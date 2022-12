Los grandes guerreros, aventureros y exploradores se distinguen en el campo de batalla y en las tierras conquistadas izando estandartes que muestran sus colores y símbolos. Estos estandartes al viento producen admiración y, a veces, terror. Pero, al igual que el ojo de los Jeskai o la máscara de arlequín con cuernos de los Rakdos, el símbolo siempre representa algo auténtico de esa tierra, fortaleza o del héroe que está en pie junto a él.

Durante la historia de Magic, hubo momentos en que se distanció lo que es auténtico de la marca y lo representa su “estandarte”, es decir, su logotipo. El año pasado, notamos que esa distancia estaba aumentando, así que decidimos ponerle remedio. ¿Cómo? Diseñando un logotipo nuevo que respete nuestra rica historia y resalte las cualidades que fortalecen nuestra marca de ahora en adelante. Esta será la tercera evolución del logotipo de Magic. Al igual que las otras dos, este cambio afecta a toda la gama de productos y expresiones promocionales de la marca, con una notable excepción: la parte posterior de las cartas físicas de Magic. No hay ningún plan actual ni futuro de cambiar la parte posterior de las cartas imprimidas, ni de que dejes de poder coleccionar y barajar cartas de todas las colecciones y épocas.

Rediseñar un logotipo es absurdo si se hace únicamente para generar interés en una marca estancada. Un cambio de logotipo está justificado y tiene sentido cuando se hace para reflejar qué está evolucionando o qué ya evolucionó sobre la realidad de la marca. Cada vez que se cambió el logotipo de Magic, el diseño nuevo fue una respuesta y un reflejo de la evolución de la marca.

En sus inicios, allá en 1993, la marca y su estandarte estaban muy armonizados. Magic empezó siendo un juego de cartas con ilustraciones eclécticas de fantasía tradicional, y tenía un logotipo dibujado a mano que le iba genial.

1993 – 1999

Pocos años más tarde, Magic estaba llegando a lo más alto de una nueva categoría de juego que él mismo estableció. En esa época, tanto el diseño de juego como el visual estaban alcanzando también nuevas cotas. El logotipo rústico y azul ya no reflejaba el orgullo ni el esmero de la marca. En 1999, el logotipo cambió por primera vez: una versión más concisa y vibrante del original de fantasía.

1999 – 2015

A principios del siglo XXI, puede decirse que Magic era el mejor juego de estrategia del mundo y seguía aspirando a más. Estaba solidificando un nuevo territorio de marca: aumentó el misticismo de sus personajes y mundos, todo ello acompañado de ilustraciones de lujo y una estética de fantasía moderna. En 2015, el logotipo se actualizó de nuevo, esta vez para reflejar un acabado visual más evolucionado, y para adoptar un nuevo elemento que aporta emoción y recuerda al poder: el color “naranja mítico”.

2015 – 2018

Sin embargo, el logotipo actualizado en 2015 no duraría mucho. Por varios motivos, no reflejaba lo suficientemente bien el nuevo núcleo de fantasía moderna de la marca. Las ilustraciones de Magic están inspiradas en muchas culturas y maravillas de nuestro mundo, además de en la imaginación desatada, por lo que va mucho más allá de la estética de fantasía medieval en la que se inspiró el logotipo original. Además, Magic se estaba centrando en características propias, como los Planeswalkers y los mundos sofisticados. Estos son los cimientos de una marca que se ve no solo como un juego, sino como una propiedad de entretenimiento.

De 2018 en adelante

Era necesario un estandarte que pudiera ondear con orgullo sobre los mundos y temas de Magic, tanto en el juego de mesa como en los juegos digitales, aplicaciones, entretenimiento narrativo, productos de moda, entretenimiento animado y de acción real, y cualquier otra cosa que depare el futuro. Para cumplir todo esto, era necesario dar un paso firme; no era suficiente actualizar el logotipo original. Teniendo en cuenta el original y mirando hacia el futuro, dimos ese paso...

Estamos muy entusiasmados con las poderosas herramientas que nos ofrece este logotipo, la más prominente de las cuales es el símbolo de Planeswalker. El papel de este símbolo no dejó de desarrollarse desde su inicio: empezó siendo poco más que un saludo secreto y ahora tiene una posición prominente en la familia de la marca. Seguirás viéndolo en solitario en productos que necesiten un estilo más elegante, como en la ropa y productos exclusivos de la Comic Con de San Diego. Sin embargo, lo verás más veces acompañado tal y como aparece arriba.

Puede que ya conozcas a su hermano, el logotipo de Magic: The Gathering Arena. Al verlos juntos, es fácil apreciar la flexibilidad que el nuevo sistema de logotipos nos ofrece, con el símbolo de Planeswalker como punto en común y acompañado de una expresión secundaria. En el futuro, este logotipo alternativo se emparejará con el símbolo de Planeswalker para formar una marca de promoción que acompañará a los logotipos diseñados para nuevas expresiones de juego y entretenimiento basadas en los mundos de Magic.

No te quepa duda de que verás el nuevo logotipo de Magic: The Gathering Arena en todos los lugares en los que el juego esté representado oficialmente. El nuevo logotipo de Magic: The Gathering estará en todos los productos y promociones en marzo de 2018 con el lanzamiento de Dominaria. Además, a principios de 2018 habrá un punto de inflexión en la celebración del 25 aniversario de Magic: dejaremos de recordar los momentos más importantes de nuestra historia y pasaremos a presentar los pasos que daremos hacia el futuro.