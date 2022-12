Las numerosas historias de Magic se desarrollan a lo largo de vastos períodos de tiempo, ocurren en lugares muy diversos y están protagonizadas por personajes de toda índole. Estos relatos épicos pueden abarcar eones y tener lugar en cualquier plano de la infinidad del Multiverso. Algunos de sus protagonistas poseen la capacidad de viajar entre los mundos; se trata de los magos conocidos como Planeswalkers. Aunque todos ellos cuentan con un poder inmenso, también son personajes con historias que se desarrollan de formas increíblemente distintas. Hoy vamos a tomarnos un tiempo para ver adónde les han llevado sus aventuras y a qué otros lugares podrían conducirles.

Ha pasado más de un año desde la última vez que nos pusimos al día con los Planeswalkers y han ocurrido muchas cosas desde entonces. En este tiempo hemos presenciado los conflictos entre cinco clanes liderados por kans, viajes en el tiempo, un mundo dominado por dragones, las desventuras de un asesino depredador y el aciago resurgir de antiguas amenazas casi olvidadas.

Tanto si aún no conocíais a algunos de los Planeswalkers de Magic como si sois lectores habituales y solo queréis revisar la situación actual de los personajes, este artículo os ayudará a poneros al día.

Sin más dilación, ¡repasemos al elenco actual de Planeswalkers conocidos que tengan su chispa encendida!

Ajani Melena Dorada

Ajani, mentor de héroes | Ilustración de Aaron Miller

En busca de nuevos comienzos. Desde sus inicios en Naya, uno de los fragmentos de Alara, Ajani ha sido tanto un guerrero como un sanador. Como guerrero, lucha con orgullo para defender sus causas. Sin embargo, también carga con las tragedias de varios conflictos, entre las cuales se encuentra la reciente muerte de su amiga (y también Planeswalker) Elspeth Tirel. Ahora, Ajani porta la capa de su aliada fallecida y lucha por honrar su memoria ejerciendo como campeón al servicio de los débiles. Aunque siempre ha sanado las heridas de otros, el leonino ha comenzado a curar lentamente las suyas.

Ajani tenaz | Ilustración de Chris Rahn

Ashiok

Ashiok, urdidor de pesadillas | Ilustración de Karla Ortiz

En busca de nuevos y exquisitos miedos. Siempre tratando de desarrollar su arte, Ashiok busca nuevos horrores por todo el Multiverso para esculpir las pesadillas más perfectas de sus víctimas. Su última aparición fue en Theros, donde dio vida a las pesadillas de las mentes de humanos, otros Planeswalkers e incluso dioses. Utilizando esas pesadillas vivientes, Ashiok conspiró con Fenax, el dios del engaño, para condenar a un reino entero a un fin nefasto.

Chandra Nalaar

Chandra Nalaar | Ilustración de Aleksi Briclot

Un nuevo rol como líder de la Fortaleza Keral. Ya desde su tumultuosa infancia en Kaladesh, la pasión de Chandra por el peligro siempre le ha dificultado encontrar un sitio donde encajase. Ahora, por primera vez, ha sido bienvenida en un lugar que ella considera un hogar: el monasterio de fuego de la Fortaleza Keral, en el plano de Regatha, el primer mundo al que viajó hace muchos años. El monasterio le ofrece calma y comodidad, pero Chandra anhela la emoción de la aventura y el dulce aroma de los enemigos abrasados. Aunque se esfuerza por asentarse, los recuerdos vívidos de los majestuosos paisajes de Zendikar y el rencor por haber sido manipulada por el dragón Nicol Bolas continúan ardiendo con intensidad en su mente.

