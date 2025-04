Fecha del anuncio: 31 de marzo de 2025

Estándar:

No hay cambios.

Pioneer:

No hay cambios.

Modern:

Brecha al Inframundo está prohibida.

Legacy:

Micoengendro sembrador está prohibido.

está prohibido. Troll de Khazad-dûm está prohibido.

Vintage:

No hay cambios.

Pauper:

Escamoso asoleándose está prohibido.

está prohibido. Renacimiento de Kuldotha está prohibido.

está prohibido. Disputa mortal está prohibida.

Prisma profético es legal.

es legal. Marea alta es legal.

Alquimia:

No hay cambios.

Explorador:

No hay cambios.

Histórico:

No hay cambios.

Intemporal:

No hay cambios.

Brawl:

No hay cambios.

Fecha de entrada en vigor: 31 de marzo de 2025

Fecha del próximo anuncio: 30 de junio de 2025

¡Hola, jugadores!

Soy Carmen Klomparens, diseñadora sénior del equipo de diseño de juego de Magic, ¡y me gustaría dar la bienvenida a todo el mundo al primer anuncio de cartas prohibidas y restringidas de 2025! La última vez que actualizamos la lista hicimos un montón de cambios en varios formatos sin rotación de Magic y hoy vamos a dar el siguiente paso para lograr que esos formatos sigan siendo divertidos. Entre que hubo una ronda de Regional Championships de Modern, los cambios generales en el metajuego de Legacy y la reducción del metajuego de Pauper, hay un montón de asuntos que abordar.

Estándar

Escrito por Jadine Klomparens

No hay cambios.

Las cosas marchan bien en Estándar y en este anuncio no se producirán cambios en el formato. Nuestro enfoque para realizar ajustes de cartas prohibidas y restringidas en Estándar sigue siendo el mismo: nos comprometemos a alterar el formato lo mínimo posible entre una rotación y otra, y solo prohibiremos cartas si surge alguna realmente problemática para la salud de Estándar. Una vez al año, justo antes de la rotación, barajaremos cambios más sutiles con el objetivo de hacer el formato lo más divertido y variado posible hasta la siguiente rotación. Todavía no estamos en ese momento anual, así que Tarkir: tormenta dracónica y Magic: The Gathering—FINAL FANTASY tendrán la oportunidad de dejar huella en Estándar antes de la rotación del formato con El Confín de la Eternidad.

Estándar fue el protagonista del Pro Tour de Aetherdrift, en el que vimos un metajuego rico y diverso. Las tres grandes estrategias del formato estaban claras, ya que los mazos Gruul Mice, Esper Pixie y Domain Overlords eran los más populares. A pesar de esa concreción en la cima del metajuego, esos tres mazos apenas representaban la mitad del entorno, mientras que la otra mitad era de lo más variada. Ahora mismo, en Estándar hay posibilidades de triunfar con casi cualquier estilo de mazo que te imagines, lo cual es fantástico. Domain Overlords terminó por hacerse con el Pro Tour y se mostró muy dominante todo el fin de semana, pero luego su porcentaje de victorias se redujo poco a poco a medida que el metajuego se adaptaba.

Uno de los aspectos más interesantes de este entorno de Estándar es su grado de innovación incluso entre lanzamientos de colecciones. Por ejemplo, los mazos con sinergias de devolver tus cartas a la mano con el Hada criadora o Este pueblo es demasiado pequeño ahora son uno de los pilares del formato, pero no se hicieron populares hasta que pasó más de un mes desde el lanzamiento de Magic The Gathering - Cimientos, y eso que buena parte de su estructura ya existía en Estándar desde Duskmourn: La casa de los horrores.

Con las llegadas de Tarkir: tormenta dracónica y Magic: The Gathering—FINAL FANTASY en el futuro próximo, será fascinante observar cómo se desarrolla el entorno de Estándar. Tengo muchas ganas de ver qué hará la comunidad con sus cartas y qué mazos y estrategias surgirán.

Pioneer

Escrito por Arya Karamchandani

No hay cambios.

