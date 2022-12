No hay nada como el Pro Tour de Magic.

Estas emocionantes competiciones reúnen a los mejores jugadores de Magic, todos ellos volcados en lanzar hechizos y girar cartas para intentar conseguir su parte de los 250 000 dólares en premios. Cuatro veces al año, gente de todas partes del mundo converge en una única ciudad para dejar a un lado sus diferencias y unirse bajo la bandera de Magic.

Es el gran espectáculo, la competición más prestigiosa de todas y, para muchos de nosotros, un objetivo: la codiciada oportunidad de jugar en un salón del Pro Tour y luchar por ese trofeo para el ganador.

Lucas Berthoud, campeón del Pro Tour de La revuelta del éter

Yo he tenido la suerte de jugar en el Pro Tour muchas veces y es una experiencia realmente asombrosa y estimulante. Cuando te sientas en tu mesa y miras alrededor, te encuentras con gente a la que has visto jugar en partidas retransmitidas; son algunos de los mejores jugadores del mundo. Entonces llega tu oponente... y puede que su nombre también sea conocido.

Ves al equipo de cobertura paseando por los alrededores en busca de las mejores historias. Los focos se encienden en el puesto de los comentaristas. Los jueces aguardan con atención, encarnando el culmen de la profesionalidad. Se hacen los anuncios inaugurales...

Y entonces empieza la ronda. Todo lo demás se desvanece y el pulso se te acelera más y más. Durante cincuenta minutos, el mundo desaparece y solo quedáis tu oponente y tú, enzarzados en combate para tratar de conseguir una victoria crucial.

Es una experiencia que jamás se olvida.

Este fin de semana viviremos el siguiente evento de esta serie, el Pro Tour de Amonkhet (si queréis verlo, haced clic aquí). Si os ocurre como a mí, seguir el Pro Tour desde casa hace que me entren ganas de participar en uno.

Recuerdo que corría el año 2005. YouTube acababa de nacer, Batman Begins se estrenaba en los cines, la Xbox 360 era la videoconsola más novedosa y yo era un chaval de quince años que veía el top 8 de un Pro Tour retransmitido en directo desde Los Ángeles, con los ojos pegados a la pantalla. Cuando amainó la tormenta, cuando las aguas volvieron a su cauce y Antoine Ruel, el futuro miembro del Salón de la Fama, se coronó campeón, una cosa quedó clara en mi mente: quería jugar en el Pro Tour de Magic.

En menos de un año me clasifiqué por primera vez.

¿Cómo fue posible? ¿Cómo puede uno convertirse en una de esas personas que vuelan a los escenarios repletos de estrellas para figurar entre la élite de Magic?

Pues bien, futuros competidores del Pro Tour, eso es exactamente lo que quiero explicar hoy.

Primer camino: los Pro Tour Qualifier

Hay muchas maneras de llegar al Pro Tour, pero no todas ellas sirven para alguien que intenta clasificarse por primera vez.

Por ejemplo, todos los miembros del Salón de la Fama de Magic reciben una invitación... pero si queréis participar por primera vez en un Pro Tour, algo me dice que no estáis en el Salón de la Fama. Lo mismo ocurre con el método de clasificarse haciendo un buen papel en un Pro Tour anterior: si habéis jugado en uno, entonces no será vuestra primera competición.

En vez de hablar de esas posibilidades, voy a centrarme en las dos maneras más comunes de alcanzar esta meta. Sí, hay muchas otras, pero estas son las que la mayoría de jugadores utilizan para acceder al Pro Tour.

En primer lugar, os hablaré de los Pro Tour Qualifier, o PTQ.

Este sistema funciona en dos pasos. Primero debéis ganar un Preliminary PTQ, que son eventos pequeños que se celebran con bastante frecuencia a lo largo de pocos meses, a menudo organizados en tiendas locales. Después de ganar un Preliminary PTQ, podréis participar en un Regional PTQ, que es de mayor tamaño y recibe a los jugadores que ganaron un Preliminary. Si vencéis en él, conseguiréis vuestra plaza en el Pro Tour.

Es sencillo, ¿a que sí?

Por tanto, vuestro primer paso sería encontrar y ganar un Preliminary PTQ. Podéis encontrar la lista de ellos aquí. Si no se celebra ninguno cerca de vuestro hogar, ¡en Magic Online hay un sistema parecido!

Dentro de un momento os hablaré un poco sobre cómo realizar un buen papel en estos eventos, pero antes quiero hablar del otro método principal para clasificarse, que son...

Segundo camino: los Grand Prix

Los Grand Prix son más multitudinarios que los PTQ locales. Mucho más.

A diferencia de los Preliminary PTQ, que son torneos pequeños celebrados en tiendas locales, y de los Regional PTQ, que a menudo cuentan con menos de 100 competidores, los Grand Prix suelen contar con muchos más de 1000 participantes y normalmente llegan a los 2000 o incluso más. Estos eventos atraen a jugadores de todo el mundo, ya sean profesionales o no.