Dack Fayden

Dack Fayden | Ilustración de Eric Deschamps

Inmerso en sueños extraños en Theros. Desde su juventud en Fiora, Dack Fayden ha demostrado un talento innato para comprender y utilizar todo tipo de artefactos. Puede que eso marcase el inicio de su fascinación por los artefactos, lo que le llevó a convertirse en el mejor lad... Bueno, ya sabéis. La última vez que vimos a Dack, por fin había logrado ensamblar un poderoso guantelete que había... tomado prestado de una misteriosa isla en el plano de Theros. Sin embargo, sus intentos por descubrir las habilidades del guantelete se vieron interrumpidos por culpa de otro Planeswalker: Ashiok, el urdidor de pesadillas, quien comenzó a controlar a los habitantes de la polis a través de sus sueños. Para defenderse (y para proteger su nuevo trofeo), Dack está buscando la ayuda de otros nativos de Theros. La última vez que lo vimos, se encontraba cruzando un portal al Inframundo.

Daretti

Daretti, sabio de la chatarra | Ilustración de Dan Scott

Asfixiado por las políticas despiadadas de la Academia de Fiora. Hace no mucho, este ingenioso artífice trasgo solo pensaba en ascender entre las filas de la Academia de Paliano, en el plano de Fiora. Sin embargo, justo antes de alcanzar el rango de maestro artífice, varios miembros de la élite de la Academia frenaron su trayectoria. Algunos estudiantes incluso murmuraban que la expulsión de Daretti se debió a las siniestras maquinaciones de Muzzio, el actual maestro artífice de la institución. Tras su caída en desgracia, Daretti descubrió nuevas fronteras en sus estudios. Desde que su chispa de Planeswalker se encendió durante un accidente en un experimento, Daretti ha adquirido nuevos conocimientos interplanares en el ámbito de la elaboración de artefactos y ha desaparecido de la escena pública. Puede que ahora haya encontrado nuevas metas que sustituyan a sus antiguas ambiciones...

Domri Rade

Domri Rade | Ilustración de Tyler Jacobson

Explorando territorios salvajes en mundos lejanos. Cuando se encendió la chispa de Planeswalker de Domri Rade, reapareció en las densas junglas de Naya, en el plano de Alara, muy lejos de su Rávnica natal. Este suceso avivó el espíritu viajero del joven Planeswalker, que nunca había visto mundos fuera de los muros de la ciudad. Ahora que tiene la posibilidad de descubrir otros planos, Domri puede dar rienda suelta a su alma gruul, una temeridad salvaje que lo empuja a seguir adelante y a visitar lugares nuevos y desconocidos.

Elspeth Tirel

Elspeth, campeona del sol | Ilustración de Eric Deschamps

Vagando por el Inframundo de Theros. Elspeth Tirel siempre se ha guiado por su código del honor. Dicho honor la llevó a aceptar convertirse en la campeona de Heliod para defender el plano de Theros contra la amenaza de Xenagos, el Planeswalker que había alcanzado la divinidad. Sin embargo, el honor no tiene la misma importancia para todos. Temeroso del poder de Elspeth, Heliod la mató con su propia arma, enviándola al Inframundo de Theros. Allí, la mayoría de humanos estarían condenados a permanecer en el eterno reino gris o a renunciar a sus identidades y convertirse en Resurgidos. No obstante, Elspeth no es una humana cualquiera. A pesar de su trágico fin, todavía tiene motivos para conservar su sentido del honor: su profundo amor por Theros, sus compañeros y los inocentes a quienes ha jurado proteger.

Ilustración de Tyler Jacobson

Freyalise

Freyalise, furia de Llanowar | Ilustración de Adam Paquette

Un sacrificio legendario para salvar a su pueblo. La Planeswalker semielfa Freyalise fue una de las líderes más veneradas del plano de Dominaria. Freyalise era conocida por sus dotes para conceder vida a sus seguidores y dar muerte a sus enemigos. Ella fue quien lideró a los elfos que sobrevivieron durante la Era Glacial y resistieron ante la invasión pirexiana, hasta que finalmente sacrificó su vida para salvar al pueblo élfico de las grietas temporales que amenazaban con consumir Dominaria. El poder de su nombre está asociado a dos significados: el de protectora y el de una persona que dedicó su vida a la causa de los elfos.

