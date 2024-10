Wizards of the Coast

Magic Academy y más: cómo y dónde jugar con Magic: The Gathering - Cimientos

Da igual en qué punto estés en tu viaje por Magic, pues Magic: The Gathering - Cimientos tiene contenido para todo el mundo. No importa si buscas aprender los secretos del juego, ampliar tu colección o conseguir versiones especiales de cartas icónicas: esta colección lo tiene todo. Hay muchísimo por descubrir en tu tienda de juegos local, donde encontrarás diferentes eventos centrados en Cimientos. Aquí tenemos toda la información sobre estos eventos, ¡así que ponte en contacto con tu tienda de juegos local para saber las fechas, horarios y mucho más!

Además, vamos a lanzar una nueva serie de eventos, Magic Academy, en los que aprenderás a jugar a Magic: The Gathering junto a otros seguidores del juego. Sigue leyendo para conocer más detalles sobre esta experiencia.

Learn to Play con Magic Academy: Cimientos

¡Magic Academy hace que aprender a jugar sea fácil, divertido y accesible para todo el mundo! Se trata de un evento completamente nuevo para ayudar a que los nuevos jugadores se introduzcan en el mundo de Magic. Estos eventos proporcionan el conocimiento y las herramientas necesarias para empezar a jugar. Además, los productos de Cimientos son un punto de partida excepcional. Hay dos tipos de eventos de Magic Academy, que se detallan a continuación.

¡Los jugadores que compren cualquier producto durante los eventos de Magic Academy recibirán una copia de la carta promocional Darksteel Colossus foil tradicional sin borde hasta agotar existencias! Los productos de introducción incluyen los Kits de inicio, la Caja de principiante o la Colección de inicio de Cimientos y seis o más sobres de juego de una colección. La última opción incluye bundles y cajas de sobres de juego.

Si tienes amigos que quieran jugar a Magic, ¡llévalos a los eventos de Magic Academy de tu tienda de juegos local! Las tiendas pueden dar pines especiales de docente de la comunidad de Ajani a jugadores experimentados y amistosos.

Magic Academy: Learn to Play

El primer evento de Magic Academy está diseñado para jugadores que acaban de empezar a jugar. Recibirás un folleto para aprender a jugar que contiene la información básica del juego, así como una carta de referencia con los detalles esenciales. Durante el evento, aprenderás jugando partidas amistosas de Magic con cartas para principiantes y la ayuda de expertos de Magic que te ayudarán.

Una de las formas en las que puedes aprender a jugar a Magic es mediante los mazos de bienvenida. Estos mazos contienen todo lo que necesitas para jugar, con emocionantes cartas de toda la historia de Magic. Hay cinco mazos de bienvenida distintos (uno por cada color de Magic) y tienen 30 cartas cada uno. Cada mazo de bienvenida incluye dos mazos de 30 cartas en cada caja: uno de un color concreto y el otro de uno aleatorio de los cinco colores de maná de Magic.

Durante el evento aprenderás las reglas básicas del juego, como el orden de los turnos, el funcionamiento del combate o cómo lanzar hechizos. Jugarás en un ambiente relajado que se centra en destacar por qué este juego conquistó a tantas personas. Corre a tu tienda de juegos local y participa en eventos Learn to Play, o lleva a tus amigos para compartir con ellos las maravillas de Magic.

Magic Academy: Deck Building

Ahora que sabes cómo a jugar con un mazo de Magic, ¡es hora de que aprendas a construir uno! Los eventos Deck Building te enseñarán a construir tu propio mazo a partir de seis sobres de juego. Al comienzo del evento, verás un video de Gavin Verhey, diseñador de Magic, sobre los fundamentos a la hora de construir un mazo de 40 cartas. ¡Luego construirás tu propio mazo con las cartas que consigas en tus sobres de juego!

Este evento está recomendado para jugadores que hayan participado en un evento Learn to Play o que conozcan el funcionamiento básico del juego. ¡Ponte en contacto con tu tienda de juegos local para obtener más información!

