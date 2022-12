La Academia Magic es una columna diseñada para ayudar a los jugadores que acaban de empezar, enseñándoles más cosas sobre el juego y mostrándoles los recursos disponibles en la web para que aprendan más. La columna está escrita en modo lineal, como un libro, por lo que cada lección se basa en lo aprendido anteriormente. Por tanto, si acabas de conocer la columna, puedes empezar por el comienzo o echar un vistazo a los artículos para ver donde te gustaría empezar. Para ver el índice de temas la columna o aprender más, ve a Magic Academy Welcome Page.

¿Así que quieres construirte un mazo? Todos tus amigos lo están hacienda y ya es hora de que saltes al tren. Ya veo. Bien, no voy a intentar que te eches atrás. Todo lo contrario, de hecho. Hay un momento en que todo jugador de Magic debe dar un pequeño paso y construir un mazo él solo. Es una parte del largo y complicado camino que todo jugador debe tomar para auto demostrarse que es un verdadero mago. Este artículo no te convertirá en un maestro de la construcción de mazos pero, como jugador nuevo que eres, este artículo te permitirá aprovechar la experiencia al máximo y conseguir algo de práctica.

Encuentra tu foco

Estando en este punto, asumo que tienes algunas cartas en tu colección con las que construir el mazo. El caso es que tienes que elegir cuales de ellas irán en el mazo. Sea cual sea el tamaño de tu colección de cartas, te recomiendo usar dos colores en tus primeros mazos. Esto hace que sea más fácil calcular la base de maná (cuantas tierras de cada color tiene que tener tu mazo), y también simplificará tu vida bastante los primeros días de lanza hechizos. Hay, literalmente, miles de cartas de Magic impresas, y si bien puedes coger todo lo que tienes y meterlo en un mazo gigante, tendrás más éxito si restringes tus opciones.

Algunos de vosotros puede que llevéis ese concepto de "restringir opciones" hacia un extremo y os quedéis con un sólo color. Es una idea valida, los mazos monocolores pueden tener éxito. Sin embargo, la razón por la que sugiero jugar con dos colores al comienzo se debe a que jugar con dos colores te da acceso a elementos únicos de cada uno y te permite cubrir cualquier debilidad que un solo color pueda tener. Es como hacerte un sándwich de jamón o de queso. Sí, puedes hacerte un sándwich de jamón o uno de queso, pero la combinación de los dos sabe mucho mejor, es más digestiva y hace que no vuelvas a tener hambre media hora después.

Además de enfocar tu mazo hacia dos colores, también quieres intentar ajustarte a las 60 cartas mínimas en un mazo de formato Construido. Hay numerosas razones por lo que esto es una buena idea pero la principal tiene que ver con matemáticas. Y antes de que salgáis corriendo presos de un ataque de pánico tan pronto, dejar que os explique con una metáfora que quiero decir con matemáticas. Mi madre, una santa en vida, jura que quiere a todos sus hijos por igual. No tengo razón para pensar que mi madre miente, pero también se que siendo yo el mayor, el más listo, el más divertido y el más guapo de todos sus hijos, y a pesar de que ella diga lo contrario, yo se que soy al que más quiere de todos sus hijos. Dado que soy al que más quiere mi madre (en secreto), soy al que más quiere ver de todos sus hijos, por lo que soy muy consciente de que si no me ve en una reunión familiar, se entristece profundamente. Ella solo tuvo 3 hijos en vez de 16, pero creo que es porque sabía que querría verme muy a menudo desde ya tan temprana edad y si ella hubiese tenido 16 hijos, probablemente me acabaría perdiendo en la multitud.

Igual que mi madre, puedes jurar y jurar que quieres todas tus cartas por igual, pero también sospecho que te gustan más algunas cartas que otras, incluso aunque no se lo digas a ellas. Hay cartas de tu colección que no te cansarías de ver una partida tras otra porque, igual que yo, esas cartas son fabulosas e increíblemente guapas. Pero, si exceptuamos las tierras básicas, solo puedes tener cuatro copias de una misma carta en tu mazo. Jugando solo con 60 cartas en tu mazo, haces que esas cartas favoritas salgan más a menudo en tus reuniones familiares (en Magic llamamos a eso partidas), lo cual provoca que el mazo juegue más uniformemente y, con suerte, te permita ganar más. Si juegas con más de 60 cartas, haces que sea menos probable que salgan tus cartas favoritas durante la partida.

No solo te he explicado porque es mejor jugar con un mazo de 60 cartas que con uno de 80 o 100, sino que también he conseguido ponerte los pelos de puntas con metáforas familiares aplicadas a Magic . Pronto empezarás a pensar “Tío, el Serra Angel se va a enfadar mucho si no aparezco en la barbacoa del sábado…” y entonces habré acabado mi trabajo aquí.

