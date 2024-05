Como pasó con Oko en Cruce de Truenos, ha habido una traición en nuestra cámara. Horizontes de Modern 3, una colección que aúna a la perfección el poder de Magic y el poder de los memes, ya se ha dado a conocer en un video tan breve como involuntario. Creemos que es culpa de una puerta oculta en la parte trasera de la cámara de los fomori que Jace "olvidó", pero solo Oko sabe lo que pasó. Y parece que está haciendo abdominales a saber dónde.

Bueno, lo pasado, pasado está. No es la primera vez que hay filtraciones como esta y siempre escuchamos los mismos comentarios: que hay un grupo numeroso de fans que prefieren ver los adelantos sin las fotos borrosas y distorsionadas de una cámara de tres al cuarto. Nosotros pensamos lo mismo.

"¿Filtraciones? No tengo ni idea de qué estás hablando". 0062_MTGMH3_Main: Flare of Denial 0400_MTGMH3_RetroMH3: Flare of Denial 0326_MTGMH3_FrameBrk: Flare of Denial

Dicho esto, debido al tamaño de las filtraciones de Horizontes de Modern 3, es difícil hacer como si nada, así que decidimos publicar este artículo. Tenemos que hablar de qué nos depara el futuro (y, sí, enseñar algunas cartas con imágenes decentes).

"Tengo una pesadilla recurrente en la que olvido hacer los deberes y además se filtra media colección". 0083_MTGMH3_Main: Chthonian Nightmare 0406_MTGMH3_RetroMH3: Chthonian Nightmare 0330_MTGMH3_FrameBrk: Chthonian Nightmare

El debut empieza el 21 de mayo, tres larguísimas semanas desde el momento actual del internet. Nuestro plan era que los fans se tomaran un descanso y que pudieran disfrutar de Forajidos de Cruce de Truenos. A los jugadores les está encantando el entorno de draft, las cartas están afectando a varios formatos y todavía tenemos un par de cartas tramadas que todavía no entraron al campo de batalla. Otra cosa no, pero paciencia tenemos.

"La misma paciencia que una tierra que te da dos manás el primer turno". 0233_MTGMH3_Main: Ugin's Labyrinth 0359_MTGMH3_BdlFetch: Ugin's Labyrinth

Por lo tanto, queremos dar a los fans la experiencia que quieren. Si eres el tipo de persona que devora filtraciones y adelantos en cuanto salen, no te costará encontrar las filtraciones de Horizontes de Modern 3. No te vamos a decir dónde están, pero, si te va ese rollo, ya sabrás dónde están.

"Están aquí". 0234_MTGMH3_Main: Urza's Cave

Si eres el tipo de jugador que disfruta de la experiencia compartida de descubrir la colección de la manera deliberada, con imágenes de cartas completas y sin distorsiones, las iremos publicando durante las próximas semanas. Tenemos un montón de cosas interesantes preparadas, incluida una renovación de las historias clásicas sobre los eldrazi, adelantos nostálgicos en DailyMTG en los que hablaremos de algunas de nuestras viejas secciones (Latest Developments, Command Tower, Savor the Flavor y From the Lab) y un par de ideas asombrosas que nos sacaremos de la manga.

"Mira esta carta. ¿A que somos listos? Ya se nos ocurrirá algo". 0207_MTGMH3_Main: Wight of the Reliquary 0460_MTGMH3_ExtRM: Wight of the Reliquary

Además, las colecciones de Horizontes de Modern son conocidas por sus fantásticos formatos de Limitado y la tercera ronda no es una excepción. Intentaremos explorar cómo funciona Limitado en esta colección con un poco de, ya sabes, contexto (una pista: es salvaje, extraño y alucinante).

"El contexto aquí es 'esta carta es una poco común muy buena'". 0140_MTGMH3_Main: Spawn-Gang Commander

El debut oficial (el de verdad de la buena) de Horizontes de Modern 3 será el 21 de mayo. Puedes acompañarnos y revivir el levantamiento (y la derrota) de los eldrazi con una historia de Magic acompañada de adelantos de cartas a partir del 13 de mayo. También habrá sorpresas azarosas al..., bueno, al azar.

"¡Oh, no! ¡Los mazos de artefactos estarán rotísimos!". 0270_MTGMH3_Bonus: Kappa Cannoneer 0401_MTGMH3_RetroMH3: Kappa Cannoneer

"¡Oh, no! ¡Los mazos de artefactos serán malísimos!". 0282_MTGMH3_Bonus: Meltdown 0418_MTGMH3_RetroMH3: Meltdown

Pero no somos monstruos. Bueno, quizás Bob de contabilidad sí, pero en general somos como cualquier otro fan. (Si no conoces a Bob de contabilidad, pregúntale a algún jugador veterano de tu tienda). Así que nos vamos, no sin antes dejar aquí algunas cartas interesantes tanto de Horizontes de Modern 3 como de los mazos de Commander de Horizontes de Modern 3.

"¡Eh, nosotras también tenemos ganas de ver la colección!". 0040_MTGMH3_Main: Phelia, Exuberant Shepherd 0478_MTGMH3_FEModern: Phelia, Exuberant Shepherd 0364_MTGMH3_Portrait: Phelia, Exuberant Shepherd

Cartas destacadas de la colección

0013_MTGMH3_Main: Nulldrifter 0388_MTGMH3_RetroMH3: Nulldrifter

0008_MTGMH3_Main: Herigast, Erupting Nullkite 0474_MTGMH3_FEModern: Herigast, Erupting Nullkite 0362_MTGMH3_Portrait: Herigast, Erupting Nullkite

0192_MTGMH3_Main: Kudo, King Among Bears 0490_MTGMH3_FEModern: Kudo, King Among Bears 0432_MTGMH3_RetroMH3: Kudo, King Among Bears 0376_MTGMH3_Portrait: Kudo, King Among Bears

0012_MTGMH3_Main: Null Elemental Blast 0387_MTGMH3_RetroMH3: Null Elemental Blast

0103_MTGMH3_Main: Nethergoyf 0454_MTGMH3_ExtRM: Nethergoyf

0287_MTGMH3_Bonus: Sylvan Safekeeper

0265_MTGMH3_Bonus: Orim's Chant 0323_MTGMH3_FrameBrk: Orim's Chant

0213_MTGMH3_Main: Winter Moon 0462_MTGMH3_ExtRM: Winter Moon

Peces gordos de Commander

0113_MTGMH3_NewOther: Siege-Gang Lieutenant 0061_MTGMH3_CommExP2: Siege-Gang Lieutenant

0104_MTGMH3_NewOther: Final Act 0052_MTGMH3_CommExP2: Final Act

0100_MTGMH3_NewOther: March from Velis Vel 0048_MTGMH3_CommExP2: March from Velis Vel