Seguimos vigilando Pioneer con atención desde el anterior anuncio de cartas prohibidas y restringidas, y nos gustan la variedad de mazos y la representación de diversos macroarquetipos que se aprecian en el formato.

En los últimos meses hubo una agitación sana en el metajuego de Pioneer, en el que las cartas del año más reciente siguen haciéndose hueco en varios arquetipos. La Guerrera de la flamánima , el Ratón multiarmado y el Héroe de la llama del corazón ahora son piezas centrales de los mazos agresivos, igual que en los mazos de Ratones de Estándar. El Miedo a perderse algo y Anexo impío // Cámara de rituales se están usando en barajas intermedias rakdos, en las que cambian la forma de jugar y aportan mucha más potencia para rematar los juegos. Ygra, devoratodo y el Talento: recolección dieron pie a una versión de Jund Sacrifice más centrada en combinaciones que ofrece a los jugadores un robusto mazo de combo con criaturas que es viable tras la prohibición de Amalia hace unos meses. El ciclo de Amos de Duskmourn: La casa de los horrores también aupó la Encarnación enigmática como eje de un arquetipo que ahora es el principal mazo del formato para jugar a lo grande. También hubo modificaciones más pequeñas con la incorporación de cartas como el Talento: arte en el Izzet Phoenix y la Nave nodriza de Valor en las barajas de Colmilloveloz para darles un poco más de cohesión y fuerza a los mazos que ya existían.

A pesar de esta agitación, el metajuego de Pioneer sigue estando bien equilibrado, cuenta con una gran variedad de estilos viables y ningún mazo o arquetipo muestra un porcentaje problemático de victorias o de juego. El metajuego continúa evolucionando a medida que otros mazos nuevos se abren paso en el formato, como Dimir Bounce. Continuaremos supervisando el desarrollo del metajuego, pero ahora mismo nos gusta el estado de Pioneer y no vamos a hacer cambios en el formato.

Modern

Escrito por Carmen Klomparens

Brecha al Inframundo está prohibida.

Como dejé caer al principio del artículo, los cambios de diciembre en la lista de cartas prohibidas en Modern hicieron mucho para insuflarle vida a este formato. Desde entonces, el Ópalo mox , el Cenit del sol verde y el Saqueo infiel se dejaron ver en unos cuantos mazos, lo que nos agradó en mayor o menor medida en el equipo de Wizards. La aparición del Cenit del sol verde en mazos Yawgmoth o Amulet Titan de combo era de esperar y nos agradó que se produjese. Además, el Saqueo infiel les dio más vida a los mazos proactivos centrados en el cementerio, como los basados en Aquel que está vacío y similares, lo que también está genial. Sin embargo, combinar el Ópalo mox con la Brecha al Inframundo para crear un mazo de combo explosivo y resistente no nos parece bien.

4 Emry, Lurker of the Loch 1 Haywire Mite 4 Tamiyo, Inquisitive Student 1 Jace, Wielder of Mysteries 1 Lightning Bolt 3 Grinding Station 1 Aether Spellbomb 1 Pithing Needle 4 Mishra's Bauble 1 Grapeshot 2 Preordain 4 Mox Opal 1 Swan Song 3 Mox Amber 4 Underworld Breach 1 Soul-Guide Lantern 1 Sink into Stupor 4 Malevolent Rumble 1 Island 1 Steam Vents 1 Stomping Ground 1 Breeding Pool 4 Misty Rainforest 3 Urza's Saga 4 Scalding Tarn 1 Otawara, Soaring City 1 Thundering Falls 1 Hedge Maze 1 Shifting Woodland 1 Lightning Bolt 1 Mountain 2 Nature's Claim 1 Swan Song 1 Unholy Heat 1 Boseiju, Who Endures 2 Flame of Anor 1 Brainsurge 1 Strix Serenade 4 Consign to Memory

