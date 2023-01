Nota del editor: Queremos clarificar que El sin rostro no cuenta con los tratamientos foil grabado ni foil tradicional.

Leyendas de Commander: Batalla por Puerta de Baldur es la encrucijada de los Reinos Olvidados: un lugar donde puedes encontrar toda clase de bienes exóticos, como las cartas más flamantes de Magic.

Esta colección, que llegará el 10 de junio a tu tienda de juegos local, a comercios en línea como Amazon y a muchos sitios más, está repleta de cartas increíbles para los fans de Commander. A continuación te explicamos todas las cosas geniales que encontrarás:

Cartas legendarias foil grabadas

Encontrarás una versión foil grabada de tu comandante favorito de Leyendas de Commander: Batalla por Puerta de Baldur en los sobres de edición y de coleccionista. Todas las criaturas legendarias y Trasfondos de Leyendas de Commander: Batalla por Puerta de Baldur tienen una versión alternativa foil grabada.

Hay varios tipos de cartas foil grabadas. Leyendas de Commander, Strixhaven: Academia de Magos, Kamigawa: Dinastía de neón y Calles de Nueva Capenna cuentan con cartas foil grabadas, pero la aplicación del tratamiento foil grabado es distinta en cada caso. Con Leyendas de Commander: Batalla por Puerta de Baldur seguimos el mismo proceso que con Leyendas de Commander: las cartas foil grabadas tienen su propio marco mate con un barniz especial que les otorga un brillo radiante. A partir de ahora, usaremos este estilo de grabado foil como tratamiento estándar, aunque puede ir variando de vez en cuando.

En Leyendas de Commander: Batalla por Puerta de Baldur hay 57 criaturas legendarias: 30 poco comunes, 25 raras y 2 raras míticas. Además, hay 25 cartas de Trasfondo legendarias: 5 comunes, 15 poco comunes y 5 raras. Estas 82 cartas tienen una versión foil grabada que cuenta con su ilustración normal de Leyendas de Commander: Batalla por Puerta de Baldur en un marco foil grabado.

Cada sobre de edición contiene una carta legendaria foil grabada, y un tercio de ellas son raras o raras míticas en estos sobres. Cada sobre de coleccionista contiene dos cartas legendarias foil grabadas: una común o poco común y una rara o rara mítica. Los sobres de Draft no incluyen cartas foil grabadas.

Cartas sin borde

Hay tres planeswalkers sin borde en Leyendas de Commander: Batalla por Puerta de Baldur:

También hay un ciclo de cinco cartas de Dragón raras míticas en Leyendas de Commander: Batalla por Puerta de Baldur. Estos Dragones están ansiosos por hacer daño de combate a tus oponentes y todos están disponibles en una versión sin borde.

Hay otras cinco fantásticas cartas raras míticas de Leyendas de Commander: Batalla por Puerta de Baldur que tienen versiones sin borde, incluida la Soberana de zarzas.

Puedes conseguir cartas sin borde de Leyendas de Commander: Batalla por Puerta de Baldur en los sobres de edición, Draft y coleccionista, tanto la versión foil tradicional como la no foil.

Cartas de reglamento

El tratamiento de reglamento, que tal vez te suene de Dungeons & Dragons: Aventuras en Forgotten Realms, regresa con Leyendas de Commander: Batalla por Puerta de Baldur.

Las ilustraciones de estas cartas se inspiran en el arte de las primeras ediciones del Manual de Monstruos. Las 57 criaturas legendarias de Leyendas de Commander: Batalla por Puerta de Baldur (30 poco comunes, 25 raras y 2 raras míticas) cuentan con el tratamiento de reglamento, además de una selección de cartas no legendarias. Hay un total de 76 cartas de reglamento: 10 comunes, 34 poco comunes, 25 raras y 7 raras míticas. El ciclo de cartas de Dragón raras míticas cuenta con el tratamiento de reglamento y con el tratamiento sin borde. Todas las cartas de reglamento de Aventuras en Forgotten Realms eran del Manual de Monstruos, pero, en Leyendas de Commander: Batalla por Puerta de Baldur, hay varios objetos maravillosos que también cuentan con este tratamiento, como el ciclo de diamantes y el Relámpago. Puedes hacerte con las cartas de reglamento en los sobres de edición, Draft y coleccionista, tanto la versión foil tradicional como la no foil.

