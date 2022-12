Estáis en plena partida y las cosas marchan bien, pero un turno más tarde, un Planeswalker rebelde entra en escena y amenaza con generar ventaja progresiva para el oponente durante el resto del duelo. Apretáis los dientes al daros cuenta de que necesitáis neutralizar ese gran problema.

El poderoso Nicol Bolas no vería con buenos ojos que esos Planeswalkers frustraran sus planes. ¿Quiénes se creen que son?

Ilustración de Raymond Swanland

Todos hemos pasado por algo así y la buena noticia es que hay una solución fácil: si tenéis criaturas, podéis atacar al Planeswalker. Ya os hablé en detalle sobre esto en otro artículo, "Planeswalker derribado". Al fin y al cabo, las criaturas son una de las mejores armas contra los Planeswalkers enemigos.

Pero... ¿Y si no tenéis criaturas?

Eso sí que es un problema. Vuestras opciones serán mucho más limitadas, pero tenéis que estar preparados para esas situaciones.

Entonces, ¿qué podéis hacer?

Evaluad vuestro mazo

Es importante que seáis conscientes del tipo de baraja que utilizáis. Muchas de ellas pueden atacar con seguridad, simplemente, pero otras no son capaces de hacerlo... y debéis daros cuenta de ello antes de empezar a jugar.

Esto suele ser un problema para los mazos de control, que utilizan pocas criaturas, sobre todo de coste bajo. Puede que también ocurra lo mismo a algunos mazos midrange, de combo o de rampa, pero los más afectados son los de control. Los Planeswalkers son una herramienta muy útil en sus manos... y peligrosa en las del oponente.

Ilustración de Kieran Yanner

Las barajas de control se basan en mantener la mesa despejada y conseguir ventaja sobre el oponente poco a poco. Pues bien, resulta que eso es complicado cuando el contrincante roba cartas, crea fichas o usa las habilidades de sus dichosos Planeswalkers todos los turnos.

En definitiva, los Planeswalkers son un problema para las estrategias de control. ¿Qué opciones tienen contra ellos?

Contrahechizos

Un detalle por el que los Planeswalkers son tan eficaces es que siempre pueden utilizar una de sus habilidades si llegan a entrar en mesa. Si resolvéis un Planeswalker, tendréis la prioridad para activar una habilidad.

La clave está en el término "resolver".

Ilustración de Kieran Yanner

Desde los albores de Magic, los contrahechizos han sido una de las mejores respuestas contra... bueno, contra todo. Incluso en formatos donde los contrahechizos no siempre han sido los más eficientes, los mazos azules de control han utilizado hechizos de permiso para mantener a raya hechizos cruciales en sus duelos entre ellos.

Por ejemplo, ese es parte del motivo por el que Negar es una carta habitual en los banquillos de control. Este contrahechizo por dos manás es eficaz contra las respuestas y también los Planeswalkers de otros mazos de control; eso lo convierte en una carta de banquillo muy fiable. Incluso si el oponente juega mazos más agresivos, Negar es útil contra muchos de sus hechizos, Planeswalkers incluidos.

En caso de que necesitéis defenderos de los Planeswalkers, los contrahechizos son fiables. Si vuestro oponente no llega a resolver sus Planeswalkers, no podrá sacarles partido alguno.

Por supuesto, esa opción solo está disponible para los mazos azules. Los demás colores tendrán que buscar otras soluciones.

Destrucción de Planeswalkers

Debido a la prevalencia de los Planeswalkers, de vez en cuando hemos creado cartas capaces de neutralizarlos específicamente.

Por ejemplo, Jamás // Regresar o Prisión lunar cumplen esta función.

Estas cartas mencionan específicamente a los Planeswalkers como posibles víctimas. Si os preocupa perder contra ellos, incorporar algunas copias de estos hechizos puede ser una buena solución. Aunque sea removal un poco ineficiente, llevar, por ejemplo, dos copias de estas cartas os proporcionará respuestas a las que no tendríais acceso de otro modo. Es razonable dividir vuestro removal de esta manera.

