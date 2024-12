Código de la colección Innistrad remasterizada: INR

Legalidad:

Las cartas de Innistrad remasterizada (INR) son legales donde estén ya disponibles en otros formatos.

Sitio web: Innistrad remasterizada

Explora Innistrad con eventos de adelanto y pedidos por anticipado

0492_MTGINR_Promo: Deadeye Navigator

¿Quieres verle las orejas al lobo y a Innistrad remasterizada antes de tiempo? Puedes disfrutar de las cartas de forma anticipada en eventos para tiendas Premium de la WPN del 17 al 23 de enero. La colección se lanza en todo el mundo el 24 de enero de 2025 y podrás disfrutar de ella con amigos en la Launch Party de tu tienda de juegos local. Los asistentes a los eventos de adelanto para tiendas Premium de la WPN o Launch Parties recibirán una copia foil tradicional con marco retro de la carta promocional Deadeye Navigator hasta agotar existencias. Consulta los detalles en tu tienda de juegos local.

Ya puedes reservar sobres de juego y de coleccionista de Innistrad remasterizada en tu tienda de juegos local, en tiendas en línea como Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se vendan productos de Magic: The Gathering.

Diversión en Sobres de Innistrad remasterizada

Sabemos que los fans de Magic adoran la ambientación de Innistrad, y queríamos rendirle homenaje con todo tipo de tratamientos llamativos, versiones foil deslumbrantes y cartas que produzcan escalofríos. Esto es lo que encontrarás en Innistrad remasterizada.

Cartas sin borde y cartas de póster de película

0301_MTGINR_BrdlsFav: Thraben Inspector

Al salirse del marco tradicional, las cartas sin borde hacen que la ilustración brille de verdad. Estos tratamientos con imágenes completamente nuevas destacan la belleza y el horror del plano gótico y suponen una buena forma de presumir de tus cartas favoritas. Se aplica a 4 cartas comunes, 2 poco comunes, 16 raras y 3 raras míticas de la colección.

Las cartas sin borde pueden obtenerse en los sobres de juego y de coleccionista de Innistrad remasterizada.

0481_MTGINR_Movie: Emrakul, the Promised End

Luces, cámara... ¡acción! Las versiones de póster de película le dan un toque especial a 10 raras y raras míticas de la colección. Este tratamiento transforma algunas cartas populares en películas de terror y permite ver cómo sería el debut de Emrakul en la gran pantalla.

Hay 10 cartas de póster de película, que solo aparecen en sobres de coleccionista de Innistrad remasterizada.

Vuelven los tratamientos resaltados de equinoccio y de colmillos

0325a_MTGINR_Harvest: Huntmaster of the Fells 0326_MTGINR_Fang: Blood Artist

Innistrad: Cacería de medianoche e Innistrad: Compromiso escarlata estrenaron respectivamente los tratamientos de equinoccio y de colmillos, que ayudaron a reflejar el misterio y la ambientación de la colección, por lo que sabíamos que debíamos traerlos de vuelta. Así pues, estos dos tratamientos resaltados vuelven en Innistrad remasterizada y aparecen en cartas que nunca antes lo recibieron.

El tratamiento resaltado de equinoccio aparece en 1 carta poco común, 1 rara y 1 rara mítica, mientras que el de colmillos aparece en 1 poco común y en 2 raras míticas. Las cartas con los tratamientos resaltados de equinoccio y de colmillos pueden obtenerse en sobres de juego y sobres de coleccionista de Innistrad remasterizada.

Cartas con marco retro y cartas de dos caras

0449a_MTGINR_RetroDFC: Archangel Avacyn 0387_MTGINR_Retro: The Meathook Massacre

Las cartas con marco retro vuelven y le dan un toque antiguo y elegante a Innistrad. Más de 120 cartas de la colección tienen una versión con marco retro, que van desde comunes como Pensar dos veces hasta raras míticas como La masacre de Ganchocarne. Además, por primera vez, la colección incluye cartas con marco retro de dos caras, es decir, con este tratamiento por ambos lados. La colección tiene 35 cartas comunes, 76 poco comunes, 24 raras y 12 raras míticas con marco retro.

