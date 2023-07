Ponte al día de las últimas novedades de Magic: The Gathering—Doctor Who™ desveladas en la San Diego Comic-Con

Durante la San Diego Comic-Con 2023, el diseñador de Magic Gavin Verhey mostró más ilustraciones, cartas y mecánicas que llegarán con Magic: The Gathering—.png Who. Esta colección de cuatro mazos de Commander contará con cartas de Magic totalmente nuevas que capturan las historias y aventuras de Doctor Who™. Hay señores del tiempo, compañeros, mundos alienígenas y mucho más que explorar. Si te perdiste las novedades de Gavin, no te preocupes, las tenemos todas aquí. Allons-y!

La TARDIS

Gavin mostró algunas de las cartas e ilustraciones de cada mazo de Commander de Magic: The Gathering— Doctor Who en las que se pueden ver su estilo único. Sin embargo, todos los mazos centrados en los doctores tuvieron un adelanto en común: la TARDIS. Aunque no fue tan solo una TARDIS; también compartimos una versión resaltada especial de la icónica cabina azul.

TARDIS TARDIS (versión resaltada)

Blast From The Past

El primer mazo del que habló Gavin fue “Blast From The Past”, un mazo verde-blanco-azul con las primeras ocho encarnaciones del Doctor. Muchos artistas de Magic colaboraron para representar con sus habilidades creativas a muchos personajes de Doctor Who, incluso al Primer .png.

Ilustración de Billy Christian

Ilustración de Nerendra Bintara Adi

Ilustración de Randy Gallegos

Ilustración de Elizabeth Peiró

Ilustración de Kiernan Yanner

Cada mazo también incluye episodios específicos de .png Who en forma de Sagas. Pudimos ver la ilustración del famoso Cuarto Doctore en el capítulo “La ciudad de la muerte”.

Art by: Miklós Ligeti

Los mazos también contarán con cartas de planos, por lo que los jugadores podrán viajar por el espacio y el tiempo a varios lugares de Doctor Who mientras disfrutan de Planechase. Vamos de vuelta a donde empezó todo: la bahía de las TARDIS.

TARDIS Bay

Por último, ¡vimos una ficha de Insecto! Pero no uno cualquiera: ¡un Insecto Alienígena!

Ficha de Alien Insect

Timey-Wimey

Las aventuras del Noveno, Décimo y Undécimo Doctor llegan a Magic en este mazo de Commander. “Timey-Wimey” es un mazo azul-rojo-blanco cuyo comandante principal pudimos ver y que sorprendió al público de la Comic-Con con el Décimo Doctor, así como con la versión resaltada de la carta. También se mostró una de las Sagas de este mazo, en la que se representa el capítulo “El momento de la despedida”. ¡Fantástico! ¡Absolutamente fantástico!

The Tenth Doctor The Tenth Doctor (versión resaltada) The Parting of the Ways

Estas historias cobraron vida con ilustraciones alucinantes en las que aparecen personajes muy populares. También pudimos ver la ilustración de la Saga del capítulo “En el último momento”.

Ilustración de Luisa J. Preissler

Ilustración de Darren Tan

Ilustración de Alice Xia Zhang

Ilustración de Lixin Yin

Ilustración de Greg Staples

Ilustración de Matt Stewart

También apareció la Bahía del Lobo Malo en forma de plano y Gavin mostró una ficha de Comida a juego con la temática del mazo.

Bad Wolf Bay

Ficha de Comida

Paradox Power

El Duodécimo Doctor y la Decimotercera .pnga toman las riendas de “Paradox Power”, un mazo verde-azul-rojo. Echa un vistazo a estas fantásticas ilustraciones de los personajes de Doctor Who™ del mazo y una Saga en la que aparece la Decimotercera Doctora: The Flux.

Ilustración de Andrey Kuzinskiy

Ilustración de Fajareka Setiawan

Ilustración de Yuliya Litvinova

Ilustración de Alexander Mokhov

Ilustración de Alexander Gering

Ilustración de: Alexander Gering

Gavin también nos enseñó una nueva carta de plano y una ficha de Pista del mazo y en ambas pudimos ver elementos atemporales del universo de Doctor Who™.

Fixed Point in Time

Ficha de Pista

Masters of Evil

No todos los mazos pueden girar en torno a los Doctores y sus bienintencionadas aventuras por el espacio y el tiempo. Por eso el mazo azul-negro-rojo “Masters of Evil” se centra en los memorables villanos a los que se tuvo que enfrentar el Doctor a lo largo de los años. La primera carta del mazo es la que trae los Daleks a Magic.

Exterminate

Varios artistas insuflaron vida a muchos de estos malhechores con su trabajo, desde los ángeles llorosos hasta el Valeyard, e incluso la propia Missy. Uno de los capítulos más conocidos de Missy, “Muerte en el cielo”, tiene su propia carta de Saga.

Ilustración de Tyukina Tatiana

Ilustración de Anato Finnstark

Ilustración de Lie Setiawan

Ilustración de Ekaterina Burmak

Ilustración de Justyna Dura

Por si fuera poco, ¡una de las cartas de plano del mazo representa la tumba del Doctor! Por último, Gavin nos enseñó una ficha de Dalek para cerrar una presentación llena de novedades.

The Doctor's Tomb

Ficha de Dalek

Ya puedes reservar estos mazos, que se lanzarán el 13 de octubre de 2023. Haz tu pedido anticipado en línea en tiendas como Amazon, en tu tienda de juegos local y en todos los establecimientos donde se venda Magic.