Garruk Portavoz Salvaje

Garruk, maldito por el Velo | Ilustración de Eric Deschamps

Más monstruoso que humano. Garruk Portavoz Salvaje siempre ha sido un cazador feroz e implacable. Sin embargo, después de que la nigromante Liliana Vess lo maldijese con el Velo de Cadenas, Garruk se ha convertido en... algo mucho más peligroso. Con el tiempo, la maldición trastornó su mente e hizo que una sed de sangre homicida se apoderase de ella. Como resultado, Garruk dejó de cazar animales y convirtió a los Planeswalkers en sus nuevas presas. La amenaza de Garruk era tan grave que el Pacto viviente de Rávnica, el Planeswalker Jace Beleren, se vio obligado a intervenir. Aunque Jace no consiguió romper la maldición del Velo, logró frenar la transformación de Garruk en una entidad demoníaca incrustando un edro en su cuerpo. A pesar del efecto de contención del edro, Garruk sigue siendo una amenaza que continúa acechando por el Multiverso.

Tras los pasos de Garruk | Ilustración de Brad Rigney

Gideon Jura

Gideon, campeón de la justicia | Ilustración de David Rapoza

Protegiendo planos y librando batallas incesantes guiado por el deber. Desde sus días de juventud en el plano de Theros, el Planeswalker invulnerable Gideon Jura conoce bien lo que es librar batallas arduas. Sin embargo, ahora se encuentra inmerso en dos conflictos aparentemente interminables en dos planos diferentes. En Zendikar, ha jurado defender a sus gentes contra la destrucción de las progenies eldrazi... Pero los monstruos continúan engendrándose y extendiendo su ruina. Asimismo, Gideon no puede dar la espalda a la Legión Boros del plano de Rávnica, donde lucha para tratar de mantener el orden ante la creciente guerra de bandas entre los trasgos de la ciudad. Zendikar de día y Rávnica de noche... Sin embargo, ninguna situación parece mejorar. Gideon está cerca de llegar a su límite, aunque él será el último en admitirlo.

Jace Beleren

Jace Beleren | Ilustración de Aleksi Briclot

Velando por el Multiverso. Aunque ha accedido a cumplir su cargo como Pacto viviente, el mediador de la paz en el conflictivo plano urbano de Rávnica, Jace Beleren siempre ha sentido inclinación por estudiar y explorar el Multiverso. Cuando su atenta mirada percibió la matanza interplanar perpetrada por Garruk, el Planeswalker maldito, Jace consiguió frenar esta amenaza implantando un edro en el cuerpo del cazador, lo que ralentizó su transformación. Los motivos de Jace para velar por el Multiverso no son solo su altruismo y su curiosidad, puesto que él también fue uno de los responsables de liberar a una de sus mayores amenazas en el plano de Zendikar: los Eldrazi. Los peores miedos de Jace se confirmaron con la llegada de Gideon, quien acudió a él con noticias funestas sobre los desesperados supervivientes de Zendikar.

Jace, el Pacto viviente | Ilustración de Chase Stone

Karn

Karn liberado | Ilustración de Jason Chan

En busca de defensas contra el auge pirexiano. El gólem de plata Karn perdió tanto una parte de su mente como su plano de Mirrodin ante la siniestra corrupción pirexiana. Cuando estuvo a punto de perder completamente su identidad por culpa de la corrupción, su aliado y también Planeswalker, Venser, dio su vida para transferir su chispa a Karn y salvar así al gólem de plata. Ahora, su mente está clara y ha jurado encontrar la forma de impedir que otros planos sufran el mismo destino que Mirrodin. Karn no lo hace solo por sí mismo, sino también para honrar el sacrificio de su amigo.

Kiora

Kiora, la ola rompiente | Ilustración de Scott M. Fisher

Armada y fortalecida con un nuevo poder. La Planeswalker tritón Kiora abandonó su plano natal de Zendikar para viajar a Theros en busca de una forma de luchar contra la amenaza creciente de los Eldrazi. Durante su misión de persuadir a los colosales monstruos marinos de Theros, se vio involucrada en un combate feroz contra la diosa del mar nativa, Tassa. La Planeswalker y la deidad lucharon con fuerzas equiparadas, invocando a las más poderosas criaturas de los mares para que luchasen a su lado. Al final, Kiora huyó sin formar un vínculo con el kraken Arixmetes... pero no se marchó de Theros con las manos vacías. Justo antes de caminar entre los planos, consiguió robar el arma divina de Tassa: un bidente imbuido con el poder que la diosa ejerce sobre los océanos y sus moradores. No se sabe cuál es el paradero actual de Kiora, pero se encuentre donde se encuentre, seguro que está encantada con su nueva "adquisición".