0478_MTGINR_RetOnly: Snapcaster Mage

Además, 5 cartas raras míticas, como el Mago lanzachasquidos, solo podrán obtenerse con marco retro. Sin duda, la mezcla de la colección con este tratamiento resulta escalofriante.

Las cartas con marco retro pueden obtenerse en los sobres de juego y de coleccionista de Innistrad remasterizada. Encontrarás una carta con marco retro en cada uno de ellos, pero ten en cuenta que las cartas foil con marco retro solo aparecen en los sobres de coleccionista de Innistrad remasterizada.

Edgar Markov acapara los focos

0234_MTGINR_Main: Edgar Markov 0428_MTGINR_Retro: Edgar Markov

Innistrad remasterizada tiene un protagonista con una enorme sed de sangre: Edgar Markov. Es la primera vez que aparece en sobres y lo hará con cuatro versiones distintas. La ilustración clásica de Edgar aparece en la versión normal y con marco retro de la carta.

0328_MTGINR_Fang: Edgar Markov

Ahora bien, si buscas algo más vampírico, el tratamiento de colmillos de Edgar Markov es perfecto para ti. Esta versión presenta una ilustración nueva que destaca al progenitor de los vampiros de Innistrad.

La versión normal, con marco retro y de tratamiento de colmillos de Edgar Markov pueden obtenerse en sobres de juego y de coleccionista de Innistrad remasterizada.

0491_MTGINR_Headline: Edgar Markov

Representación digital. No es la carta real.

El tratamiento seriado de póster de película de Edgar Markov helará la sangre y hará las delicias de los thrulls fans más devotos del caballero vampiro. Disponibles con un tratamiento de póster de película y foil de doble arcoíris, cada una de las 500 copias de la carta está seriada e impresa con un número único.

La versión seriada de póster de película de Edgar Markov aparecerá únicamente en sobres de coleccionista de Innistrad remasterizada. Estas cartas solo están en inglés, pero pueden conseguirse en sobres de coleccionista en cualquier idioma. Las versiones no seriadas de Edgar Markov son mecánicamente idénticas a las variantes seriadas. Consulta el empaquetado del producto para ver la información específica. Estas imágenes son una representación digital de las cartas, no son las cartas reales.

Resumen de productos de Innistrad remasterizada

Sobres de juego

Caja de sobres de juego de Innistrad remasterizada

Cada sobre de juego contiene lo siguiente:

14 cartas de Magic: The Gathering 5 cartas comunes de una sola cara 1 carta común de dos caras 3 cartas poco comunes Hay un 0,6 % de probabilidad de que aparezca una carta poco común con el tratamiento de equinoccio aquí o en el espacio de la carta aleatoria. 1 carta aleatoria de cualquier rareza Hay un 3 % de probabilidad de que aparezca una carta común sin borde. Hay un 0,7 % de probabilidad de que aparezca una carta poco común sin borde. Hay un 0,3 % de probabilidad de que aparezca una carta poco común de tratamiento de colmillos. 1 carta rara o rara mítica Hay un 2,8 % de probabilidad de que aparezca una carta rara de Diversión en Sobres aquí o en el espacio de la carta aleatoria. Hay un 0,5 % de probabilidad de que aparezca una carta rara mítica de Diversión en Sobres aquí o en el espacio de la carta aleatoria. 1 carta no foil con marco retro de cualquier rareza 1 carta foil tradicional de cualquier rareza Hay un 2,7 % de probabilidad de que aparezca una carta común foil tradicional de Diversión en Sobres. Hay un 0,1 % de probabilidad de que aparezca una carta poco común foil tradicional de Diversión en Sobres. Hay un 0,9 % de probabilidad de que aparezca una carta rara foil tradicional de Diversión en Sobres. Hay un 0,1 % de probabilidad de que aparezca una carta rara mítica foil tradicional de Diversión en Sobres. No incluye las cartas con marco retro. 1 tierra básica (20 % de probabilidad de que sea foil tradicional).

