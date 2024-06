Detalles clave de Magic: The Gathering – Assassin's Creed®

Símbolo de la expansión ACR

Código de la colección Magic: The Gathering – Assassin's Creed®: ACR

Sitio web: Magic: The Gathering – Assassin's Creed®

Ya puedes reservar Magic: The Gathering – Assassin's Creed® en tu tienda de juegos local, en tiendas en línea como Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se vendan productos de Magic.

Fechas importantes de Magic: The Gathering – Assassin's Creed®

Debut e inicio de los adelantos : 18 de junio de 2024

: 18 de junio de 2024 Galería de cartas completa : 20 de junio de 2024

: 20 de junio de 2024 Lanzamiento mundial: 5 de julio de 2024

Información de la colección

Los sobres de Magic: The Gathering – Assassin's Creed (ACR) contienen 54 cartas poco comunes, 37 raras (entre ellas, 5 tierras duales raras) y 14 raras míticas, además de 10 tierras básicas con arte completo.

Magic: The Gathering – Assassin's Creed es legal en Modern, Commander, Legacy y Vintage.

Magic: The Gathering – Assassin's Creed también incluye 2 cartas raras míticas, 6 raras, 8 poco comunes y 9 comunes que solo están en el Kit de inicio.

¡Diversión en Sobres de Magic: The Gathering – Assassin's Creed!

Tierras básicas con arte completo

En la colección hay 10 tierras básicas con arte completo y cada una de ellas muestra los bellos paisajes de la franquicia Assassin's Creed.

0101_MTGACR_Manabar: Llanura 0102_MTGACR_Manabar: Llanura 0103_MTGACR_Manabar: Isla 0104_MTGACR_Manabar: Isla 0105_MTGACR_Manabar: Pantano 0106_MTGACR_Manabar: Pantano 0107_MTGACR_Manabar: Montaña 0108_MTGACR_Manabar: Montaña 0109_MTGACR_Manabar: Bosque 0110_MTGACR_Manabar: Bosque

Encontrarás tierras básicas no foil con arte completo en bundles y en sobres de Más allá del Multiverso, y habrá tierras básicas foil tradicionales con arte completo disponibles exclusivamente en bundles y sobres de coleccionista.

Pasillo de recuerdos

En la colección hay 28 cartas con el tratamiento del pasillo de recuerdos, inspirado en la estética de la franquicia: 5 raras míticas, 14 raras y 9 poco comunes. Todas las cartas de Asesino cuentan con este tratamiento en versión no foil y foil tradicional, y están disponibles en los sobres de Más allá del Multiverso y los sobres de coleccionista.

0130_MTGACR_MemShowc: Desmond Miles 0131_MTGACR_MemShowc: Ezio Auditore da Firenze 0137_MTGACR_MemShowc: Altaïr Ibn-La'Ahad

Pasillo de recuerdos foil con textura

Las 5 cartas raras míticas con el tratamiento del pasillo de recuerdos también se proporcionan en foil con textura. Cada una tiene un fondo exclusivo del personaje (¡geniales, ya lo verás!) y está adornada con un acabado foil con textura que se encuentra exclusivamente en los sobres de coleccionista.

0270_MTGACR_MemEclip: Eivor, Matalobos 0271_MTGACR_MemEclip: Kassandra, portadora del águila

Cartas sin borde

En la colección también hay 10 cartas sin borde: 8 raras míticas y 2 raras. Están disponibles tanto en versión no foil como foil tradicional en los sobres de Más allá del Multiverso y los sobres de coleccionista.

0122_MTGACR_Bordless: Fruto del Edén, reliquia Isu 0124_MTGACR_Bordless: Espada de abundancia y escasez 0118_MTGACR_Bordless: Leonardo da Vinci

Cartas de escena

Rome Vista | Art by: Alexander Gering

0111_MTGACR_Scenes: Sunbaked Canyon 0112_MTGACR_Scenes: Fiery Islet 0113_MTGACR_Scenes: Ezio Auditore da Firenze 0114_MTGACR_Scenes: Nurturing Peatland 0115_MTGACR_Scenes: Silent Clearing 0116_MTGACR_Scenes: Waterlogged Grove

La escena de 6 cartas de la panorámica de Roma representa a Ezio Auditore da Firenze en un tratamiento de escena exclusivo que exhibe la bella ciudad de Roma. Las 5 tierras duales raras de la panorámica de Roma son exclusivas de esta escena y no hay cartas que tengan mecánicas equivalentes en ningún otro sitio. Las cartas de escena de la panorámica de Roma son tierras que cuentan con una versión no foil en los sobres de Más allá del Multiverso y una versión foil tradicional en los sobres de coleccionista.