¿Dónde estábamos? Oh, si, con lo de los dos colores y las 60 cartas. Quiero que recuerdes, como ya he comentado, que solo puedes jugar cuatro copias de la misma carta en un mazo. (La excepción son las tierras básicas, que no tienen límite.) Esto quiere decir que puedes llevar 4 Llanowar Elves, 4 Wood Elves y 4 Trained Armodon en un mazo, pero no puedes llevar 5 de ninguno de ellos. Sin embargo, puedes llevar 5, 15 e incluso 25 Bosques, Montañas, Llanuras, Pantanos o Islas en tu mazo si así lo decides.

Criaturas y Hechizos

Ahora que ya has elegido dos de los cinco colores con los que construir tu mazo, es tiempo de centrarse en qué tipo de cartas tienes de esos colores. Reducir la selección a dos colores puede ser duro al comienzo pero recuerda, tendrás muchísimas oportunidades de probar todas esas ideas en las que estás interesado. Eso es todo lo que importa a la hora de comenzar a construir mazos: ¡Es divertido! Ahora mismo, solo necesitas un punto de inicio.

La gran mayoría de mazos están compuestos de hechizos y criaturas, por lo que, mientras miras tu colección, echa un vistazo tanto a las criaturas como a los hechizos que quieras jugar. Las razones por las que quieres jugar tanto hechizos como criaturas son… a) Tener algo de variedad en tu juego (solo criaturas puede ser aburrido para algunos jugadores, mientras que solo hechizos suele significar una muerte rápida para los principiantes), y b) dificultarle las cosas a tu oponente haciendo que no sepa seguro que es lo que puedes jugar. Si tu oponente sabe que solo vas a jugar criaturas, su trabajo es muy fácil ya que solo tienen que fijarse en la mesa mientras juegan. Sin embargo, si tienes algún hechizo instantáneo o conjuro (como Giant Growth y/o Volcanic Hammer), entonces tu oponente tendrá que preocuparse de que puedas matar sus criaturas tanto dentro como fuera de combate. Mantener desequilibrado a tus oponentes siempre es bueno.

Para los primeros mazos, aconsejo que tengan 24 criaturas, 12 hechizos y 24 tierras. Obviamente, esos números no están grabados en piedra, por lo que si quieres hacer un mazo 20/16/24, adelante. Todos los consejos en este artículo y en todos los artículos de la serie son guías, no una regla estricta.

Unas palabras sobre la curva de maná

Cuando construyas tu mazo hay otro concepto que quieres tener en mente y que se llama curva de maná. La curva de maná es un gráfico virtual de lo caro que son los hechizos de tu mazo. Si te tomases el tiempo de dibujar el coste de maná convertido de todos los hechizos de tu mazo, ¿qué tipo de forma tendría? ¿Tendría forma de cuesta? ¿De campana? ¿Una línea recta? La mayoría de veces, querrás tener hechizos y/o criaturas en los puntos dos, tres, cuatro y cinco de coste de maná convertido de la curva. La razón por la que esto es importante es porque suele ser mejor hacer algo relevante tantos turnos como sea posible. Pero, si todas tus cartas cuestan demasiado, tendrás que esperar demasiado para entrar en juego. El otro lado es un mazo con todas las cartas de coste demasiado barato, que corre el riesgo de usar todas sus cartas demasiado rápido o de no tener cartas más poderosas que usar una vez tienes más tierras en juego.

Todo este concepto es lo suficientemente importante como para dedicarle más tiempo en futuros artículos, pero para un principiante, lo fundamental es que, siempre que sea posible, es preferible incluir cartas con un buen equilibrio de costes. Los hechizos caros pueden ser más poderosos, pero también quieres hacer otras cosas mientras bajas el maná para poder lanzar esos hechizos.

Todo esto es muy teórico, por lo que vayamos al terreno práctico un momentín y construyamos un mazo para que puedas ver la curva de maná en acción. Voy a construir este mazo con cartas exclusivamente de la Colección Básica de Magic ( 9ª Edición ), y elegiré verde y rojo como los colores alrededor de los cuales construiré el mazo, por la simple razón de que me gustan las criaturas eficientes respaldadas por hechizos de fuego.

