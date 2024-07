¡Te damos la bienvenida al animado, animalesco y asombroso plano de Bloomburrow! La nueva colección de Magic está llena de tratamientos y estilos adorables que reflejan el espíritu de este lanzamiento, así que habrá cartas con versiones para todos los gustos. Tanto si eres superfán de Commander como si coleccionas ilustraciones alternativas o si prefieres centrarte en las tierras básicas, con Bloomburrow (BLB) te embarcarás en un viaje de fantasía por el mundo de Vallis.

4 datos clave para coleccionar Bloomburrow

Más abajo te explicaremos en detalle con qué productos puedes coleccionar todas las variantes de Bloomburrow y con qué frecuencia las conseguirás. Pero si solo quieres un resumen de las cartas más geniales y divertidas de Bloomburrow, échales un vistazo a cuatro grandes novedades de esta entrañable colección.

1. Personajes clásicos de Magic reinventados con Imagina bichitos valientes

Vale que esto no es canon, pero ¿y si Jace fuera un zorro taimado o Liliana se convirtiera en una astuta ardilla? La idea era demasiado simpática como para resistirnos, así que decidimos crear 24 cartas de Imagina bichitos valientes, con las que muchas caras conocidas del juego ahora serán peluditas. De momento hemos visto algunos planeswalkers, pero en este grupito de cartas hay varias criaturas que se han vuelto más adorables gracias a la peculiar magia del plano. Puedes conseguir 20 cartas distintas de Imagina bichitos valientes en los sobres de coleccionista de Bloomburrow.

0075_MTGBLB_Imagine: Jace, the Mind Sculptor 0078_MTGBLB_Imagine: Liliana of the Dark Realms 0084_MTGBLB_Imagine: Nissa, Who Shakes the World

Además, hay otras cuatro cartas que son exclusivas de los mazos de Commander de la colección. Estas cartas de planeswalker tienen un acabado foil y forman parte de las 99 cartas de cada mazo. ¿Quieres ver un ejemplo? Pues aquí tienes a Tamiyo, exploradora de campo, que está en el mazo Investigación de campo, el verde-blanco-azul.

0100_MTGBLB_BorComWI: Tamiyo, Field Researcher

2. Cartas de estilo anime foil con relieve en japonés

Estas van a ser las cartas más apreciadas entre los coleccionistas. Se trata de 20 cartas de Bloomburrow que tendrán ilustraciones creadas por artistas muy conocidos. Entre otros, el legendario Mitsuhiro Arita aportó su talento para retratar a Lumra, Bramido del Bosque y mostrarnos la imponente magnitud de las bestias de la calamidad. Las versiones en japonés solo se pueden conseguir en los sobres de coleccionista en ese idioma, mientras que las versiones en inglés pueden aparecer en los sobres de coleccionista de todos los demás idiomas. Pescar una de estas cartas será un momento memorable de verdad.

0342_MTGBLB_BdsArita: Lumra, Bellow of the Woods

3. Tratamiento de apuntes

Las bestias de la calamidad están sembrando el caos en Bloomburrow y los animales de Vallis toman apuntes para estudiar a esos elementales monstruosos. ¡Estas 8 bestias de la calamidad (7 raras míticas y 1 rara) son un peligro para Vallis y conviene informarse! Puedes conseguir estos tratamientos de apuntes en versión foil tradicional o no foil tanto en los sobres de juego como los de coleccionista.

0289_MTGBLB_FldNotes: Maha, Its Feathers Night 0294_MTGBLB_FldNotes: Ygra, Eater of All

4. Tierras básicas estacionales con arte completo para personalizar mazos

Hazte con estas tierras básicas para reflejar tu estado de ánimo. ¿Quieres darle a tu mazo un toque fresco y agradable? ¿Te apetece jugar con Islas otoñales? ¿Qué tal comenzar el sofocante verano echándose en el suelo cual ardilla en un Bosque con arte completo? ¿O mejor tomarte un chocolatito y decorar tu mazo con una Llanura invernal? Las cinco tierras básicas tienen los cuatro tratamientos estacionales, aunque algunas estaciones aparecen con más frecuencia que otras en los sobres. Las tierras básicas estacionales con arte completo se pueden conseguir en los sobres de juego y los de coleccionista en versión foil tradicional o no foil.

