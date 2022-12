Va a celebrarse una boda... ¡y estás en la lista de invitados!

La vampiresa legendaria Olivia Voldaren va a casarse con Edgar Markov. Todo el mundo se muere de ganas de ir. Y tú no eres la excepción, ¿verdad?

Si decides asistir a la unión... ¡seguro que también quieres participar en la Presentación!

Pero ¿qué es una Presentación? ¿Qué puedes esperar? ¿Cómo se construye un Mazo Cerrado?

Si prefieres ver un video con esta información, aquí tienes mi episodio de Good Morning Magic:

De lo contrario, si eres más de leer, ¡aquí tienes toda la información que necesitas!

Los preparativos de la boda

Las Presentaciones siempre han sido mis fines de semana de Magic favoritos de todo el año.

Durante la semana de Presentación, tienes la primera oportunidad de conseguir las nuevas colecciones. Para mí, el alma de las Presentaciones reside en el entusiasmo por conseguir cartas nuevas y jugar con ellas. Y, tanto si lo hacemos desde casa o en una tienda, seguiremos compartiendo esas vivencias con muchísima gente de todo el mundo, como parte de una experiencia y un diálogo globales. ¡Gracias a internet, podemos estar en contacto!

Las Presentaciones son geniales porque la colección es nueva y todo el mundo está en igualdad de condiciones, dado que juega con esa colección por primera vez. Estos eventos son una ocasión para relajarse y pasárselo en grande probando las cartas nuevas. Se ríe, se aprende y hay juegos increíbles: ¡son de lo más divertidas tanto para los jugadores nuevos como para los veteranos!

Si ya tienes cierta experiencia en el formato Mazo Cerrado, puede que quieras pasar directamente a la siguiente sección, donde hablo de lo que encontrarás en Innistrad: Compromiso escarlata. Pero si no sabes cómo funcionan las Presentaciones o si buscas algún que otro consejo adicional, sigue leyendo.

Venga, empecemos con lo más importante: encontrar productos para una Presentación. Al fin y al cabo, no podrás jugar gran cosa si no sabes dónde conseguir lo que necesitas.

Para ello tendrás que ponerte en contacto con una tienda de juegos. Si no hay una tienda a la que acostumbres ir, consulta el localizador de tiendas para encontrar una que te venga bien. Puede que esa tienda ofrezca preinscripciones. Las Presentaciones son unos de nuestros eventos más populares, así que no te olvides de comprobar si es necesario preinscribirse. Procura planear las cosas con antelación.

Aunque las Presentaciones se organizan tradicionalmente como eventos en tiendas, debido a la COVID-19, esta vez los jugadores podrán recoger sus Packs de Presentación y llevárselos a casa. Algunas tiendas organizarán eventos presenciales y otras lo harán de manera virtual. En diversas regiones del mundo puede haber en vigor diferentes reglas y restricciones para la apertura de negocios; por tanto, procura tomar las precauciones adecuadas, revisa las medidas gubernamentales y actúa en consecuencia.

Bien, veamos: ya elegiste una tienda y echaste un vistazo a las sensacionales cartas de la galería de Innistrad: Compromiso escarlata.

¡Ya lo tienes todo listo para asistir a la boda del año! Ahora es el momento de conseguir unas cuantas cartas.

El gran día

¿Qué aspecto tiene un Pack de Presentación de Innistrad: Compromiso escarlata? Bueno, es bastante parecido a este:

Pero como lo diversión no está por fuera, sino dentro, aquí tienes todos los contenidos:

6 sobres de Draft

1 carta rara o rara mítica estampada en foil

3 cartas de ayuda para cartas de dos caras

1 tarjeta con un código para MTG Arena

1 dado Spindown

Si quieres verme abrir uno, ¡mira este video!

Pero, claramente, la parte más importante son los sobres. ¡A ello!

Empecemos: ¡vamos a abrirlos! Una vez abiertos, tendrás un montón de cartas.

Y... ¿ahora qué?

¡Toca ponerse a construir un mazo!

Mazo Cerrado funciona de manera algo distinta al modo normal de construir un mazo. El mazo solo se puede componer de las cartas que tengas delante y de tantas tierras básicas como quieras. Además, al contrario que con un mazo Construido normal, para el que el tamaño mínimo son 60 cartas, aquí solo necesitas 40.