Aquí tenéis el mazo sin incluir el maná:

4 Llanowar Elves

4 Grizzly Bears

4 Elvish Warrior

4 Trained Armodon

3 Order of the Sacred Bell

2 Llanowar Behemoth

2 Shivan Dragon

1 Verdant Force

4 Blanchwood Armor

4 Shock

4 Volcanic Hammer

Y aquí esta el aspecto de la curva de maná de este mazo:

Por tanto, lo que tenemos aquí es un mazo Verde/Rojo compuesto mayoritariamente de criaturas baratas y hechizos de fuego, además de Blanchwood Armor, ya que probablemente el mazo tendrá un montón de Bosques. El mazo no está compuesto completamente de criaturas baratas, sin embargo. Hay algunas criaturas gordas como el Llanowar Behemoth, el Shivan Dragon y la Verdant Force en la parte más alta de la curva. No hay demasiadas gordas sin embargo porque esos chicos son muy caros y tener demasiados de ellos en el mazo hará que permanezcan sentados en nuestra mano sin poder usarse hasta que robemos suficiente maná para poder invocarlos. Así que tenemos un mazo con elfos, dragones, elefantes, rayos y bolas de fuego. La típica barbacoa veraniega americana.

Si miras la curva de maná podrás observar el gran énfasis en jugar cartas (sobretodo criaturas) en los primeros turnos de la partida. Eso marca este mazo como un mazo agresivo, diseñado para atacar y achicharrar a tu oponente hasta la sumisión. Volveremos acerca de los tipos de mazo en otro momento, pero quería mencionar esto porque saber el tipo de mazo que estás jugando ayuda a saber el plan de ese mazo. Como este es un mazo agresivo, está diseñado para atacar y dañar pronto, mientras se usan las chispas para acabar con un oponente o para librarte de las criaturas de tu oponente. Las criaturas más gordas del mazo sirven para acabar con lo que sea que quede de tu oponente cuando haya gastado todos sus recursos tratando con el resto de tus hombres.

Construyendo tu base de maná

De acuerdo, ahora que sabemos que criaturas y hechizos vamos a jugar, es tiempo de pensar que tierras vamos a jugar. A la composición de tierras de cualquier mazo se le llama base de maná, y construir una buena base de maná es uno de los aspectos más difíciles de la construcción de un mazo de Magic . Conseguir que la base de maná sea la justa y adecuada es tanto una ciencia como un arte. Por suerte, para aquellos de vosotros que aún no sois Picasso en cuanto a diseño de mazos de Magic se refiere, aquí tenéis algunos puntos (ligeramente técnicos) que os ayudaran.

A) Suma todos los símbolos de maná coloreados de la esquina superior derecha de todas tus cartas. Esto te ayudará a saber la proporción de tierras de cada color que necesitarás para jugar.

B) Después, averigua si hay algo especial sobre los costes de maná que deberías saber. Esto incluye cartas que tengan dos símbolos para lanzarse o cualquier criatura que tengan habilidades activadas por maná no incoloro.

Ahora mismo tenemos tanto al Elvish Warrior como al Trained Armodon que necesitan dos de maná verde, y el Shivan Dragon que necesita doble maná rojo y tiene el rojo como habilidad activada. También estamos jugando la Blanchwood Armor, que necesita Bosques para hacer que sea verdaderamente buena, pero también será muy importante que seamos capaces de lanzar Shock y Volcanic Hammer en los primeros turnos de la partida. Además, los Llanowar Elves producen maná verde una vez están en juego.

Resumiendo, a pesar del hecho de que este es un mazo simple, hay un sorprendente número de factores a tener en cuenta cuando diseñamos la base de maná. De ahí el comentario anterior sobre que esto es tanto un arte como una ciencia.

C) Divide tus tierras coloreadas proporcionalmentea los símbolos de maná de tu mazo pero tiende a ir hacia el centro cuando un color tiene mucho peso y el otro es muy ligero.

Lo que quiero dar a entender con esto es que nuestro mazo tiene ahora mismo 38 símbolos de maná verde y 12 rojo, lo que es un ratio de 3 a 1. También sabemos que queremos poder lanzar nuestros anticriaturas pronto, para lo que necesitaremos tener un maná rojo en la mesa para hacerlo. Así que, en vez de jugar 18 Bosques y 6 Montañas, jugaré con 16 Bosques y 8 Montañas (un ratio de 2 a 1), tendiendo por tanto hacia el centro y jugando un poco más del color menos representado. Una nota adicional sobre este mazo en concreto es que quizás estemos jugando una o dos tierras más de las que necesita el mazo. Eso es algo que aprenderás jugando con el mazo y averiguando que cambios se le pueden hacer para afinarlo. He puesto 24 para seguir las guías iniciales. Como todo lo que está relacionado con construir mazos, la llave está en jugar un montón y ver qué hace falta ajustar.

