“Es peligroso, Frodo, cruzar la puerta. Vas hacia el camino y, si no cuidas tus pasos, no sabes a dónde te pueden llevar”. – Bilbo Bolsón

Con El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media™ (LTR), Magic tiene la oportunidad de adaptar su sistema de juego, estética y elementos coleccionables a la historia de fantasía original. El equipo de Magic dedicó los años recientes a diseñar a los personajes representativos de la Tierra Media y a jugar con ellos para plasmar del mejor modo posible las figuras y momentos que definen El Señor de los Anillos. Como arquitecto de productos de El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media, me involucré en el proyecto desde las primeras pruebas de juego y en los grupos de discusión. Hoy quiero compartir mi perspectiva como trabajador acerca de las cartas, sus tratamientos y en qué productos de la colección se pueden conseguir.

Detalles de El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media

El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media

Commander de El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media Commander de El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media

Código de la colección El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media: LTR

Código de la colección de Commander de El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media: LTC

Legalidad en formatos de mesa (cartas de Magic nuevas):

El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media (LTR): Modern, Legacy, Vintage y Commander

Commander de El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media (LTC): Legacy, Vintage y Commander

Legalidad en MTG Arena:

El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media (LTR): Alquimia e Histórico

Commander de El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media (LTC): solo las Botas del pionero estarán disponibles en MTG Arena

Sitio web: El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media

Fechas importantes de El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media

Debut e inicio de los adelantos de El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media : 30 de mayo

: 30 de mayo Adelantos de cartas : del 30 de mayo al 9 de junio

: del 30 de mayo al 9 de junio Adelantos de Commander y listas de mazos : 8 de junio

: 8 de junio Galerías de cartas completas : 9 de junio

: 9 de junio Presentación anticipada con LoadingReadyRun : 10 de junio

: 10 de junio Eventos Presentación en las tiendas : del 16 al 22 de junio

: del 16 al 22 de junio Eventos CommandFest : del 16 de junio al 23 de julio

: del 16 de junio al 23 de julio Lanzamiento digital en MTG Arena : 20 de junio

: 20 de junio Actividad de Game Knights del podcast The Command Zone : 21 de junio

: 21 de junio Lanzamiento global en formato físico : 23 de junio

: 23 de junio Eventos Launch Party : del 23 al 25 de junio

: del 23 al 25 de junio Lanzamiento del Bundle Gift Edition : 7 de julio

: 7 de julio Eventos Celebración en las tiendas de El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media : del 7 al 9 de julio

: del 7 al 9 de julio Commander Parties : del 21 al 23 de julio

: del 21 al 23 de julio MagicCon: Barcelona con El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media : del 28 al 30 de julio

: del 28 al 30 de julio Store Championships : del 5 al 13 de agosto

: del 5 al 13 de agosto Lanzamiento para el periodo festivo: 3 de noviembre

El Anillo más que Único

“El Anillo desapareció del saber y las leyendas, y solo unos pocos conocen apenas una parte de su historia”. – Gandalf (La sombra del pasado)

El Señor de los Anillos narra el viaje de Frodo hacia el Monte del Destino mientras porta el Anillo de Sauron, así que decidimos rendir homenaje al Anillo creando una carta de Magic única en todo el mundo. El elemento más emblemático de El Señor de los Anillos es el Anillo Único: el tesoro y la tentación del poder de Sauron. Aunque se forjaron otros Anillos de Poder para los reyes elfos, los señores enanos y los hombres mortales de la Tierra Media, uno de ellos es el más importante de todos: el Anillo Único para gobernarlos a todos.

El Anillo Único

Como parte de una promoción extremadamente rara y emocionante que será exclusiva de El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media, le hicimos una carta.

El Anillo Único (seriado como 1 de 1)

*Representación digital. No es la carta real.

Seriado para indicar que solo hay uno, este “tesoro” es una carta foil tradicional con texto escrito en la lengua negra de Sauron con el alfabeto tengwar. Se encontrará en un único sobre de coleccionista en inglés de El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media.