Para entender un poco mejor el contexto, en los últimos meses hubo montones de experimentos para jugar con las nuevas herramientas del formato, pero, con el tiempo, cada vez resultó más evidente que el mazo más puntero en Modern es un Temur Grinding Breach de combo. Esta baraja utiliza la Brecha al Inframundo y el Puesto de molienda junto con artefactos por cero manás para moler su biblioteca de tres en tres y luego ganar con una carta como el Oráculo de Tassa o la Metralla . Debido a su capacidad para diversificar las amenazas, este mazo es muy resistente a las cartas contra cementerios y artefactos, lo que hace que resulte notablemente difícil frenarlo usando el sideboard. Entre su resistencia y su explosividad (puede ganar incluso en el primer turno), tenemos la certeza de que es hora de mandar la Brecha de vuelta al Inframundo.

Con toda la presión que ejercía la Brecha al Inframundo en Modern, esperamos que el formato experimente un cambio sustancial tras la desaparición de esa carta, sobre todo en los sideboards. Hasta ahora, había jugadores que dedicaban más de la mitad de su sideboard a intentar neutralizar el combo, pero confiamos en que el formato pueda abrirse un poco y dar paso a una mayor variedad de estrategias. Salvo por la baraja Temur Grinding Breach, Modern tiene muy buen aspecto.

Están surgiendo varios mazos distintos, como Orzhov Blink, que se labró un nombre durante las últimas semanas. Además, Aetherdrift tuvo una gran repercusión en el formato: Ketramose, el Nuevo Amanecer está apareciendo en los mazos Blink que ya mencionamos, la Marraja merodeadora hizo lo mismo en mazos basados en Aquel que está vacío y Abastecerse tiene cabida en mazos azules que tratan de prolongar el juego.

Tenemos intención de vigilar los mazos que eran lo bastante fuertes como para seguir siendo relevantes a pesar del dominio de Temur Grinding Breach: los mazos Boros Energy y Dimir Oculus, las variantes de mazos Eldrazi, el Amulet Titan y el Orzhov Blink. En lo que más nos fijaremos será en las variantes del Red-White Energy, para comprobar si surge una respuesta adecuada contra ellas en la próxima temporada de Regional Championship Qualifiers. Tenemos muchas ganas de ver qué novedades idean los jugadores.

Legacy

Escrito por Carmen Klomparens

Troll de Khazad-dûm está prohibido.

está prohibido. Micoengendro sembrador está prohibido.

Según las cifras, Legacy tiene aspecto de ser un formato equilibrado. El mazo más jugado, Dimir Reanimator, no está quedándose con un trozo demasiado grande del pastel y sus competidores habituales tampoco se dejan ver en unos porcentajes alarmantes. El problema es que, a pesar de contar con varias estrategias diferentes, los macroarquetipos más lentos del formato, como los intermedios y los de control, fueron relegados del metajuego porque la presión del entorno condensa muchísimo los juegos. Además, las sensaciones de los jugadores y la participación en eventos están empeorando. Nos resulta obvio que la gente que adora Legacy no adora jugar a la versión actual del formato, así que vamos a tomar un par de medidas para intentar mejorarlo.

1 Archon of Cruelty 1 Atraxa, Grand Unifier 3 Brazen Borrower 2 Murktide Regent 4 Troll of Khazad-dûm 4 Animate Dead 4 Brainstorm 3 Daze 4 Entomb 4 Force of Will 1 Sink into Stupor 1 Island 1 Misty Rainforest 4 Polluted Delta 1 Scalding Tarn 1 Swamp 1 Undercity Sewers 4 Underground Sea 4 Ponder 4 Wasteland 4 Reanimate 4 Thoughtseize 2 Barrowgoyf 2 Consign to Memory 1 Dauthi Voidwalker 1 Engineered Explosives 2 Fatal Push 1 Flusterstorm 2 Force of Negation 2 Ghost Vacuum 1 Sheoldred's Edict 1 The Filigree Sylex

