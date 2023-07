Primer vistazo a Magic: The Gathering – Doctor Who™

Llevamos décadas viviendo aventuras por el espacio-tiempo con Doctor Who™ y ahora, en el 60.º aniversario de la serie, Doctor Who™ llega a Magic. Presentamos cuatro mazos de Commander protagonizados por el Doctor, sus compañeros, sus enemigos y muchos personajes más. Todos incluyen cartas nuevas en Magic y reimpresiones con ilustraciones inspiradas en Doctor Who™ que te abrirán el camino hacia el mundo del Doctor.

TARDIS TARDIS (versión resaltada)

Estos mazos, elaborados con mucho cariño, ilustran la historia de Doctor Who™ desde la perspectiva de Magic. Muchos diseñadores, escritores y artistas se esforzaron para plasmar el mundo de Doctor Who™ de una forma satisfactoria tanto para los seguidores de la serie como para los fans de Magic.

The Tenth Doctor The Tenth Doctor (versión resaltada)

The Parting of The Ways Exterminate!

¡Ponte en la piel del Doctor y vive aventuras por todo el universo con las cartas de plano de cada mazo de Commander! Estas cartas representan los lugares más emblemáticos de Doctor Who™, y cada mazo contiene diez cartas de plano de Magic nuevas que te permitirán viajar por el espacio y el tiempo cuando surja el caos.

Bad Wolf Bay TARDIS Bay

Fixed Point in Time

Cada mazo de Commander incluirá nuevas cartas que serán legales en Legacy, Vintage y Commander. Estas cartas están diseñadas para Commander y ponen de relieve el lado más divertido y social de este formato tan querido.

Durante la MagicCon: Barcelona, desvelamos algunas de las cartas, mecánicas y temáticas nuevas de estos mazos. A continuación encontrarás todo lo que contamos durante el evento. ¡Prepárate para dar la bienvenida a Magic: The Gathering – Doctor Who™!

Detalles de la colección Magic: The Gathering – Doctor Who™

Magic: The Gathering – Doctor Who™

Código de la colección: WHO

Legalidad de la colección Magic: The Gathering – Doctor Who™: Legacy, Vintage y Commander

Legalidad en MTG Arena: No disponible en MTG Arena

Sitio web: Magic: The Gathering® – Doctor Who™

Fechas clave de Magic: The Gathering – Doctor Who™

Evento de fotos con la TARDIS (con carta promocional) de la MagicCon: Las Vegas : del 22 al 24 de septiembre

: del 22 al 24 de septiembre Debut : 3 de octubre

: 3 de octubre Adelantos : del 3 al 6 de octubre

: del 3 al 6 de octubre Actividad de Extra Turns del pódcast The Command Zone : 11 de octubre

: 11 de octubre Lanzamiento global : 13 de octubre

: 13 de octubre Eventos Launch Party: del 13 al 15 de octubre

Magic: The Gathering – Doctor Who™ contiene todo un universo de productos, como los cuatro mazos de Commander, los sobres de coleccionista y los drops de Secret Lair, todo aderezado con el estilo de Doctor Who™ ¿Te apetece descubrir lo que hay dentro?

Pues... Allons-y!

¡Hazte una foto con la TARDIS en la MagicCon: Las Vegas!

Tenemos una noticia importante para todos los fans que vayan a la MagicCon: la TARDIS aterrizará en Las Vegas este septiembre. Los asistentes de la MagicCon: Las Vegas tendrán la oportunidad de hacerse una foto con la icónica cabina azul, y quizá hasta podrán conseguir una carta promocional. El público descubrirá que, aunque no lo parezca, ¡la MagicCon: Las Vegas será más grande por dentro!

Mazos de Commander de Magic: The Gathering – Doctor Who™

Blast From The Past

Blast From The Past (verde-blanco-azul)

En 1963, el Doctor hizo su primera aparición pública a escala mundial. Este mazo es un homenaje a los inicios de Doctor Who™ y remiten a los episodios emitidos entre 1963 y 1989. El Cuarto Doctor encabeza Blast from the Past, un mazo verde-blanco-azul, pero no está solo. Viaja con sus compañeros, que llegan a Magic con la mecánica “Doctor's companion”.