Y no os olvidéis de que los Planeswalkers también son permanentes. Las cartas como Expulsar o el Fin angustioso pueden librarse de ellos sin problema.

Daño directo y criaturas con prisa

Si jugáis un mazo rojo de control, es probable que utilicéis unas cuantas chispas capaces de hacer objetivo a jugadores, lo que significa que podéis redirigir el daño a sus Planeswalkers. Esta puede ser una buena solución para mantenerlos a raya.

Si queréis libraros de Planeswalkers, debéis tener en cuenta cuánto daño hacen vuestras chispas. Por ejemplo, fijaos en el Choque.

Esta carta es bastante eficiente... pero no resulta idónea para eliminar Planeswalkers. A veces podréis utilizar dos copias para sumar el daño y solucionar el problema, pero eso resultará en un dos por uno a favor del oponente. Además, muchos Planeswalkers tienen una lealtad superior a 4.

Para destruir Planeswalkers, quizá sea más conveniente usar cartas como la Ráfaga incendiaria.

Con dos Ráfagas, podréis cargaros a prácticamente cualquier Planeswalker, mientras que una Ráfaga y un Choque bastarán para la mayoría de ellos.

Otra alternativa son las criaturas con prisa. Aunque los mazos de control no suelen tener rematadores de tamaño intermedio con prisa, ser capaz de atacar inesperadamente a un Planeswalker puede suponer una diferencia tremenda. Fijaos, por ejemplo, en el Glorificador.

¡Bam! Incluso si vuestro mazo tiene pocas criaturas por la razón que sea, el Glorificador es magnífico para sentenciar partidas y librarse de criaturas y Planeswalkers. Además, tiene un don para aparecer en la parte superior de vuestra biblioteca si jugáis contra alguien que esté retransmitiendo Magic Online.

Todas estas opciones son estupendas, pero ¿qué otras podría haber?

La Hora de la Devastación

Lo que realmente me entusiasma hoy es hablaros de La Hora de la Devastación. No, no solo de La hora de la devastación, sino de La Hora de la Devastación.

Mm, esto quizá resulte un pelín confuso.

Debéis saber que no me gusta hablar durante las películas. Pero nada de nada. Reírse está bien, por supuesto, pero hablar viendo una peli es un pecado mortal en mi grupo de cinéfilos. Ahora bien, hay una excepción que sí toleramos. Cuando quedamos en casa de alguien y un personaje dice textualmente el título de la película, no pasa nada porque alguien grite "¡hala, lo ha dicho!". Porque, bueno, acaban de soltar el título de la obra.

Pues bien, permitid que os presente mi carta de hoy.

"¡Hala, lo ha dicho!".

Ahí la tenéis, la carta que lleva el nombre de la colección. Y si estabais esperando una respuesta contra Planeswalkers para mazos de control, ¡menuda revelación!

Además de ser un hechizo de coste cinco capaz de barrer prácticamente a cualquier criatura que haya en mesa, también puede destruir a la mayoría de Planeswalkers. A menudo, los limpiamesas tienen el inconveniente de que no son capaces de eliminar criaturas y Planeswalkers a la vez, lo que plantea decisiones difíciles. Queréis destruir las criaturas, pero entonces el oponente solo tendrá que seguir usando a sus Planeswalkers.

La Hora de la Devastación lo cambia todo.

Estoy seguro de que vamos a ver mucho esta carta durante los próximos meses. Por cierto, ¿os habéis fijado en esa cláusula que evita hacer daño precisamente a Nicol Bolas? ¡Es perfecta! Qué hechizo tan bueno para después de haber lanzado al mismísimo Dios Faraón.

Planeswalkers, más os vale correr mientras podáis.

Huida interplanar

Espero que hayáis disfrutado con este repaso a las respuestas contra Planeswalkers. Trazad vuestros planes malvados... y dad un buen susto a los Planeswalkers de vuestros oponentes.

Con la Presentación dentro de una semana, pronto podréis probar La hora de la devastación (y La Hora de la Devastación) con vuestras propias manos. Poco después, Estándar será completamente distinto. ¡Id calentando vuestros motores de construcción de mazos!