¿Pero qué hay de los Anillos de Poder?

Anillos solares

Anillo solar (élfico) Anillo solar (enano) Anillo solar (humano)

Además de incluir un Anillo solar con una ilustración de El Señor de los Anillos realizada por L. J. Koh en cada uno de los cuatro mazos de Commander de El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media (LTC), en los sobres de coleccionista de todos los idiomas habrá versiones del Anillo solar inspiradas en los Anillos de Poder creados para los elfos, enanos y hombres mortales de la Tierra Media.

“Tres Anillos para los reyes elfos bajo el firmamento.

Siete para los señores enanos en casas de piedra.

Nueve para los hombres mortales condenados al fallecimiento”.

Su texto estará escrito en quenya, la lengua de los Altos Elfos, con el alfabeto tengwar. Habrá un número limitado de versiones no foil y foil de doble arcoíris, y estas últimas estarán seriadas con diferentes cantidades:

Anillo solar foil de doble arcoíris (élfico): 300 copias seriadas

Anillo solar foil de doble arcoíris (enano): 700 copias seriadas

Anillo solar foil de doble arcoíris (humano): 900 copias seriadas

Anillo solar no foil (élfico): 3000 copias

Anillo solar no foil (enano): 7000 copias

Anillo solar no foil (humano): 9000 copias

La carta promocional seriada como uno de uno del Anillo Único estará en un sobre de coleccionista en inglés, mientras que los Anillos solares versionados como Anillos de Poder se podrán conseguir en sobres de coleccionista de cualquier idioma.

Cartas especiales de reinos y reliquias

Al principio del proceso de diseño, el equipo repasó El Señor de los Anillos para seleccionar personajes, criaturas, lugares y objetos de la Tierra Media y planear cómo, dónde y con qué frecuencia aparecerían. Nuestro objetivo era asegurarnos de que todos los elementos de los libros estuvieran representados de la mejor manera posible. Durante ese examen minucioso, el equipo señaló varias reimpresiones de Magic que podrían funcionar bien para El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media. Las 30 reimpresiones más prometedoras y emocionantes eran una selección de tierras y artefactos.

El Gran Crómlech de reinos y reliquias Caverna de ánimas de reinos y reliquias

Estas cartas foil tradicionales son raras míticas y pueden conseguirse en sobres con una carta especial en cada caja de sobres de edición, Draft y coleccionista. Los jugadores tienen la misma probabilidad de obtener cualquiera de las 30 cartas al abrir el sobre especial de una caja. Estos sobres son los únicos en los que se pueden conseguir las versiones foil tradicionales de las cartas de reinos y reliquias.

Por otro lado, estas cartas pueden aparecer en versión no foil y surge foil en los sobres de coleccionista. Aproximadamente el 31 % de dichos sobres contendrá una carta de reinos y reliquias no foil, mientras que un poco menos del 1 % de ellos incluirá una de esas cartas en versión surge foil.

Cartas de escena y tierras sin borde

Dado que El Señor de los Anillos cuenta con muchos momentos memorables, el equipo planificador de Diversión en Sobres quiso buscar el modo de hacer un homenaje a los libros con un tratamiento nunca visto. Gracias a las cartas de escena sin borde, los jugadores podrán recrear esos momentos con cartas individuales que se unen para formar una escena completa. Estas cartas pueden conseguirse en sobres de edición, Draft y coleccionista, y las escenas se componen de cuadrículas que van desde dos por dos cartas hasta seis por tres, con una mayoría de escenas de tres por dos cartas.

Además, cada Pack de Presentación tiene una de las seis cartas de escena sin borde que forman la fiesta de cumpleaños de Bilbo, incluidas como cartas promocionales foil tradicionales estampadas. Esta escena se eligió para que las celebraciones del lanzamiento de El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media empiecen igual que comenzó el viaje de Frodo (y de los lectores) en La Comunidad del Anillo.