The Fourth Doctor The Fourth Doctor (arte extendido)

Sarah Jane Smith Sarah Jane Smith (arte extendido)

Veamos la carta de Sarah Jane Smith. Tiene la habilidad “Doctor's companion”, que permite que ella y otra criatura sean tus comandantes si dicha criatura es el Doctor. Podrás emparejar al Doctor con sus compañeros más emblemáticos o incluso crear combinaciones nuevas. ¿Qué pasaría si el Cuarto Doctor formara equipo con Rose Tyler? Con tus mazos de Doctor Who™, la decisión está en tus manos. Blast from the Past refleja la historia de Doctor Who™ con la mecánica de histórico, que se estrenó en 2018 y regresa como plato fuerte de este mazo. Con ella, podrás jugar muchas criaturas legendarias de toda la historia de Doctor Who™.

Time Lord Regeneration

Para la mecánica de histórico también son muy importantes las Sagas, otra temática central de los mazos de Commander de Doctor Who™. Estas cartas ilustran capítulos memorables de Doctor Who™ y narran la historia del Doctor con flamantes ilustraciones y mecánicas poderosas. Por supuesto, las fichas no se quedan atrás.

City of Death Tesoro

Una vez que empiecen los adelantos, podrás ahondar más en Blast From The Past. Por ahora, viajemos al futuro para descubrir el siguiente mazo.

Timey-Wimey

Timey-Wimey (azul-rojo-blanco)

Timey-Wimey es un mazo que trata sobre el tiempo, una gran pelota que se bambolea y trastabillea. Este mazo azul-rojo-blanco está capitaneado por el Décimo Doctor y su compañera, Rose Tyler, y se basa en la manipulación del tiempo, representada con la mecánica de los viajes temporales.

The Tenth Doctor The Tenth Doctor (arte extendido)

Rose Tyler Rose Tyler (arte extendido)

Los viajes temporales son una nueva mecánica centrada en la manipulación de los contadores de tiempo, concepto que estrenamos en 1994. Con Doctor Who™, vamos a darle un giro novedoso: los viajes temporales te permiten añadir y remover contadores de tiempo, por lo que puedes divertirte con mecánicas de Magic como suspender, desmaterializarse y muchas más.

The Parting of The Ways

Este mazo se centra en los viajes del Noveno, Décimo y Undécimo Doctor, y cuenta con muchos de los personajes, mundos extraterrestres e historias emocionantes que protagonizan las aventuras de nuestro Señor del tiempo favorito.

The Face of Boe The Face of Boe (arte extendido) Four Knocks

Four Knocks (arte extendido) The Eleventh Hour Humano 1/1

Las andanzas del Doctor llegan a Magic con Timey-Wimey, que pone en el foco de atención los viajes en el tiempo. En este mazo aparecen tres Doctores y está repleto de guiños y referencias de Doctor Who™ que causarán sensación entre los fans.

Y quién sabe, quizá aparezca algún otro Señor del tiempo…

Ilustración de Lixin Yin

Paradox Power

Paradox Power (verde-azul-rojo)

¡Paradox Power muestra el tiempo en todo su extravagante esplendor con hechizos por doquier! Con este mazo verde-azul-rojo, prepárate para esperar lo inesperado con la llegada de la Decimotercera Doctora y Yasmin Khan. El Duodécimo Doctor y la Decimotercera Doctora son los pilares de este mazo, que, con la mecánica “paradox”, va a toda marcha para crear las fantásticas jugadas que caracterizan el formato Commander.

The Thirteenth Doctor The Thirteenth Doctor (arte extendido)

Yasmin Khan Yasmin Khan (arte extendido)

La habilidad “paradox” te otorga ventaja siempre que lances un hechizo desde cualquier parte excepto desde tu mano y se combina con habilidades como retrospectiva, rebote, suspender y muchas más. Con todo esto a tu disposición, podrás disfrutar de lo lindo con las travesuras de los viajes temporales y su frenesí caótico en Paradox Power.

The Foretold Soldier The Foretold Soldier (arte extendido) The Flux

Hablando de caos: el formato Planechase llega a Doctor Who™ y entra por la puerta grande de la TARDIS. Esta máquina del tiempo, que aparece en todos los mazos encabezados por el Doctor, te permite viajar por el universo en búsqueda de tu próxima aventura.

TARDIS

Las cartas de plano ilustran algunos de los rincones más famosos de la historia de Doctor Who™, lugares que los fans llevan años amando y temiendo. Cuando subes a bordo de la TARDIS, nunca sabes dónde (o cuándo) terminarás...