Cartas con arte extendido

Hay 17 cartas con arte extendido en la colección (1 rara mítica y 16 raras) que solo se encuentran en los sobres de coleccionista.

0165_MTGACR_ExtendRM: La lanza de Leónidas

Cartas foil grabadas

Las 95 cartas foil grabadas de la colección (14 raras míticas, 32 raras y 49 poco comunes) se encuentran únicamente en los sobres de coleccionista.

Fardo de heno (representación digital foil grabada)

Cartas de figuras históricas seriadas

Hay 4 cartas foil de doble arcoíris seriadas disponibles en los sobres de coleccionista, cada una con una importante figura histórica de la franquicia Assassin's Creed. Estas cartas seriadas están impresas en el idioma que hablaba cada personaje: por ejemplo, Leonardo da Vinci está en italiano y Sócrates y Cleopatra, en griego (con un cartucho en el texto de ambientación para Cleopatra).

Leonardo da Vinci (seriada en italiano) Cleopatra, faraona exiliada (seriada en griego) Sócrates, profesor ateniense (seriada en griego)

* Las figuras históricas de la colección son interpretaciones de los personajes de la franquicia Assassin's Creed y sus descripciones no pretenden ser históricamente precisas.

** Las cartas seriadas están disponibles en los sobres de coleccionista de Magic: The Gathering – Assassin's Creed de cualquier idioma. Las figuras históricas no seriadas son mecánicamente idénticas a las variantes seriadas. Consulta el empaquetado del producto para ver la información específica. Estas imágenes son una representación digital de las cartas, no son las cartas reales.

¡El debut de los sobres de Más allá del Multiverso!

Caja de sobres de Más allá del Multiverso de Magic: The Gathering – Assassin's Creed®

Magic: The Gathering – Assassin's Creed es nuestro primer lanzamiento de sobres de Más allá del Multiverso. Se trata de un nuevo tipo de sobre para Más allá del Multiverso, diseñado como producto de Magic: The Gathering de tamaño mediano. Magic: The Gathering – Assassin's Creed no es una colección apta para drafts y no estará disponible en MTG Arena.

Los sobres de Más allá del Multiverso cuentan una historia de cada propiedad intelectual de Más allá del Multiverso y pueden contener hasta 4 cartas raras por sobre.

Contenido de los sobres de Más allá del Multiverso

3 cartas poco comunes. Puede ser cualquiera de estas: 54 poco comunes no foil

1 tierra básica o 1 carta de escena rara o rara mítica. Pueden ser cualquiera de estas: 10 tierras básicas no foil con arte completo (96,6 %) 5 cartas de escena raras no foil sin borde (3,09 %) 1 carta de escena rara mítica no foil sin borde (0,31 %)

1 rara o rara mítica no foil. Puede ser cualquiera de estas: 32 raras no foil (82,05 %) 14 raras míticas no foil (17,95 %)

1 carta foil tradicional de cualquier rareza. Puede ser cualquiera de estas: 54 poco comunes foil tradicionales (83,34 %) 26 raras foil tradicionales (13,67 %) 14 raras míticas foil tradicionales (2,99 %)

1 carta de Diversión en Sobres no foil o 1 carta de Diversión en Sobres foil tradicional de cualquier rareza. Puede ser cualquiera de estas: 9 poco comunes del pasillo de recuerdos no foil resaltadas (69,44 %) 2 raras no foil sin borde (1,23 %) 8 raras míticas no foil sin borde (2,47 %) 14 raras del pasillo de recuerdos no foil resaltadas (8,64 %) 5 raras míticas del pasillo de recuerdos no foil resaltadas (1,54 %) 9 poco comunes del pasillo de recuerdos foil tradicionales resaltadas (13,89 %) 2 raras foil tradicionales sin borde (0,25 %) 8 raras míticas foil tradicionales sin borde (0,49 %) 14 raras del pasillo de recuerdos foil tradicionales resaltadas (1,73 %) 5 raras míticas del pasillo de recuerdos foil tradicionales resaltadas (0,31 %) Las cartas foil tradicionales aparecen en el 16,6 % de los casos.