Troll de Khazad-dûm : una carta que lleva casi dos años siendo una pieza clave de Legacy y haciendo que alguna versión del Dimir Reanimator sea el mejor mazo del formato más o menos desde el lanzamiento de El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media. Esta carta tiene una influencia extremadamente particular en la construcción de mazos porque permite que los jugadores carguen sus barajas con cartas como Reanimar y Animar a los muertos sin tener que añadir un puñado de criaturas grandes que, de otro modo, serían cartas muertas en la mano y sin tener que incluir todas las cartas de descarte posibles para poner criaturas grandes en su cementerio. Esta subversión de los costes de oportunidad hizo que, durante casi dos años, los mazos Reanimator fueran excepcionales jugando limpiamente a la par que contaban con una ventaja injusta. Creemos que la estrategia Reanimator es una pieza esencial de Legacy y que es divertido tenerla en el formato, pero aprendimos que el mazo es más divertido y menos frustrante como adversario cuando tiene que ser un mazo comprometido con sus sinergias y que no puede permitirse el lujo de estar diseñado a caballo entre un mazo aggro con un toque de tempo y un mazo de combo. Por ese motivo, el Troll de Khazad-dûm queda prohibido.

En el extremo opuesto del formato en cuanto a velocidad se refiere, los mazos Eldrazi y otras estrategias incoloras predominan en Legacy desde que recibieron un impulso con Horizontes de Modern 3 el verano pasado. En general, estos mazos representan un problema porque subvierten por completo las pautas de enfrentamiento del formato y resulta extremadamente difícil interactuar con ellos. Allá por diciembre, la versión más potente de esta estrategia usaba la Baratija irritante para protegerse de la interacción con hechizos y realizar un combo rápido. Sin embargo, hoy en día, las estrategias incoloras gozan de la mejor inevitabilidad del formato y buena parte de ella proviene de una sola carta.

4 Chalice of the Void 2 Grim Monolith 4 Lotus Petal 2 The One Ring 3 Devourer of Destiny 4 Glaring Fleshraker 4 Sowing Mycospawn 4 Thought-Knot Seer 2 Wastescape Battlemage 4 Kozilek's Command 2 Once Upon a Time 4 Ancient Tomb 1 Blast Zone 4 Cavern of Souls 1 City of Traitors 4 Eldrazi Temple 3 Eye of Ugin 1 Gaea's Cradle 1 Forest 3 Wasteland 1 Wastes 2 Yavimaya, Cradle of Growth 3 Dismember 4 Disruptor Flute 4 Faerie Macabre 1 Mindbreak Trap 1 Null Rod 2 Wastescape Battlemage

Micoengendro sembrador : una carta que permite hacer de todo en el contexto de los mazos Eldrazi incoloros. Puede buscar cartas como el Ojo de Ugin para el juego avanzado y también tierras interactivas como la Zona de explosión o Karakas , pero lo más habitual es usarlo para pescar copias del Erial y redoblar su propio efecto para exiliar tierras. Por si fuera poco, ese efecto puede hacer objetivo a las tierras básicas, que son útiles para evitar otras cartas contra tierras que hay en este formato, como el Erial y la Luna de sangre . El Micoengendro sembrador es tan bueno para eliminar tierras, a menudo de dos en dos e incluso afectando a las tierras básicas, que está metiendo presión al formato en general, reduciendo los duelos a los primeros turnos y poniendo en peligro la experiencia de juego de Magic. Por estas repercusiones en el entorno y también por quebrar la heurística del formato, el Micoengendro sembrador queda prohibido.

Durante las próximas semanas vigilaremos la prevalencia y los porcentajes de victorias de los diversos mazos volcados en los combos y la aceleración de maná que asoman en la superficie de Legacy. Blood Moon Stompy y Oops! All Spells son buenos ejemplos de mazos que llevan unos meses aumentando su presencia en el metajuego gracias a la densidad de cartas de tierra modales de dos caras de Horizontes de Modern 3. Aun así, ambos están dentro de los porcentajes de juego y victorias que se consideran aceptables tradicionalmente. Lo idóneo es que los cambios de esta actualización generen espacio para responder a esos mazos con el tiempo.