0262_MTGBLB_BasLndBV: Plains (Spring) 0263_MTGBLB_BasLndBV: Plains (Summer) 0264_MTGBLB_BasLndBV: Plains (Autumn) 0265_MTGBLB_BasLndBV: Plains (Winter)

0266_MTGBLB_BasLndBV: Island (Spring) 0271_MTGBLB_BasLndBV: Swamp (Summer) 0276_MTGBLB_BasLndBV: Mountain (Autumn) 0281_MTGBLB_BasLndBV: Forest (Winter)

¿Quieres saber todavía más? Sigue leyendo.

Detalles clave de Bloomburrow

Símbolo de la expansión BLB

Símbolo de la expansión BLC Símbolo de la expansión BLC

Símbolo de la expansión SPG Símbolo de la expansión SPG

Código de la colección de Bloomburrow: BLB

Código de la colección de Commander de Bloomburrow: BLC

Código de la colección de Invitados especiales: SPG

Sitio web: Bloomburrow

Realiza tu pedido anticipado

Ya puedes reservar Bloomburrow en tu tienda de juegos local, en tiendas en línea como Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se vendan productos de Magic.

Fechas importantes de Bloomburrow

Eventos de adelanto de Bloomburrow

Debut e inicio de los adelantos : 8 de julio de 2024

: 8 de julio de 2024 Adelantos de los mazos de Commander : 18 de julio de 2024

: 18 de julio de 2024 Galería de cartas completa : 19 de julio de 2024

: 19 de julio de 2024 Lanzamiento en MTG Arena : 30 de julio de 2024

: 30 de julio de 2024 Lanzamiento mundial: 2 de agosto de 2024

Eventos de juego de Bloomburrow

Eventos Presentación: : del 26 de julio al 1 de agosto

: del 26 de julio al 1 de agosto Magic en la Gen Con : del 1 al 4 de agosto

: del 1 al 4 de agosto Standard Showdown : del 2 de agosto al 19 de septiembre

: del 2 de agosto al 19 de septiembre Commander Party : del 16 al 23 de agosto y del 6 al 12 de septiembre

: del 16 al 23 de agosto y del 6 al 12 de septiembre Store Championships : del 24 de agosto al 15 de septiembre

: del 24 de agosto al 15 de septiembre Open House de la WPN: del 13 al 15 de septiembre

Información de la colección

La colección principal de Bloomburrow tiene un total de 261 cartas: 20 raras míticas, 60 raras, 100 poco comunes y 81 comunes.

Diversión en Sobres de Bloomburrow

Tierras básicas estacionales con arte completo

¡Vive el cambio de las estaciones de Bloomburrow con las tierras básicas estacionales con arte completo! Hay un total de 20 tierras básicas distintas y las estaciones tienen una rareza escalonada:

40 % de la primavera

30 % del verano

20 % del otoño

10 % del invierno

0262_MTGBLB_BasLndBV: Plains (Spring) 0263_MTGBLB_BasLndBV: Plains (Summer) 0264_MTGBLB_BasLndBV: Plains (Autumn) 0265_MTGBLB_BasLndBV: Plains (Winter)

0266_MTGBLB_BasLndBV: Island (Spring) 0267_MTGBLB_BasLndBV: Island (Summer) 0268_MTGBLB_BasLndBV: Island (Autumn) 0269_MTGBLB_BasLndBV: Island (Winter)

0270_MTGBLB_BasLndBV: Swamp (Spring) 0271_MTGBLB_BasLndBV: Swamp (Summer) 0272_MTGBLB_BasLndBV: Swamp (Autumn) 0273_MTGBLB_BasLndBV: Swamp (Winter)

0274_MTGBLB_BasLndBV: Mountain (Spring) 0275_MTGBLB_BasLndBV: Mountain (Summer) 0276_MTGBLB_BasLndBV: Mountain (Autumn) 0277_MTGBLB_BasLndBV: Mountain (Winter)

0278_MTGBLB_BasLndBV: Forest (Spring) 0279_MTGBLB_BasLndBV: Forest (Summer) 0280_MTGBLB_BasLndBV: Forest (Autumn) 0281_MTGBLB_BasLndBV: Forest (Winter)

Puedes conseguir las tierras básicas estacionales con arte completo en versión no foil o foil tradicional en sobres de juego, sobres de coleccionista y bundles.

