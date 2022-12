Uno de los principios por los que nos guiamos al crear Kaldheim era que debíamos pensar a lo grande. Por ello, en esta colección tenemos más de todo: ¡más lugares, más criaturas épicas y cuatro Planeswalkers! Soy Mike Turian, diseñador principal de productos de Magic y arquitecto jefe de Kaldheim. Hoy quiero ofrecer un primer vistazo a algunas de las cartas más impresionantes de la colección, así que pongámonos manos a la obra.

Con este artículo podrás descubrir todas las versiones de cartas del proyecto Diversión en Sobres para Kaldheim, además de informarte sobre dónde conseguirlas, y el día 7 de enero revelaremos todavía más. Para los fans de MTG Arena, ¡también hemos incluido información sobre estas versiones y la manera de conseguirlas en el juego!

Leyendas vikingas resaltadas

Kaldheim es un mundo inspirado en las leyendas y la mitología nórdicas. En todas las colecciones de Magic intentamos plasmar la esencia del mundo que hemos elaborado, por lo que destacamos algunas cartas con una versión para la colección principal y otra versión con arte alternativo y un marco resaltado personalizado. En el caso de Kaldheim, estaba claro que íbamos a destacar las cartas legendarias de la colección usando versiones resaltadas con estética vikinga e inspiradas en el estilo metal. Kaldheim está repleta de cartas legendarias, entre las que se incluyen deidades modales de dos caras. Tenía ganas de enseñar estas leyendas vikingas resaltadas desde que las vi por primera vez. ¡Echémosles un vistazo!

¡Qué barbaridad! Todas las cartas legendarias de la colección tendrán estas versiones con marco especial. Para ofrecer más información acerca de él, he consultado a James Arnold, diseñador gráfico sénior de Magic y creador de este marco. James me explicó de dónde surgió la idea para crearlo: “Visité el National Nordic Museum y pasé un tiempo contemplando los asombrosos objetos vikingos en busca de inspiración. Recuerdo que pasé una mano por el casco de un barco con siglos de historia y que sentí las vetas de madera, alisadas por los años de aventuras; esa era la sensación que intenté transmitir con este marco.

Debido a la estética impactante del marco, las ilustraciones tenían que ser acordes. Tom Jenkot se hizo con los talentos de varios artistas increíbles para dar vida (y no-vida) a estas ilustraciones”.

Cómo no, esto me llevó a hablar con el propio Tom Jenkot, director de arte principal y jefe de dirección de arte de las cartas resaltadas de Kaldheim, que comentó lo siguiente: “Primero trabajamos en los marcos, que quedaron perfectos gracias a James Arnold. Al principio los combinamos con ilustraciones provisionales que nos parecía que encajaban a la perfección. Por suerte, ¡conseguí convencer a su autor, Godmachine, para que hiciese un par de ilustraciones para nosotros!

Godmachine no podía encargarse de todo el arte, así que tuve que buscar a más ilustradores capaces de utilizar aquel estilo, que normalmente es en blanco y negro, aplicándole algo de color. Conseguimos que algunos de los mejores colaborasen con nosotros y los resultados fueron más que notables. En concreto, me encantó contar con la ayuda de Ian Miller, que lleva ilustrando Magic desde siempre ¡y también utiliza el estilo death metal desde antes de su auge!”.

Las cartas vikingas resaltadas son 12 poco comunes, 14 raras y 8 raras míticas. Estas cartas legendarias pueden conseguirse en sobres de Draft, de edición o de coleccionista y en productos que incluyan esos tipos de sobres. Además, una selección de cartas poco comunes resaltadas puede conseguirse en Theme Boosters.

Planeswalkers sin bordes

Kaldheim cuenta con cuatro Planeswalkers de rareza mítica, incluyendo el debut de dos. En todas las colecciones, las cartas de planeswalker reciben versiones con arte alternativo sin bordes, con las que podemos lograr que estos personajes sensacionales luzcan todavía mejor.

Las cartas de planeswalker sin bordes pueden conseguirse en sobres de Draft, de edición o de coleccionista y en productos que incluyan esos tipos de sobres.

Sendas y cartas raras míticas con profetizar sin bordes

¡Aquí llegan las tierras que todos esperábamos! Las cuatro Sendas raras que faltaban estarán en Kaldheim. Estas tierras son muy llamativas y muestran el paisaje del nuevo mundo.

Turn Over Turn Over

Además de las Sendas y los planeswalkers sin bordes, queríamos destacar el ciclo de cartas raras míticas con profetizar utilizando ilustraciones nuevas y un marco sin bordes. La idea de realizar una profecía dentro de un juego de Magic hace que esta sea mi mecánica favorita de Kaldheim. Cada vez que profetizo una carta se me dibuja una sonrisita en la cara, porque ahora tengo un nuevo as en la manga. Para que sea más fácil jugar con esta mecánica, también hemos creado una carta opcional de ayuda. Todavía no podemos revelar las cartas raras míticas con profetizar, ¡pero auguro que se desvelarán pronto!

Cuando hablé con Daniel Holt, diseñador de experiencias de los usuarios y diseñador de la carta de ayuda de profetizar, me dijo lo siguiente: “Decidimos utilizar un cuervo como guiño a Alrund, nuestro equivalente a Odín, e incorporamos el símbolo de la luz del Starnheim (el diamante) en el centro y en los bordes de la silueta del ave”.

El diseño del cuervo se utiliza en todas las cartas con profetizar de la colección principal de Kaldheim y en la carta de ayuda para la mecánica.

Las Sendas y las cartas raras míticas con profetizar sin bordes pueden conseguirse en sobres de Draft, de edición o de coleccionista y en productos que incluyan esos tipos de sobres. Además, Ultimate Edition 2 incluirá las diez Sendas con nuevas ilustraciones sin bordes: cuatro ambientadas en El resurgir de Zendikar y seis en Kaldheim. Encontrarás toda la información sobre Ultimate Edition 2 en este artículo.

Arte extendido

Las ilustraciones extendidas se aplicarán a todas las cartas raras y raras míticas de la colección principal que no sean Sagas ni tengan una versión alternativa de los tipos mencionados antes. Esta clase de ilustraciones nos da la oportunidad de mostrar mejor el mundo de Kaldheim. Como en este plano hay diez reinos que representar, quisimos representarlos todos en su máximo esplendor. Veamos un par de ejemplos.

Las cartas con arte extendido solo pueden conseguirse en los sobres de coleccionista. En Kaldheim habrá 36 cartas raras y 4 raras míticas con arte extendido. La carta de Buy-a-Box de la colección es un Caminante de reinos foil con una ilustración exclusiva y el marco extendido. Esta versión puede conseguirse en tiendas de juegos selectas al comprar una caja de sobres de Draft, de edición o de coleccionista (hasta agotar existencias).

Sagas

Esto fue lo que me dijo Cynthia Sheppard, directora de arte sénior de Magic y jefa de dirección de arte de Kaldheim, cuando hablé con ella sobre las Sagas: “Hemos seguido la tradición de Magic de mostrar las Sagas como relatos de cada mundo desde la perspectiva de sus habitantes. En este caso, todas son representaciones elaboradas de acontecimientos clave en la historia de Kaldheim. ¡Debo mencionar que dos artistas decidieron tallar sus Sagas en madera utilizando herramientas y técnicas inspiradas en los métodos nórdicos!”.

Las Sagas ya utilizan marcos e ilustraciones especiales en vertical, por lo que no tendrán versiones con arte extendido. Todas las Sagas de Kaldheim podrán conseguirse en sobres de Draft, de edición o de coleccionista. En estos últimos habrá un espacio dedicado a una carta no foil, que puede ser una Saga rara de la colección principal de Kaldheim, una de las cinco cartas raras temáticas que no se encuentran en los sobres de Draft o una de las cartas raras o raras míticas de los mazos de Commander. Esto significa que los sobres de coleccionista de Kaldheim incluirán un total de cinco cartas raras o raras míticas, lo que supone un aumento respecto a los de El resurgir de Zendikar, donde había un total de cuatro.

Contenido de los sobres de coleccionista

Los sobres de coleccionista de Kaldheim incluirán 11 cartas foil tradicionales (más una ficha foil de dos caras), 5 cartas con marco alternativo y una combinación de 5 cartas raras o raras míticas. Veamos en detalle el contenido de cada sobre de coleccionista, al que hay que sumar 5 cartas comunes foil o tierras duales nevadas foil y 2 cartas poco comunes foil.

1 Saga rara: una carta rara temática de Kaldheim no disponible en sobres de Draft o una carta rara o rara mítica de los mazos de Commander de Kaldheim. Consulta la sección de las Sagas para conocer más detalles acerca de este espacio.

1 tierra básica nevada foil: cada sobre de coleccionista incluye una tierra básica nevada en versión foil. En este espacio pueden conseguirse 10 tierras nevadas distintas: 2 Llanuras, 2 Islas, 2 Pantanos, 2 Montañas y 2 Bosques. Daniel Holt comenta lo siguiente acerca de cómo se diseñó este nuevo marco nevado:

“Cuando decidimos crear una colección que incluiría cartas nevadas, nos pareció lógico hacerlas destacar, sobre todo en un mundo inspirado en los vikingos. Las cartas nevadas se usaron varias veces a lo largo de la historia de Magic. Decidimos que el juego funcionaría mejor si los permanentes nevados se pudiesen distinguir y contar de un vistazo, igual que los artefactos o las criaturas encantamiento. Por ello, me centré en crear un diseño que conservase la identidad de color de las cartas a la vez que mostraba su temática nevada”.

1 carta con arte extendido: una de entre 36 cartas raras o 4 raras míticas con arte extendido. Las cartas raras tendrán el doble de probabilidad de aparecer que las raras míticas.

1 carta rara o rara mítica foil: este espacio lo forman las 64 cartas raras y las 20 raras míticas de la colección principal de Kaldheim (es decir, no incluye cartas de Commander ni cartas raras temáticas de Kaldheim).

1 carta poco común no foil y 1 foil: estas pueden ser 12 cartas legendarias distintas con el marco vikingo resaltado.

Turn Over

1 rara o rara mítica con marco resaltado o sin bordes y arte alternativo: además de contar con un marco nuevo, todas las cartas resaltadas o sin bordes lucen una nueva ilustración diseñada para mostrar la temática de Kaldheim y combinar con el estilo resaltado o sin bordes. Hay 18 cartas raras y 16 raras míticas. Dos de las raras míticas de Kaldheim tienen tanto un marco resaltado como una segunda variante de Diversión en Sobres. En conjunto, las dos versiones de estas cartas aparecen con la misma frecuencia que las otras cartas raras míticas de la colección.

1 carta rara o rara mítica con marco resaltado, sin bordes o con arte extendido: la mejor manera de completar los sobres de coleccionista es con lo mejor de lo mejor. Aquí encontrarás versiones de Diversión en Sobres que muestran toda la grandeza de Kaldheim en foil tradicional. En este espacio hay 54 cartas raras y 20 raras míticas. ¡Una de esas cartas tiene una versión resaltada que todavía no puedo revelar!

Diversión en Sobres en MTG Arena

MTG Arena también ha incorporado muchas de estas versiones al juego digital. He aquí un resumen de todos los aspectos alternativos disponibles en MTG Arena.

Planeswalkers, Sendas y cartas raras míticas con profetizar sin bordes: todo esto tendrá su propio bundle de versiones alternativas en la tienda de MTG Arena.

Carta Caminante de reinos de Buy-a-Box y estilo: si compras el bundle de 45 sobres, recibirás una carta Caminante de reinos y su estilo de carta. En cambio, con el de 90 conseguirás el estilo de carta y dos copias del Caminante de reinos.

Turn Over

Los estilos vikingos resaltados estarán disponibles de varias formas. MTG Arena va a celebrar un Festival de Kaldheim que hará que algunos estilos de cartas estén disponibles, mientras que otros podrán conseguirse con bundles en la tienda de MTG Arena.

Todavía queda una versión alternativa que no se ha revelado. Una vez que se desvele, podrá conseguirse participando en un futuro evento Arena Open.

Para terminar, lo mejor de todo es que las tierras nevadas y las tierras básicas normales de Kaldheim se otorgarán cuando la colección se lance en MTG Arena el 28 de enero.

Caminante de reinos | Ilustración de Zack Stella

Espero que hayas disfrutado con este vistazo al arte de Kaldheim y las versiones alternativas de las cartas, junto con la información para saber dónde conseguirlas. Si quieres informarte mejor sobre los productos de Kaldheim, Ari Zirulnik ha escrito un resumen de todos los productos que se lanzarán con Kaldheim, donde comparte aún más detalles sobre los productos y las cartas que están en camino. Puedes consultarme en Twitter en @mturian. ¡Espero que pases un feliz Año Nuevo y que disfrutes descubriendo todo lo que Kaldheim tiene que ofrecer!