Vintage

Escrito por Eric Engelhard

No hay cambios.

En este anuncio no hay cambios en Vintage, pero debatimos largo y tendido acerca de una carta y su papel en el formato. La carta en cuestión es Lurrus del Nido de Ensueño .

En agosto del año pasado decidimos restringir La Saga de Urza por varios motivos, entre los que estaba el de intentar reducir el predominio de Lurrus en Vintage debilitando los mazos que tratan de utilizar una selección de artefactos de coste bajo. Aunque los mazos Lurrus Saga prácticamente desaparecieron y ahora hay más diversidad de mazos basados en Lurrus, la presencia de esta carta en el metajuego también es mayor.

Lurrus ya se prohibió durante nueve meses entre 2020 y 2021, cuando aún estaba en vigor la regla original de la mecánica de compañero. Esa fue la única prohibición por motivos de poder que se hizo en Vintage en décadas, pero entonces nos pareció necesaria. Cuando se actualizó la mecánica de compañero, retiramos la prohibición de Lurrus en aras de respetar el espíritu de Vintage, donde procuramos que la mayor cantidad de cartas posible sean legales. En aquel momento dijimos que sería un experimento y que estábamos dispuestos a revertirlo si fuera necesario.

Pues bien, decidimos debatir si nuestra postura seguía siendo la misma. La respuesta corta es que sí: en caso de que Lurrus se convierta en un problema lo bastante grande para el metajuego, se prohibirá. Sin embargo, por ahora no estamos cerca de llegar a ese punto. Cómo no, ese umbral es difuso, pero tendríamos que encontrarnos ante un metajuego mucho más estancado y concentrado en torno a unas pocas variantes de mazos basados en Lurrus, con una presencia todavía mayor de la propia carta.

Hay cartas que están prohibidas en Vintage: cartas de atracción, cartas que requieren destreza manual, que inician subjuegos, que usan adhesivos, etc. Dichas cartas están prohibidas en todos los formatos por problemas logísticos en torneos. Aunque la mecánica de compañero no supone un (grave) problema logístico, interactúa de forma particular con Vintage y la lista de cartas restringidas. Por ese motivo, la prohibición en este formato está sobre la mesa en el caso de las cartas con dicha mecánica. No dejaremos que el formato se estanque solo para mantener la transparencia de una “regla” que ya tiene excepciones.

Por ello, seguiremos prestándole atención a Lurrus tanto en torneos como entre las opiniones de los jugadores. En general, el metajuego de Vintage parece estar sano. Según los resultados recientes que percibimos, la presencia continua de Lurrus no parece oprimir la diversidad y la innovación en los mazos del formato.

Pauper

Escamoso asoleándose está prohibido.

está prohibido. Renacimiento de Kuldotha está prohibido.

está prohibido. Disputa mortal está prohibida.

Prisma profético es legal.

es legal. Marea alta es legal.

En Pauper se van a prohibir el Escamoso asoleándose , la Disputa mortal y el Renacimiento de Kuldotha y se va a retirar la prohibición de la Marea alta y el Prisma profético . Los objetivos de estos cambios son retirar el mazo Broodscale Combo, reducir la eficacia del motor de sacrificio con el Manantial icórido eliminando la omnipresente Disputa mortal y restarle algo de potencia y polaridad a la estrategia Mono-Red.

Los siguientes apartados acerca de formatos exclusivos de MTG Arena están escritos por Dave Finseth.

Alquimia

No hay cambios.

Los reajustes cumplen una función importante en este formato a medida que incorporamos cartas con cambios más frecuentes. La ronda de reajustes más reciente parece haber funcionado muy bien para que los mazos de ganancia de vidas y atracos se mantengan dentro de los límites del formato. El Compañero dorado ahora desempeña un papel más secundario en el mazo de ganancia de vidas y el Cazabotines impetuoso ya no es la recompensa por jugar cartas de tu oponente que era antes. Por otro lado, el mazo Selesnya Rabbits sigue siendo una opción potente incluso con el coste de maná que se añadió a Buxton, anfitrión engalanado .

