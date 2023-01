Cuando sostienes una carta de Magic nueva por primera vez, sientes una conexión especial. Todos conocemos la eufórica sensación de posibilidad que ofrece una nueva carta. Con Pirexia: Todos serán uno (ONE), pudimos sumergirnos en la maldad de Pirexia y reflejarla en las cartas de Magic.

Ilustración de Anato Finnstark

Soy Mike Turian, arquitecto de productos de ONE. Como arquitecto de una colección, soy responsable de la estructura del contenido y del contenido promocional que incluye. Fue un enorme placer trabajar en una colección como Pirexia: Todos serán uno, repleta de terror surrealista, y en este artículo explicaré qué tratamientos pirexianos existen y en qué sobres de Magic se pueden encontrar.

Sobres de coleccionista de Pirexia: Todos serán uno

En primer lugar, hablemos de los sobres de coleccionista. Las cartas están en el orden en que aparecen dentro del sobre. Ten en cuenta que todos los porcentajes citados se redondearon al número entero más cercano.

Caja de sobres de coleccionista

Como referencia, a continuación tienes imágenes de algunas de las cartas que puedes obtener en los sobres de coleccionista de ONE.

4 cartas comunes foil tradicionales: obtendrás 4 de las 101 cartas comunes de los sobres de Draft y edición de ONE.

2 cartas poco comunes foil tradicionales: obtendrás 2 de las 80 cartas poco comunes de los sobres de Draft y edición de ONE.

1 tierra básica foil tradicional: las 5 tierras básicas de panorama con arte completo y las 5 tierras básicas pirexianas con arte completo tienen la misma probabilidad de aparición.

1 carta rara o rara mítica foil tradicional: pueden aparecer 60 cartas raras (86 % de los sobres) y 20 cartas raras míticas (14 % de los sobres) de los sobres de Draft de ONE.

1 carta rara con arte extendido: hay 29 cartas raras de los sobres de Draft de ONE que cuentan con el tratamiento de arte extendido. Estas cartas no tienen ilustraciones ni marcos alternativos en los sobres de ONE, y el tratamiento con arte extendido solo está en los sobres de coleccionista.

Por si no lo sabías, puedes obtener la versión promocional de Buy-a-Box del Ocaso del sol verde si compras una caja de sobres de edición, Draft, coleccionista o Jumpstart en tu tienda de juegos local. Estas cartas promocionales estarán disponibles hasta agotar existencias. ¡Visita tu tienda local para obtener más información!

1 carta rara o rara mítica con arte extendido de los mazos de Commander de Pirexia: Todos serán uno (ONC) o una carta con arte extendido de Jumpstart de ONE: pueden aparecer un total de 28 cartas raras (92 %) y 5 raras míticas (8 %). Se trata de las 20 cartas raras o raras míticas de ONC, las 5 cartas raras de Jumpstart de ONE y las 8 cartas raras y raras míticas nuevas de Commander que se encuentran en los sobres de edición.

1 carta común o poco común con tratamiento de icor: las cartas con tratamiento de icor cuentan con ilustraciones terroríficas elaboradas con una técnica de pinceladas. Pueden aparecer 6 comunes (63 %) y 7 poco comunes (37 %) en versión no foil.

1 carta común o poco común foil con tratamiento de icor: para los fans de las cartas foil tradicionales, los sobres de coleccionista son una fantástica manera de hacerse con cartas que les gustan.

1 carta foil con estampado perfeccionado: las cartas con estampado perfeccionado tienen símbolos pirexianos realzados con un laminado foil especial. Hay 6 cartas comunes (38 %), 7 poco comunes (29 %), 26 raras (22 %) y 28 raras míticas (11 %) que cuentan con este despampanante tratamiento nuevo.

1 carta rara o rara mítica de Diversión en Sobres: puedes obtener una gran cantidad de fantásticas cartas no foil. Aquí tienes una lista: hay 5 “tierras rápidas” raras sin borde (13 %); 16 cartas raras de icor sin borde (41 %); 10 cartas raras de estilo manga sin borde (25 %), incluidos 5 héroes mirrodianos y 5 planeswalkers; 10 cartas raras míticas de icor sin borde (13 %); 5 planeswalkers raros míticos de estilo manga sin borde (3 %); 5 planeswalkers raros míticos en idioma pirexiano (3 %) y 5 magistrados raros míticos conceptuales sin borde (menos del 2 %).

Además de ser una de los cinco magistrados, la carta rara mítica Elesh Norn, Madre de las Máquinas tiene una versión con el tratamiento de icor sin borde, otra con el estilo manga sin borde ilustrado por Junji Ito y otra en idioma pirexiano. Cada una tiene una probabilidad de aparición de menos del 1 %.