Tratamiento resaltado de arboleda

¡Contempla el plano de Bloomburrow a través de un marco inspirado en los cuentos de hadas clásicos! Este tratamiento resaltado se aplica a 42 cartas distintas: 7 raras míticas y 35 raras, todas ellas con ilustraciones nuevas para este marco diferente. Estas cartas pueden conseguirse tanto en versión no foil como foil tradicional en los sobres de juego y los sobres de coleccionista.

0333_MTGBLB_SCWdlnd: Hugs, Grisly Guardian 0325_MTGBLB_SCWdlnd: Tender Wildguide

Apuntes sin borde

Este lanzamiento marcará el debut del tratamiento de apuntes, basado en los dibujos de diarios al estilo clásico que comparten nuestros amigos de Bloomburrow mientras estudian a las grandes bestias de la calamidad que han aparecido de pronto en el plano. Hay un total de 8 cartas con esta variante: 7 raras míticas y 1 rara, todas ellas disponibles tanto en versión no foil como foil tradicional en los sobres de juego y los sobres de coleccionista.

0287_MTGBLB_FldNotes: Beza, the Bounding Spring 0289_MTGBLB_FldNotes: Maha, Its Feathers Night 0294_MTGBLB_FldNotes: Ygra, Eater of All

Cartas sin borde

La colección también incluye 11 cartas sin borde distintas. Estas cartas cuentan con un estilo clásico de Magic y se dividen en dos grupos. En primer lugar, la tierra legendaria rara Ciudad Tres Árboles, que tiene un tratamiento estacional como el de las tierras básicas

0337_MTGBLB_BdlsTree: Three Tree City (Spring) 0338_MTGBLB_BdlsTree: Three Tree City (Summer) 0339_MTGBLB_BdlsTree: Three Tree City (Autumn) 0340_MTGBLB_BdlsTree: Three Tree City (Winter)

(aunque las ilustraciones estacionales de Ciudad Tres Árboles no tienen una rareza escalonada, a diferencia de las tierras básicas con arte completo).

En segundo lugar, un ciclo de hechizos modales raros míticos que muestran momentos realmente épicos de la historia de Bloomburrow.

0283_MTGBLB_BrdlsFav: Season of Weaving

Nuestro amigo Ral, el único planeswalker que tiene carta propia en la colección principal de Bloomburrow, también aparece con este tratamiento.

0341_MTGBLB_BrdlsPW: Ral, Crackling Wit

Las cartas sin borde pueden conseguirse tanto en versión no foil como foil tradicional en los sobres de juego y los sobres de coleccionista.

Por si fuera poco, ¡Magic: The Gathering se complace en dar la bienvenida a Bloomburrow al mundialmente famoso Mitsuhiro Arita, artista de juegos de cartas intercambiables!

0342_MTGBLB_BdsArita: Lumra, Bellow of the Woods

Estas cartas sin borde pueden conseguirse tanto en versión no foil como foil tradicional en los sobres de juego y los sobres de coleccionista.

Imagina bichitos valientes

Quienes llegan a Bloomburrow a través de un camino del presagio enseguida notan de primera... pata los efectos del plano.

Esta colección tiene un total de 24 cartas de Imagina bichitos valientes, que muestran planeswalkers y criaturas de la historia de Magic como si estuvieran en Bloomburrow.

0075_MTGBLB_Imagine: Jace, the Mind Sculptor 0078_MTGBLB_Imagine: Liliana of the Dark Realms 0082_MTGBLB_Imagine: Chatterfang, Squirrel General

Durante el desarrollo de la colección, nuestros equipos de diseño se lo pasaron en grande cuando imaginaron qué aspecto tendría Ral tras llegar a Bloomburrow, así que también hicieron una breve lista de personajes que sería gracioso ver de la misma manera en la colección. Ten en cuenta que estas cartas no muestran sucesos canónicos en el plano.

Hay 20 cartas de Imagina bichitos valientes que se pueden conseguir en sobres de coleccionista en versión no foil o foil tradicional. Todos los mazos de Commander incluyen una carta de planeswalker de Imagina bichitos valientes en versión foil tradicional, y la no foil puede aparecer en los sobres de coleccionista.