Carta de escena sin borde de Lobelia Sacovilla-Bolsón Carta de escena sin borde de Cohetes del mago Carta de escena sin borde de Gandalf, amigo de la Comarca

Carta de escena sin borde de Mediana exultante Carta de escena sin borde de Bilbo, ladrón jubilado Carta de escena sin borde de Frodo Bolsón

Estas cartas promocionales de escena sin borde no están pensadas para usarlas durante los eventos Presentación, pero sí puedes jugar con la carta promocional rara o rara mítica estampada en foil que incluye cada Pack de Presentación.

La escena del Monte del Destino se puede conseguir en los bundles y en el Bundle Gift Edition, que se publicarán tres semanas después del lanzamiento inicial de El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media. En ambos productos, conseguirás la versión foil tradicional de las cuatro cartas de escena sin borde que forman la imagen de dos por dos cartas del Monte del Destino. (Nota: todas las cartas de escena sin borde obtenibles en Packs de Presentación y bundles pueden conseguirse en versión no foil en sobres de coleccionista, y las cartas de escena sin borde comunes y poco comunes de los Packs de Presentación y los bundles pueden obtenerse en versión foil tradicional en sobres de coleccionista).

Barad-dûr sin borde Minas Tirith sin borde

Monte del Destino sin borde La Comarca sin borde

La Comunidad recorre sitios memorables a lo largo de El Señor de los Anillos, así que decidimos destacarlos con cinco tierras sin borde raras y una rara mítica. Estas cartas con ilustraciones soberbias muestran lugares legendarios como el Monte del Destino, la Comarca, Rivendel y otros parajes. Las tierras sin borde pueden conseguirse en sobres de edición, Draft y coleccionista.

Tratamiento resaltado del Anillo

El Anillo Único representa una poderosa tentación para los personajes, lo cual es un elemento esencial de El Señor de los Anillos. Puesto que la historia hace hincapié en el Anillo y su influencia, también quisimos plasmar ese factor en las variantes de Diversión en Sobres. El equipo de diseño eligió 30 personajes legendarios cuyas acciones y motivaciones se vieron influidas por el poder del Anillo. Las cartas con el tratamiento resaltado del Anillo cuentan con arte alternativo y un marco distinto que destaca a estos 30 personajes legendarios.

Gimli, vengador afligido resaltado

Las cartas con el tratamiento resaltado del Anillo pueden obtenerse en sobres de edición, Draft y coleccionista.

Nazgûl

Como guiño a los nueve Nazgûl de El Señor de los Anillos, encargamos nueve ilustraciones distintas para la misma carta llamada Nazgûl de la colección principal. Esa carta permite incluir hasta nueve copias de ella en un mazo, así que puedes coleccionar las nueve versiones si te interesa construir un mazo que rinda homenaje a Sauron. Cada una de las nueve cartas de Nazgûl tiene la misma probabilidad de aparecer en los sobres de edición, Draft y coleccionista. Además, destacamos a los Nazgûl incluyendo cartas individuales que muestran al Rey Brujo de Angmar con sus propios diseños.

Sobres de coleccionista

Caja de sobres de coleccionista de El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media

Los aficionados que lo quieren todo descubrirán que los sobres de coleccionista son la forma más fácil de añadir las cartas más vistosas a sus mazos y colecciones. Estos sobres incluyen varias cartas raras o raras míticas, cartas foil y hermosos tratamientos de Diversión en Sobres (más información sobre ellos a continuación). Además, permiten conseguir cartas coleccionables increíbles que solo se encuentran en sobres de coleccionista. Por si fuera poco, ¡cada caja de sobres de coleccionista incluye además una carta especial de reinos y reliquias!

Aquí tienes un resumen de lo que contienen los sobres de coleccionista de El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media:

3 comunes foil tradicionales . LTR tiene 101 cartas comunes totalmente nuevas con ilustraciones inspiradas en la Tierra Media.