1 ficha o carta de arte

Ten en cuenta que una cantidad reducida de sobres de juego de Innistrad remasterizada en inglés contienen una carta de dos caras cuyo anverso y reverso no coinciden. Estas cartas se pueden utilizar como si sus mecánicas fueran idénticas a las de la cara frontal. No puedes jugar el lado no coincidente de una carta de dos caras con este error, y las cartas de dos caras no coincidentes no son impresiones con mecánicas únicas o tratamientos exclusivos de Diversión en Sobres.

Sobres de coleccionista

Caja de sobres de coleccionista de Innistrad remasterizada

Cada sobre de coleccionista contiene lo siguiente:

15 cartas de Magic: The Gathering 4 cartas comunes foil tradicionales 3 cartas poco comunes foil tradicionales 1 tierra básica foil tradicional con marco retro 2 cartas comunes o poco comunes no foil de Diversión en Sobres Los tratamientos de Diversión en Sobres incluyen cartas con marco retro, resaltado de colmillos, resaltado de equinoccio y sin borde. Cada espacio tiene un 44,3 % de probabilidad de contener una carta común con marco retro. Cada espacio tiene un 48,1 % de probabilidad de contener una carta poco común con marco retro. Un espacio tiene un 5,1 % de probabilidad de contener una carta común de Diversión en Sobres distinta. Un espacio tiene un 2,5 % de probabilidad de contener una carta poco común de Diversión en Sobres distinta. Hay un espacio garantizado para una carta con marco retro. 1 carta común o poco común foil tradicional de Diversión en Sobres El desglose es similar al de los tratamientos de Diversión en Sobres descritos anteriormente. 1 carta rara (86,2 %) o rara mítica (13,8 %) foil tradicional 2 cartas raras o raras míticas no foil de Diversión en Sobres Hay un 8,7 % de probabilidad de que cada espacio contenga una carta de póster de película no foil. Cada espacio puede contener una carta rara (41,7 %) o rara mítica (14,8 %) con marco retro. Cada espacio puede contener un tipo distinto de carta rara (29,6 %) o rara mítica (5,2 %) de Diversión en Sobres. 1 carta rara o rara mítica foil tradicional de Diversión en Sobres Hay un 10 % de probabilidad de que aparezca una carta foil tradicional de póster de película. En menos del 1 % de los sobres de coleccionista, este espacio lo ocupa una versión seriada de póster de película foil de doble arcoíris de Edgar Markov. Hay un 41,1 % de probabilidad de que aparezca una carta rara foil tradicional con marco retro. Hay un 14,6 % de probabilidad de que aparezca una carta rara mítica foil tradicional con marco retro. Hay un 29,2 % de probabilidad de que aparezca una carta rara con tratamiento sin borde, de equinoccio o de colmillos. Hay un 5,1 % de probabilidad de que aparezca una carta rara mítica con tratamiento sin borde, resaltado de equinoccio o resaltado de colmillos.

1 ficha foil tradicional de dos caras

Cae la noche... ¡e Innistrad remasterizada se alza!

¡Prepárate para llevarte un susto de muerte con Innistrad remasterizada! Esta colección incluye cartas de toda la historia del plano y es perfecta para los fans de los vampiros, los cuidadores de hombres lobo o los nigromantes zombificados que haya en tu vida. La colección de Innistrad remasterizada se lanza en todo el mundo el 24 de enero de 2025. Ya puedes reservar sobres de juego y de coleccionista en tu tienda de juegos local, en tiendas en línea como Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se vendan productos de Magic: The Gathering.