Y son acontecimientos maravillosos.

En los Grand Prix se pueden hacer montones de cosas, desde participar en el evento principal hasta jugar en eventos paralelos o simplemente conocer a los artistas de Magic y pedirles que os firmen cartas. Siempre que se organiza un Grand Prix razonablemente cerca, yo intento apuntarme. Son eventos enormes, divertidísimos y excelentes para entrenar de cara al Pro Tour. Además, a diferencia de los PTQ, los Grand Prix cuentan con miles de dólares en premios.

Pero, bueno, ¿qué hay sobre lo de clasificarse para el Pro Tour?

Mientras que los PTQ duran solo un día, los eventos principales de los Grand Prix transcurren a lo largo de dos jornadas y al final de la primera se realiza un corte: tras nueve rondas de Magic, todos los jugadores con cuatro o más derrotas quedan eliminados de la competición.

Si pasáis el corte, podéis regresar en el día dos y seguir jugando a Magic durante seis rondas más, normalmente, lo que hace un total de quince. Cuando termina la competición, todos los jugadores del top 8 y los que han ganado trece o más enfrentamientos en el evento principal se clasifican para el Pro Tour (y se marchan con un buen premio en metálico, por si fuera poco).

También debo explicar que en los domingos de los Grand Prix se celebran PTQ especiales que proporcionan una plaza al ganador. Además, no hace falta clasificarse en un Preliminary PTQ para participar en estos eventos: basta con ir a jugar. Esto hace que los Grand Prix sean estupendos si pretendéis llegar a la gran competición, porque podéis disputar el evento principal del primer día y, si pasáis al segundo, perfecto, pero si no, ¡también tendréis otra oportunidad el domingo!

Cada año hay una oferta enorme de Grand Prix por todo el mundo. Podéis consultar aquí la lista de los que se celebrarán cerca de vosotros. Si tenéis ocasión de ir a uno, ¡os recomiendo que los probéis! Os aseguro que son una gozada.

Tres consejos para triunfar

Puede que saber sea tener media batalla ganada, pero ahora que conocéis los pasos a seguir, tenéis que ir y ganar enfrentamientos en estas competiciones.

Por eso, voy a daros tres grandes consejos para triunfar en los eventos clasificatorios para el Pro Tour.

Estudiad la estructura del torneo y haced los preparativos pertinentes

Exacto: mi primer consejo ni siquiera tiene que ver con jugar partidas de Magic. Sin embargo, si aspiráis a ganar un torneo, tenéis que analizarlo desde lejos y comprender qué entraña realmente.

Participar en este tipo de competiciones es muy distinto de jugar en casa o en los Friday Night Magic. Los Preliminary PTQ implican pasar una larga jornada disputando muchas rondas de Magic, seguidas de un top 8 eliminatorio si todo marcha bien. Los Grand Prix son competiciones todavía más largas donde pasaréis dos días jugando a Magic.

En primer lugar, es crucial comprender cómo funcionan estos torneos. En los Preliminary PTQ probablemente jugaréis cinco o seis rondas. Ganar un enfrentamiento os otorgará 3 puntos. Un empate se traducirá en 1 punto. Perder no os proporcionará ninguno. Eso sirve para calcular las posiciones. Normalmente, sufrir dos derrotas significa que no tendréis opciones a entrar en el top 8 (aunque no siempre es el caso), porque matemáticamente habrá al menos ocho personas con más puntos que vosotros. Cada ronda suele durar cincuenta minutos y la siguiente comienza poco después.

Todo el mundo está allí para ganar y los jueces acuden para ayudar a resolver preguntas y garantizar el cumplimiento de las reglas. Os repito algo que ya dije en artículos anteriores: en caso de que os surja alguna duda, llamad a un juez. No hay nada de malo en hacerlo.

Equilibrio | Ilustración de Kev Walker

Por otro lado, recordad que estos torneos son largos, y más aún en el caso de los Grand Prix (estamos hablando de jugar desde las diez de la mañana hasta las ocho de la tarde, o a veces incluso más). El aguante y la concentración son factores tan importantes como la habilidad jugando; tener suficiente destreza como para llegar al top 8 no sirve de nada si os olvidáis de atacar por culpa del hambre. Haced lo necesario para aseguraros de que podréis rendir al máximo: descansad y escuchad algo de música entre rondas, llevaos un bocadillo y agua, etc.

Esto no son más que algunos aspectos de competir en estos torneos. La mejor manera de aprender es por experiencia propia. Por tanto, cuando participéis en vuestra primera competición de este tipo, os recomiendo que hagáis preguntas a los jueces o a otros jugadores para comprender mejor cómo funcionan. Todo el mundo tiene que empezar por alguna parte.

Practicad y aprended los entresijos del formato

Vale, ahora sí que voy a daros un consejo relacionado con jugar a Magic.