Cartas de estilo anime foil con relieve en japonés

En los sobres de coleccionista de Bloomburrow pueden aparecer 21 cartas con un nuevo tratamiento foil con relieve; 19 de ellas tienen ilustraciones exclusivas para esta variante y la otra es la versión de Lumra, Bramido del Bosque ilustrada por Mitsuhiro Arita. Este conjunto de cartas proviene de todas las novedades de Bloomburrow: 11 son criaturas legendarias de la colección, 5 son cartas de Imagina bichitos valientes, 4 son los comandantes principales de los mazos de Commander y 1 es el planeswalker de la colección principal (Ral, el Ingenio Chispeante).

0343_MTGBLB_EclArita: Lumra, Bellow of the Woods 0094_MTGBLB_JPWhatIf: Liliana of the Dark Realms 0351_MTGBLB_BLJPAlt: Mabel, Heir to Cragflame

Cartas con arte extendido

Hay 13 cartas raras de la colección principal de Bloomburrow con el tratamiento de arte extendido. Estas cartas solo se pueden conseguir en sobres de coleccionista y mostrarán a nuestros pequeños héroes a mayor escala.

0357_MTGBLB_ExtRM: Kitnap

Sobres de juego

Caja de sobres de juego de Bloomburrow

Contenido de los sobres de juego

6 o 7 cartas comunes El 1,5 % de los sobres de juego de BLB incluyen una carta de la Lista en lugar de una común. Como se explica más arriba, la Lista de BLB se compone de cartas de SPG*.

3 cartas poco comunes

1 carta aleatoria de cualquier rareza

1 carta rara o rara mítica

1 foil tradicional de cualquier rareza

1 tierra básica estacional con arte completo 40 % de la primavera 32 % no foil, 8 % foil tradicional 30 % del verano 24 % no foil, 6 % foil tradicional 20 % del otoño 16 % no foil, 4 % foil tradicional 10 % del invierno 8 % no foil, 2 % foil tradicional

1 ficha o carta de arte no foil. Puede ser cualquiera de estas: Ficha o carta publicitaria (65 %) 54 cartas de arte (30 %) 54 cartas de arte firmadas (5 %)



*A partir de Bloomburrow, las cartas desarchivadas, que en general se conocen como las cartas de la Lista y tienen el símbolo de planeswalker estampado en la parte inferior izquierda, ya no aparecerán en los sobres de juego. Las cartas incluidas en la Lista en Bloomburrow son cartas de Invitados especiales.

Sobres de coleccionista Caja de sobres de coleccionista de Bloomburrow Contenido de los sobres de coleccionista 5 cartas comunes foil tradicionales

4 cartas poco comunes foil tradicionales

1 tierra básica estacional foil tradicional 40 % de la primavera 30 % del verano 20 % del otoño 10 % del invierno

1 carta rara o rara mítica foil tradicional 60 raras foil tradicionales (85,7 %) 20 raras míticas foil tradicionales (14,4 %)

1 carta rara o rara mítica de Commander no foil o foil tradicional con arte extendido 4 comandantes principales raros míticos no foil sin borde (5,63 %) 1 rara de Imagina bichitos valientes de Commander no foil sin borde (2,82 %) 3 raras míticas de Imagina bichitos valientes de Commander no foil sin borde (4,23 %) 4 raras míticas de Commander no foil sin borde (5,63 %) 28 raras de Commander no foil con arte extendido (78,9 %) 4 raras míticas de Commander foil tradicionales sin borde (2,8 %)

2 cartas raras o raras míticas no foil con borde alternativo 5 raras míticas sin borde (6,58 %) 1 rara de apuntes sin borde (2,63 %) 6 raras míticas de apuntes sin borde (7,89 %) 1 rara mítica de apuntes sin borde (0,6%) 35 raras resaltadas de arboleda (92,1 %) 7 raras míticas resaltadas de arboleda (9,21 %) 1 planeswalker raro mítico sin borde (1,32 %) 13 raras con arte extendido (34,2 %) 12 raras de Imagina bichitos valientes sin borde (31,5 %) 8 raras míticas de Imagina bichitos valientes sin borde (10,53 %) 4 raras Ciudad Tres Árboles sin borde (2,63 %) 1 rara mítica Lumra, Bramido del Bosque sin borde con ilustración de Mitsuhiro Arita (0,6%)