Lo primero que debes decidir es el método para elegir los colores con los que jugarás. Te recomiendo usar solamente dos colores y unas 23 cartas que no sean de tierra. A veces puedes “salpicar” con un tercer color, pero en general te interesará centrarte en dos.

Algunas cosas que pueden llamarte la atención para escoger un color específico son:

Una carta rara muy potente que te guste mucho

Bastantes cartas de “remoción” que puedan lidiar con las criaturas de tu oponente

Muchas cartas jugables de ese color

Una buena “curva de maná” de ese color, es decir, muchas criaturas con distinto coste

Lo ideal es que los colores que elijas cumplan estos cuatro criterios, pero si cumplen al menos dos o tres, ya es suficiente.

Bien, ya elegiste tus colores. Ahora, ¿cómo partes de lo que tienes y eliges los 22 o 23 hechizos que vas a incluir en tu mazo?

¡Aquí tienes un proceso que puede ayudarte!

Primero, coloca tus criaturas sobre la mesa según su valor de maná. Esto te ayudará a ver las criaturas que potencialmente podrás lanzar en cada parte del juego. (No ordenes las cartas que no son de criatura en este momento, a menos que pretendas jugar esas cartas en cuanto tengas maná suficiente. Por ejemplo, como regla general, lanzarás el Cazavampiros en el segundo turno, mientras que la Voluntad inflexible normalmente no se lanza en ese turno).

Una buena “curva de maná” de criaturas es crucial para conseguir un buen Mazo Cerrado. No es aconsejable tener un montón de cartas en un solo punto de la curva; lo importante es que consigas una buena mezcla que te permita lanzar los hechizos baratos al principio y los más caros cuando el juego esté más avanzado. Como regla general para Limitado, puedes tener como objetivo una estructura parecida a esta:

1 maná: 0–2

2 manás: 4–6

3 manás: 3–5

4 manás: 2–4

5 manás: 1–3

6 manás o más: 0–2

No es que sea una norma estricta, pero es un buen modo de empezar. Reduce la cantidad de tus criaturas a estos números escogiendo tus favoritas.

Ahora que ya tienes decididas tus criaturas, ¡es hora de añadir hechizos! Elige los que más te gusten de entre tus colores para aumentar a 22 o 23 las cartas de tu mazo, y ya tendrás lista esa parte.

Los hechizos que más te interesan se llaman “hechizos de remoción”. Estos te permiten neutralizar de forma permanente las criaturas de tu oponente haciéndoles daño, manteniéndolas giradas o destruyéndolas. El Mazo Cerrado en Magic está centrado en criaturas, así que te interesa que muchas cartas de tus colores puedan inutilizar las criaturas del oponente.

Si quieres saber más acerca de las curvas de maná, consulta mi artículo sobre cómo crear una curva de maná.

Otra cosa que deberás tener en cuenta son las combinaciones de colores. Cada combinación de dos colores de esta colección tiene un subtema. Puedes mirar mi video para obtener más información y saber qué esperar.

¿Quieres más consejos? No estaría mal tener los siguientes puntos en mente a la hora de construir un mazo:

Puedes jugar más de 40 cartas, pero siempre que puedas, deberías ceñirte a 40. Cada carta más que incluyas por encima de 40 disminuye las posibilidades de sacar esa rara fabulosa que metiste en el mazo.

Deberías tener aproximadamente 17 o 18 cartas de tierra y 22 o 23 cartas que no sean de tierra. Esto no es válido al cien por cien, pero muchos mazos Limitados tienen esta estructura y en general resulta válida.

Incluye una mezcla de cartas baratas y caras. Si solo tienes criaturas pequeñas y con poco coste de maná, una sola criatura grande puede acabar contigo, pero si solo tienes criaturas grandes con mucho coste de maná, te arriesgas a caer antes de empezar a jugar de verdad. Quédate con una mezcla centrada en criaturas de dos, tres, cuatro y cinco manás. La mayoría de juegos de Mazo Cerrado se ganan lanzando una criatura cada turno desde el segundo o tercer turno.

¡La evasión es importante! A menudo ocurre que los juegos de Mazo Cerrado llegan a un punto en el que ambos jugadores tienen muchas criaturas, pero ninguno puede atacar bien al otro. Las criaturas con habilidades como volar aseguran que puedas superar situaciones así.