Si queréis ganar uno de estos torneos, tendréis que estar entre los participantes con mayor dominio del formato de la competición. Para eso necesitaréis dedicar tiempo a familiarizaros con él.

Si el torneo es de Construido (es decir, debéis llevar vuestro propio mazo), lo primero que siempre recomiendo es probar todas las estrategias.

Cuando quiero familiarizarme con un nuevo formato, empiezo por jugar todas las barajas populares en él. Eso no solo me ayuda a decidir cuál querré pilotar, sino que me permite conocer a cuáles me enfrentaré. Saber qué tácticas es probable que empleen los oponentes supone una ventaja enorme.

Después de probarlo todo, lo ideal sería tener bastante claro qué mazo os interesará jugar. Os recomiendo elegir una baraja popular que os haya gustado y que os haya dado la sensación de haber rendido bien, para así seguir practicando con ella.

Desde luego, no hay nada de malo en utilizar vuestro propio mazo alternativo. Yo mismo suelo jugar empleando estrategias fuera de lo común. Sin embargo, debéis preguntaros sinceramente si vuestro mazo os proporciona más probabilidades de ganar, porque os recuerdo que ese es vuestro objetivo. No conseguiréis más puntos por ser originales.

Sobre todo si vais a intentar clasificaros por primera vez, recomiendo empezar jugando una estrategia probada. ¿Por qué? Porque probablemente esté más optimizada y porque dedicar tiempo a aprender a pilotar bien la baraja (y a leer artículos sobre cómo hacerlo) seguramente sea un mejor punto de partida que preocuparos por saber si vuestro mazo original funciona como es debido y tener que deducirlo por vuestra cuenta. En muchas temporadas de PTQ, yo me clasifiqué por decidir pasarme a un mazo con un rendimiento demostrado y aprender a manejarlo bien.

En los torneos de Limitado ocurre algo parecido, pero con la diferencia de que la clave está en jugar mucho en Limitado. Familiarizaos con Booster Draft y Sellado, hablad con otra gente y tratad de descubrir cuáles os parecen las mejores estrategias.

Por último, en ambas modalidades debéis estar ojo avizor para detectar estrategias nuevas o en desarrollo. El mundo evoluciona rápido. Si veis una tecnología revolucionaria para el banquillo en la cobertura del Grand Prix del fin de semana más reciente o descubrís que alguien triunfó drafteando un mazo peculiar, tratad de ensayar con ello y ved si podéis aplicar esos conocimientos de cara al torneo del próximo fin de semana. Ser flexible es importante y aventajar a vuestros adversarios manteniéndoos al día de las tendencias en los formatos puede suponer una gran diferencia.

Sed constantes

Es muy importante que comprendáis que probablemente no ganéis estos torneos en vuestro primer intento.

No lo digo porque no tenga fe en vosotros, compañeros de Magic. Sin embargo, teniendo en cuenta todos los factores (los formatos, los oponentes y los emparejamientos, acostumbrarse al ambiente de los PTQ y los Grand Prix)... Bueno, digamos que hay mucho que asimilar.

Cuando intentéis clasificaros por primera vez, consideradlo como una experiencia de aprendizaje. Si encima conseguís un buen resultado, será un logro digno de aplauso.

La buena noticia es que los Preliminary PTQ son muy abundantes y no tendréis problema para encontrar nuevos eventos. Los Grand Prix regresan a una localidad o a otros lugares cercanos un par de veces al año. Yo jugué en muchos PTQ antes de ganar por primera vez y participé en muchos Grand Prix hasta que por fin pasé al día dos, y en más todavía hasta que quedé lo bastante bien como para clasificarme para el Pro Tour.

Lo importante es no tirar la toalla. Jugad en eventos, conoced gente, haced amigos, acostumbraos al ambiente y, antes de que os deis cuenta, vosotros seréis los competidores que inspirarán temor en los demás.

Apuntad a lo más alto

Aprovechando que el Pro Tour de Amonkhet es este fin de semana, podéis hacer algo muy importante para prepararos de cara a los PTQ locales: seguir la cobertura. Así no solo descubriréis los mejores y más recientes mazos de Estándar, sino que también podréis observar a los mejores jugadores de Magic. Aprender de ellos puede ser una gran ayuda para realizar grandes progresos.

Espero que este artículo os haya parecido útil e inspirador en vuestro objetivo de clasificaros para el Pro Tour. Si sentís un mínimo de interés por ello, os recomiendo que al menos lo intentéis una vez.

¿Tenéis alguna duda o comentario acerca de este proceso? Entonces, ¡hacédmelo saber! Siempre podéis encontrarme enviándome un tuit, haciendo una consulta en mi Tumblr o escribiéndome por correo electrónico (en inglés, por favor) a BeyondBasicsMagic@Gmail.com.

Nos vemos la semana que viene. ¡Que disfrutéis del Pro Tour y emprendáis con buen pie vuestro propio camino hacia esta competición!

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight