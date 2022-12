Todos nos paramos el instante previo a abrir un sobre, con la esperanza de que aparezca nuestra carta favorita, antes de rasgarlo y descubrir la respuesta a la eterna pregunta: “¿Qué obtendré esta vez?”.

Soy Mike Turian, arquitecto de productos de Dominaria unida (DMU). Como arquitecto de una colección, soy responsable de la estructura del contenido y de las promociones que incluye. Hoy voy a hablar de todo lo que puedes esperar al abrir los productos de Dominaria unida. Como están repletos de estupendas cartas legendarias de todo tipo, voy a repasar las sorpresas que tenemos preparadas.

Promoción de Leyendas perdidas

La primera vez que abrí un sobre de la colección Legends original fue hace 30 años. Como había empezado a jugar con la colección The Dark, unos meses después de Legends, las tiendas de juegos de mi zona no tenían sobres de Legends a la venta. Un amigo y yo contactamos con una tienda de juegos de Italia y adquirimos algunas cajas de Legends italianas. Legends era la primera colección con criaturas doradas y cartas legendarias y, como jugadores nuevos y entusiastas de Magic, nos moríamos de ganas de abrir esos sobres. 30 años después, esa misma emoción se repitió cuando abrí los sobres de la promoción de Leyendas perdidas.

Para conocer todos los detalles sobre la promoción de Leyendas perdidas, disponemos del video “Descubre las Leyendas perdidas”, presentado por Marshall Sutcliffe, que cuenta la historia del descubrimiento. También puedes leer el artículo de Blake Rasmussen, en el que encontrarás toda la información sobre la promoción de Leyendas perdidas.

La promoción de Leyendas perdidas se encuentra únicamente en el 3 % de los sobres de coleccionista de Dominaria unida.

Había visto imágenes del almacén en el que descubrimos estos sobres de Legends, pero, cuando estuve en la sala mientras se descargaban cajas de Legends sobre la mesa hasta formar un muro, supe que era un momento de la historia de Magic que me iba a emocionar compartir con la comunidad. Incluimos una carta de la promoción de Leyendas perdidas en el 3 % de los sobres de coleccionista de Dominaria unida, que sustituye una carta común foil de Dominaria unida. Los sobres de coleccionista son los únicos sobres de Dominaria unida que contendrán una carta de la promoción de Leyendas perdidas. El artículo de Blake sobre la promoción de Leyendas perdidas incluye una lista completa de las cartas de la colección Legends original que se pueden obtener.

Leyendas revividas

Debido a la rica historia de personajes legendarios de Dominaria, queríamos aprovechar la oportunidad de reinventar algunas de las figuras clásicas de Legends. El diseñador de juego sénior Ethan Fleischer empleó su enorme conocimiento de los personajes de Legends para diseñar 19 criaturas legendarias inéditas y un nuevo planeswalker legendario. Estas 20 cartas con un tratamiento foil tradicional están diseñadas para jugar a Commander y se encuentran en los sobres de cartas especiales, que se incluyen en las cajas de sobres de edición, Draft y coleccionista de Dominaria unida.

Además del tratamiento foil de las cartas especiales, las 20 cartas de leyendas revividas poseen dos tratamientos exclusivos en los sobres de coleccionista: foil grabado y no foil.

Hay 5 cartas poco comunes, 10 raras y 5 raras míticas de leyendas revividas. El 37,5 % de los sobres con cartas especiales contienen una carta poco común foil; el 50 %, una rara foil y el 12,5 %, una rara mítica foil. Cada sobre de coleccionista posee una carta poco común de leyendas revividas que se divide homogéneamente entre una versión no foil y una versión foil grabada. Además, el sobre de coleccionista tiene otros dos espacios que podrían incluir las 10 cartas raras y las 5 raras míticas de leyendas revividas, bien en versión foil grabada o bien no foil, junto con varias posibles cartas raras y raras míticas de Diversión en Sobres. Como estas dos cartas pueden ser geniales, he de precisar que la cantidad máxima de cartas de leyendas revividas foil grabadas que pueden aparecer en un sobre de coleccionista es 2.

Por último, como mencioné antes, estas cartas de leyendas revividas se centran en el formato Commander y poseen el símbolo de la expansión de Commander de Dominaria unida (DMC) para indicar que son legales para eventos en los formatos Commander, Legacy y Vintage.

Versión resaltada de vidriera

Para comenzar nuestro análisis de las oportunidades de obtener cartas con el tratamiento de vidriera en Dominaria unida, empezaremos con la primera serie de tierras básicas de Magali Villeneuve. Su visión en estas cartas es asombrosa. Puedes encontrar estas tierras básicas de vidriera con arte completo en los sobres de Draft, edición, coleccionista y Jumpstart de Dominaria unida. Cada sobre de coleccionista tiene garantizada una de estas cinco cartas en versión foil tradicional. Cada sobre de Jumpstart de Dominaria unida tiene garantizada una versión no foil. Los sobres de Draft y de edición tienen tierras básicas de vidriera con arte completo, así como tres versiones adicionales de cada tipo de tierra básica. El espacio dedicado a la tierra básica del sobre de edición será una tierra básica foil en el 21 % de los sobres.

