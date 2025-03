Wizards of the Coast

Tarkir: tormenta dracónica presenta el regreso triunfal al plano de los dragones y kans, convertidos ahora en jinetes de dragones. Esta nueva colección, disponible a partir del 11 de abril, tiene algo para todos los jugadores de Magic. Tanto si lo tuyo es ir de torneo en torneo como si prefieres jugar a Commander de forma casual, puedes elegir tu clan y dar rienda suelta a tu espíritu guerrero con Tarkir: tormenta dracónica.

Esta colección estará presente en todos los niveles de juego de Magic, desde las partidas en tu tienda local hasta la Magic Spotlight de dragones. Es un momento muy dulce para los jugadores de Magic (sobre todo para los amantes de los dragones), así que prepárate para dominar la tormenta.

Tarkir: tormenta dracónica llegará el 11 de abril de 2025 ¡y ya se puede pedir por anticipado! Puedes reservar todos los fantásticos productos de la colección en tu tienda de juegos local, en tiendas en línea como Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se vendan productos de Magic.

Arrasa en los eventos Presentación de Tarkir: tormenta dracónica

(Del 4 al 10 de abril)

¿Quieres ser de las primeras personas en jugar con las nuevas cartas de Dragón de Tarkir: tormenta dracónica? ¡Pues apúntate a la Presentación de tu tienda de juegos local! Estos eventos, que suelen utilizar el formato Mazo Cerrado, te permiten explorar una colección nueva antes del lanzamiento oficial en formato físico.

Cuando te apuntes a uno de estos eventos, recibirás un Pack de Presentación con los contenidos siguientes:

5 sobres de juego de Tarkir: tormenta dracónica 1 sobre de Presentación de Tarkir: tormenta dracónica basado en un clan Incluye 14 cartas de Magic: The Gathering Cada uno contiene 1 de 9 cartas raras (66,7 %) o raras míticas (33,3 %) relacionadas con el clan del Pack de Presentación

1 carta rara o rara mítica foil tradicional con el año estampado Esta carta no está relacionada con el clan del Pack de Presentación

1 caja guardamazo

1 dado Spindown (del mismo clan que el Pack de Presentación)

Cada Pack de Presentación se basa en uno de los cinco clanes de Tarkir, ¡así que podrás disfrutar de la experiencia con el clan que más te guste! Si no tienes claro por qué bando te decantas, el equipo de The Magic Story Podcast publicó una guía de Tarkir y sus clanes que te vendrá de perlas de cara a la Presentación.

0426_MTGTDM_PromoBaB: Qarsi Revenant

¡En la Presentación también podrás hacerte con cartas promocionales de Tarkir: tormenta dracónica de lo más especiales! La gente que adquiera una caja de sobres de juego o de coleccionista de Tarkir: tormenta dracónica en una tienda local recibirá la carta promocional de Buy-a-Box Qarsi Revenant foil tradicional (hasta agotar existencias).

Por supuesto, Tarkir no sería Tarkir sin Ugin. Domina el fuego fantasmal con la carta promocional Yermos de ojo de dragón con arte completo, que recibirás al comprar determinados productos de Tarkir: tormenta dracónica (hasta agotar existencias). Esta promoción solo estará disponible en las tiendas de la WPN que programaron un evento de Magic Academy tras el lanzamiento de Magic: The Gathering - Cimientos. Ponte en contacto con tu tienda de juegos local para saber si contarán con esta carta promocional.

Como regalito extra para los participantes más curtidos, hasta agotar existencias, ¡los jugadores que se inscriban en dos o más eventos Presentación de Tarkir: tormenta dracónica recibirán un pin de realidad aumentada de Pinfinity! Te llevarás el botín normal de una Presentación y un pin especial; ¿qué más puedes pedir?

¡Habla con tu tienda de juegos local para informarte sobre su calendario para la Presentación!

Magic Academy regresa con una nueva carta promocional

(Del 11 de abril al 5 de junio)

La página de Magic Academy es la puerta de entrada perfecta para aprender a jugar al juego de cartas intercambiables más importante del mundo, y puedes disfrutar de estas actividades en tu tienda de juegos local. Los establecimientos que participen organizarán estos eventos para cada lanzamiento principal de Magic, y Tarkir: tormenta dracónica no será una excepción.

Magic Academy dispone de dos tipos de eventos para que explores distintas facetas del juego: en los eventos Learn to Play descubrirás los entresijos del juego y en los eventos Deck Building aprenderás a construir tu propio mazo. Y, por si fuera poco, disfrutarás de la compañía de otros jugadores de Magic. ¡No se nos ocurre un plan mejor!

Para recordar el día en que dieron su primer paso en Magic, los jugadores que compren cualquier producto de introducción durante los eventos de Magic Academy recibirán la carta promocional Dragon's Hoard foil tradicional con marco retro (hasta agotar existencias). Esta carta contiene una de las lecciones de Magic más importantes: los dragones son lo más.

Ponte en contacto con tu tienda de juegos local para informarte acerca de sus eventos de Magic Academy. Los productos de introducción incluyen los Kits de inicio, la Caja de principiante o la Colección de inicio de Cimientos y seis o más sobres de juego de una colección.

Ponte a prueba en los eventos Standard Showdown

(Del 11 de abril al 5 de junio)

¿Te ves capaz de vencer a la competencia en tu tienda de juegos local? Los eventos Standard Showdown son una gran ocasión de probar los nuevos mazos de Estándar contra otros jugadores de Magic. Estas actividades son un poco más competitivas que las Presentaciones, pero siguen siendo asequibles para los jugadores recién llegados.

Como remate de la promoción de Cowboy Bebop, la persona que gane cada Standard Showdown se llevará la carta promocional Snakeskin Veil foil tradicional (hasta agotar existencias).

¡Ponte en contacto con tu tienda de juegos local para obtener más información sobre sus eventos Standard Showdown!

Conviértete en adalid de los dragones en el Store Championship

(Del 3 de mayo al 1 de junio)

En Tarkir solo reinan los más fuertes, ¡así que prepárate para ir a por la fama y la gloria en el Store Championship de tu tienda de juegos! Enfréntate a la flor y nata de la escena local y consigue cartas promocionales especiales. ¿Quieres saber qué tenemos preparado? ¡Pues sigue leyendo!

Los participantes del Store Championship no podrán contenerse la sonrisa cuando reciban la carta promocional Gleeful demolition no foil ilustrada por Vincent Proce.

Los jugadores que acaben en el top 8 de los Store Championships obtendrán la carta promocional Charming Scoundrel foil tradicional ilustrada por Fariba Khamseh.

Y la última recompensa es para aquellos jugadores con habilidades dignas de un título real: quienes ganen un Store Championship se llevarán una copia foil tradicional sin texto de Goddric, Cloaked Reveler, con una ilustración de Irvin Rodriguez que ocupa toda la carta.

Como extra, las tiendas Premium de la WPN también recibirán copias no foil de las cartas promocionales Charming Scoundrel y Goddric, Cloaked Reveler, que tendrán el nombre del establecimiento impreso en ellas. Demuestra que estás entre los mejores en tu tienda de juegos local y llévate estos flamantes premios.

Los Store Championships de Tarkir: tormenta dracónica empiezan el 3 de mayo. Los formatos y las fechas varían según la tienda, ¡así que contacta con la tuya para obtener más información!

Commander Party de Tarkir: tormenta dracónica

(Del 18 al 24 de abril y del 16 al 22 de mayo)

¿Te apetece jugar con tu mazo de Commander de Tarkir: tormenta dracónica o probar un mazo nuevo capitaneado por una de las cartas legendarias de la colección? En los eventos Commander Party de Tarkir: tormenta dracónica, podrás disfrutar de la diversión casual de Commander con reglas especiales basadas en este plano.

Los jugadores que capeen las tormentas de dragones y salgan triunfantes se llevarán la carta promocional de participación Dragonspeaker Shaman con arte completo (hasta agotar existencias). Las tiendas Premium de la WPN recibirán copias foil tradicionales de la carta promocional, mientras que los demás establecimientos obtendrán copias no foil. Para más información, ponte en contacto con tu tienda de juegos local y prepárate para adentrarte en las tormentas de Tarkir.

Ve volando a los eventos CommandFest de todo el mundo

(De abril a mayo de 2025)

¡Vuelven las CommandFests! Después del lanzamiento de Tarkir: tormenta dracónica, pondremos en marcha las primeras CommandFests del año con tres eventos en tres continentes distintos, en los que podrás conseguir la carta promocional Reliquary Tower hasta agotar existencias. Consulta los detalles en este artículo.

Durante las próximas semanas anunciaremos más eventos (y más cartas promocionales), ¡así que visita Magic.gg para no perderte nada!