1 carta rara o rara mítica foil de Diversión en Sobres o 1 carta rara o rara mítica con arte extendido: aquí puedes hacerte con cualquiera de las cartas anteriores, además de cualquiera de las 29 cartas raras con arte extendido descritas más arriba. Por si fuera poco, puedes obtener algunas cartas raras y raras míticas con arte extendido de Commander. Conseguirás una carta rara o rara mítica foil con arte extendido el 49 % de las veces. El 51 % de las cartas restantes se distribuye proporcionalmente respecto a los porcentajes indicados en el espacio anterior.

Estas son las diferentes variantes de la carta Elesh Norn, Madre de las Máquinas que se encuentran en los sobres de coleccionista de ONE:

Ahora que ya conoces los sobres de coleccionista, veamos en detalle cada tratamiento y dónde encontrar dichas cartas.

Cartas de icor y cartas de icor sin borde: Sarah Wassell y Tom Jenkot, los directores de arte de Diversión en Sobres para ONE, colaboraron con nuestros artistas para elaborar un estilo de trazo con tinta que captura la esencia de los pirexianos. Adam Prosak y Grace Fong, responsables del equipo de diseño de juego y de diseño creativo, seleccionaron las cartas pirexianas más representativas de esta colección emblemática de Pirexia. 6 cartas comunes y 7 poco comunes tienen el tratamiento de icor con borde, y 16 raras y 11 raras míticas cuentan con el tratamiento de icor sin borde. Podrás obtener estas cartas de icor en los sobres de edición, Draft y coleccionista, y algunas se encuentran en los sobres de coleccionista con muestras que vienen con los mazos de Commander.

Tratamiento de icor sin borde

Cartas en idioma pirexiano: para los fans de Pirexia que están aprendiendo a leer su idioma mientras conquistan el Multiverso, hay cinco planeswalkers raros míticos en ONE, cada uno con el texto en idioma pirexiano y con el marco pirexiano. Se trata de los cinco planeswalkers a los que corrompieron y convirtieron en pirexianos. Además, Elesh Norn, Madre de las Máquinas también está disponible con este estilo. Estas seis cartas se encuentran en los sobres de edición, Draft y coleccionista.

Magistrados conceptuales sin borde: Pirexia: Todos serán uno es un homenaje a la gloria de Pirexia, por lo que era imprescindible que los cinco magistrados apareciesen en la colección. Volvimos al momento de su creación e insuflamos vida a las ilustraciones conceptuales que hizo Richard Whitters para cada magistrado con estas cartas conceptuales sin borde. Tomamos las versiones de las cartas de la colección más reciente en la que aparecieron: Vórinclex, incursor monstruoso, el magistrado de Kaldheim, tiene una carta con una nueva ilustración que es legal en todos los torneos en los que ya lo sea.

Estos son los cinco magistrados que puedes encontrar en los sobres de edición, Draft y coleccionista.

Magistrados conceptuales sin borde

Cartas de estilo manga sin borde: para reflejar la intimidación y el terror que los pirexianos provocan en el Multiverso, el equipo de arte se decantó por un estilo de manga de terror que destaca a la perfección la agresividad de estos seres. Para crear este estilo, trabajamos con Kogado Studios, nuestro estudio japonés asociado. El tratamiento de estilo manga sin borde no es solo para los cinco planeswalkers perfeccionados, sino que también lo encontrarás en versiones imaginarias de cinco planeswalkers que no cayeron bajo las garras de Pirexia. Además de ellos, cinco criaturas legendarias mirrodianas cuentan con este estilo para indagar un poco más en el aspecto que hubieran tenido si hubieran sido perfeccionadas.

Estilo manga sin borde

Versión de Elesh Norn de Junji Ito: aparte de estas 15 cartas, tuvimos la oportunidad de colaborar con el artista de manga de terror más emblemático, Junji Ito, en una versión especial de Elesh Norn, la estrella de Pirexia: Todos serán uno. Juntos, creamos esta fantástica carta de Magic:

Todas las cartas de estilo manga sin borde se pueden conseguir en los sobres de edición, Draft y coleccionista. Además, algunas cartas con este tratamiento están disponibles en los sobres de coleccionista con muestras que vienen con los mazos de Commander.

Cartas foil con estampado perfeccionado: en nuestro afán por ilustrar el monumental poder y visión de los pirexianos, usamos el tratamiento con estampado perfeccionado para resaltar los símbolos pirexianos con un laminado especial. Estas marcas brillan bajo la luz y acentúan las 67 cartas que cuentan con este estilo. El tratamiento foil con estampado perfeccionado está disponible para las cartas de icor sin borde, los magistrados conceptuales sin borde, las cartas de estilo manga sin borde y las cartas en idioma pirexiano. ¡La versión de Elesh Norn ilustrada por Junji Ito con el tratamiento foil con estampado perfeccionado es todo un regalo para la vista!

