Hola, soy Gerritt Turner, diseñador narrativo sénior de Magic: The Gathering. ¡Hoy tengo el increíble privilegio de presentar a Niko Aris, que debutará como Planeswalker en Kaldheim! Me acompañan varias personas del equipo creativo que fueron responsables de crear y diseñar a Niko: Katie Allison (diseñadore del juego), Chris Mooney (diseñadore del juego), Allison Steele (gestora de productos digitales) y Lake Hurwitz (director de arte conceptual). Vamos a hablar acerca de Niko como personaje y a explicar cuáles fueron nuestras ideas durante el proceso de creación. Y ahora, sin más preámbulos, empecemos.

Niko Aris | Ilustración de Winona Nelson

Gerritt Turner: Hola a todo el mundo y gracias por acompañarme. Empecemos por lo más básico: ¿quién es Niko Aris y cuál es su historia?

Chris Mooney: Antes de convertirse en Planeswalker, Niko vivía en el plano de Theros. Cuando era joven, un oráculo previó un gran futuro en su vida: el destino de Niko era destacar como atleta y dominar el manejo de la jabalina hasta el punto de que nunca sufriría una derrota ni erraría un lanzamiento. Niko se entrenó y compitió durante muchos años, pero en ese tiempo escuchó historias y canciones acerca de héroes que luchaban para defender a la gente y empezaban a cuestionar el futuro que les aguardaba. Al final, Niko decidió plantar cara al mismísimo destino y, para asombro de muchos, perdió una competición a propósito. Comprender que podía controlar su propio destino hizo que emprendiese una nueva senda: como Planeswalker joven, aspiró a realizar auténticas gestas heroicas como las que siempre había soñado.

Allison Steele: Durante la historia de Theros más allá de la muerte, Klothys, la diosa del destino, surgió del Inframundo con el objetivo de volver a tejer y reforzar el destino de todos, de garantizar que las cosas ocurriesen tal como debían. Klothys envió a uno de sus agentes, Cálix, en pos de Elspeth para intentar impedir que escapase del Inframundo de Theros, pero no fue el único caso: los agentes de Klothys partieron en busca de muchas personas que habían osado desafiar su propio destino, como había hecho Niko. Su afrenta en aquella competición había sido muy grave, por lo que una agente intentó hacer que volviese a su “auténtico camino”. En aquella confrontación, la chispa de Niko se encendió y, en un instante de miedo y rebeldía, Niko viajó entre los planos y dejó de estar al alcance de sus perseguidores de Theros.

GT: Ahora que Niko se ha librado de los hilos del destino, ¿qué le depara su paso por Kaldheim?

Katie Allison: Vamos a conocer a Niko en una etapa temprana de su historia, así que, en cierto modo, todavía tiene que decidir cuál es el camino que quiere seguir. Tiene claro que aspira a ser una figura heroica: a luchar del lado de la justicia, a salvar vidas y a cambiar la historia para mejor. Sin embargo, está aprendiendo muy rápido que la vida real no separa con claridad el bien del mal. En Kaldheim, ser una persona “heroica” tiene un significado muy distinto que en Theros. Creo que el primer paso importante en la trayectoria de Niko será el de intentar definir qué es el heroísmo según sus creencias, a la vez que ayuda a quienes pueda por el camino.

AS: Exacto. La primera gran cuestión que tiene que resolver es el significado del heroísmo. ¿Son las virtudes de los héroes de Theros las que Niko quiere cultivar en su interior? Estas etapas de maduración son interesantes en la vida de todo el mundo, y podremos ver a Niko mientras recorre el Multiverso durante su búsqueda de autodeterminación.

CM: Hay Planeswalkers que inician su camino como tales en el momento más duro de su vida, por lo que deben tratar de encontrar su forma de ser o reinventarse. En cambio, el camino de Niko empieza en un momento de triunfo personal. Niko aguardaba una oportunidad de marcar una diferencia positiva en su plano, ¡y ahora sabe que hay muchos otros mundos que necesitan su ayuda!

GT: Me encanta que Niko decida evitar su futuro como persona “elegida” y al final emprenda la senda del heroísmo a pesar del destino. Su decisión de convertirse en una persona mejor de la que había determinado el destino es un reflejo evocador del heroísmo en el mundo real. Sin embargo, sabemos que el Multiverso puede ser un lugar peligroso para Planeswalkers con poca experiencia (o con mucha, en realidad). ¿De qué habilidades dispone Niko para sobrevivir en su viaje?