Del 18 al 20 de abril de 2025 en Orlando (Florida, EE. UU.), presentado por CoolStuffInc

17 y 18 de mayo de 2025 en Birmingham (Inglaterra), presentado por Axion Now

24 y 25 de mayo de 2025 en Shanghái (China), presentado por Kadou

Consigue cartas promocionales inspiradas en D&D en Magic Presents: Florecimiento primaveral

(Del 25 de abril al 25 de mayo)

En Magic Presents: Florecimiento primaveral, sacamos a relucir la parte más dragontina de Dungeons & Dragons con cartas promocionales inspiradas en D&D. Las tiendas que participen organizarán eventos de Booster Draft temáticos, en los que puede haber sobres de toda la historia de Magic. ¡Habla con tu establecimiento local para saber más!

Emblema de Florecimiento primaveral

¿Y qué tienen de particular? Jugarás las partidas con un emblema especial de los Ritos de florecimiento, ¡lo que significa que tendrás más robos, más tierras y más Magic! Los participantes recibirán una de las siete cartas promocionales no foil hasta agotar existencias. Se trata de versiones de las cartas del drop Secret Lair x Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves recién llegas a Magic, ¡que cuentan con nombres e ilustraciones totalmente nuevos! Lee este artículo para informarte sobre estas cartas y el evento.

Haz bandera del amor con Magic Presents: Orgullo

(Del 27 al 29 de junio)

¿Te apetece pasártelo bien y celebrar el Orgullo con la comunidad de tu tienda de juegos? Si es así, ¡prueba a construir un nuevo mazo de Commander en Magic Presents: Orgullo! Del 27 al 29 de junio, las tiendas de la WPN que participen celebrarán eventos de Commander centrados en el Orgullo. Para hacerlos aún más especiales, se tratarán todos los comandantes disponibles como si tuvieran la habilidad de camarada. Puedes combinar tus dos mazos favoritos o construir uno totalmente nuevo: ¡lo importante es que celebres el Orgullo como te dicte el corazón!

0001_MTGPRM_Pride: Chromatic Lantern

Hasta agotar existencias, los participantes recibirán la carta promocional Chromatic Lantern foil tradicional con una ilustración de Niko Aris elaborada por David Alvarez. Este evento está disponible en los establecimientos de la WPN participantes de algunas regiones, así que consulta este artículo y habla con tu tienda de juegos local para saber más.

Alza el vuelo en la Magic Spotlight de dragones

(Del 11 al 13 de abril)

¡Tarkir cambia de aires y llega hasta Denver (Colorado, EE. UU.) para celebrar la Magic Spotlight de dragones, organizada por Star City Games! Los eventos Magic Spotlight son nuestros torneos abiertos más grandes, en los que puedes inscribirte el viernes y haber conseguido clasificarte para el Pro Tour el domingo. Los 8 mejores jugadores del evento principal obtendrán invitaciones al Pro Tour de la MagicCon: Las Vegas de 2025, y quienes consigan los mejores puestos recibirán una parte de los 50 000 USD en premios. Además de este evento, habrá actividades paralelas, vendedores y artistas de Magic, por lo que la diversión está asegurada.

El formato elegido para este “kan-dente” torneo es Limitado de Tarkir: tormenta dracónica, ¡y los participantes se llevarán la carta promocional Sword of Forge and Frontier no foil ilustrada por Sam Guay! Por si fuera poco, los 128 mejores jugadores del evento también recibirán una copia foil tradicional de la carta.

Además de su parte de los premios, la persona que gane el evento principal se llevará al vuelo una recompensa muy especial: ¡una cantidad de sobres de coleccionista de Tarkir: tormenta dracónica digna del botín de un dragón! Para quienes no hablen dragontino, esto significa un envase de cajas de sobres de coleccionista, es decir, 288 sobres de coleccionista de Tarkir: tormenta dracónica. ¿Tienes lo que hace falta para lograr la victoria? Inscríbete ya y prepárate para librar una gran batalla de Limitado.

Participa en la para nada secreta Magic Spotlight de Secret Lair

(Del 30 de mayo al 1 de junio)

La magia continúa con la Magic Spotlight de Secret Lair, que llegará a Indianápolis (Indiana, EE. UU.) del 30 de mayo al 1 de junio. En el evento principal hay en juego 50 000 USD en premios e invitaciones al Pro Tour de El Confín de la Eternidad para el top 8, así que no te lo puedes perder.