Kiora, la ola rompiente | Ilustración de Tyler Jacobson

Koth

Koth del Martillo | Ilustración de Jason Chan

Liderando a la resistencia mirrodiana. El geomante Koth dijo una vez a su compañera Elspeth: "Si no puedo alcanzar la victoria, entonces lucharé para siempre". Fiel a su palabra, Koth dedica todos y cada uno de sus días a defender a los supervivientes de su plano natal de Mirrodin, ahora corrupto y convertido en el mundo infernal de Nueva Phyrexia. Junto a la sanadora sylvok Melira, Koth dedica su vida a proteger a aquellos que continúan resistiendo.

Liliana Vess

Liliana Vess | Ilustración de Aleksi Briclot



Perseguida por su pasado y por un cazador despiadado. Lo único que la nigromante Liliana Vess ha deseado siempre es vivir eternamente y controlar la muerte. Ella jamás ha querido que nada ejerza poder sobre ella. Sin embargo, ahora mismo se encuentra bajo la influencia de aquellos que prometieron concederle poder: el Velo de Cadenas, los cuatro demonios de su pacto, el Planeswalker dragón Nicol Bolas y el enigmático Hombre Cuervo. Además, Garruk, el cazador implacable, la siguió desde el plano de Shandalar hasta Innistrad con la intención de romper (o de vengar) la maldición del Velo que Liliana le había impuesto. La situación de la nigromante es tan grave que incluso ha estado dispuesta a recurrir a su antiguo... amigo Jace Beleren.

Ilustración de Víctor Adame Mínguez

Narset

Narset, maestra iluminada | Ilustración de Magali Villeneuve

Buscando nuevos fragmentos de la historia no escrita. La inquieta y audaz Planeswalker Narset no sabía cómo controlar su curiosidad interior hasta que su gran maestro, el señor dragón Ójutai, le enseñó a "buscar la iluminación". Narset se entregó completamente a aprender todo lo que pudo y se convirtió en la Maestra más joven que Ójutai había nombrado jamás. Su continua hambre de conocimientos la llevó al archivo de Dirgur, donde leyó un pergamino que hablaba de Sarkhan Vol, un hombre mitad humano y mitad dragón que había alterado el curso de la historia. El hallazgo de Narset se confirmó cuando conoció al propio Sarkhan, quien le reveló más cosas acerca de una misteriosa línea temporal no escrita. Ahora, Narset ansía aprender más sobre el otro Tarkir, un lugar muy diferente en el que los dragones que ahora dominan el mundo habían dejado de existir.

Nahiri

Nahiri, la litomante | Ilustración de Eric Deschamps

En paradero desconocido desde hace casi un milenio. La Planeswalker kor Nahiri, conocida como la litomante, fue una de los tres Planeswalkers que encerraron a los Eldrazi hace más de seis mil años en Zendikar, el plano natal de Nahiri. La kor veló en silencio por su mundo durante milenios y vivió un tiempo entre su gente. Lo más reciente que sabemos de ella es que, hace casi mil años, ella sola consiguió defender Zendikar contra un resurgimiento temporal de los Eldrazi. Sin embargo, se extrañó de no haber recibido ayuda, a pesar de que envió un mensaje a sus antiguos aliados, dos Planeswalkers comprometidos con proteger los planos: el vampiro Sorin Markov y Ugin, el dragón espíritu. La última vez que vimos a Nahiri, emprendió un viaje entre los planos hace casi un milenio para ir en busca de su aliado y antiguo amigo, Sorin, que misteriosamente no había acudido a su llamada...

