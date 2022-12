¡Hola a todos!

Soy Ari Zirulnik, el redactor publicitario de los envoltorios de Magic. Tengo el placer de trabajar en casi todos los productos que creamos, por lo que “ocupo una posición excepcional para redactar un artículo que describa en detalle todos los productos de la Colección básica 2021”, según el cruel arquitecto de producto que no quiso escribir el texto él mismo. Como incentivo para animarte a descubrir M21, voy a acompañar las descripciones de los productos con anécdotas SUPERSECRETAS y TOTALMENTE CANÓNICAS acerca de Teferi que nunca se revelaron al público.

Nota del editor: Ari no está en el equipo de creación de mundos y estos “hechos” acerca de Teferi no son canónicos, por mucho que insista como un loco en lo contrario.

SOBRES DE DRAFT

Estos son los sobres clásicos de Magic, cuyo contenido ya conocemos bien: 10 cartas comunes, 3 poco comunes, 1 rara o rara mítica, 1 tierra y 1 ficha o carta publicitaria. En aproximadamente un tercio de ellos, una de las cartas comunes se reemplaza por una carta foil de cualquier rareza. También puede que incluyan una carta con marco resaltado, es decir, una preciosa versión alternativa de una carta normal de M21.

¡Además, algunos sobres de Draft de M21 contienen cartas sin borde!

Los sobres de Draft están disponibles individualmente o en cajas de 36.

1.ª ANÉCDOTA SUPERSECRETA DE TEFERI:

Una vez, Teferi lamió un beeble en la Academia tolariana porque lo retaron a hacerlo.

PROMOCIÓN BUY-A-BOX

Si compras una caja de sobres completa de la Colección básica 2021 en una tienda de la WPN, te llevarás una copia gratuita de la carta promocional de Buy-a-Box (hasta agotar existencias). En esta ocasión tenemos una auténtica cucada:

Un gato. Y un perro. Y son grandes amigos. ¡Grandes amigos! No sé si esta carta se inspira en una historia real, pero creo que todos seremos más felices si lo pensamos.

2.ª ANÉCDOTA SUPERSECRETA DE TEFERI:

Teferi usa la magia del tiempo para hacer trampas jugando a las damas. Jhoira ya no quiere volver a jugar con él.

SOBRES DE COLECCIONISTA

Los sobres de coleccionista están repletos de auténticas joyas. Como este artículo debe ser detallado, voy a tener un detallito con los lectores y compartir una imagen. No sé cómo añadirla, pero resulta que, con solo escribir “pon una imagen de esto”, la persona que convierte los documentos en páginas web la añadirá por ti.

Contenido de los sobres de coleccionista (pon una imagen de esto; gracias).

Cada sobre de coleccionista contiene entre 4 y 5 cartas raras o raras míticas, entre 7 y 9 cartas con tratamiento especial y 11 cartas foil. ¡Son perfectos para los jugadores que disfrutan consiguiendo cartas emocionantes!

Este artículo de Mike Turian ofrece más detalles acerca de los sobres de coleccionista y de cómo conseguir versiones alternativas de cartas.

3.ª ANÉCDOTA SUPERSECRETA DE TEFERI:

Teferi no se fía de los marcapáginas; siempre dobla las esquinitas de las páginas para saber por cuál va.

SOBRES DE BIENVENIDA

¡Presentamos los sobres de bienvenida!

Estos sobres cumplen la función que antes tenían los mazos de bienvenida. Todos los sobres de bienvenida de M21 son exactamente iguales y contienen un pedacito del encanto de Magic. Tienen cartas legendarias, Planeswalkers, cartas resaltadas y mucho más. También incluyen tarjetas de ayuda de dos caras que ofrecen consejos para empezar, encontrar tiendas y aprender muchas más cosas del juego.

Los sobres de bienvenida estarán disponibles gratuitamente para los jugadores nuevos en las tiendas de la WPN de todo el mundo, hasta agotar existencias.

4.ª ANÉCDOTA SUPERSECRETA DE TEFERI:

Teferi posee una glicoproteína que se adhiere a las proteínas de los venenos de víboras y los vuelve inofensivos. Huy, perdón: este hecho trata sobre las mangostas.

MAZOS DE PLANESWALKER

Es hora de presentar a Basri Ket.