Voy a dejar este tema de momento, para no agobiarte con demasiada información técnica, pero que sepas que volveremos a hablar del tema próximamente, ya que, por ejemplo, solo estamos tratando con tierras básicas aquí y creo que definitivamente vas a querer incluir otras formas que ayuden a obtener el maná adecuado en juego. Observa que hay material adicional de lectura más abajo con mucha más información sobre este tema de la que he incluido aquí.

Nota lateral sobre Magic Online: ¿Sabes esa parte sobre curvas de maná y también sobre sumar los símbolos de maná de nuestro mazo? Pues bien, si estás jugando a Magic Online, él hará todo esto automágicamente cuando construyas un mazo en este programa. Todo lo que tienes que hacer es pulsar en el botón “Stats”. De hecho, Magic Online es capaz de ofrecer un montón de información relacionada con la construcción de mazos, muchos de los cuales están más allá del ámbito del artículo de hoy. Sin embargo, te recomiendo que eches un vistazo si tienes un momento.

Banquillos

Ya tenemos listo el mazo principal, pero hay algo más que quizás no sepas: el banquillo. El banquillo es un grupo adicional de 15 cartas que puedes incorporar al mazo tras el primer juego de un duelo a más de un juego. La razón para hacer esto es que no todas las cartas son buenas contra todos los mazos, por lo que esto te da una oportunidad de cambiar las cartas malas por cartas más útiles para esta partida.

Los banquillos deben ser exactamente de 15 cartas o de ninguna y las cambias una por una en cualquier juego tras el primero. Por tanto, si es el segundo juego en una partida al mejor de tres y quieres meter en juego 5 cartas de tu banquillo, debes sacar 5 cartas fuera del mazo.

Los banquillos suelen crearse para combatir algún tipo de mazo o mazos a los que creas que es más probable que te enfrentes. Este conjunto de mazos es lo que la comunidad llama el "metajuego”. Por ejemplo, sabes que es probable que juegues con tu amigo Bob, que suele jugar con muchas voladoras, con tu amigo Dave, que siempre juega Islas y con tu colega Kenji, que suele jugar con montones de artefactos. Bueno, para las voladoras, puedes poner Needle Storm y Silklash Spider, para los mazos con Islas puedes considerar poner algo como Boiling Seas y para los artefactos puedes jugar una combinación de Naturalize y Viridian Shaman. Materializando esas necesidades en un banquillo, nos da algo como esto:

Banquillo:

3 Silklash Spider

2 Needle Storm

4 Boiling Seas

3 Naturalize

3 Viridian Shaman

El banquillo es uno de esos temas que pueden parecer sencillo en un principio pero que puede llegar a ser tremendamente complejo, sobretodo cuando llegas a un punto en el que empiezas a jugar en torneos. Igual que desearías alguna vez que el tamaño mínimo de mazo fuese 70 cartas en vez de 60 (porque encuentras muy difícil recortar las suficientes cartas para llegar a ese mínimo), también desearías alguna que otra vez que se permitieran tener 20 cartas en vez de las típicas 15, pero eso es simplemente parte de la gloria de Magic.

Ahora que ya hemos dicho esto, aunque los banquillos son obligatorios para la mayoría de torneos, no todos los grupos de juego ocasionales los usan. Por tanto, si estás construyendo este mazo para jugar con tus amigos alrededor de una mesa de comedor, comprueba con ellos si van a usar banquillos o no.

Juntándolo todo

Como ya he dicho anteriormente, este artículo es solo el principio. Junta algunas de las cartas de tu colección y juega hasta que te canses con ellas. Averigua qué funciona y qué no y mira que cambios puedes hacer con todo eso en mente. Para ser un gran constructor de mazos hace falta mucha práctica. Incluso algunos de los diseñadores de mazos más famosos te dirán que la mayoría de mazos que intentan no salen como habían pensado, ¡pero eso es parte de la diversión! Sigue con ello y aprenderás al mismo tiempo que te diviertes. Ya hablaremos sobre conceptos avanzados de construcción de mazos a medida que la columna vaya progresando, pero mientras tanto, diviértete intentando diversas ideas y averiguando cuales funcionan mejor y con cuales te diviertes más jugando.

Ahora que he llenado tu cerebro con apetitosos bocaditos de construcción de mazos, es hora de acabar. Sintonízanos la próxima semana, cuando haremos algo de magia y volveremos a estar de nuevo aquí. Ah, y no olvidéis echar un vistazo al material de primera calidad que está incluido en la sección de lecturas adicionales más abajo. Miles de inteligentes jugadores de Magic han escrito mucho sobre el juego, y los enlaces incluidos más abajo ofrecen algunos de los mejores consejos e historias de los mejores jugadores y escritores de Magic .