. LTR tiene 101 cartas comunes totalmente nuevas con ilustraciones inspiradas en la Tierra Media. 1 común foil tradicional o una de las siguientes cartas : 1 Anillo solar no foil élfico (< 0,1 %) 1 Anillo solar no foil enano (< 0,25 %) 1 Anillo solar no foil humano (< 0,3 %) 1 Anillo solar élfico seriado con foil de doble arcoíris (< 0,01 %) 1 Anillo solar enano seriado con foil de doble arcoíris (< 0,025%) 1 Anillo solar humano seriado con foil de doble arcoíris (< 0,03%) El Anillo Único seriado como 1 de 1 (solo en un sobre de coleccionista en inglés y < 0,00003 %) Ten en cuenta que estas probabilidades son un promedio de todas las cartas impresas y no se garantiza la presencia de estas cartas en una caja o sobre en concreto. 2 poco comunes foil tradicionales . 79 de las 80 cartas poco comunes de la colección pueden aparecer aquí. La otra carta poco común es un Nazgûl, que tiene nueve variantes que pueden aparecer en un espacio distinto. 1 tierra de mapa de la Tierra Media con arte completo foil tradicional . Hay un total de 10 tierras básicas (2 de cada tipo) basadas en los mapas de El Señor de los Anillos que representan las regiones de la Tierra Media. Cada sobre de coleccionista tiene garantizada 1 de estas 10 cartas en versión foil tradicional.

:

Tierra de mapa de Llanura Tierra de mapa de Llanura

Tierra de mapa de Isla Tierra de mapa de Isla

Tierra de mapa de Pantano Tierra de mapa de Pantano

Tierra de mapa de Montaña Tierra de mapa de Montaña

Tierra de mapa de Bosque Tierra de mapa de Bosque

1 rara o rara mítica foil tradicional . Las 60 cartas raras (85,7 %) y las 20 raras míticas (14,3 %) de la colección principal pueden aparecer en versión foil tradicional en este espacio.

. Las 60 cartas raras (85,7 %) y las 20 raras míticas (14,3 %) de la colección principal pueden aparecer en versión foil tradicional en este espacio. 1 rara o rara mítica con arte extendido de la colección principal . Hay 28 cartas raras (86,1 %) y 9 raras míticas (13 9 %) de la colección principal que cuentan con el tratamiento de arte extendido. Estas son las cartas que no tienen otras variantes de Diversión en Sobres en la colección principal (es decir, las que pueden conseguirse en sobres de Draft o edición).

. Hay 28 cartas raras (86,1 %) y 9 raras míticas (13 9 %) de la colección principal que cuentan con el tratamiento de arte extendido. Estas son las cartas que no tienen otras variantes de Diversión en Sobres en la colección principal (es decir, las que pueden conseguirse en sobres de Draft o edición). 1 rara o rara mítica con arte extendido de mazos de Commander, sobres de Jumpstart o Kits de inicio. Hay 81 cartas raras (94,2 %) y 10 raras míticas (5,8 %) que pueden aparecer en este espacio. Los productos de Jumpstart tienen 5 cartas raras de Magic nuevas y todas ellas cuentan con arte extendido en este espacio. Asimismo, el Kit de inicio tiene 8 cartas raras y 2 raras míticas nuevas, que pueden conseguirse aquí con arte extendido. Por último, las 68 cartas raras (salvo las 4 Sagas) y las 8 raras míticas nuevas de los mazos de Commander también pueden obtenerse aquí con arte extendido. Todas las cartas de este espacio utilizan ilustraciones de El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media en versión no foil.

Lobelia Sacovilla-Bolsón con arte extendido Mediana exultante con arte extendido

1 Nazgûl poco común o una poco común con el tratamiento resaltado del Anillo . Aquí puedes conseguir o bien 1 de 10 cartas poco comunes distintas con el tratamiento resaltado del Anillo (91 %) o bien una carta de Nazgûl poco común con 1 de las 9 ilustraciones posibles (9 %).

