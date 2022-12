Todo lo bueno se acaba. Así que esto también le ocurrirá al mundo de Amonkhet. El Dios Faraón está de regreso como prometió. Por desgracia, la promesa del glorioso más allá no era lo que todos tenían en mente. Nicol Bolas tiene la intención de crear un ejército de zombies perfecto, pero el resto del mundo solo puede ver las puntas de sus cuernos que se curvan majestuosamente. Las nuevas habilidades de La hora de la devastación celebran el mayor triunfo del dragón hasta la fecha. El cementerio todavía tiene un papel importante, debido a la ingente cantidad de gente muerta. Veamos qué nos espera.

Eternizar

Las momias son una parte comúnmente aceptada de la vida cotidiana de Naktamun. En la última colección, la habilidad de embalsamar les daba a tus criaturas una segunda oportunidad por así decirlo. La nueva habilidad de eternizar es similar. Las criaturas con eternizar pueden renacer como Zombies. Sin embargo, esta vez no hablamos de siervos estúpidos. Se trata de los Eternos de Nicol Bolas: una hueste de muertos vivientes letales que superan con creces sus capacidades de cuando eran mortales.

Como embalsamar, eternizar es una habilidad activada que puedes activar si la carta de criatura con eternizar está en tu cementerio. Para hacer eso tienes que pagar el coste de eternizar y exiliar la carta con eternizar desde tu cementerio. Puedes hacer esto en cualquier momento que puedas lanzar un conjuro, es decir, durante tu fase principal cuando no está ocurriendo nada más. Justo como con embalsamar, la habilidad de eternizar no lanza ningún hechizo. Todo lo que contrarreste hechizos no funcionará contra eternizar.

Cuando se resuelve la habilidad, creas una copia de la carta. Como era de esperar, el proceso de convertirse en el campeón de un vil dragón de varios milenios de edad obsesionado con el poder conlleva algunos cambios agradables. Los Eternos son muertos vivientes, así que serán Zombies además de cualquier otro tipo de criatura que tuvieran. Se centran en servir única y exclusivamente a Nicol Bolas, por eso el color que les corresponde es el negro en lugar del color que solían tener. También pierden su coste de maná, tal y como les pasaba a las criaturas con embalsamar.

Ahora viene la mejor parte: la ficha tendrá 4/4 en lugar de su fuerza y resistencia originales (que son más bajas). Muchas criaturas con eternizar tienen habilidades que mejoran debido al incremento de poder. Incluso si tu oponente se las arregla para derrotar a tu criatura con eternizar una vez, será mucho más difícil para él hacerlo una segunda vez.

¿Recuerdas esas fichas increíbles que hicimos para destacar el nuevo aspecto de las criaturas embalsamadas? Si crees que deberíamos hacer lo mismo para eternizar, tengo buenas noticias: lo hicimos. Cada carta de criatura con eternizar tiene su ficha correspondiente.

Estas fichas son accesorios de juego opcionales. Si no dispones de la ficha adecuada o no quieres usarla, no pasa nada. No obstante, si prefieres que tu victoria reluzca con el brillo de los instrumentos recubiertos de lazotep con los que te alzaste, aprovecha esta oportunidad. con

Afligir

Las legiones del Dios Faraón son devastadoras, feroces y, en general, el tipo de persona que no invitarías a una fiesta. Sin embargo, quizás estás yendo a las fiestas equivocadas. En cualquier caso, si un siervo de Nicol Bolas te ataca, está claro que algo malo va a ocurrir. La nueva habilidad de afligir lo garantiza.

El ataque del Eterno khenra pone a tu oponente en una situación delicada. Si no lo bloquea, inflige daño de combate. Si lo bloquea, tu oponente pierde una vida de todas formas. Las diferentes criaturas con afligir tienen números distintos para esta habilidad y provocan la pérdida de diferentes cantidades de vida. No importa cuántas criaturas bloqueen a una criatura con afligir; esta habilidad se dispara solo una vez por combate como máximo.

Espolear

Si jugaste con cartas de Amonkhet reconocerás la habilidad de espolear. Recordáis Amonkhet cuando su civilización no se estaba desmoronando, ¿verdad? Buenos tiempos.

Espolear vuelve con La hora de la devastación en cartas que se pueden espolear a medida que atacan. Esto significa que se quedarán giradas en tu siguiente paso de enderezar, pero a cambio se disparará una habilidad con un efecto positivo. Mientras que antes espolear indicaba un gran esfuerzo en honor al Dios Faraón, ahora se identifica más con hacer todo lo posible para sobrevivir a su ira.

En cartas como esta puedes tomar la decisión de espolear la criatura o no a medida que declaras atacantes. No obstante, La hora de la devastación introduce un nuevo giro en esta habilidad. En algunas cartas de la colección, la habilidad de espolear la criatura aparecerá como coste en una habilidad activada.

En cartas como Ritualista del oasis, puedes tomar la decisión de espolear la criatura o no a medida que declaras atacantes. Algunas cartas tienen habilidades que se disparan siempre que espoleas a cualquier criatura, no solo a ellas mismas. Estas habilidades se dispararán sin importar si la criatura es espoleada a medida que ataca o para activar una de sus habilidades.

Como ya mencionamos, si puedes encontrar una manera de enderezar tu criatura espoleada antes de tu siguiente paso de enderezar, la regla que mantiene a tu criatura girada no tendrá ningún efecto. El Dios Faraón sonreirá de nuevo frente a tu ingenio... y/o intentará aniquilarte ipsofacto.. Forma parte de su encanto.

Desiertos

Si creías que los Desiertos tendrán más importancia en esta colección, ya que había pocos en Amonkhet, ¡estás en lo cierto! La hora de la devastación cuenta con varias tierras no básicas del tipo Desierto, incluido un ciclo de tierras con la habilidad de ciclo.

Un Desierto en sí mismo carece de mucha importancia, pero hay cartas en la colección que te recompensarán por controlarlos o tener algunos en tu cementerio.

Está bien que tenga en cuenta tu cementerio; así, activar la habilidad de ciclo de tus Desiertos al principio del juego no será tan problemático. Con la combinación apropiada de Desiertos y cartas que los tienen en cuenta, tus oponentes se verán rápidamente sepultados bajo un mar de arena.

Hora de despedirse.

Parece que Nicol Bolas lleva el caos y la destrucción allá donde va, así que ya es hora de que tú y tus mazos de Magic se beneficien de esto. Ya conoces gran parte de los que te espera, pero como ya anunciamos, aún queda mucho que descubrir. ¡Disfruta del resto de la semana de adelantos y nos vemos en la Presentación!