Estas cartas solo se encuentran en los sobres de coleccionista de ONE, y obtendrás una carta foil con estampado perfeccionado en cada uno de estos sobres.

Arte extendido: en cada colección, queremos asegurarnos de que todas las cartas raras y raras míticas tengan un tratamiento especial. Para aquellas que no dispongan de uno de los tratamientos descritos anteriormente, creamos una versión con arte extendido para realzar la ilustración. En ONE, 29 cartas raras de la colección principal, 5 cartas raras nuevas de Jumpstart y las nuevas cartas raras o raras míticas de los mazos de Commander de ONC disponen del tratamiento con arte extendido. Puedes obtener todas estas cartas en los sobres de coleccionista, y algunas cartas de Commander con arte extendido están en los sobres de coleccionista con muestras que vienen con los mazos de Commander.

Tierras duales sin borde: estas tierras, que se encuentran en los sobres de edición, Draft y coleccionista, ilustran la oscura belleza surrealista de los paisajes pirexianos. Como líder de diseño de Cicatrices de Mirrodin, me alegra mucho que este ciclo de cinco “tierras rápidas” regrese a Estándar con nuevas y hermosas ilustraciones.

Tierras duales sin borde

Bundle: Compleat Edition de Pirexia: Todos serán uno

Además del bundle normal, Pirexia: Todos serán uno dispone del Bundle: Compleat Edition, que se lanzará unas semanas después de la colección, el 3 de marzo de 2023.

Bundle: Compleat Edition

Este producto cuenta con nuevas cartas foil con relieve de capa de aceite y una carta más en idioma pirexiano, además de las seis que están disponibles en los sobres de Pirexia: Todos serán uno. La carta promocional del Bundle: Compleat Edition es la Arena pirexiana con el texto en idioma pirexiano y un marco pirexiano. Esta carta debutó en Apocalipsis hace años, ¡pero pagar 1 vida por una carta cada turno sigue siendo una apuesta segura!

Cartas foil con relieve de capa de aceite: además de todos los maravillosos tratamientos ya comentados, queríamos crear una forma más de homenajear la gloria de Pirexia. Junto con divertidas sorpresas y una flamante caja, cada Bundle: Compleat Edition viene con doce sobres de edición de Pirexia: Todos serán uno y un sobre de Compleat Edition.

En el sobre de Compleat Edition encontrarás 10 tierras básicas foil con relieve de capa de aceite (dos de cada tipo de tierra básica) y dos cartas raras míticas de Pirexia: Todos serán uno. Estas dos cartas raras míticas foil con relieve de capa de aceite se elegirán al azar de entre 20 raras míticas posibles, que son las mismas 20 raras míticas de Pirexia: Todos serán uno.

Tienen este aspecto:

Dónde encontrar los tratamientos de Diversión en Sobres de Pirexia: Todos serán uno

Sobres de edición de Pirexia: Todos serán uno

Caja de sobres de edición

Los sobres de edición de ONE son fantásticos para ampliar rápidamente tu colección de Magic. Cada uno contiene 12 cartas de Magic, una carta de arte y una ficha, carta publicitaria o carta de la Lista (una carta especial de la historia de Magic o una carta de Más acá del Multiverso que pueden conseguirse en el 25 % de los sobres).

Un sobre de edición de ONE contiene una combinación de entre 1 y 4 cartas raras o de una rareza superior, entre 3 y 7 poco comunes, entre 3 y 7 comunes y 1 tierra básica. Una tierra básica foil tradicional sustituye a la tierra básica en el 20 % de los sobres de edición y una carta de arte con la firma estampada en foil sustituye a la carta de arte en el 10 % de los sobres de edición de ONE (hay un planeswalker raro mítico foil tradicional sin borde en menos del 1 % de los sobres de edición de ONE).

Además de los sobres de coleccionista de ONE, tanto los sobres de edición como los de Draft contienen una tierra básica de panorama con arte completo o una tierra básica pirexiana con arte completo.

Tierras de panorama con arte completo

Tierras pirexianas con arte completo

Sobres de Draft de Pirexia: Todos serán uno

Caja de sobres de Draft

Si quieres jugar un draft con amigos y vas a construir un mazo con productos sellados para luchar, los sobres de Draft son tu mejor aliado. Cada uno de ellos contiene 15 cartas y una ficha o carta publicitaria, con una carta rara o de una rareza superior, 3 poco comunes, 10 comunes y 1 tierra básica (hay un planeswalker raro mítico foil tradicional sin borde en menos del 1 % de los sobres de Draft de ONE y una carta foil tradicional de cualquier rareza sustituye a una carta común en el 33 % de los sobres de Draft de ONE).