Arte extendido

Ya viste el resto de tratamientos de cartas alternativos de Leyendas de Commander: Batalla por Puerta de Baldur. Creamos versiones alternativas de todas las cartas raras y raras míticas para que siempre puedas conseguir una versión especial de tus cartas favoritas. Hay 47 cartas raras y 7 raras míticas en Leyendas de Commander: Batalla por Puerta de Baldur que cuentan con arte extendido. Esas cartas no tienen otros tratamientos. Puedes conseguir las cartas con arte extendido de la colección principal de Leyendas de Commander: Batalla por Puerta de Baldur en los sobres de coleccionista y los sobres de coleccionista con muestras, tanto la versión foil tradicional como la no foil.

Las cartas nuevas de los mazos de Commander de Leyendas de Commander: Batalla por Puerta de Baldur también cuentan con arte extendido. Se trata de 27 cartas raras y 12 raras míticas (también hay una carta de Clase, pero no cuenta con arte extendido). Cada carta rara mítica está disponible en versiones foil tradicional y no foil en los sobres de coleccionista y los sobres de coleccionista con muestras. Las cartas raras con arte extendido solo están disponibles en versión no foil en los sobres de coleccionista.

La Lista

Con Leyendas de Commander: Batalla por Puerta de Baldur, la Lista vuelve a tener 300 cartas de toda la historia de Magic. La Lista incluirá todas las cartas de Stranger Things x Secret Lair con temática de Magic, excepto Havengul Laboratory. La rareza de las cartas de Stranger Things x Secret Lair con temática de Magic que aparecen en los sobres de edición de Leyendas de Commander: Batalla por Puerta de Baldur tendrá la misma probabilidad de aparición que la de las demás cartas de la Lista.

Tipos de sobres/Resumen de la colección

Leyendas de Commander: Batalla por Puerta de Baldur tiene más cartas que la mayoría de colecciones debido a los sobres de mayor tamaño que se necesitan para jugar a Commander Draft. Leyendas de Commander: Batalla por Puerta de Baldur contiene 141 cartas comunes, 120 poco comunes, 77 raras y 22 raras míticas. Muchas de estas cartas cuentan con uno de los tratamientos alternativos detallados anteriormente. Puedes encontrar todas las cartas foil grabadas en los sobres de edición y de coleccionista. Las cartas de reglamento y sin borde están en los sobres de edición, Draft y coleccionista, tanto la versión foil tradicional como la no foil. Las cartas con arte extendido son exclusivas de los sobres de coleccionista y los sobres de coleccionista con muestras.

Los sobres de edición de Leyendas de Commander: Batalla por Puerta de Baldur son los más divertidos. Cada sobre de edición contiene una carta de Trasfondo o de criatura legendaria foil grabada, además de otra carta legendaria, otro Trasfondo, una carta rara o rara mítica, una carta foil tradicional y dos cartas de rareza aleatoria. Con todas las cartas geniales que puedes conseguir en estos sobres, verás que la mayoría de los sobres de edición de Leyendas de Commander: Batalla por Puerta de Baldur (un 79 %) tienen al menos dos cartas raras o raras míticas y que el 37 % de estos sobres tienen tres o más cartas de esas rarezas.

Los sobres de Draft de Leyendas de Commander: Batalla por Puerta de Baldur son los mejores para jugar a Commander Draft. Estos sobres contienen 20 cartas, y deberás elegirlas de dos en dos para construir un mazo de Commander de 60 cartas. Además, en Commander Draft puedes romper la regla “singleton”. Cada sobre de Draft contiene una criatura legendaria o planeswalker, un Trasfondo legendario y una carta rara o rara mítica que no es legendaria. El 44 % de los sobres de Draft de Leyendas de Commander: Batalla por Puerta de Baldur contienen al menos dos cartas raras o raras míticas.

No hay una proporción fija entre la probabilidad de aparición de la versión normal de una carta y sus versiones alternativas. Aproximadamente un 11 % de los sobres de edición contienen una carta rara o rara mítica no foil ni foil grabada con un tratamiento alternativo, al igual el 10 % de los sobres de Draft. Para las cartas que cuentan con varios tratamientos, la frecuencia de aparición de esos tratamientos varía en función de la cantidad total de tratamientos. Esto también se aplica a los sobres de coleccionista, que son la mejor manera de conseguir estas cartas raras o raras míticas especiales en versiones foil tradicional y no foil, y son los únicos sobres que contienen cartas con arte extendido.

Si quieres una explicación completa sobre el contenido de cada tipo de sobre de esta colección, consulta el resumen de productos de Leyendas de Commander: Batalla por Puerta de Baldur.

Esperamos que te lo pases en grande con tu nuevo mazo de Commander cuando Leyendas de Commander: Batalla por Puerta de Baldur llegue el 10 de junio. ¡La colección estará disponible en tu tienda de juegos local, en comercios en línea como Amazon y en muchos sitios más!