. Aquí puedes conseguir o bien 1 de 10 cartas poco comunes distintas con el tratamiento resaltado del Anillo (91 %) o bien una carta de Nazgûl poco común con 1 de las 9 ilustraciones posibles (9 %). 1 rara o rara mítica sin borde, una rara o rara mítica con el tratamiento resaltado del Anillo o una rara mítica de reinos y reliquias . En este espacio puedes encontrar 1 de 14 cartas raras o 6 raras míticas con el tratamiento resaltado del Anillo (50 % en total). Este espacio también puede contener 1 de 5 tierras sin borde raras o la tierra sin borde rara mítica (18,7 % en total), que cuentan con arte alternativo de los lugares más reconocibles de la Tierra Media. Otra posibilidad es conseguir 1 de las 30 cartas raras míticas de reinos y reliquias en versión no foil (31,3 %). Cabe destacar que algunas cartas sin borde o con el tratamiento resaltado del Anillo también cuentan con versiones alternativas. Esas variantes aparecerán con la mitad de la frecuencia que las cartas de la rareza equivalente con el mismo tratamiento.

. En este espacio puedes encontrar 1 de 14 cartas raras o 6 raras míticas con el tratamiento resaltado del Anillo (50 % en total). Este espacio también puede contener 1 de 5 tierras sin borde raras o la tierra sin borde rara mítica (18,7 % en total), que cuentan con arte alternativo de los lugares más reconocibles de la Tierra Media. Otra posibilidad es conseguir 1 de las 30 cartas raras míticas de reinos y reliquias en versión no foil (31,3 %). 1 carta de escena sin borde de cualquier rareza . Aquí puedes conseguir una de las cartas que conforman las siete escenas posibles. Las cartas de los Packs de Presentación que forman la fiesta de cumpleaños de Bilbo son foil tradicionales estampadas, y las cartas de los bundles y el Bundle Gift Edition que componen la escena del Monte del Destino son foil tradicionales. En cambio, las cartas de escena sin borde no son foil en este espacio, incluidas las cartas de la fiesta de cumpleaños de Bilbo y la escena del Monte del Destino. Hay 9 cartas comunes (37,5 %), 14 poco comunes (29,2 %), 21 raras (27,3 %) y 9 raras míticas (6 %) que pueden conseguirse en este espacio. Al igual que en el espacio anterior, también hay algunas cartas de escena sin borde raras y raras míticas que pueden aparecer con tratamientos alternativos de Diversión en Sobres. Esas variantes aparecerán en este espacio con la mitad de la frecuencia que las cartas de la rareza equivalente con el mismo tratamiento.

. Aquí puedes conseguir una de las cartas que conforman las siete escenas posibles. Las cartas de los Packs de Presentación que forman la fiesta de cumpleaños de Bilbo son foil tradicionales estampadas, y las cartas de los bundles y el Bundle Gift Edition que componen la escena del Monte del Destino son foil tradicionales. En cambio, las cartas de escena sin borde no son foil en este espacio, incluidas las cartas de la fiesta de cumpleaños de Bilbo y la escena del Monte del Destino. 1 poco común foil tradicional con el tratamiento resaltado del Anillo (23,3 %), una carta de escena sin borde común (41,8 %) o poco común (32.6%) o un Nazgûl poco común (2,3 %) . Aquí puedes conseguir una de las cartas indicadas en versión foil tradicional (lo que puede incluir las cartas de escena sin borde comunes y poco comunes que puede haber en los Packs de Presentación y los bundles).