Las cartas nuevas de Alquimia: Aetherdrift también están teniendo repercusión en el formato. Naktamun vuelve a brillar es una gran incorporación para los mazos de criaturas de coste bajo, mientras que el Mentor de ayudantes de pista y las Imitaciones esmeradas añadieron un nuevo y llamativo arquetipo Simic Exhaust al metajuego. Aparte, estamos ojo avizor con el mazo Grixis Chorus, que tiene un porcentaje de victorias impresionante desde que reajustamos el Himno de las eras y la Saloma procaz y podría requerir más cambios en el futuro.

Esperamos seguir empleando los reajustes para mantener un metajuego fresco y equilibrado. Probablemente hagamos otra actualización durante el lanzamiento de Alquimia: Tarkir. Estamos contentos con la variedad y la competitividad de Alquimia en el presente y creemos que es un buen momento para organizar un Arena Championship Qualifier de este formato en mayo.

Explorador

No hay cambios.

Desde el lanzamiento de Pioneer Masters, la diferencia entre Explorador y Pioneer es minúscula. Seguimos prestando atención al metajuego competitivo de Pioneer para señalar cartas que no haya en MTG Arena. De las 411 listas de mazos de Magic Online competitivas y diferentes que se jugaron en marzo, solo faltaban las siguientes cartas:

Nombre de la carta Copias usadas en mazos Cobrador de peajes de Kazuul 24 Bramido deformador 6 Batalla sobre el puente 4 Vigilacostas tritónido 4 Derrota de Nissa 3 Yermos invasores 2 Asar 2

Estamos barajando nuevas formas de añadir cartas competitivas en Pioneer como estas a MTG Arena.

Histórico

No hay cambios.

El formato Histórico sigue siendo el más diverso de MTG Arena y ningún mazo supera el 5 % de presencia en el entorno general. Además, el formato sigue siendo muy parecido a como estaba en la actualización anterior. Una novedad destacable es el auge de un mazo Boros Enchantments muy fuerte que usa bastantes cartas de Duskmourn: La casa de los horrores, como Protegido por fantasmas y el Rescate de fragmentista . El mazo ahora compite con otros arquetipos de mucho peso, como Energy Aggro, Izzet Wizards, Five-Color Omniscience y mazos monocolores de Elfos y Trasgos.

Vamos a seguir observando la eficacia y la velocidad del mazo Energy Aggro. Ya reajustamos algunas de sus cartas y seguiremos haciéndolo si esta potente baraja empieza a ocupar una parte notoria del formato.

Intemporal

No hay cambios.

La incorporación más notable de Intemporal es el Mox de cromo , que ofrece una opción para acelerar tu maná pronto a cambio de una carta en tu mano. Esta carta se jugó mucho cuando llegó con Aetherdrift, pero ahora se usa menos porque no todos los mazos se benefician de ese efecto.

Mox de cromo y el Mecatitán vidrillante le dieron un empujón a un mazo basado en el Ritual de nacimiento y lo convirtieron en una de las opciones con mejor rendimiento del formato. Los primeros resultados indican que este arquetipo está plantándoles cara a los mazos Show and Tell, Charbelcher y Energy Aggro. Será interesante ver si consigue mantener ese rendimiento a medida que se establezcan respuestas en el formato de mayor nivel de MTG Arena.

Brawl

No hay cambios.

Brawl sigue creciendo en MTG Arena y más gente participa en este singular formato “singleton” de 100 cartas. Con cada lanzamiento de Alquimia, vemos que los nuevos comandantes tienen una buena acogida y ofrecen más opciones a los jugadores. Ahora mismo, el 85 % de partidas de Brawl ofrecen a cada participante un 50 % de probabilidad de ganar según el comandante que elijan. Seguiremos analizando y ajustando el sistema con cada colección nueva para emparejar de manera óptima los diversos mazos y comandantes, con el objetivo de lograr juegos de Magic divertidos y emocionantes.