KA: Niko es capaz de conjurar fragmentos de energía mágica con aspecto de espejos, a los que puede dar forma de armas arrojadizas de diversos tamaños. Esos fragmentos pueden servir como simples lanzas o dagas, pero también tienen otra propiedad interesante: Niko puede imbuirlos con el poder para absorber al primer ser vivo que toquen (excepto Niko) y contenerlo temporalmente en un espacio extradimensional. Gracias a ellos, Niko puede atrapar a un enemigo en un momento crucial de una batalla, retener a alguien para interrogarlo o incluso salvar a un aliado en peligro.

AS: Una vez en el interior, el objetivo queda atrapado por un tiempo y es incapaz de influir en el mundo. Es visible y le pueden hablar como si estuviese al otro lado de un cristal grueso, pero nada más. Ahora bien, los fragmentos no pueden atrapar a nadie para siempre: una persona normal saldrá de ellos al cabo de unos minutos, pero si Niko se enfrenta a un adversario poderoso, quizá no pueda encerrarlo más que unos segundos. En los relatos, Niko podría llevar consigo a un aliado y aparentar que actúa en solitario, o arrojar un fragmento para enviar a un aliado a otro punto del campo de batalla. Imagina que Niko “falla” un lanzamiento y uno de sus proyectiles se estrella detrás de un enemigo, pero entonces aparecen Ajani o Garruk para flanquear a su oponente. Esta habilidad también podría servir, por ejemplo, para apresar a un enemigo el tiempo suficiente para lanzar el fragmento al interior de una celda.

KA: Quisimos que Niko tuviese un conjunto de poderes con los que pudiese aprovechar su astucia y sus cualidades físicas. Niko destaca principalmente como atleta; sus habilidades mágicas son secundarias. Queríamos que sus capacidades fueran eficaces por la manera en que las utiliza, no por su potencia bruta.

GT: Los poderes de Niko resaltan su creatividad y sus dotes estratégicas. ¿Qué razonamiento se siguió al diseñar sus habilidades desde el punto de vista mecánico y el visual?

Lake Hurwitz: Sobre el aspecto visual, nos parecía muy importante que los poderes de Niko sirviesen como perspectiva, como una forma de ver el mundo que rodea al personaje. Niko posee unos valores fuertes y un carácter firme, así que otra gente verá reflejada una parte de sí misma en las acciones de Niko. Por eso, queríamos asegurarnos de plasmar su capacidad de exponer facetas de otras personas sobre las que estas quizá no hubieran reflexionado.

CM: Desde el principio, tuvimos claro que Niko sería azul como personaje, pero queríamos darle un conjunto de poderes únicos y con una estética dinámica. Hay Planeswalkers que ya utilizan una gran parte de las especialidades clásicas del azul, pero nunca habíamos explorado las posibilidades de la “precisión con proyectiles” (aunque el nombre podría ser mejor). Los personajes azules de Magic suelen centrarse en las cualidades mentales o intelectuales, pero un aspecto que suele pasarse por alto es la capacidad de perfeccionar habilidades específicas mediante la práctica y el entrenamiento. Hacer que Niko tuviese una precisión increíble con armas arrojadizas nos pareció una idea genial que encaja con el azul y distingue a Niko de otros personajes. Además, esta especialidad encaja de manera natural con sus orígenes como atleta.

KA: Como ha dicho Chris, diseñamos a Niko como personaje azul, pero sin hacer que tuviese una obsesión por el conocimiento, como cabría esperar. Un rasgo habitual del color azul es la búsqueda incesante de la superación personal, y ¿qué es la práctica constante del atletismo sino una forma de superación? Las aptitudes físicas, la destreza y la increíble puntería de Niko son los frutos de años de formación y disciplina. Aunque perdiera sus habilidades mágicas, seguiría siendo capaz de lanzar una jabalina (u otros objetos) con una puntería letal.

GT: Hemos hablado mucho acerca de sus orígenes como atleta y seguro que mucha gente se pregunta por qué elegimos que provenga de Theros. ¿Qué ideas se barajaron al desarrollar la personalidad y la historia de Niko?

CM: Cuando elaboramos su origen, quisimos narrar una historia que pudiera expresar la experiencia compartida de las personas no binarias sin centrarnos en la identidad de género de Niko. En parte, lo hicimos para procurar que toda clase de gente pudiera simpatizar con Niko, pero también para asegurarnos de que, como personaje, no girara por completo en torno a este único aspecto de su identidad. Nuestro enfoque consistió en crear un origen con un núcleo emocional que le resultase familiar a muchas personas y que, además, esperábamos que calase entre la gente no binaria.