1 ficha o carta de arte no foil. Puede ser cualquiera de estas: Ficha o carta publicitaria (65 %) 20 cartas de arte (30 %) 20 cartas de arte firmadas (5 %)



Contenido de los sobres de coleccionista

Caja de sobres de coleccionista de Magic: The Gathering – Assassin's Creed®

3 cartas poco comunes foil tradicionales

1 carta poco común del pasillo de recuerdos foil tradicional resaltada

1 carta poco común foil grabada

1 tierra básica foil tradicional o 1 carta de escena rara o rara mítica foil tradicional. Puede ser cualquiera de estas: 10 tierras básicas foil tradicionales con arte completo (86,4 %) Una carta de escena sin borde aparece en el 13,6 % de los casos. 5 cartas de escena raras foil tradicionales sin borde (12,36 %) 1 carta de escena rara mítica foil tradicional sin borde (1,24 %)

1 rara o rara mítica foil tradicional. Puede ser cualquiera de estas: 32 raras foil tradicionales (82,05 %) 14 raras míticas foil tradicionales (17,95 %)

1 rara o rara mítica no foil con arte extendido. Puede ser cualquiera de estas: 16 raras no foil con arte extendido (97 %) 1 rara mítica no foil con arte extendido (3,0 %)

1 rara o rara mítica foil tradicional con marco alternativo, arte extendido o sin borde, o una de las siguientes: 2 raras foil tradicionales sin borde (4,95 %) 8 raras míticas foil tradicionales sin borde (9,91 %) 14 raras del pasillo de recuerdos foil tradicionales resaltadas (34,67 %) 5 raras míticas del pasillo de recuerdos foil tradicionales resaltadas (6,19 %) 16 raras foil tradicionales con arte extendido (39,62 %) 1 rara mítica foil tradicional con arte extendido (1,24 %) 5 raras míticas del pasillo de recuerdos foil con textura resaltadas (3,25 %) 4 cartas seriadas de doble arcoíris (500 de cada)

1 rara o rara mítica foil grabada. Puede ser cualquiera de estas: 32 raras foil grabadas (82,05 %) 14 raras míticas foil grabadas (17,95 %)

1 ficha foil tradicional de dos caras

* Nota: Las probabilidades no suman un 100 % debido al redondeo.

Bundle de Magic: The Gathering – Assassin's Creed®

Bundle de Magic: The Gathering – Assassin's Creed®

Cada bundle de Magic: The Gathering – Assassin's Creed incluye lo siguiente:

9 sobres de Más allá del Multiverso de Magic: The Gathering – Assassin's Creed

1 carta promocional del bundle (Asesino real) foil tradicional con arte alternativo

20 tierras foil tradicionales con arte completo

20 tierras no foil con arte completo

1 contador de vidas Spindown

1 caja guardacartas

2 tarjetas de referencia

Kit de inicio de Magic: The Gathering – Assassin's Creed®

Kit de inicio de Magic: The Gathering – Assassin's Creed®

Con dos mazos de 60 cartas y todo lo necesario para aprender a jugar a Magic: The Gathering, el Kit de inicio también incluye 31 cartas exclusivas de este producto: 2 raras míticas, 6 raras, 8 poco comunes, 9 comunes y 4 tierras básicas con ilustraciones únicas.

Hoy tenemos otra carta de Magic: The Gathering – Assassin's Creed® que desvelar:

0307_MTGACR_PromoBAB_Buy-a-Box: Hoja oculta

Esta carta promocional foil tradicional está disponible hasta agotar existencias en las tiendas de juegos de la WPN. ¡Consulta los detalles en la tuya!

Atención, Asesinos: Magic: The Gathering – Assassin's Creed® llegará a las tiendas el 5 de julio de 2024 y se puede pedir por anticipado en una tienda de juegos local, en tiendas en línea como Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se vendan productos de Magic.