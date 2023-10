Coleccionismo de Magic: The Gathering—Doctor Who™

Magic: The Gathering se dispone a explorar el tiempo y el espacio en Magic: The Gathering—Doctor Who™. Esta serie se emitió por primera vez en 1963, así que vamos a ayudarla a celebrar su aniversario con una nueva colección de Más allá del Multiverso. Mientras Magic cumple 30 años y Doctor Who™ alcanza la friolera de 60, es el momento de familiarizarnos con las nuevas cartas que podrás conseguir con Magic: The Gathering—Doctor Who™.

Si te perdiste la emisión del debut, ¡no te preocupes! En este artículo te ofrecemos una guía práctica sobre los diversos tratamientos, productos y secretos de este emocionante lanzamiento de Más allá del Multiverso. Esperamos que te unas a nosotros en esta aventura que se bambolea y trastabillea cuando la colección llegue a las tiendas el 13 de octubre de 2023. Haz ya tu pedido anticipado en línea en tiendas como Amazon, en tu tienda de juegos local y en todos los establecimientos donde se venda Magic.

Detalles de la colección Magic: The Gathering—Doctor Who™

Magic: The Gathering—Doctor Who™

Código de la colección: WHO

Legalidad de la colección Magic: The Gathering—Doctor Who™: Legacy, Vintage y Commander

Legalidad en MTG Arena: no disponible en MTG Arena

Sitio web: Magic: The Gathering—Doctor Who™

Fechas clave de Magic: The Gathering—Doctor Who™

Adelantos : del 3 al 6 de octubre

: del 3 al 6 de octubre Actividad de Extra Turns del pódcast The Command Zone : 11 de octubre

: 11 de octubre Lanzamiento global : 13 de octubre

: 13 de octubre Eventos Launch Party: del 13 al 15 de octubre

La Diversión en Sobres de Magic: The Gathering—Doctor Who™

Uno de nuestros objetivos consistía en reflejar la belleza sobrenatural de la serie Doctor Who™ en las cartas de Magic: The Gathering—Doctor Who™. En sus numerosos viajes, el Doctor visitó múltiples planetas, estuvo en diversas líneas temporales e incluso se topó consigo mismo. En Doctor Who™ es imposible saber cuál será la próxima parada. Por eso, cuando barajes uno de los cuatro mazos de Commander de Magic: The Gathering—Doctor Who™, será como emprender un viaje en la TARDIS junto al Doctor.

Cartas foil tradicionales y surge foil

Si eres fan de las cartas foil, ¡estás en el lugar y el momento adecuados! Cada mazo de Commander de Magic: The Gathering—Doctor Who™ contiene dos cartas foil tradicionales: la del comandante principal y la del comandante destacado. Quienes quieran unirse al Doctor encontrarán varias de sus encarnaciones y a sus compañeros encabezando tres de los cuatro mazos. Y para los fans de la maldad en todas sus formas, el mazo Masters of Evil contará con Davros, Dalek Creator y Missy.

The Fourth Doctor (foil tradicional) Sarah Jane Smith (foil tradicional)

The Tenth Doctor (foil tradicional) Rose Tyler (foil tradicional)

The Thirteenth Doctor (foil tradicional) Yasmin Khan (foil tradicional)

Davros, Dalek Creator Missy

Además, en los sobres de coleccionista de Magic: The Gathering—Doctor Who™ podrás conseguir todas las cartas de los mazos de Commander y las cartas de plano en versión foil tradicional. ¡Todas las cartas legales en Eternal, como las reimpresiones, las cartas nuevas en Magic y las fichas, podrán obtenerse en los sobres de coleccionista!

Por si fuera poco, esta colección recupera un tratamiento foil muy popular: el surge foil. Este acabado dará a tus cartas un brillo electrizante que atraerá las miradas de otros jugadores de Commander.

Farewell (surge foil) Exterminate! (surge foil) Sol Ring (surge foil)

Aparte de las versiones foil tradicionales, las variantes surge foil de las cartas de Commander de esta colección (excepto las cartas de plano) también pueden aparecer en los sobres de coleccionista de Magic: The Gathering—Doctor Who™.

Tratamientos resaltados de la TARDIS

La TARDIS está a punto de viajar a un lugar nuevo: los marcos de cartas de Magic. En esta colección hay 30 cartas (3 poco comunes, 23 raras y 4 raras míticas) que disponen de variantes con tratamientos resaltados de la TARDIS. En ellas se representa a los personajes de Doctor Who™ con ilustraciones estilizadas y rodeadas de un precioso marco azul inspirado en la TARDIS. El Doctor, sus compañeros e incluso sus enemigos pueden conseguirse con este tratamiento.

The Tenth Doctor (versión resaltada de la TARDIS) Rose Tyler (versión resaltada de la TARDIS)

Davros, Dalek Creator (versión resaltada de la TARDIS) TARDIS (versión resaltada de la TARDIS)

Las cartas con el tratamiento resaltado de la TARDIS solo están disponibles en los sobres de coleccionista. Aunque las versiones tradicionales de estas cartas se parecen más a los personajes de la serie, las variantes resaltadas de la TARDIS les dan un toque estilizado que hará las delicias de los seguidores. Encontrarás estos tratamientos en los sobres de coleccionista de Magic: The Gathering—Doctor Who™.