Ilustración de Igor Kieryluk

Nicol Bolas

Nicol Bolas, planeswalker | Ilustración de D. Alexander Gregory

Una victoria arrebatada en Tarkir. No hay nada que deleite tanto al dragón anciano Nicol Bolas como manipular continuamente a sus peones por todo el Multiverso. Entre ellos, hacía tiempo que disfrutaba atormentando a uno de sus vasallos, el chamán de dragones Sarkhan Vol. Siglos atrás, en el plano de Tarkir, Bolas utilizó el poder de Yasova Garradragón para derrotar a su odiado enemigo, el dragón espíritu Ugin. Los dos se enfrentaron y, aunque Yasova ofreció una gran ventaja a Bolas, Ugin y los dragones de Tarkir se salvaron gracias a la intervención de Sarkhan. Ahora, Ugin está vivo y Sarkhan se ha librado de la influencia de Nicol Bolas, quien no es consciente de estos hechos. ¿Afectarán los acontecimientos en Tarkir a los planes maestros del dragón? El tiempo lo dirá...

Quid del destino | Ilustración de Michael Komarck

Nissa Revane

Nissa Revane | Ilustración de Jaime Jones

Librando una batalla sin fin contra enemigos sobrenaturales. La elfa Nissa Revane siempre ha sido consciente de la presencia amenazadora de los titanes eldrazi encerrados en su plano natal de Zendikar, incluso cuando era joven. A medida que la magia de los edros que contenía a los Eldrazi se debilitaba, Nissa veía grupos cada vez mayores de su progenie engendrándose en su querida tierra. Nissa estaba convencida de que los titanes y sus vástagos abandonarían Zendikar una vez que los liberasen, por lo que los ayudó a salir del Ojo de Ugin. Los titanes emergieron de la prisión junto con nuevas plagas de su progenie. Sin embargo, en lugar de marcharse, parecieron quedarse en Zendikar para recuperar lentamente su fuerza después de un longevo letargo. Ahora, Nissa debe continuar luchando incansablemente contra las oleadas de monstruos y sus engendros. Su maestría de la magia elemental le permite controlar la tierra de Zendikar para luchar contra los Eldrazi y le ha granjeado el título de "Shaya", o "despertadora del mundo", otorgado por sus aliados zendikari. Su feroz dedicación a la tierra y a sus gentes le dan fuerzas, pero ¿serán suficientes para derrotar a un titán?

Despertar de la animista | Ilustración de Chris Rahn

Ob Nixilis

Ob Nixilis liberado | Ilustración de Karl Kopinski

Recuperando su poder en Zendikar. Hace mucho tiempo, el humano conocido como Ob Nixilis era un cruel y despiadado señor de la guerra que no se detenía ante nada con tal de conseguir la victoria. En su búsqueda de poder, recurrió a un antiguo pacto demoníaco y provocó la extinción de toda vida en su plano natal. “Lord Nixilis” fue el único superviviente y, mientras prorrumpía en una carcajada demencial al contemplar la devastación, su chispa de Planeswalker se encendió, desplegando ante él nuevos mundos que conquistar. Sin embargo, la invasión de otros planos llegó a su fin cuando Nixilis sucumbió a la maldición del Velo de Cadenas, que lo convirtió en un demonio. En busca de una cura, viajó a Zendikar, donde se topó con la antigua protectora del plano: Nahiri, la litomante. Nahiri encerró a Ob Nixilis en las profundidades de la tierra e incrustó un edro en su cráneo, lo que suprimió su chispa de Planeswalker y sus habilidades mágicas. Debilitado, atrapado y olvidando poco a poco los recuerdos de libertad del Multiverso, el demonio alimentó su odio durante siglos y planeó su venganza. Finalmente, su oportunidad para huir llegó de una forma insospechada: el Planeswalker Jace Beleren. Desesperado por encontrar la forma de detener a Garruk Portavoz Salvaje, Jace extrajo el edro supresor de Ob Nixilis con el fin de utilizarlo para contener la transformación de Garruk. Una vez sin el edro, Ob Nixilis fue liberado. Ahora por fin puede sentir que su poder está regresando y aguarda ansiosamente la oportunidad para recuperar su chispa... y llevar a cabo su venganza.

