La batalla por Zendikar... bueno, podría haber ido mejor, seamos francos. El titán eldrazi enorme que lo destruía todo ahora tiene un amigo. Hola, Kozilek. Cuánto tiempo. Ob Nixilis ha recuperado su chispa, pero no está muy contento. Ha llegado el momento de unirnos y pasar a la acción. El juramento de los Guardianes introduce cartas, habilidades y estrategias nuevas para mejorar tus mazos actuales o construir otros nuevos. Echemos un vistazo.

El símbolo de maná incoloro

La batalla por Zendikar tuvo una temática incolora gracias, en parte, a la habilidad de vacío. Esta temática incolora influyó de varias maneras. En El juramento de los Guardianes, los eldrazi van un paso más allá. Presentamos el símbolo de maná incoloro.

Para lanzar Contorsión espacial, pagas dos manás: uno genérico ({1}) y uno incoloro ({C}). El coste de maná genérico se puede pagar con cualquier tipo de maná, es decir, cualquier color o maná incoloro. Sin embargo, {C} es diferente: solo se puede pagar con maná incoloro. Ya existen muchas tierras no básicas que producen maná incoloro. Esta colección te ofrece una forma más... digamos general de hacerlo.

Los Yermos son una nueva tierra básica que se gira para agregar {C} a tu reserva de maná. Como habrás percibido, no forma parte de ningún tipo de tierra. Así que si algún efecto te indica que tienes que elegir una tierra básica, no podrás elegir Yermos. Las cartas como Tordo onírico y Victoria en coalición no cambiarán en ningún aspecto. Los Yermos son tierras básicas, así que puedes tener todas los que quieras en tu mazo Construido, incluidos los mazos incoloros de Commander. ¡Hurra!

En eventos Limitados, puedes usar Yermos solo si están en tu reserva de cartas. En Mazo Cerrado, solo podrás usar Yermos si te aparecen en los sobres que abras; y en Booster Draft, tendrás que elegirlos. Una de las prioridades de esta colección será explicar en detalle como se pagan los costes de {C}, pero no te preocupes, los Yermos no son la única forma. No puedes agregar todos los Yermos que quieras mientras construyes tu mazo, tal y como se hace con el resto de tierras básicas.

El símbolo {C} se usará para representar un maná incoloro a partir de ahora. Los símbolos de maná numéricos y variables ({1}, {2} y demás, incluido {X}) seguirán usándose, pero solo para representar costes que se puedan pagar con cualquier tipo de maná. Antes, el símbolo {1} estaba sobrecargado, y esto confundía a algunos jugadores. Mira esto:

El {1} de la primera habilidad y el {1} de la última realmente significan dos cosas diferentes. Es la misma carta, lo sé. Así, el nuevo sistema abordará los símbolos de maná de una manera un poco más lógica. En lugar de "Agrega {1} a tu reserva de maná", ahora veréis "Agrega {C} a tu reserva de maná". Para que quede más claro, mira esta reimpresión de El juramento de los Guardianes: Costas desconocidas.

Verás el cambio con los Vástagos eldrazi en esta colección. También vamos a cambiar el texto de Oracle de cartas anteriores para que también contengan líneas como: "Agrega {C} a tu reserva de maná. Me estoy quedando sin más información interesante, pero tengo por aquí otro adelanto de carta. Aquí está:

Secuaz

Los Aliados todavía son una fuerza que tener en cuenta, y luchan con valentía para garantizar la seguridad de su mundo. Para usar las habilidades de secuaz hace falta que dos Aliados colaboren.

El coste de cada habilidad de secuaz es el mismo. Los efectos pueden ser muy diferentes, así que asegúrate de que los lees con atención. Como el coste incluye {T}, el aliado que posea la habilidad de secuaz tiene que haber estado bajo tu control desde el comienzo de tu turno más reciente, es decir, no puede tener "mareo de invocación". Sin embargo, el otro Aliado, el "Aliado enderezado que controlas", podría ser uno que acabas de lanzar. Así que si comienzo mi turno controlando la Vanguardia de Munda, podría lanzar otro Aliado y girarlos a los dos para activar la habilidad de secuaz de la Vanguardia de Munda.

Apoyo

Nadie se enfrenta a los Eldrazi en solitario. Todos necesitamos algo de apoyo de vez en cuando. Apoyo es una nueva acción de palabra clave que potencia tus criaturas.

"Apoyo N" significa: "Elige hasta N criaturas objetivo que controlas y pon un contador +1/+1 sobre cada una". En muchos casos, elegirás dos criaturas que controlas mientras lanzas Codo con codo. Aunque no pasa nada si eliges menos objetivos. Si controlas solo una criatura, puedes lanzar sin problemas Codo con codo y hacerla objetivo para ponerle un contador +1/+1. De hecho, puedes lanzar Codo con codo sin ningún objetivo y robar una carta. Puede que no la aproveches al máximo, pero en la guerra contra los Eldrazi todo vale.

Si una criatura (o cualquier otro permanente) tiene una habilidad que da apoyo, la cosa cambia un poco: la habilidad no puede hacer objetivo a la propia criatura. Puede que recuerdes el texto recordatorio de Caballería de venado del claro que dice: "otras criaturas objetivo". Así que si no controlas otras criaturas en el momento en que Caballería de venado del claro entre al campo de batalla, la habilidad de apoyo no hará nada. Recuerda que estamos hablando de un contador +1/+1 por objetivo, no puedes poner los seis contadores sobre la misma criatura.

Impulso

Para ganar esta batalla es importante que nos aprovechemos del ímpetu. Impulso es una nueva habilidad que te permite lanzar hechizos por un coste alternativo si tú, o algún compañero de equipo, ya han lanzado un hechizo durante el mismo turno.

Podrás pagar el coste de impulso sin importar lo que ocurriera con el otro hechizo. No importa si quedó resuelto o fue contrarrestado; ni siquiera si aún está en la pila. Por ejemplo: puedes lanzar un hechizo y luego lanzar Análisis comparativo como respuesta pagando {2}{U}.

En algunas cartas, impulso únicamente reducirá un coste de maná, pero en otras, impulso no solo te permite ahorrar maná, sino que también te ofrece efectos adicionales.

Esos 3 puntos de daño pueden ser una razón genial para encadenar hechizos. Recuerda que puedes pagar el coste de impulso solo si lo lanzas como hechizo. Si encuentras la manera de poner al Tirano de Valakut en el campo de batalla sin lanzarlo, no habrá manera de pagar su coste de impulso.

Quizá te preguntes qué es un compañero de equipo. Es una pregunta un poco triste, pero bueno: El formato de equipo más popular es seguramente Gigante de dos cabezas. También puedes formar un equipo para enfrentaros a un vil archienemigo en Archenemy. Por desgracia, no contarás con compañeros de equipo en formatos multijugador como Commander, ni siquiera si decides "formar equipo" con otro jugador hasta que lo traiciones de forma repentina e inevitable (seamos sinceros: todos lo hemos hecho).)