Pack de Presentación de Pirexia: Todos serán uno

Pack de Presentación

Los eventos Presentación en tiendas de Pirexia: Todos serán uno empiezan el 3 de febrero, y el Pack de Presentación de ONE es el complemento ideal. Contiene seis sobres de Draft y unos cuantos accesorios para que tengas una experiencia perfecta, como una carta rara o rara mítica estampada en foil, una tarjeta con un código para MTG Arena (solo disponible en determinadas regiones), una caja guardamazo y un contador de vidas Spindown.

Los contadores de vidas Spindown pueden ser de uno de los cinco colores de maná, y en 1 de cada 15 Packs de Presentación de Pirexia: Todos serán uno hay una versión pirexiana especial del contador. ¡No te demores y hazte con él en un evento Presentación cercano!

Bundle de Pirexia: Todos serán uno

Bundle

¿Necesitas un lugar para almacenar tus cartas y más tierras básicas? El bundle de Pirexia: Todos serán uno es perfecto para ti: contiene ocho sobres de edición de Pirexia: Todos serán uno, que son los mejores sobres para abrir por diversión. Además, incluye la carta promocional Karumonix, rey de las ratas foil tradicional con arte alternativo, 40 tierras básicas (20 foil tradicionales y 20 no foil), un contador de vidas Spindown sobredimensionado, una caja guardacartas y dos tarjetas de referencia.

Tierras básicas del bundle

(Nota: Estas tierras básicas de Pirexia: Todos serán uno están disponibles en el bundle de ONE, en los mazos de Commander de ONC y en los sobres de Jumpstart de ONE).

Mazos de Commander de Pirexia: Todos serán uno

Con Pirexia: Todos serán uno llegan dos mazos de Commander listos para jugar.

Influencia corruptora

Fuerza de la rebelión

Con estos mazos de Commander, podrás pasar a la acción y jugar con amigos. Dirige las fuerzas de la resistencia mirrodiana con Fuerza de la rebelión o perfecciona el juego con estilo en una muestra de dominio pirexiano con Influencia corruptora.

Cada mazo de Commander de ONE incluye:

1 mazo listo para jugar con 100 cartas de Magic (2 cartas legendarias foil tradicionales, 98 cartas no foil), con 10 cartas nuevas

1 sobre de coleccionista con dos cartas de muestra (incluye una carta rara o de una rareza superior foil tradicional o no foil con un tratamiento alternativo y una carta común o poco común foil tradicional con tratamiento de icor)

1 comandante foil grabado especial (una representación de la carta de comandante en cartulina gruesa con un grabado foil en el borde y en la ilustración)

10 fichas de criatura de doble cara

1 caja guardamazo (con capacidad para 100 cartas con protectores)

1 rueda de vidas

Una hoja de estrategia y una tarjeta de referencia

Sobres de Jumpstart de Pirexia: Todos serán uno

Caja de sobres de Jumpstart

Al igual que los mazos de Commander, los sobres de Jumpstart de Pirexia: Todos serán uno te permiten pasar a la acción de inmediato. Cada sobre de Jumpstart de ONE contiene 20 cartas. Entre ellas hay una carta rara que está especialmente diseñada para estos sobres y que se puede mezclar con cualquier otro sobre de Jumpstart (como los de La Guerra de los Hermanos y Jumpstart 2022) para jugar partidas fantásticas en un abrir y cerrar de ojos.

Los sobres de Jumpstart de ONE tienen cinco temáticas diferentes, cada una con dos variaciones. Cada sobre contiene 20 cartas de Magic, entre las cuales hay lo siguiente:

1 carta rara o rara mítica de Pirexia: Todos serán uno

1 carta rara diseñada para Pirexia: Todos serán uno

2 tierras básicas foil tradicionales

Cartas raras de los sobres de Jumpstart de Pirexia: Todos serán uno

(Nota: Las versiones con arte extendido de las cartas raras diseñadas para los sobres de Jumpstart de ONE están disponibles en los sobres de coleccionista de la colección).

Ilustración de Zezhou Chan

Espero que hayas disfrutado de la perversidad, los tratamientos y las ilustraciones de Pirexia: Todos serán uno. ¡Ya sabes todas las formas de encontrar las cartas de la colección! Con esto, las conocerás a la perfección para cuando Pirexia: Todos serán uno llegue a las tiendas de todo el mundo el 10 de febrero.

Espero que los frutos de la labor pirexiana sean de tu agrado. Comparte conmigo tu opinión sobre la colección en mi cuenta de Twitter, @mturian. ¡Todos serán uno!