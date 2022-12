¡Feliz mediados de noviembre!

En los Estados Unidos falta poco para que celebremos el Día de Acción de Gracias.

Pero olvidaos de eso por ahora y... ¡Feliz Día de Acción de No, Gracias!

Esto... ¿Cómo que Acción de No, Gracias?

Bueno, es que hoy vamos a hablar sobre uno de los efectos más adorados (o detestados, según con quien habléis) de Magic. Ese efecto es nuestra forma de decir al oponente "no, gracias" o "perdón". Y ese efecto no necesita más que cuatro palabras para sembrar el terror en el corazón del adversario.

Contrarresta. El. Hechizo. Objetivo.

Como sabéis, al final de mis artículos siempre incluyo la información de contacto de mis redes sociales y os propongo que me planteéis dudas y sugerencias, y no lo hago solo para aparentar. La verdad es que leo todas las respuestas que recibo; al fin y al cabo, ¡quiero escribir sobre las cosas que os interesen! El tema de hoy lo propuso la mente inquieta de Zac Boone.

@GavinVerhey Could you recommend (or write) articles on how to know what to make you opponent discard/what spells of their's to counter?