Ral Zarek

Ral Zarek | Ilustración de Eric Deschamps

Protegiendo los secretos del gremio Ízzet. El mago de las tormentas Ral Zarek es tan impredecible y brillante como los relámpagos que domina. Ral ha tenido una vida dura a pesar de su talento, ya que creció en un pequeño distrito donde se burlaban de él por sus habilidades como mago de las tormentas. A causa de ello, se propuso como objetivo ingresar en el lugar donde sabía que encontraría a otros como él: la célebre Liga Ízzet del plano de Rávnica. Después de años de duro trabajo, Ral consiguió dejar atrás su distrito e hizo realidad su sueño de convertirse en un mago del gremio. No obstante, su objetivo es progresar en la institución como un mago talentoso, no como un peculiar Planeswalker, por lo que guarda cautelosamente el secreto de su capacidad para viajar entre los planos. En un extraño giro del destino, Ral descubrió a otra persona que compartía el mismo secreto: Jace Beleren, quien se había convertido en el Pacto viviente de Rávnica. Los dos antiguos rivales en el Laberinto implícito tuvieron que formar una insólita alianza para ocultar sus identidades ante la atenta mirada del maestro de gremio de la Liga Ízzet, el dracogenio Niv-Mízzet.

Ráfaga de ingenio | Ilustración de Terese Nielsen

Sarkhan Vol

Sarkhan, el dragonhablante | Ilustración de Daarken

"Huérfano del tiempo" y renacido en libertad. El chamán Sarkhan Vol siempre ha sentido una gran admiración por los dragones. En su juventud, estaba fascinado con las majestuosas bestias, que se habían extinguido en su plano natal de Tarkir. Su devoción por ellas lo llevó a jurar servidumbre al dragón más poderoso del Multiverso, Nicol Bolas, quien envió a Sarkhan a Zendikar con el fin de que vigilase la cámara del Ojo de Ugin... supuestamente. Sin embargo, sus auténticos motivos eran debilitar el propio Ojo y liberar a los titanes eldrazi que estaban encerrados en él. Una vez en el Ojo, Sarkhan comenzó a oír una voz en su mente. Era una voz dracónica, pero no la de su maestro Nicol Bolas, sino la del guardián de la cámara, el dragón espíritu Ugin. La voz de Ugin pidió a Sarkhan que abandonase Zendikar y regresase a su plano natal de Tarkir para "encontrar la entrada". En Tarkir, los viajes de Sarkhan lo llevaron a conocer a Narset, quien le guio hasta el Nexo: una "entrada" a otra época. Sarkhan cruzó el Nexo y viajó más de mil años hacia el pasado, donde fue testigo de la trascendental batalla entre Ugin y Nicol Bolas y comprendió que la muerte de Ugin sería el momento clave que convertiría aquel glorioso mundo habitado por dragones en un yermo asolado por la guerra. Al darse cuenta de aquello, Sarkhan acudió en ayuda del dragón espíritu y consiguió salvar a Ugin y a los dragones de Tarkir, además de restaurar su propia cordura. Aunque sus actos han alterado la corriente temporal de Tarkir, el curso de la historia no se ha visto alterado en el resto del Multiverso. Sarkhan ha reaparecido en la nueva línea temporal, aunque en ella nunca llegó a nacer.

Sarkhan invicto | Ilustración de Aleksi Briclot

Sorin Markov

Sorin Markov | Ilustración de Michael Komarck

Tratando de resolver los conflictos del Multiverso. La última vez que vimos al Planeswalker vampiro Sorin Markov, se encontraba lejos de su plano natal de Innistrad con el fin de buscar a los aliados necesarios para detener una amenaza interplanar: los titanes eldrazi, que han huido de su prisión de edros en el plano salvaje de Zendikar. Sorin conoce bien el peligro que representan los titanes, ya que fue uno de los tres Planeswalkers que los encerraron en Zendikar en el pasado. Sin embargo, eso ocurrió hace miles de años. Recientemente, la Planeswalker Nissa liberó a los titanes en un intento de eliminar el origen del dolor de Zendikar. Los Eldrazi resurgieron y comenzaron a devastar Zendikar, pero Sorin teme que ese sea solo el primero de los planos que tratarán de consumir. En su último encuentro con el dragón espíritu Ugin, este le pidió que encontrase a la litomante Nahiri, para que el poder combinado de los tres pueda volver a encerrar a los titanes. Las cosas eran mucho más sencillas para Sorin cuando solo tenía que velar por un mundo.