. Aquí puedes conseguir una de las cartas indicadas en versión foil tradicional (lo que puede incluir las cartas de escena sin borde comunes y poco comunes que puede haber en los Packs de Presentación y los bundles). 1 rara o rara mítica foil tradicional con el tratamiento resaltado del Anillo, una carta de escena sin borde rara o rara mítica, una tierra sin borde, una rara mítica de Commander con arte extendido o una rara mítica de reinos y reliquias surge foil . En el último espacio de los sobres de coleccionista de El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media puedes obtener 1 de las 30 cartas raras míticas de reinos y reliquias en versión surge foil (0,8 %). Este tratamiento es asombroso y ya lo vimos en los Warhammer 40,000 Mazos de Commander. Todas las demás cartas de este espacio tienen el tratamiento foil tradicional. Esto incluye las 14 cartas raras (24,8 %) y las 6 raras míticas (5 %) con el tratamiento resaltado del Anillo, las 5 tierras sin borde raras (9,9 %) y la tierra sin borde rara mítica (1,2 %), las 21 cartas de escena sin borde raras (39,7 %) y las 9 raras míticas (8,7 %) y las 8 cartas de Magic raras míticas de Commander con arte extendido (9,9 %). De nuevo, hay una selección de cartas raras y raras míticas con varias versiones que pueden aparecer en este espacio en versión foil tradicional. Cada variante de esas cartas puede conseguirse con la mitad de frecuencia que otras cartas de la rareza equivalente. De esta forma, puedes obtener esas cartas con una frecuencia total equivalente a la de las cartas que solo están disponibles con un único tratamiento. Debemos mencionar que hay una selección adicional de cartas raras y raras míticas con arte extendido que tienen versiones foil tradicionales, pero solo se pueden obtener en los sobres de coleccionista con muestras de los productos de Commander. Aunque las versiones foil tradicionales solo están en los sobres con muestras, puedes conseguir las versiones no foil en sobres de coleccionista en el espacio para cartas raras o raras míticas con arte extendido que se menciona más arriba.

. En el último espacio de los sobres de coleccionista de El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media puedes obtener 1 de las 30 cartas raras míticas de reinos y reliquias en versión (0,8 %). Este tratamiento es asombroso y ya lo vimos en los Warhammer 40,000 Mazos de Commander.

Sobres de edición

Caja de sobres de edición de El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media

Descubre más de lo que ofrece El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media y amplía tu colección de Magic con los sobres de edición. Estos sobres que abrir por diversión te dan la oportunidad de obtener cartas de La Lista (evocadoras reimpresiones del pasado de Magic), así como varias cartas raras o raras míticas, y siempre incluyen una carta de arte. Además, ¡cada caja de sobres de edición incluye una carta especial de reinos y reliquias!

Sobres de Draft

Caja de sobres de Draft de El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media

¿Quieres jugar un Draft con los amigos? ¿Necesitas más material para jugar a Mazo Cerrado? Los sobres de Draft son la forma más popular de jugar a Magic con cartas recién abiertas. ¡Y lo mejor de todo es que cada caja de sobres de Draft incluye una carta especial de reinos y reliquias!

Sobres de Jumpstart

Caja de sobres de Jumpstart de El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media

¿Ya sabes jugar a Magic? Los sobres de Jumpstart, con sus cinco temáticas únicas, permiten a los jugadores adentrarse en El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media con partidas rápidas, divertidas y fáciles de empezar. Al igual que los últimos lanzamientos de sobres de Jumpstart, cada una de las cinco temáticas incluye una carta rara diseñada para Jumpstart de El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media. (Estas cinco cartas raras de Jumpstart también se pueden conseguir en los sobres de coleccionista).

Compartiremos el esquema completo de Jumpstart de El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media cuando terminen los adelantos de la colección.

Kit de inicio

Kit de inicio de El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media

El Kit de inicio, además de dos mazos de 60 cartas con todo lo necesario para aprender y jugar a Magic: The Gathering, también incluye diez cartas de Magic nuevas (cinco en cada mazo), a la cabeza de las cuales se encuentra una carta rara mítica foil tradicional en cada mazo. Son perfectas para cualquiera que comience un viaje de Magic con El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media. Las cartas de Magic nuevas del Kit de inicio son legales en Modern y todas las cartas de los mazos tienen ilustraciones que celebran El Señor de los Anillos.

Bundle

Bundle de El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media

Con ocho sobres de edición, una caja guardamazo temática, 40 tierras básicas (20 foil tradicionales y 20 no foil) y un contador de vidas Spindown sobredimensionado, el bundle de El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media es un gran regalo para cualquier fan de Magic, El Señor de los Anillos ¡o ambas obras!