Cartas con arte extendido

Si bien las cartas de Magic no son más grandes por dentro (¡aún!), podrás conseguir variantes con arte extendido que muestran mejor las ilustraciones de Doctor Who™. Las reimpresiones raras y raras míticas y las cartas nuevas en Magic recibirán este tratamiento. Recuerda que las Sagas no tienen marcos con arte extendido, así que no contarán con estas variantes.

The Foretold Soldier (arte extendido) River Song (arte extendido) The Valeyard (arte extendido)

Las cartas con arte extendido también se pueden conseguir en versión foil tradicional o surge foil. Todas las reimpresiones y las cartas nuevas en Magic con arte extendido pueden conseguirse en los sobres de coleccionista de Magic: The Gathering—Doctor Who™ en versión no foil, foil tradicional o surge foil.

Cartas de los Doctores seriadas

También es posible que cruces a otras líneas temporales con las variantes seriadas del Doctor. Todas las encarnaciones principales del Doctor, desde el Primero hasta la Decimotercera, recibirán una variante seriada con el tratamiento resaltado de la TARDIS. Cada una de ellas se imprimirá con un hermoso acabado foil de doble arcoíris y contará con su propio número de serie; apenas habrá unas 500 impresiones, que solo se pueden conseguir en los sobres de coleccionista.

Las cartas seriadas de los Doctores solo se imprimirán en inglés, pero estarán disponibles en los sobres de coleccionista de Magic: The Gathering—Doctor Who™ de cualquier idioma. Las cartas de los Doctores no seriadas son mecánicamente idénticas a las variantes seriadas. Consulta el empaquetado del producto para ver la información específica. Estas imágenes son una representación digital de las cartas, no son las cartas reales.

Resumen de productos de Magic: The Gathering—Doctor Who™

Mazos de Commander de Magic: The Gathering—Doctor Who™

Blast From The Past (verde-blanco-azul)

Timey-Wimey (azul-rojo-blanco) Timey-Wimey (azul-rojo-blanco)

Paradox Power (verde-azul-rojo)

Masters of Evil (azul-negro-rojo) Masters of Evil (azul-negro-rojo)

Cada mazo de Commander contiene 100 cartas basadas en una parte de Doctor Who™. Estos mazos incluyen lo siguiente:

Un mazo Commander de 100 cartas Contiene 50 cartas nuevas en Magic. El comandante principal y el destacado están en versión foil tradicional.

10 fichas de dos caras

10 cartas de plano sobredimensionadas y nuevas en Magic

1 dado planar

1 caja guardamazo

1 contador de vidas

1 sobre de coleccionista con muestras 2 cartas con marco alternativo; al menos una de ellas será rara o rara mítica



Sobres de coleccionista de Magic: The Gathering—Doctor Who™

Caja de sobres de coleccionista de Magic: The Gathering—Doctor Who™

1 tierra básica foil tradicional 1 de cada 3 puede ser surge foil.

1 carta foil tradicional del Doctor 1 de cada 10 puede ser surge foil.

1 carta foil tradicional de Blast From The Past 1 de cada 10 puede ser surge foil.

1 carta foil tradicional de Timey-Wimey 1 de cada 10 puede ser surge foil.

1 carta foil tradicional de Paradox Power 1 de cada 10 puede ser surge foil.

1 carta foil tradicional de Masters of Evil 1 de cada 10 puede ser surge foil.

1 carta nueva en Magic no foil con arte extendido

1 carta nueva en Magic foil tradicional con arte extendido

1 carta de Magic reimpresa no foil con arte extendido

1 carta de Magic reimpresa foil tradicional con arte extendido

1 carta nueva en Magic surge foil con arte extendido

1 carta de Magic reimpresa surge foil con arte extendido

1 carta de rareza aleatoria surge foil No puede ser una variante resaltada de la TARDIS ni una tierra básica.

1 variante resaltada de la TARDIS no foil Hay 3 poco comunes, 23 raras y 4 raras míticas disponibles, todas con una probabilidad de aparición equitativa.

1 variante resaltada de la TARDIS foil tradicional Hay 3 poco comunes, 23 raras y 4 raras míticas disponibles, todas con una probabilidad de aparición equitativa. 1 de cada 10 sobres cuenta con una versión surge foil. Las cartas de los Doctores seriadas pueden aparecer en este espacio.

1 ficha foil tradicional de dos caras 1 de cada 3 sobres cuenta con una surge foil.



Magic: The Gathering—Doctor Who™ x Secret Lair

¡Secret Lair se apunta a la diversión en esta emocionante colaboración de Magic! Por ello, vamos a sacar tres drops de Secret Lair de Doctor Who™ como parte de la colección. ¡Dos de ellos ya se pueden pedir por anticipado como parte del Spookydrop 2023! El tercer drop se publicará más adelante, así que no te pierdas la información venidera sobre estos lanzamientos.

¡A la TARDIS!

Hoy tenemos otra carta de Magic: The Gathering—Doctor Who™ para desvelar:

Past in Flames (carta promocional de la Launch Party foil tradicional)

Esta carta promocional en versión foil tradicional se puede conseguir por jugar en un evento Launch Party entre los días 13 y 15 de octubre en las tiendas de juegos locales de la WPN. ¡Consulta los detalles en la tuya!

Ahora sabes todo lo que hace falta para aventurarte en el espacio con estos mazos de Commander de Magic: The Gathering—Doctor Who™. La colección se lanzará el 13 de octubre de 2023 y ya puedes pedirla por anticipado en tu tienda de juegos local, en tiendas en línea como Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se vendan productos de Magic.