Basri se une a Teferi, Liliana, Chandra y Garruk como uno de los cinco rostros para los mazos de Planeswalker de la Colección básica 2021. Estos mazos son perfectos para quienes estén descubriendo Magic (y como artículos que conseguir después de los sobres de bienvenida). Echemos un vistazo a las estrategias de cada mazo.

Basri, paladín devoto

Juega unas cuantas criaturas y cárgalas de contadores +1/+1.

Teferi, viajero atemporal

Roba montones de cartas adicionales y dispara habilidades cada vez que lo hagas.

Liliana, maga de la muerte

Aprovecha efectos cuando tus criaturas mueran y tráelas de vuelta a la vida para que mueran una y otra vez.

Chandra, catalizadora de la llama

Prende fuego a tus oponentes y observa cómo crecen tus criaturas.

Garruk, heraldo salvaje

Juega criaturas grandes. Cuando termines, juega criaturas aún mayores.

Todos estos mazos son fáciles de usar y divertidos de dominar. Y todavía nos queda una manera más de enseñar el juego a los principiantes...

5.ª ANÉCDOTA SUPERSECRETA DE TEFERI:

Teferi retrocedió en el tiempo e impidió que se escribiera esta anécdota.

STARTER KIT DE MAGIC: THE GATHERING ARENA

Presentamos el Starter Kit de Magic: The Gathering Arena. Si el nombre te resulta familiar, es porque se trata de una continuación del Spellslinger Starter Kit. De hecho, el contenido es bastante similar.

Los Spellslinger Starter Kits se diseñaron para enseñar a jugar mediante guías de ayuda, pero hemos visto que orientar a los jugadores nuevos hacia el tutorial de MTG Arena es una experiencia mucho mejor para ellos. Pues bien, esa es la base de este producto.

En él encontrarás dos mazos divertidos y enfocados a principiantes, junto con un reglamento de referencia de 16 páginas y dos cajas plegables para los mazos. Por último, recibirás una tarjeta con un código para MTG Arena que te proporcionará copias digitales de ambos mazos y puede usarse dos veces: una para ti y otra para un amigo con el que quieras jugar.

6.ª ANÉCDOTA SUPERSECRETA DE TEFERI:

Teferi tiene un modificador de +6 en todas sus tiradas de Int.

PACK DE PRESENTACIÓN

¡Ninguna colección está completa sin un Pack de Presentación! El pack de la Colección básica 2021 contiene..., básicamente, lo habitual: 6 sobres, una carta foil con la fecha estampada y una guía. Esta guía incluye una cronología de la vida de Teferi, desde su infancia en la Academia hasta la Guerra de la Chispa.

¿Te preguntas cómo conseguir un Pack de Presentación? ¡Pues inscribiéndote en una Presentación de tu tienda de juegos local! Es una manera estupenda de intrigarse con la nueva colección y probar las cartas físicas lo antes posible. Pero ¿y si no sabes dónde está la tienda más cercana de la WPN? En ese caso, échale un vistazo a nuestro localizador de tiendas.

7.ª ANÉCDOTA SUPERSECRETA DE TEFERI:

Teferi es tenor y posee la voz de un ángel. El ángel está desesperado por recuperarla.

BUNDLE

Solo nos falta hablar de una cosa: ¡el Bundle! Antes de inventar estos productos, la gente apenas podía llevar consigo dos cosas a la vez. ¿Que querías llevar tres cosas? Pues tenías que agenciarte un tercer brazo, colega. Sin embargo, gracias a la Tecnología™ Bundle™ de WotC, podrás llevar muchas más de dos cosas contigo. En concreto, cada Bundle contiene lo siguiente:

10 sobres de Draft de la Colección básica 2021

20 tierras básicas

20 tierras básicas foil

1 Líder de la jauría foil con arte alternativo

1 dado sobredimensionado de 20 caras

En total hay 52 cosas, que son bastantes más que dos.

8.ª ANÉCDOTA SUPERSECRETA DE TEFERI:

Teferi se apellida Berry.

CIERRE

¡Caramba! ¡Pues sí que hemos hablado de un montón de productos! Y no solo eso, sino que ahora también sabemos muchos más hechos veridiquísimos acerca de Teferi. (Nota del editor: ¡Pero que no son ciertos!). Gracias por acompañarme en este repaso a los productos de la Colección básica 2021. Me despido con un consejo: si me ves por MTG Arena (donde me llamo REZ), déjame ganar, porfa, que me vendría bien una ayudita.

¡Hasta la próxima!