Sorin, visitante solemne | Ilustración de Cynthia Sheppard

Tamiyo

Tamiyo, la Sabia de la Luna | Ilustración de Eric Deschamps

Estudiando los misterios de Innistrad. Los estudios de la erudita soratami (el "pueblo-lunar") nativa de Kamigawa, Tamiyo, la han guiado a través de los planos hasta Innistrad. Allí, Tamiyo ha documentado los diversos e influyentes efectos de la luna de Innistrad sobre las numerosas especies sobrenaturales del plano, desde los licántropos hasta los ángeles. Tras un largo estudio, ha empezado a comprender los patrones orbitales y los efectos de este cuerpo celestial compuesto por un inusual mineral de plata con propiedades mágicas.

Teferi

Teferi, archimago temporal | Ilustración de Tyler Jacobson

Un brillante archimago temporal que sacrificó su chispa. Desde su juventud en Dominaria, Teferi ha gozado de reconocimiento como uno de los magos más grandiosos del plano. Su talento le valió un puesto en la prestigiosa Academia tolariana, donde se convirtió en discípulo del Planeswalker Urza y en amigo de Karn, el gólem de plata. En la Academia, Teferi desarrolló una fascinación por el concepto del tiempo y sus años de estudio le permitieron adquirir dominio sobre él. Armado con esta habilidad, Teferi se dispuso a proteger Dominaria contra los invasores pirexianos. Para evitar que su tierra natal, Zhalfir, y la de su amiga Jhoira, Shiv, fuesen devastadas por el conflicto, las desconectó de la línea temporal. Ambas regiones permanecieron fuera del tiempo, a salvo e intactas. Años después, cuando una red de grietas temporales amenazó con destruir Dominaria y el Multiverso entero, Teferi sacrificó su chispa para sellar las grietas, desencadenando un suceso que alteró el Multiverso: la Reparación. Sin embargo, Teferi no fue capaz de devolver Zhalfir a la línea temporal, un fracaso que lo atormentaría desde entonces.

Tezzeret

Tezzeret, agente de Nicol Bolas | Ilustración de Aleksi Briclot

Buscando nuevas fuentes de poder. Aunque el artífice Tezzeret ha jurado lealtad al Planeswalker dragón Nicol Bolas, él prefiere recordar su juramento solo cuando le conviene. Después de que el dragón lo enviase a investigar el plano corrupto de Nueva Phyrexia, Tezzeret sintió deseos de arrebatar el liderazgo del plano al Padre de las Máquinas de aquel momento: Karn, el gólem de plata. Sin embargo, sus planes se vieron frustrados y, desde entonces, Tezzeret se encuentra realizando una nueva misión para Nicol Bolas, urdiendo cuidadosamente sus planes desde un nuevo rincón del Multiverso...

Tibalt

Tibalt, el de sangre demoníaca | Ilustración de Peter Mohrbacher

En paradero desconocido. Tibalt, el Planeswalker mitad diablo, siempre se ha deleitado torturando a su plano natal de Innistrad. Los retorcidos experimentos de este mago del dolor atrajeron la atención de los inquisidores, que no descansaron hasta dar con él. Cuando lo encontraron, su chispa de Planeswalker se encendió y Tibalt consiguió escapar. Ahora tiene libertad para vagar por el Multiverso y satisfacer sus sádicos caprichos encontrando nuevos mundos que atormentar.