Contador de vidas Spindown del bundle

Llanura Llanura

Isla Isla

Pantano Pantano

Montaña Montaña

Bosque Bosque

Estos bundles incluyen además un conjunto exclusivo de variantes con una de las características más vistosas de la colección: las cartas de escena sin borde.

Carta de escena sin borde de Frodo, la ruina de Sauron Carta de escena sin borde de Samsagaz el intrépido

Carta de escena sin borde de Gollum, maquinador paciente Carta de escena sin borde de El Anillo Único

Estas cuatro variantes de escena solo se incluyen en el bundle y en el Bundle Gift Edition (aunque podrás encontrar versiones no foil en los sobres de coleccionista). Todas representan el momento crucial antes de la destrucción del Anillo Único. Puedes ver esta escena en una cuadrícula de dos por dos cartas, pero existen otras escenas en cuadrículas de hasta seis por tres. ¡Qué menos para mostrar una escena épica!

Hay unas cuantas escenas más en la colección que podrás formar con las cartas de los sobres de Draft, edición y coleccionista.

Bundle Gift Edition

Bundle Gift Edition de El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media

El Bundle Gift Edition de El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media estará disponible a partir del 7 de julio e incluye el contenido del bundle normal con algunos extras: una caja guardamazo temática con diferentes ilustraciones (todas igual de épicas), una variante de diferente color del contador de vidas Spindown sobredimensionado y un sobre de coleccionista para descubrir aún más cartas. Es la versión mejorada del regalo ideal para ti o tus amigos.

Contador de vidas Spindown del Bundle Gift Edition

Pack de Presentación

Pack de Presentación de El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media

Tu tienda de juegos local tiene todo lo que necesitas de El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media. Sé de las primeras personas en vivir la aventura y la experiencia en los eventos Presentación, que tendrán lugar del 16 al 22 de junio. Construye tu mazo cerrado con seis sobres de Draft y una carta promocional estampada en foil, que será una rara o una rara mítica de la colección. También recibirás una hermosa carta de escena sin borde estampada en foil para formar una escena que solo está disponible en los Packs de Presentación y los sobres de coleccionista. Los Packs de Presentación también incluyen un contador de vidas Spindown (algunas veces será una versión especial de color verde con números dorados). Es justo lo que necesitas para formar tu Comunidad y desafiar cuanto antes a tus amigos en persona.

Contadores de vidas Spindown de los Packs de Presentación

Contador de vidas Spindown especial de los Packs de Presentación

Mazos de Commander

Los cuatro mazos de Commander de El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media añaden aún más personajes y ambientación a la experiencia. Cada mazo tiene 20 cartas de Magic nuevas (incluidas dos raras míticas) legales en Commander, Legacy y Vintage. Todas las cartas de los mazos tendrán ilustraciones ambientadas en la Tierra Media y en ellos encontrarás un sobre de coleccionista con muestras y un comandante foil grabado especial (impreso en cartulina gruesa) para destacar a tu personaje. Estos evocadores mazos son aventuras listas para jugar en los que conocidos personajes colaboran para determinar el destino de la Tierra Media.

(Nota: los sobres de coleccionista con muestras no contienen cartas seriadas, lo que incluye los Anillos solares élficos, enanos y humanos, así como El Anillo Único seriado como 1 de 1. Las copias seriadas del Anillo solar élfico, enano y humano solo se pueden encontrar en algunos sobres de coleccionista (no con edición especial) de la colección principal de El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media. Solo se imprimió una copia de El Anillo Único (seriada como 1 de 1) y esta carta solo se puede encontrar en un sobre de coleccionista sin edición especial en inglés. Las cartas no seriadas son mecánicamente idénticas a las versiones seriadas).

Cada mazo ensalza a su manera las diferentes facciones de El Señor de los Anillos.