Presentación de Cimientos: del 8 al 14 de noviembre

¡Si estás deseando jugar con Cimientos, corre a la presentación en tu tienda de juegos local! Se trata de eventos especiales que acompañan los lanzamientos importantes de Magic y en los que puedes conseguir las cartas un poco antes. Construirás un mazo con las cartas que consigas en seis sobres de juego de Cimientos y lucharás con otros jugadores.

Pack de Presentación de Magic: The Gathering - Cimientos

Recibirás un Pack de Presentación de Cimientos en el evento, que contiene lo siguiente:

6 sobres de juego de Magic: The Gathering - Cimientos

1 carta promocional de Cimientos rara o rara mítica foil tradicional con el año estampado

1 tarjeta con un código para MTG Arena (solo disponible en determinadas regiones)

1 caja guardamazo

1 contador de vidas Spindown

Los eventos Presentación son una manera estupenda de obtener información sobre las cartas más importantes de una colección. ¡Además, podrás hacerte con unas cuantas cartas! Publicaremos una guía de la Presentación de Cimientos cuando se acerque la fecha del evento, así que mantente al tanto para no perder detalle de uno de los eventos más populares de Magic.

Standard Showdown de Cimientos: del 15 de noviembre al 6 de febrero

¡El lanzamiento de una nueva colección legal en Estándar viene acompañado de un evento Standard Showdown! Aprovecha esta oportunidad de presumir de mazo Construido Estándar. El formato te permite mostrar tus cartas favoritas y conocer a miembros de la comunidad de tu tienda de juegos local. Si quieres jugar con tus cartas de Cimientos de los eventos de Presentación o de Magic Academy, ¡el formato Estándar es ideal para ti! Cimientos será legal en Estándar hasta, al menos, 2029.

Tenemos un premio especial para los ganadores de eventos Standard Showdown. Con Cimientos, la persona que gane el Standard Showdown semanal de tu tienda obtendrá una copia de la carta promocional Go for the Throat foil tradicional hasta agotar existencias como parte de la promoción de Cowboy Bebop.

Regional Championship Qualifiers: del 16 de noviembre al 22 de marzo

Si quieres poner a prueba tus habilidades de Magic, prepárate para la próxima ronda de los Regional Championship Qualifiers. Las tiendas de juegos locales, así como otros organizadores seleccionados, celebrarán estos trepidantes eventos. Para esta ronda el formato será Construido Estándar, lo que te dará la oportunidad de demostrar tus habilidades en Estándar con las cartas de Cimientos. Con jugadas increíbles y premios impresionantes en juego, los eventos Regional Championship Qualifier son los primeros pasos de muchos jugadores en su camino al Pro Tour.

Los participantes recibirán una copia de la carta Mayhem Devil no foil con una ilustración de 百瀬寿/HISASHI MOMOSE. Los mejores clasificados recibirán una copia de la carta Force of Despair no foil con una ilustración de Jordan Crane; los jugadores que se clasifiquen para el Regional Championship Qualifier recibirán copias foil tradicionales. Estas promociones están disponibles hasta agotar existencias.

En estos eventos te podrás clasificar para los Regional Championships de primavera de 2025. Ponte en contacto con tu tienda de juegos local para más información.

PAX Unplugged: del 6 al 8 de diciembre

PAX Unplugged se celebrará en Filadelfia, Pensilvania, este mismo año, y Magic tiene preparadas un montón de sorpresas para la ocasión. Habrá un montón de oportunidades de aprender a jugar con Cimientos y de participar en eventos competitivos de la mano de Pastimes. Es el evento idóneo si disfrutas de los juegos de mesa, independientemente de tu nivel de habilidad.

Esperamos que encuentres el evento de Cimientos perfecto para ti. Gracias a estos eventos, que abarcan desde jugadores nuevos hasta veteranos, es el momento perfecto para estrechar lazos con la comunidad de tu tienda de juegos local. Como siempre, pide más información en tu tienda de juegos local.