Como persona no binaria, la parte con la que más me identifiqué fue con la de cuestionar las normas aceptadas de tu mundo: existe una idea que la sociedad acepta como un hecho, pero cuanto más aprendes acerca de ella, más empiezas a cuestionarla. Al final, cuando decides desafiar esa idea, descubres que tienes la libertad para ir más allá de la misma. Ese fue el camino que quisimos establecer para Niko.

Revisamos diversos planos de Magic para valorar cuáles podrían ser el hogar de Niko y creímos que Theros encajaba con mucha naturalidad. Se trata de un mundo en el que el concepto del destino tiene mucha importancia, pero en las dos visitas a Theros descubrimos que ese porvenir no siempre es definitivo y que los actos de las personas pueden alterar sus destinos. Por eso nos pareció el sitio perfecto para contar la historia de una persona que descubre que cuando “las cosas son así”, en realidad no lo son.

En cuanto a sus inicios como atleta, habíamos decidido que Niko debía tener un futuro predestinado (al que se enfrentaría más adelante), y el arquetipo de atleta profesional tenía sentido en Theros y nunca se había utilizado en más personajes. Además, ese trasfondo encajaba con el concepto de que Niko había mejorado sus habilidades mediante años de rigurosa práctica y entrenamiento.

KA: Ante todo, queríamos que Niko fuese una persona interesante y heroica, cuyo género no binario solo sería una faceta de su identidad. Una faceta muy importante, sin duda, pero no la única que definiría su forma de ser. Personalmente, me gusta mucho lo que hemos logrado con Niko: parece una persona increíble que tiene una historia interesante y que, además, representa con mucha fuerza a alguien de mi género.

AS: En el fondo, Niko es como toda la gente a la que le dicen que debería ser una cosa, pero que es consciente de que debería ser otra. Estoy muy contenta de que hayamos creado a alguien tan universal. Creo que mucha gente (¿se podría decir que la mayoría?) sabe lo que significa desafiar las expectativas que no desea, por lo que la mayoría de las personas podrán simpatizar con Niko en ese sentido.

LH: Diseñar personajes significa comprender a fondo la personalidad y los valores de la persona que estás creando. Por eso, durante el proceso de diseño hicimos un gran esfuerzo para comprender cómo influiría la identidad de Niko como persona no binaria en su criterio estético. Normalmente, cuando creamos personajes que se ciñen a los roles de género tradicionales, las decisiones que tomamos para acentuar su atractivo, fuerza, confianza y estilo siguen patrones relativamente limitados que se han construido cultural y socialmente. En cambio, en este caso procuramos explorar decisiones estéticas que Niko tomaría para distinguirse a propósito de esas nociones convencionales.

GT: En Magic siempre es emocionante incorporar más Planeswalkers al elenco de personajes. Como parte del equipo que creó a Niko, llevaba muuucho tiempo esperando el momento en que por fin viésemos a Niko en cartas y relatos. Ahora que hemos hecho las presentaciones a todo el mundo, ¿qué importancia creemos que tendrá Niko en Magic?

CM: Es muy emocionante saber que puede haber Planeswalkers de género no binario en Magic. Siempre me alegra ver que se representa a la gente como yo en mi juego favorito, pero para mí es aún más especial que Niko pueda ayudar a presentar o normalizar el concepto de las personas no binarias entre fans de todas las edades. Magic es un juego que ha prosperado durante décadas porque se adapta y cambia de manera constante junto con el mundo que lo rodea y la gente que lo juega. Tengo ganas de ver qué aportará Niko y cómo allanará el camino a una diversidad aún mayor de personajes que podrían unirse al juego en el futuro.

Magic ya ha tenido personajes no binarios y seguro que veremos más en el futuro. Una de las cosas que más me gustan de las franquicias de fantasía como Magic es que podemos presentar personajes no binarios con todo tipo de trasfondos, como Niko y Hállar, que proceden de culturas con géneros tradicionales, pero también como Yahenni, que pertenece a una cultura donde no hay expresión de género. Creo que ambas clases de personajes no binarios pueden apreciarse de maneras distintas y me alegra que tengamos la oportunidad de explorarlas.

