歡設計的基底，但開始調整數字及滿足條件時的效果。不再對永久物的操控者造成傷害，而是修改傷害會被分配的方式，從一個目標被改為任意數量的目標。相對的，這張牌所會造成的傷害也被從5降為4，魔法力值也減少了1。

[雇人襲擊] （第 #8 個版本）

{二}{紅}

瞬間

～牌名～對任一目標造成 3 點傷害。如果該目標是玩家，則派出一個珍寶衍生物。 <i>（它是具有「{橫置}，犧牲此神器：加一點任意顏色」的神器。）</i>

這個版本—也是唯一一個版本—允許咒語可以瞄任一目標，它也被賦予能使用珍寶的能力（像是幫你獲得珍寶衍生物）而非獎勵你使用珍寶（使用珍寶衍生物時的強度會變高）。

檢視敘述並發現有像<i>和</i> 這樣的東西（來展示哪一段會以斜體表現）或 {橫置}（我們表示橫置符號的方式）時，我都會知道這已經是在設計後期的事。這代表這個更動很高機率是由對局設計所提出，試圖嘗試一些不同的東西來幫助調整限制賽環境。

[絕妙絞殺] （第 #9 個版本）

{紅}

瞬間

～牌名～對目標生物或鵬洛客造成 4 點傷害。其操控者派出一個珍寶衍生物。<i>（它是具有「{橫置}，犧牲此神器：加一點任意顏色」的神器。）</i>

隨著對局設計開始調整，他們在構築優先於限制的前提下製作了一個版本。這個版本測試了一點紅色魔法力打四點傷害在有額外費用的情況下是否可以被接受—給對手一個珍寶衍生物。我認為這有一點過強，所以他們改為了3 點傷害並拿掉了珍寶的附帶條件。

這裡最重要的，在於製作普通牌和秘稀牌一樣複雜，且在過程中也需要調整的數量也差不多。

工業泰坦

在講完一張普通牌的故事後，接著我來講一張秘稀的故事。

[受勳官員] （第 #1 個版本）

{二}{綠}{綠}

生物～狗/士兵

5/1

～牌名～進戰場時上面有三個後盾指示物。

裝甲{三}

～牌名～每回合若能攻擊，則必須攻擊。

這張牌一開始是一張非常難除掉的5/1。裝甲是守護早期的名字。我們很早就決定不想把很多後盾指示物放在任何一張牌上（在最後發行的產品中，只有一張牌有多於一個後盾指示物），這張牌上有三個正是它作為秘稀的原因。

[果斷密探] （第 #2 個版本）

{二}{綠}{綠}

生物～貓/士兵

5/1

～牌名～進戰場時上面有三個後盾指示物。（每當一個上面有後盾指示物的生物成為對手的目標或將會受到傷害時，改為從上面移除一個後盾指示物。）

～牌名～每回合若能攻擊，則必須攻擊。.

{一}，從～牌名～上移除一個後盾指示物：消滅目標神器或結界。

下一個版本給了你第二個能使用後盾指示物的方式—你可以利用它們來擺脫神器和結界。為了加上這個異能，這張牌放棄了守護。我想這個改變是因為我們正嘗試拓展能使用後盾指示物的地方。通常在較高稀有度的牌上，我們喜歡把一個新機制的邊界往外推。

[果斷密探] （第 #3 個版本）

{X}{綠}{綠}{綠}{綠}

生物～貓/士兵

5/5

～牌名～進戰場時上面有X 個後盾指示物。（每當一個上面有後盾指示物的生物成為對手的目標或將會受到傷害時，改為從上面移除一個後盾指示物。）當～牌名～進戰場時，你獲得 X 點生命。

下一個版本嘗試變得更華麗一些。不再是三個後盾指示物，現在你會獲得 X 個。不再是 5/1，現在你會得到一個5/5 的生物。「必須要攻擊」的副作用也被拿掉了。同時由於這張牌需要一個 X，我們給了它第二個獲得生命的紅利。獲得生命是一個遞增的紅利，所以很容易就可以被加在別的東西上。