Bad Wolf Bay TARDIS Bay

Fixed Point in Time The Doctor's Tomb

Masters of Evil

Masters of Evil (azul-negro-rojo)

Allá donde el Doctor haga el bien, siempre habrá un villano haciendo el mal. Este mazo azul-negro-rojo se centra en los terroríficos enemigos a los que el Doctor se enfrentó durante sus periplos por el tiempo. En Masters of Evil aparecen varios personajes de Doctor Who™, pero los más importantes son los Daleks, los Cybermen y las múltiples encarnaciones del Amo. Esto lo sintetiza a la perfección la mecánica “villainous choice”, que vemos en la carta Davros, Dalek Creator.

Davros, Dalek Creator Davros, Dalek Creator (arte extendido)

Se trata de una mecánica con la que obligas a tus oponentes a tomar una decisión y a elegir entre dos opciones, ambas beneficiosas para ti. Este mazo presiona a tus rivales y te permite acumular recursos mediante la fuerza de los enemigos más infames del Doctor.

Exterminate! Ficha de Dalek 3/3

El Doctor se enfrentó a muchos enemigos poderosos a lo largo de sus vidas, y todos compartían un mismo propósito: ser quien lograra derrotar al Señor del tiempo. ¿A quién elegirás como líder de tu mazo?

Missy Missy (arte extendido)

The Valeyard The Valeyard (arte extendido)

Al margen del villano que decidas encarnar, este mazo de Commander te permite ponerte en la piel de algunos de los mayores enemigos del Doctor. Prepárate para llevar tu estrategia a otro nivel con Masters of Evil.

Death in Heaven Cyberman Reminder

Sobres de coleccionista de Magic: The Gathering – Doctor Who™

Caja de sobres de coleccionista de Magic: The Gathering – Doctor Who™

Estos mazos no fueron lo único que hicimos para homenajear Doctor Who™: la diversión continúa con los sobres de coleccionista, que incluyen tus cartas favoritas de esta colección con tratamientos especiales, versiones foil e ilustraciones exclusivas. ¿Quieres echarles un vistazo?

TARDIS (versión resaltada)

Vuelven las cartas surge foil... y no querrás dejarlas escapar. Algunas cartas de los mazos de Commander que retratan a personajes, tramas y demás elementos de la franquicia cuentan con un hermoso tratamiento surge foil (los planos de Planechase, que no se encuentran en los sobres de coleccionista, no disponen de los tratamientos foil, foil grabado o surge foil).

Además, podrás conseguir versiones con el tratamiento resaltado de la TARDIS de varias cartas de la colección. Este tratamiento, que solo está disponible en los sobres de coleccionista, otorga ilustraciones nuevas a algunas cartas de los mazos de Commander, con un estilo y un arte que no pasan desapercibidos. Por ejemplo, todas las versiones del Doctor cuentan con el tratamiento resaltado de la TARDIS:

The Fourth Doctor (versión resaltada) The Tenth Doctor (versión resaltada) The Thirteenth Doctor (versión resaltada)

Otros personajes también gozan de este tratamiento, como los aliados del Doctor:

Sarah Jane Smith (versión resaltada) Rose Tyler (versión resaltada) Yasmin Khan (versión resaltada)

¡E incluso sus más temibles enemigos!:

Missy (versión resaltada) Davros, Dalek Creator (versión resaltada)

Además, también puedes conseguir cartas especiales seriadas de los Doctores en los sobres de coleccionista. Se trata de estilosos retratos del Doctor de lo más exclusivos que cuentan con su propio número de serie. Solo se imprimirán alrededor de 500 copias de cada carta, que estarán únicamente en los sobres de coleccionista.

The Fourth Doctor (versión seriada) The Tenth Doctor (versión seriada) The Thirteenth Doctor (versión seriada)

Las cartas seriadas de los Doctores solo se imprimirán en inglés, pero estarán disponibles en los sobres de coleccionista de Magic: The Gathering – Doctor Who™ de cualquier idioma. Las cartas de los Doctores no seriadas son mecánicamente idénticas a las versiones seriadas. Consulta el empaquetado del producto para ver la información específica. Estas imágenes son una representación digital de las cartas, no son las cartas reales.

¡Gerónimo!

Magic: The Gathering – Doctor Who™ se lanzará el 13 de octubre de 2023. Haz ya tu pedido anticipado en línea en tiendas como Amazon, en tu tienda de juegos local y en todos los establecimientos donde se venda Magic. Seguro que te mueres de ganas de que Doctor Who™ llegue a Magic, y podrás descubrir más el 3 de octubre de 2023, cuando la colección haga su gran debut.

¿Qué? ¿Quieres un adelanto más?

Eso rompería las leyes del tiempo...

Bueno, solo esta vez.