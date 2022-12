¡Buenas noticias, Planeswalker! Tus viajes te trajeron hasta Ixalan, un mundo de descubrimiento: junglas frondosas, cauces de ríos maravillosos y muchos tesoros que descubrir. Gran parte de esos tesoros, por no hablar de un poder inimaginable, se ocultan en Orazca, la ciudad de oro perdida. De hecho, este lugar sería perfecto para unas vacaciones si no fuera porque todo el mundo está luchando constantemente para encontrar Orazca y controlarla. Pero no te preocupes, revisaremos todo lo que necesitas saber para sobrevivir y prosperar en este peligroso paraíso.

El Imperio del Sol (¡y sus Dinosaurios enfurecidos!)

Los guerreros del Imperio del Sol aprendieron a controlar temibles Dinosaurios en el campo de batalla. Su mecánica insignia es enfurecer, una habilidad de palabra clave que abarca habilidades que se disparan siempre que los Dinosaurios que los acompañan reciben daño. No es buena idea hacer enfadar a los Dinosaurios.

Una forma eficaz de asegurar que tu Dinosaurio recibe daño es hacer que aplaste criaturas oponentes más pequeñas. Para la mayoría de Dinosaurios, “criaturas oponentes más pequeñas” es algo redundante. Pero esta colección también incluye unas cuantas maneras ingeniosas de enfurecer a tus Dinosaurios cuando quieras. Las habilidades de enfurecer se disparan incluso si el Dinosaurio recibe daño letal, pero no te recomendaría intentarlo; los Dinosaurios muertos aplastan menos que los vivos. En conclusión... ¡GROARRR!

La Coalición Azófar (¡y sus Piratas incursores!)

Si eres un Pirata de la Coalición Azófar, lo que buscas es encontrar tesoros. Es tu objetivo vital. Y si quieres ahorrarte un 15 % o más del esfuerzo necesario para conseguir tesoros, lo que haces es atacar a quienes ya los tienen. La mecánica incursión recompensa las agresiones despiadadas.

Las habilidades de incursión se fijan de algún modo en si atacaste con una criatura durante tu turno. Cada una es diferente, así que asegúrate de leer detenidamente cada bonificación para que sepas qué obtienes. Obviamente, suele ser mejor lanzar criaturas como el Atormentador de la Perfidia en la fase principal poscombate.

Las habilidades de incursión no se fijan en cuántas criaturas usaste para atacar. Si atacas con cuatro criaturas y después lanzas el Atormentador de la Perfidia después del combate, su habilidad solo se disparará una vez, no cuatro veces. Las habilidades de incursión tampoco se fijan en qué ocurrió con la criatura atacante: puede que sobreviviera al combate o no. Quizás el ataque rebotó. Quizás cambió de controlador (¡rata traidora!). Mientras tú hayas atacado con ella, es suficiente para satisfacer la habilidad de incursión.

Puede que estés pensando: “Atacar es genial, habrá que hacerlo a menudo. Pero... mencionaste tesoros. ¿Dónde están?”. ¡Me alegra que me hagas esa pregunta!

Cada Tesoro es un artefacto incoloro que puedes “intercambiar” por un maná de cualquier color girándolo y sacrificándolo. “Tesoro” es tanto el nombre de la ficha como su tipo de artefacto. Varias cartas en esta colección crean fichas de Tesoro, lo que aumentará tus recursos y te permitirá aventajar a tus competidores. En conclusión... ¡ARRR!

Los Heraldos del Río (¡y sus Tritones escurridizos!)

La estrategia de los Tritones se centra en ser muy difíciles de bloquear y en ir creciendo mediante contadores +1/+1. No tienen una palabra clave específica, así que no incluimos ningún adelanto de estas cartas en el artículo. Pero si eres fan de los Tritones, no temas, pues te esperan muchas sorpresas. Probablemente, sorpresas submarinas.

La Legión del Crepúsculo (¡y sus Vampiros sedientos de sangre!)

Al igual que los Tritones, los Vampiros en esta colección no tienen una palabra clave específica. Su estrategia se basa en la manipulación de la vida. Si eliges servir a la Legión, pagarás vidas a cambio de obtener poderosos efectos, y las recuperarás mediante vínculo vital y otras habilidades. Al final, lo que harás será drenar la vida de tus enemigos.

¡Vamos a explorar!

Hay mucho que descubrir en Ixalan, y la nueva acción de palabra clave explorar te ayuda a encontrar nuevas tierras y fortalecer tus fuerzas. Pero no te preocupes, no tendrás que ensuciarte las manos: serán tus criaturas las que explorarán por ti.

Si una criatura que controlas explora, muestras la primera carta de tu biblioteca. Si la carta mostrada es una tierra, eso representa que tu criatura descubrió un nuevo territorio, por lo que puedes poner esa carta en tu mano. Si no es una carta de tierra, tu criatura vuelve con las manos vacías (o con las alas vacías, o las garras, o las zarpas, etc.), pero haberlo intentado también tiene su recompensa. En concreto, pondrás un contador +1/+1 sobre esa criatura. Después, decides si esa carta que no es tierra regresa a la parte superior de tu biblioteca o si va a tu cementerio.