[摩天大樓元素] （第 #4 個版本）

{七}{綠}{綠}{綠}

生物～元素

10/10

～牌名～不能被反擊。

敏捷

～牌名～進戰場時上面有兩個後盾指示物。

每當一隻或以上的生物攻擊你時，～牌名～與目標攻擊中的生物互鬥。

在對局測試中我們了解到有很多後盾指示物並不有趣。那只會讓擺脫它們變得不可能，所以設計把後盾指示物的數量減少到兩個，這代表這張牌的另一個部分得變得更有趣。首先，它的大小變為兩倍並獲得了異能（不能被反擊和敏捷），另一個最大的改變則是會在對手攻擊你時觸發的互鬥，這基本上能讓你每回合除掉一隻生物。顯然為了加入這一大堆東西，魔法力值被調高到 {七}{綠}{綠}{綠}。這張牌也從這個版本開始變成元素。

[摩天大樓元素] （第 #5 個版本）

{五}{綠}{綠}G

生物～元素

9/9

當你施放～牌名～時，你獲得 5 點生命，抽一張牌，重置目標地，它變成一個7/7 具有敏捷異能的生物，消滅目標神器、結界或地。

踐踏；延勢

每次攻擊時都可以除掉一隻生物顯示有點太強/讓對手喪失鬥志，所以設計團隊嘗試了一個新的設計。它獲得了不同的異能，體型被稍微修改，且得到了一組全新的「進戰場」效應。

[摩天大樓元素] （第 #6 個版本）

{五}{綠}{綠}G

生物～元素

8/8

當你施放～牌名～時，選擇兩項～

• ～牌名～進戰場時上面有一個後盾指示物。

• 當～牌名～進戰場時，它對目標生物或鵬洛客造成等同於其力量的傷害。

• 每位對手犧牲一個神器、一個結界和一個地。

• 你獲得8點生命。

踐踏；延勢

上個設計感覺有點「廚房槽」（R&D 代稱那些上面有很多異能的牌，因為其數量讓人留下印象而非跟其他東西有一致性的協同）。團隊決定要把下個版本做成生物版的指命—讓你從四個「進戰場」效應中選擇兩個。四個效應選擇了會在一些條件下很有用的東西，那正是讓一個指命可以發光發熱的關鍵。有趣的是，四個效應中的兩個最後成為了發行產品上打算使用的東西，只是比較沒那麼有靈活度。在印製的牌上，放置後盾指示物和獲得生命都讓你可以選擇目標（讓目標獲得生命的效果在多人賽制中，能作為外交工具使用因此有很不錯的表現）。

[摩天大樓元素] （第 #7 個版本）

{五}{綠}{綠}G

生物～元素

8/8

踐踏；延勢

當你施放這個咒語時，選擇兩項～

• ～牌名～進戰場時上面有一個防禦指示物。

• 派出一個4/4 綠色具有踐踏異能的犀牛/戰士衍生生物。

• 消滅目標神器、結界或地。.

• 你獲得8點生命。

這個版本和最終印製的版本十分接近。所有四個模式都使用了最終的效果，雖然許多都以不同的方式執行。魔法力費用和力量/防禦力都被調低，或許為了對局設計所做的修正。這張牌經過了多次的修正，但最後的牌張設計挺酷的。

異端魔判窪巴司

凱德海姆和神河：霓朝紀裡都有一張魔判官，為什麼新卡佩納：喧囂黑街不也來一張呢？和所有非瑞克西亞魔判官的設計一樣，他們都有一個簡單的樣板：他們都有兩個異能，一個能獎勵你，一個鏡像的異能會懲罰你的對手。許多—但不是全部—也會有一個生物關鍵字。