A diferencia de la mayoría de formatos de Magic, Mazo Cerrado tiende a ser un poco más lento. Si tu mazo es lento, elegir robar (ir segundo) en lugar de jugar (ir primero) puede ser una opción razonable para ganar una carta adicional.

Las mejores galas

No hay boda que se precie a la que los invitados no vayan bien emperifollados. Innistrad: Compromiso escarlata no iba a ser menos: ¡las cartas tendrán varios estilos impresionantes!

Si quieres verlos en video, echa un vistazo al episodio de Good Morning Magic en el que hablo de todos ellos:

Si prefieres leer sobre el asunto, pongámonos manos a la obra.

Habrá varios marcos diferentes. Los vampiros, por ejemplo, tienen un marco resaltado de colmillos:

Las criaturas legendarias de la colección que no son Vampiros tendrán un marco resaltado de la noche eterna:

¡Además, vuelven las tierras básicas de la noche eterna! Habrá diez nuevas tierras básicas distintas de las de Innistrad: Cacería de medianoche. ¡Consigue una en cada sobre!

Por si fuera poco, también tenemos planeswalkers sin borde:

¡Y, además, tierras duales sin borde! Con esto se completa el ciclo que comenzó en Innistrad: Cacería de medianoche:

Si quieres ver todas las variantes de la colección y dónde conseguirlas, consulta el artículo sobre coleccionismo de Innistrad: Compromiso escarlata.

Magic a distancia

Dependiendo de la región del mundo en la que vivas, jugar a Magic en una tienda puede suponer un reto debido a la COVID-19. Si te llevas algunos productos a casa pero no puedes jugar en una tienda o aún no te sientes a gusto haciéndolo, ¿qué alternativas tienes a tu disposición?

Por supuesto, por un lado están Magic Online y MTG Arena, con los que puedes probar la colección a distancia. Pero si prefieres las cartas físicas, ¡te animo a que pruebes a jugar usando una cámara web o un teléfono!

Si todavía no probaste SpellTable, te estás perdiendo algo fantástico. Con unos pocos clics puedes configurar tu teléfono o la cámara web de tu equipo para jugar a Magic con alguien del otro lado de la ciudad... o del mundo. Además, te permite controlar el total de vidas y buscar cartas, y es muy fácil de configurar: solo debes iniciar sesión en tu cuenta de Wizards y ya lo tienes.

Algunas tiendas incluso ofrecerán oportunidades de jugar en Presentaciones a distancia usando SpellTable, y habrá muchas ocasiones para jugar. Habla con tu tienda local para informarte de los posibles eventos en línea que pueda organizar.

Si quieres más información sobre cómo usar SpellTable, consulta este video:

Detalles de boda

Cuando visites tu tienda para llevarte Packs de Presentación, también podrás comprar otras cosas, como cajas de sobres de edición o de coleccionista. Procura llamar con antelación para reservar una caja y recogerla mientras haya existencias.

Cuando te agencies una caja en tu tienda de juegos local, también puedes llevarte una de estas (mientras haya existencias):

Mecánicas de la colección

¿Sangre? ¿Recortar? ¿Entrenamiento? Estas son las palabras clave que te encontrarás. En estos magníficos videos podrás aprender cómo funcionan las mecánicas de la colección:

¡Pásatelo en grande!

Esta nueva colección de Innistrad te ofrecerá todo lo que te gusta del plano... solo que con una boda de por medio. Todos los que trabajamos en Magic nos hemos divertido mucho a la hora de darle vida a esta colección (o no-vida, en algunos casos), y de verdad espero que lo pases genial jugando.

Si tienes alguna duda, puedes consultarme en Twitter, Tumblr, Instagram, TikTok y YouTube o enviarme un correo electrónico a BeyondBasicsMagic@gmail.com. ¡Será un placer responderte!

¡Pásatelo en grande con esta colección, sin importar cuándo ni cómo la juegues! Disfruta de la boda... Seguro que va todo viento en popa y no surge ningún problema.

¡Hasta pronto!

Gavin

Correo electrónico: BeyondBasicsMagic@gmail.com

Instagram: GavinVerhey

TikTok: @GavinVerhey

Tumblr: GavInsight

Twitter: @GavinVerhey

YouTube: Good Morning Magic