El formato de la Magic Spotlight de Secret Lair será Construido de Modern, ¡y los participantes se llevarán la carta promocional Garruk Wildspeaker no foil ilustrada por Merwan Chabane! Por si fuera poco, los 128 mejores jugadores del evento también recibirán una copia foil tradicional de la carta.

Por último, quien gane esta Magic Spotlight conseguirá un premio muy especial digno de un evento dedicado a Secret Lair, ya que podrá colaborar con el equipo de Secret Lair y aportar su granito de arena en un drop futuro. Nos encanta la idea de ofrecer a los jugadores la oportunidad de trabajar codo con codo con Wizards of the Coast para crear algo único. Si quieres saber más sobre el evento y cómo inscribirte, consulta el sitio web de Star City Games.

Ponte a prueba en los Regional Championship Qualifiers

(Del 12 de abril al 20 de julio)

En ocasiones, el viaje hasta la cima de Magic empieza en tu tienda de juegos local. Los Regional Championship Qualifiers, que se celebran en las tiendas de la WPN y en convenciones mayores, son la ocasión perfecta para dar el primer paso en la escena competitiva de Magic. Si quieres saber dónde se celebrarán estos eventos y qué formatos tendrán, echa un ojo a este artículo.

En esta ronda, todos los participantes de los RCQ se llevarán una copia de la carta promocional Prosperous Inkeeper no foil ilustrada por Brett Stenson, y los que acaben en cabeza también recibirán una copia de la carta promocional Fauna Shaman no foil con una ilustración de Nature Nurture. Los jugadores que se clasifiquen para el Regional Championship también se llevarán una copia foil tradicional de la carta promocional Fauna Shaman. Estas cartas promocionales solo están disponibles hasta agotar existencias, así que ponte en contacto con el organizador del evento que te corresponda para saber más.

Clasifícate para el Pro Tour en los Regional Championships

(Del 19 de abril al 1 de junio)

Para aquellos jugadores que quieran alcanzar otras cotas en el juego, los Regional Championships son el primer hito para convertirse en una leyenda de Magic. En los Regional Championships que están por venir se podrán conseguir invitaciones al Pro Tour de El Confín de la Eternidad. Si quieres saber dónde se celebrarán estos eventos y qué premios ofrecerán, consulta este artículo.

En esta ronda, todos los participantes del Regional Championship recibirán una copia de la carta promocional Living End no foil ilustrada por Nathan Jurevicius, y los que acaben en cabeza se llevarán la versión foil tradicional. Cada región recibe una cantidad distinta de cartas promocionales foil, así que no dudes en contactar con el organizador de tu zona para saber más.

Región Organizador Información del evento Estados Unidos Star City Games Del 2 al 4 de mayo en Minneapolis (Minnesota, EE. UU.) y del 16 al 18 de mayo en Hartford (Connecticut, EE. UU.) Canadá Face to Face Games Del 23 al 25 de mayo en Montreal (Canadá) Brasil City Class Games 3 y 4 de mayo en São Paulo (Brasil) Latinoamérica Magicsur 31 de mayo y 1 de junio en Santiago (Chile) Japón BIG MAGIC Del 2 al 4 de mayo en Tokio (Japón) Europa, Oriente Medio y África Fanfinity 25 y 26 de abril en Bolonia (Italia) China Kadou Del 16 al 18 de mayo en Beijing (China) Taiwán Game Square 17 y 18 de mayo en Taipéi (Taiwán) Sudeste asiático Oracle Events Del 2 al 4 de mayo en Kuala Lumpur (Malasia) México/América Central/Caribe Necrotower 31 de mayo y 1 de junio en Ciudad de México (México) Australia/Nueva Zelanda Good Games 10 y 11 de mayo en Melbourne (Australia)

¡Consigue premios, haz amigos y juega con dragones!

No importa qué estilo de juego prefieras, ya que puedes disfrutar de Tarkir: tormenta dracónica de una infinidad de maneras: con este amplio abanico de eventos, desde drafts casuales hasta partidas competitivas de alto nivel, los fans de Magic tienen todo lo necesario para pasárselo en grande.

Acude a tu tienda de juegos local para conocer todos los detalles sobre los eventos venideros. Mientras tanto, puedes reservar Tarkir: tormenta dracónica en tu tienda de juegos local, en tiendas en línea como Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se vendan productos de Magic.