[反抗軍魔判窪巴司] （第 #1 個版本）

{四}{紅}{紅}

傳奇生物～非瑞克西亞/魔判官

6/6

威懾

在你的維持開始時，放逐你的牌庫頂牌。本回合中，你可以施放此牌。

在每個對手的維持開始時，放逐他的牌庫頂牌。～牌名～對該玩家造成等同於該牌魔法力值的傷害。

這個設計一開始是正面異能讓你每回合可以衝動抽牌（R&D 代稱放逐你的牌庫頂牌並讓你可以在本回合剩下的時間中施放）。

最大的問題在於，衝動抽牌的反面是什麼？第一個嘗試是放逐對手的牌，作為 1) 不讓他們抽那張牌 2) 決定窪巴司會對他們造成多少傷害。窪巴司也獲得了威懾，因為他看起來十分…嚇人。

[反抗軍魔判窪巴司] （第 #2 個版本）

{四}{紅}{紅}

傳奇生物～非瑞克西亞/魔判官

6/6

威懾

在你的維持開始時，從你的牌庫頂開始放逐牌，直到放逐一張非地牌為止。本回合中，你可以施放此牌。

在每個對手的維持開始時，從他的牌庫頂開始放逐牌，直到放逐一張非地牌為止。～牌名～對該玩家造成等同於該牌魔法力值的傷害。/p>

為了加強負面的效應，兩個異能現在都會放逐牌直到非地牌為止。在魔法力值為6的情況下，我想這在正面異能上是一個升級。

[反抗軍魔判窪巴司] （第 #3 個版本）

{紅}{紅}{紅}{紅}

傳奇 生物～非瑞克西亞/魔判官

4/4

威懾

每當你施放每個回合中的第一個咒語時，它對每個對手造成等同於其魔法力值的傷害。 每當對手施放每個回合中他的第一個咒語時，它對他造成等同於其魔法力值的傷害。

下一個版本嘗試了一個完全不同的異能組，透過對對手造成傷害來獎勵你每回合使用一個咒語，並懲罰對手每回合施放一個咒語。我想這個設計最後有點太過「只是傷害」了。

[反抗軍魔判窪巴司] （第 #4 個版本）

{一}{紅}{紅}{紅}

傳奇生物～非瑞克西亞/魔判官

3/3

在你的維持開始時，放逐你的牌庫頂牌。本回合中，你可以使用此牌。

在每個對手的維持開始時，於本回合中，他下一次將抽一張牌時，改為放逐其牌庫頂牌。本回合中，他可以使用此牌。

這個版本回到了衝動抽牌，但找到了一個更好的方式來製作負面的版本。你將會獲得一個機會來每回合額外施放一張牌，而對手將會被迫使每回合都得施放他們抽到的牌，不然將再也無法使用。這些鏡像異能最後留到了印製的牌上，但這張牌的魔法力值、關鍵字異能和力量/防禦力後來又經過了多次的改變。

團隊反覆評估究竟要敏捷還是威懾，最後選擇了敏捷。他們也實驗了不同的魔法力值和量/防禦力的組合，最後選擇了 {三}{紅}{紅} 和 4/4。

尋獵薇薇安

我上週講過了艾紫培， 歐尼希茲沒做什麼改變所以並不有趣，但薇薇安有個很有趣的過程我想跟大家聊聊。

[薇薇安] （第 #1 個版本）

{四}{綠}{綠}

傳奇鵬洛客～薇薇安

起始忠誠值～5

+2：檢視你的牌庫頂七張牌。你可以從中展示一張生物牌並置於你手上。將其餘的牌以隨機順序置於你的牌庫底。

-3：你可以從手上展示一張生物牌。～牌名～對目標生物或鵬洛客造成傷害，其數量等同於該牌和你所操控生物當中力量最大者。

-8：將任意數量的生物牌從你手上放進戰場。你操控的生物得 +3/+3 並獲得踐踏和敏捷直到回合結束。

薇薇安的力量圍繞著生物，所以第一個嘗試包括了生物相關效應的傳統設計（小加號異能，小減號異能，大減號大招）。他有「從你的牌庫找生物到手上」的異能、「利用手上生物」的異能，以及「把手上的生物放進戰場」再加上「加大你的生物」的異能。全部都很符合薇薇安。