KA: Obviamente, como persona no binaria, para mí tiene una importancia increíble que por fin existan Planeswalkers de género no binario que transmitan una imagen heroica. Creo que es fácil subestimar el poder de la representación. Después de todo, no es que yo no pueda empatizar con personajes masculinos o femeninos..., pero hay algo muy especial en ver partes de tu propia identidad en las historias épicas que tanto adoras. No diseñamos a Niko para que sea “el personaje no binario”: es una persona específica con sus propias virtudes, carencias, metas y personalidad. A la larga, espero que representemos todas las experiencias no binarias (y otras) que podamos, para que así toda la gente posible tenga la oportunidad de verse representada en nuestras historias.

GT: Creo que toda la gente que creó a Niko descubrió una conexión propia con el personaje, por lo que el proceso de desarrollo fue especial. ¿Qué aspectos del carácter de Niko o de su creación fueron particularmente valiosos?

KA: Bueno, la cuestión de su género es importante, como es obvio, pero no fue la única. Niko tiene una actitud planificadora y siempre prefiere comprender las situaciones por completo antes de involucrarse. Sin embargo, ahora que puede viajar por el Multiverso, donde se topará con todo tipo de peligros nuevos, debe enfrentarse a la realidad de que no siempre habrá tiempo para planear, por lo que a veces tendrá que confiar en su instinto y actuar. ¡Entiendo muy bien lo que es eso! Soy de esas personas que guardan la partida cada seis segundos en los videojuegos y que leen unas diez reseñas antes de decidirse a ver una película. Ahora bien, algunas de las mejores experiencias de mi vida ocurrieron en ocasiones en las que me dejé llevar por mi lado impulsivo. Por desgracia, con lo que no me identifico es con la magistral coordinación física de Niko: esta misma mañana me he tropezado con mi propio pie.

LH: En mi caso, Niko representa el poder de tomar decisiones para expresarte, en vez de expresar las expectativas que otras personas depositan en ti. Hay mucha presión para seguir los caminos marcados y llevar las mismas vidas que otra gente. En muchos sentidos, Niko representa uno de los principios de Magic: el de hallar el poder que hay en tu interior.

CM: Yo creo que hice algo de trampa, porque sin duda utilicé muchas de las ideas y sensaciones de mi viaje personal como inspiración para crear los orígenes de Niko. Un rasgo suyo que me parece muy inspirador es su manera de expresar su identidad como personaje azul. Creo que este color suele considerarse arrogante, desdeñoso e intelectualmente superior. Es divertido jugar con esas actitudes de vez en cuando, pero creo que Niko nos ayuda a expresar otras facetas más positivas e inspiradoras del azul: el deseo de aprender, el compromiso con la mejora personal, la disciplina para refinar tus capacidades y la curiosidad para cuestionar los aspectos del mundo que otra gente da por sentados.

AS: Hay muchas características mías en Niko. En una ocasión, mientras debatíamos sobre su identidad de color, mencioné que yo consideraba tener la moral del blanco y la metodología del azul, lo que nos ayudó a guiar a Niko hacia unas cualidades parecidas. En cuanto a su género, yo no tengo la experiencia de ser una persona no binaria. Al ser una mujer de género binario, lo más parecido que poseo es la experiencia vagamente adyacente de ser trans. Por ello, apliqué las lecciones que aprendimos durante la creación de Alesha en Destino reescrito (en la que fui un pilar central) y seguí los ejemplos de las personas no binarias que participaron. ¿Qué aspectos les parecían especialmente importantes respecto a sus experiencias de género? Transmitir las prioridades de un proyecto de hace cinco o seis años fue un reto interesante, pero el equipo congenió enseguida y establecimos una dinámica maravillosa en la que cada persona aprendía de las demás y argumentábamos de manera constructiva hasta que a alguien se le ocurría una idea brillante que nos unía. Crear a Niko junto a Chris, Katie, Gerritt, Lake y el resto del equipo fue una experiencia fantástica y espero que todo el amor y el respeto que le infundimos en la sala de redacción sean palpables en su carácter.

GT: Me encantaría seguir hablando de Niko, que ahora está en lo alto de la lista de Planeswalkers que más me gustan, pero creo que deberíamos ir terminando. Muchas gracias a Katie, Chris, Allison y Lake por compartir estas interesantes reflexiones sobre el increíble trabajo del equipo. ¡Y un agradecimiento enorme también a todas las personas que participaron en la creación de Niko!

Espero que este vistazo entre bambalinas haya hecho que sientas tanto entusiasmo por Niko como el que siente nuestro equipo. No te pierdas las noticias sobre la temporada de adelantos de Kaldheim, porque está a punto de empezar y en los próximos días se revelarán muchas novedades.