Jinetes de Rohan (azul-rojo-blanco)

Éowyn, doncella guerrera foil tradicional Comandante foil grabada especial Éowyn, doncella guerrera

Comida y comunidad (blanco-negro-verde)

Frodo, hobbit aventurero foil tradicional Comandante foil grabado especial Frodo, hobbit aventurero

Concilio élfico (verde-azul)

Galadriel, reina de los elfos foil tradicional Comandante foil grabada especial Galadriel, reina de los elfos

Las huestes de Mordor (azul-negro-rojo)

Sauron, Señor de los Anillos foil tradicional Comandante foil grabado especial Sauron, Señor de los Anillos

Comienza el viaje

Como escribió J. R. R. Tolkien, el viaje no acaba aquí. Pusimos todo nuestro esfuerzo, nuestra pasión y nuestro aprecio por Magic y El Señor de los Anillos en todas estas cartas que muy pronto conocerás de primera mano, y espero que sea un viaje repleto de alegría y descubrimientos. Hay una cantidad increíble de cartas, combinaciones y aventuras con las que disfrutar en todo lo que ofrece El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media. Tengo muchas ganas de vivir este nuevo capítulo de Magic junto a todo el mundo.

El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media se lanzará el 23 de junio y estará disponible en tu tienda de juegos local, en línea mediante Amazon y en todos los establecimientos donde se venda Magic.

No todos los errantes están perdidos

Además del lanzamiento del 23 de junio, habrá todavía más novedades de El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media que compartir este año. La celebración continuará el 3 de noviembre con unas cajas de escena que muestran más momentos clásicos de El Señor de los Anillos, más opciones para Jumpstart con Jumpstart Volumen 2 y una edición especial de los sobres de coleccionista con un nuevo tipo de tratamiento foil que hay que ver para creer.

Sobres de coleccionista con edición especial

Caja de sobres de coleccionista con edición especial de El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media

Cada caja de sobres de coleccionista con edición especial de El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media incluye lo siguiente:

5 raras o raras míticas

5 poco comunes

4 comunes

1 tierra

Estas cartas cuentan con ilustraciones evocadoras que rinden homenaje a El Señor de los Anillos y amplían tus opciones para demostrar cuánto adoras esta historia.

(Nota: los sobres de coleccionista con edición especial no contienen cartas seriadas, lo que incluye los Anillos solares élficos, enanos y humanos, así como El Anillo Único seriado como 1 de 1. Las copias seriadas del Anillo solar élfico, enano y humano solo se pueden encontrar en algunos sobres de coleccionista (no con edición especial) de la colección principal de El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media. Solo se imprimió una copia de El Anillo Único (seriada como 1 de 1) y esta carta solo se puede encontrar en un sobre de coleccionista sin edición especial en inglés. Las cartas no seriadas son mecánicamente idénticas a las versiones seriadas).

Cajas de escena

Cada caja de escena de El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media contiene seis cartas foil tradicionales sin borde con ilustraciones que se combinan para mostrar una de las escenas más épicas de El Señor de los Anillos, cartas de arte con versiones de las cartas de escena sin borde (con un caballete de cartón para exhibirlas) y tres sobres de edición de El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media.

Hay cuatro cajas de escena distintas, todas ellas increíbles a su manera.

Caja de escena Aragorn at Helm’s Deep

Caja de escena The Might of Galadriel

Caja de escena Gandalf in the Pelennor Fields

Caja de escena Flight of the Witch-King

Jumpstart Volumen 2

Jumpstart Volumen 2 de El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media™

Los fans que tengan ganas de probar los sobres de Jumpstart de El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media en junio están avisados de que habrá más en camino. Justo a tiempo para la temporada festiva, Jumpstart Volumen 2 de El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media™ añadirá más temáticas a este formato para jugar al instante.

A lo largo del año compartiremos más detalles acerca de los sobres de coleccionista con edición especial de El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media, las cajas de escena y Jumpstart Volumen 2. Los lanzamientos festivos de El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media ampliarán el entusiasmo por esta colección a partir del 3 de noviembre y podrás pedir por anticipado estos productos en tu tienda de juegos local, en línea mediante Amazon y en todos los establecimientos donde se venda Magic.