[薇薇安] （第 #2 個版本）

{四}{綠}{綠}

傳奇鵬洛客～薇薇安

起始忠誠值～5

+2：展示你牌庫頂的五張牌。把以此法展示的每張生物牌置於你手上，並將其餘的牌以隨機順序置於你的牌庫底。

-X：將一張魔法力值X或以下的生物牌從你手上放進戰場。當你如此做時，它對目標對手操控的生物造成等於其力量的傷害。

-8：從你的牌庫中搜尋一張生物將它放進戰場，並在上面放置十個 +1/+1 指示物。然後洗牌。

牌庫的異能從衝動（R&D 代稱檢視牌庫頂 N 張牌並拿一些東西）改為讓你獲得所有展示出的生物。第二個異能結合了之前設計中的第二個和第三個異能。大招是全新的，一個華麗的異能讓你從牌庫中找出一張生物並把它變大。這些改變多是加強，目的是讓這張牌更強且更被理解。

[薇薇安] （第 #3 個版本）

{四}{綠}{綠}

傳奇鵬洛客～薇薇安

起始忠誠值～5

+2：磨五張牌。將每張以此法被磨掉的生物牌移回你手上。

+1：選擇任一墳墓場裡的目標牌，神器或結界。其擁有者獲得等同於其魔法力值的生命。接著放逐它。

-X：你可以從手上將一張魔法力值X或以下的生物牌放進戰場。當該生物進戰場時，它對對手操控的目標 生物或鵬洛客造成等同於其力量的傷害。

加號異能被簡化讓你先磨牌。我不確定那是否想要幫助系列裡的磨牌策略。大招被一個新的小加號忠誠異能所取代，能用來幫助擺脫特定類別的威脅。這放在薇薇安身上有些奇怪，因為跟生物沒有關係（雖然那張墳墓場裡的牌可以是生物）。

[城市追跡者薇薇安] （第 #4 個版本）

{四}{綠}{綠}

傳奇鵬洛客～薇薇安

起始忠誠值～5

+2：展示你牌庫頂的五張牌。將當中任意數量的生物牌置於你手上，並將其餘的牌以隨機順序置於你的牌庫底。

+1：你可以犧牲一個生物。若你如此做，從你的牌庫中搜尋一張魔法力值等於被犧牲生物魔法力值加 1 的生物牌，將其放進戰場，然後洗牌。

−7：你獲得「只要是你的回合，你所操控的生物獲得警戒、踐踏、不滅和敏捷異能」的徽記。

第一個異能被改回了前一個版本，雖然有趣的是到了最終印製的版本上時又改回了上一個版本。這是這張牌裡第一個有「誕生莢」異能的版本—這個異能第一次出現在新非瑞克西亞裡的[autocard]誕生莢[/autocard]上。

它也獲得了一個有華麗徽記的大招。印製的版本把前兩個異能的忠誠值費用對調，並把大招換成了一個派出4/4 犀牛/戰士衍生生物的小忠誠異能。我知道對局設計一直在嘗試重整我們製作鵬洛客的方式，所以不再讓他們擁有大招看樣子是個不錯的嘗試。

「就這樣」

我希望你們都喜歡今天新卡佩納：喧囂黑街的牌張設計故事。一如往常，我很想知道你們對於這個專欄、任何今天談到的牌，或新卡佩納：喧囂黑街整體的想法。你可以寫 email 給我，或透過我的任何一個社群媒體帳號（Twitter、Tumblr、Instagram 和 TikTok）與我聯絡。

下週回來跟我一起回答大家關於新卡佩納：喧囂黑街的郵箱專欄。

在那之前，希望你能從這些牌中創造屬於自己的故事。