Ugin

Ugin, el dragón espíritu | Ilustración de Chris Rahn

Despierto tras muchos siglos de letargo. El enigmático dragón espíritu Ugin ha resurgido de su crisálida de edros recientemente, tras más de mil años encerrado. Y allí continúa de momento, sanándose poco a poco y recuperando fuerzas después de haber sido salvado por Sarkhan Vol en el desenlace de una batalla casi fatal contra el dragón anciano Nicol Bolas. Aun así, Ugin sabe que otro gran poder ha despertado también: los titanes eldrazi. El propio Ugin ayudó a encerrarlos y a sumirlos en un letargo durante seis mil años con la ayuda de la litomante Nahiri y el vampiro Sorin Markov. Sabe que debe descubrir la verdad sobre lo ocurrido durante su larga ausencia e intentar restaurar el delicado equilibrio que consiguió hace tanto tiempo.

Ilustración de Daarken

Venser

Venser, el Transeúnte | Ilustración de Eric Deschamps

Para siempre con su mentor, Karn. El Planeswalker Venser siempre tuvo mucha habilidad para construir artefactos increíbles, incluso a partir de los restos pirexianos que encontraba cerca de su hogar, en Dominaria. Más tarde se convirtió en un buen amigo de una de las más grandiosas máquinas del plano: Karn, el gólem de plata. Tras la misteriosa desaparición de Karn, Venser y sus aliados Koth y Elspeth se adentraron en el núcleo de Mirrodin, el corazón de la invasión pirexiana. Allí, Venser sacrificó su vida y su chispa para liberar a Karn de la corrupción pirexiana. Ahora vive para siempre con Karn, acompañándole en su búsqueda de una forma de acabar con la amenaza de los pirexianos.

Vraska

Vraska la invisible | Ilustración de Aleksi Briclot

En paradero desconocido. La última vez que vimos a la misteriosa Planeswalker gorgona Vraska, estaba urdiendo un plan para acrecentar su poder como líder del gremio Golgari. Su plan consistía en lanzar una serie de ataques selectivos coordinados contra miembros de los gremios rivales de Rávnica e incluso contra el propio Pacto viviente, Jace Beleren. Sin embargo, Jace logró revelar su despiadada ambición a los líderes de los gremios y Vraska abandonó el plano para evitar las represalias. Al igual que sus innumerables asesinos, la gorgona está acostumbrada a recabar información en secreto... y a esperar para asestar el golpe final.

Xenagos

Xenagos, el juerguista | Ilustración de Jason Chan

Una muerte que ha sembrado dudas en todo Theros. Los dioses de Theros siempre han sido difíciles de entender, ya que en ocasiones son mezquinos, orgullosos o conflictivos. Ese comportamiento es similar al del presuntuoso Planeswalker Xenagos. Cuando consiguió alcanzar la divinidad, Xenagos se convirtió en el objetivo de Heliod, el dios del sol, y su campeona, la Planeswalker Elspeth. Sin embargo, poco después de que Xenagos muriese a manos de Elspeth, Heliod se volvió en contra de su propia campeona. Los actos del dios del sol no pasaron inadvertidos en las polis de Theros y empezaron a oírse murmullos: ¿acaso los dioses a los que se había venerado durante tanto tiempo eran más nobles que Xenagos, que había intentado derrocar al panteón? La devoción incondicional de los habitantes de Theros ha dado paso a todo tipo de dudas y a una menor dependencia de los dioses que jugaban con sus vidas mortales.

Así termina este breve repaso a las diversas aventuras de algunos de los personajes más poderosos de Magic. Los actos de estos Planeswalkers moldean el destino del Multiverso y los hilos de sus historias suelen cruzarse, separarse y entrelazarse. Muchas de las andanzas de los Planeswalkers aparecerán en nuestros relatos y en cartas, mientras que algunos de ellos vivirán aventuras en otros lugares. Si habéis disfrutado con las historias resumidas en este artículo, ¡podéis encontrar muchas más en los archivos de nuestra columna Uncharted Realms, que se actualiza todas las semanas!

Estaremos encantados de ayudaros a conocer a los personajes y los mundos que tanto adoramos. ¡Gracias por acompañarnos!