La mayoría de criaturas que exploran, como la Buscasendas de Tishana, lo hacen porque tienen una habilidad que se dispara cuando entran al campo de batalla. Las criaturas también pueden explorar como resultado de una habilidad activada. En ambos casos, cuando esa habilidad se resuelve, si la criatura ya no está en el campo de batalla, todavía puede explorar. Si muestras una carta de tierra, la pondrás en tu mano igualmente. Si revelas una carta que no sea tierra, no pondrás un contador +1/+1 sobre tu criatura (ya que ahora está ausente), pero decidirás si la carta vuelve a tu biblioteca o si va al cementerio.

Esta colección tiene unas cuantas cartas con habilidades que se disparan siempre que una criatura que controlas explora. Estas habilidades se dispararán incluso si la criatura deja el campo de batalla y luego explora tal y como describo arriba. Hay mucho que descubrir ahí fuera. ¡Adéntrate en lo desconocido!

¡Ah del barco!

Los Vehículos regresan a Ixalan, listos para transportar tus ejércitos hacia la victoria.

El funcionamiento de los Vehículos no ha cambiado desde que aparecieron por última vez. Ya escribí sobre los Vehículos para el artículo de mecánicas de Kaladesh, así que simplemente me citaré a mí mismo con unas pequeñas variaciones:

Cada Vehículo comienza como un artefacto, pero un artefacto con potencial. Lo que pasa es que no atacan a tu oponente por sí mismos; ni siquiera en Kaladesh Ixalan se lleva lo de los automóviles barcos pirata sin conductor... Cada Vehículo tiene una habilidad de tripular que lo convierte en una criatura artefacto.

Para activar la habilidad de tripular, gira cualquier cantidad de criaturas que controlas con una fuerza total igual o mayor a la cantidad de tripulación. Como la habilidad de tripular no usa el símbolo de girar, puedes girar cualquier criatura enderezada que controlas, incluso una que acaba de entrar al campo de batalla. Incluso puedes girar un Vehículo animado para tripular otro Vehículo.

Descubre una nueva... cara

Ixalan también marca el regreso de las cartas de dos caras. Sin embargo, en lugar de tener una criatura que se transforma en una versión distinta de sí misma, las cartas de dos caras de esta colección destacan leyendas y herramientas de descubrimiento.

Las reglas que rigen las cartas de dos caras son las mismas en esta colección. Si ya sabes cómo funcionaban en colecciones anteriores, lo tienes todo listo para las nuevas. Un toque novedoso, que puede verse en Mapa del tesoro/Caleta del tesoro, es que la parte posterior es una tierra. No solo eso, sino que es una tierra con un precioso marco nuevo inspirado en los mapas. Transformar un permanente en una tierra no es lo mismo que jugar una tierra. La Caleta del tesoro no entra al campo de batalla y no cuenta como si jugaras la única tierra de tu turno.

Recuerda que transformar una carta girada no hace que se enderece. Si giras el Mapa del tesoro para activar su habilidad y lo transformas, la Caleta del tesoro resultante también estará girada. ¡Pero mira cuántos tesoros!

Si las cartas de dos caras son algo nuevo para ti, aquí tienes un breve resumen: cada carta de dos caras tiene una parte frontal. En el caso de las cartas de dos caras de Ixalan, esta es la cara que tiene el icono de una brújula en la parte superior izquierda. Esta es su cara por defecto: el permanente empieza en el campo de batalla con esta cara boca arriba. Si una habilidad te pide que transformes el permanente, debes darle la vuelta para que su otra cara quede boca arriba. La cara que esté boca arriba es la que te indica qué permanente es y qué puede hacer.

No puedes jugar ninguna de las cartas de dos caras de Ixalan con su cara posterior boca arriba. Mientras una carta de dos caras no esté en el campo de batalla, solo tiene las características de la cara frontal. Así que, si un hechizo te permite buscar en tu biblioteca una carta de tierra, no podrías encontrar la carta Mapa del tesoro/Caleta del tesoro. Pero si un hechizo te permite buscar una carta de artefacto, sí que la encontrarías.

Planeswalkers legendarios

¿Viste los planeswalkers de esta colección? ¡Echemos un vistazo a Jace!

Vaya, vaya. ¡Fíjate en la nueva línea de tipo! Planeswalker legendario — Jace. Debes de tener muchas preguntas, vamos a abordarlas.

A partir de esta colección, todos los planeswalkers pasados, presentes y futuros tendrán el supertipo legendario. También estarán sujetos a la “regla de leyendas”, mientras que retiramos la “regla de unicidad de Planeswalkers”. ¿Y esto qué significa? En resumen, que todo lo que se aplica a criaturas legendarias se aplicará a partir de ahora a planeswalkers legendarios.

Con las nuevas reglas, si un jugador controla más de un planeswalker legendario con el mismo nombre, ese jugador elige uno y pone el otro en el cementerio de su propietario. Esto significa que si controlas a Jace, Descifrador de Misterios y lanzas a Jace, náufrago astuto, ambos pueden existir bajo tu control.

Los planeswalkers seguirán teniendo su subtipo de planeswalker (Jace, Nissa, Bolas, etc.). Sin embargo, ninguna regla usará estos subtipos para determinar qué puede tener un jugador bajo su control. Cartas como Derrota de Jace podrán seguir refiriéndose a esos subtipos.

¡Orazca te espera!

Dinosaurios, Piratas, Tritones, Vampiros... Elige bien a tus compañeros de viaje y las riquezas de Ixalan estarán a tu alcance. ¡O simplemente reúne a unos cuantos amigos para ir a la Presentación! ¡Buena suerte!