Como en Dominaria unida se ofrece una criatura legendaria garantizada en los sobres de edición y Draft y más de una en cada sobre de coleccionista, sabíamos que queríamos encontrar un tratamiento especial de Diversión en Sobres que ofrecer a cada una de las criaturas legendarias de Dominaria unida. Más arriba, puedes ver el tratamiento resaltado de vidriera que le dimos a cada una de las 41 criaturas legendarias de Dominaria unida (20 poco comunes, 14 raras y 7 míticas). Estas 41 criaturas se encuentran en los sobres de edición, Draft y coleccionista.

En el caso de los sobres de Draft, si obtienes una criatura legendaria no foil, una de cada tres veces tendrá el tratamiento resaltados y las otras dos contará con la versión normal. La versión foil tradicional de las criaturas legendarias y las tierras básicas resaltadas de vidriera está disponible también en los sobres de Draft.

En el caso de los sobres de edición, obtendrás una criatura legendaria poco común no foil resaltada de vidriera en cada sobre. Los sobres de coleccionista de Dominaria unida contienen dos cartas de rareza aleatoria, que serán poco comunes, raras y raras míticas legendarias no foil resaltadas de vidriera. Además, la carta foil garantizada puede ser la versión foil de estas cartas (junto con muchas posibilidades más).

En el caso de los sobres de coleccionista, obtendrás una criatura legendaria poco común foil resaltada de vidriera garantizada en cada sobre. Hay una oportunidad de obtener hasta dos criaturas legendarias raras o de una rareza superior no foil resaltadas de vidriera. Y, además de eso, también podrías conseguir una carta rara o rara mítica foil resaltada de vidriera.

Una de las dos cartas del sobre de coleccionista con muestras que se incluye con los mazos de Commander siempre será una carta poco común foil resaltada de vidriera. La otra carta será una rara o rara mítica, que puede ser una criatura legendaria de vidriera, una carta con arte extendido o un planeswalker sin borde.

Hay que explicar que toda la información anterior se aplica a 40 de las 41 criaturas legendarias de la colección. En el caso de Sheoldred, el Apocalipsis, existe una versión con tratamiento resaltado y una versión pirexiana. Por ello, las versiones alternativas de Sheoldred se reparten las posibilidades de aparecer cuando haya una variante.

Cartas foil con textura

En exclusiva en los sobres de coleccionista de Dominaria unida, tomamos el tratamiento foil con textura de Double Masters 2022 y lo aplicamos de una forma nueva a las 41 criaturas legendarias de Dominaria unida. El tratamiento foil con textura se aplicó con un patrón foil exclusivo y un barniz mu brillante. Este tratamiento resalta los colores de la vidriera y brilla en el borde de la carta para destacar la belleza de las criaturas legendarias de Magic.

Obtendrás una carta foil con textura en cada sobre de coleccionista (el 63,1 % de las veces será poco común; el 29,5 %, rara y el 7,4 %, rara mítica). El tratamiento foil con textura solo se aplica a las 41 cartas foil de vidriera, que son exclusivas de los sobres de coleccionista de Dominaria unida.

Tratamientos de los planeswalkers

En Dominaria unida, incorporamos un tratamiento sin borde en los cuatro planeswalkers de la colección. Una Liliana del Velo sin borde hará que tu oponente sufra y, al mismo tiempo, ¡sienta envidia por la carta tan genial que tienes!

En el caso de un planeswalker, Ajani, queríamos mostrarlo antes y después de su transformación pirexiana. Además de tener una versión con la ilustración de planeswalker normal y una versión sin borde de Ajani antes de volverse pirexiano, incluimos una variante con arte pirexiano, otra con arte pirexiano sin borde y otra en lenguaje pirexiano de este personaje.

Tierras duales raras sin borde

En Dominaria unida, hay seis tierras duales raras, que se pueden encontrar en los sobres de Draft, edición y coleccionista tanto en versión foil como no foil.

Raras y raras míticas con arte extendido

En los sobres de coleccionista de Dominaria unida se encuentran cartas raras y raras míticas con arte extendido, y también se incluye un conjunto de ellas en los sobres de coleccionista con muestras. En el caso de Dominaria unida, puedes obtener cartas con arte extendido foil y no foil de la colección que no tienen una variante de tratamiento en ninguna otra parte de la colección. Asimismo, incluimos cinco cartas nuevas para Jumpstart de Dominaria unida en una versión con arte extendido no foil, además de crear versiones con arte extendido no foil de las cartas de Commander que no son planeswalkers de los mazos de Commander.

He de explicar que las Sagas no tienen el tratamiento de arte extendido, ya que su propio arte no lo permite.

Muchas gracias por leerme. Para saber más sobre los productos de Dominaria unida, incluida la información de todos los tipos de sobres, echa un vistazo al artículo de Tim Brown con todos los detalles. Si lo tienes todo dispuesto para hacerte con estas cartas tan increíbles, puedes encontrar productos de Dominaria unida disponibles para reservar en tu tienda de juegos local y comercios en línea como Amazon.

¡Hasta la próxima! Espero que consigas las cartas que deseas y, cuando lo hagas, cuéntamelo en Twitter escribiendo a la cuenta @mturian.