1 carta rara o rara mítica foil tradicional con arte alternativo o foil con relieve 5 raras míticas foil tradicionales sin borde (3,07 %) 1 rara de apuntes foil tradicional sin borde (1,23 %) 6 raras míticas de apuntes foil tradicionales sin borde (3,68 %) 1 rara mítica de apuntes foil tradicional sin borde (0,31 %) 35 raras resaltadas de arboleda foil tradicionales (42,95 %) 7 raras míticas resaltadas de arboleda foil tradicionales (4,30 %) 1 planeswalker raro mítico foil tradicional sin borde (0,61 %) 13 raras foil tradicionales con arte extendido (15,95 %) 12 raras de Imagina bichitos valientes foil tradicionales sin borde (14,73 %) 8 raras míticas de Imagina bichitos valientes foil tradicionales sin borde (4,91 %) 4 raras Ciudad Tres Árboles foil tradicionales sin borde (1,23 %) 1 rara mítica foil tradicional sin borde con ilustración de Mitsuhiro Arita (0,31 %) 10 raras míticas de Invitados especiales foil tradicionales sin borde (3,07 %) 21 cartas de estilo anime foil con relieve pueden aparecer en el 3,66 % de los sobres.

1 ficha foil tradicional de dos caras

Nota: Las probabilidades quizá no sumen un 100 % debido al redondeo.

Mazos de Commander de Bloomburrow

Ejército animado (rojo-verde) Asuntos familiares (azul-rojo-blanco)

Ofrenda de paz (verde-blanco-azul) Ardillas a mansalva (negro-verde)

Bloomburrow tiene cuatro mazos de Commander preconstruidos y listos para jugar de 100 cartas, entre las que hay 3 foil tradicionales: 2 cartas de criatura legendaria que pueden ser el comandante del mazo y 1 carta de planeswalker de Imagina bichitos valientes.

Cada mazo de Commander también incluye lo siguiente:

1 sobre de coleccionista con muestras de Bloomburrow 1 carta poco común foil tradicional 1 carta rara o rara mítica foil tradicional o no foil

10 fichas de dos caras

1 caja guardamazo

1 hoja de estrategia

Bundle de Bloomburrow

Bundle de Bloomburrow

Cada bundle de Bloomburrow contiene lo siguiente:

9 sobres de juego de Bloomburrow

1 Entrenador con rayotrampas foil tradicional con arte alternativo

15 tierras básicas no foil con arte completo

5 tierras básicas foil tradicionales con arte completo

10 tierras básicas foil tradicionales con marco retro

1 contador de vidas Spindown

1 caja guardacartas

2 tarjetas de referencia

Kit de inicio de Bloomburrow

Kit de inicio de Bloomburrow

Aquí tienes todo lo que necesitas para disfrutar de tu primer juego de Magic: The Gathering. Redúcete al tamaño de un bichito y lucha por Vallis con dos mazos preconstruidos de 60 cartas. Cada mazo incluye una criatura legendaria foil tradicional. El Kit de inicio de Bloomburrow es perfecto para disfrutar de tu primer juego de Magic, para enseñar a amigos y familiares o para pasar una noche de juegos divertida. Además de los mazos físicos, este kit incluye códigos para que dos personas desbloqueen ambos mazos y puedan jugar con ellos en línea en MTG Arena (donde esté disponible).

0379_MTGBLB_StartKit: Bria, Riptide Rogue 0380_MTGBLB_StartKit: Byrke, Long Ear of the Law

Pack de Presentación de Bloomburrow

Pack de Presentación de Bloomburrow

Cada Pack de Presentación contiene lo siguiente:

6 sobres de juego de Bloomburrow

1 carta promocional rara o rara mítica foil tradicional de Bloomburrow con el año estampado

1 tarjeta con un código para MTG Arena (solo disponible en determinadas regiones)

1 caja guardamazo

1 contador de vidas Spindown

Carta promocional de Buy-a-Box única

0356_MTGBLB_Promo_Buy-a-Box: Flubs, the Fool

Solo disponible como carta promocional de Buy-a-Box en tu tienda de juegos local: ¡Fiascu, el necio se une a la fiesta! Esta carta es legal en Commander, puede conseguirse en versión no foil o foil tradicional y está disponible hasta agotar existencias en las tiendas de juegos de la WPN. ¡Consulta los detalles en la tuya!

¡Bloomburrow llegará a las tiendas de juegos de todo el mundo el 2 de agosto! Ya puedes reservar los productos en tu tienda de juegos local, en tiendas en línea como Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se vendan productos de Magic.