¡Buenas noticias, Planeswalker! Tus aventuras en Ixalan te llevaron hasta Orazca, la ciudad que llevaba tanto tiempo desaparecida. Muy cerca de ti se ocultan riquezas increíbles, un poder sin igual y un pequeño artefacto fantástico llamado Sol Inmortal. No obstante, encontrar algo no es lo mismo que conservarlo; ahora comienza la verdadera batalla. Rivales de Ixalan te ofrece más herramientas para defender tus descubrimientos. Aquí te las explicamos.

Hora de ascender

Rivales de Ixalan cuenta con una nueva palabra clave: ascender. Ascender otorga bonificaciones diferentes a varias cartas si tienes la bendición de la ciudad. Es una descripción bastante inusual para una habilidad de Magic, pero... ascender es una habilidad inusual. ¿Qué es la bendición de la ciudad y cómo se consigue? Tomemos como ejemplo el Corcel del Crepúsculo.

La bendición de la ciudad es una designación que la habilidad de ascender te puede proporcionar. No es un permanente ni un emblema, y nada puede destruirla ni interactuar con ella. No es más que algo que es cierto acerca de ti. La bendición de la ciudad no hace nada por sí misma, pero hay cartas distintas que te proporcionarán bonificaciones si la tienes. Por ejemplo, el Corcel del Crepúsculo pasa a ser una criatura 5/5 si tienes la bendición de la ciudad.

Si la palabra clave “ascender” está en un permanente, este verificará constantemente si tienes diez permanentes o más. En el momento en que los tengas, recibirás la bendición de la ciudad. Esta acción no usa la pila ni se puede responder a ella, ocurre sin más. Sin embargo, el permanente con ascender debe estar bajo tu control para que pueda verificar. Si controlas diez permanentes, pasas a tener ocho y lanzas el Corcel del Crepúsculo como tu noveno permanente, no obtendrás todavía la bendición de la ciudad. Ascender siempre tiene en cuenta el estado actual del juego, no el pasado.

Esta habilidad también aparece en instantáneos y conjuros, como los Secretos de la ciudad dorada.

La habilidad de ascender en un instantáneo o conjuro funciona de una manera un poco diferente. En estos casos, la habilidad de ascender verifica si controlas diez permanentes o más solo una vez: en cuanto el hechizo se resuelve. Los hechizos con ascender también hacen otras cosas. Esas instrucciones aparecen tras usar la habilidad de ascender, así que tendrán lugar después de la verificación. Esto significa que los Secretos de la ciudad dorada te pueden proporcionar la bendición de la ciudad antes de determinar si robarás dos o tres cartas.

Cuando verifiques si controlas diez permanentes o más, cuenta todos los permanentes que controlas, incluyendo las tierras y las fichas. No te olvides de las Auras y los Equipos, incluso si están anexados de alguna manera a permanentes que no controlas. Eso sí: no tengas en cuenta los contadores, ya que no son permanentes.

Una vez que obtienes la bendición de la ciudad, la mantienes durante el resto del juego. Nada te la podrá arrebatar. Si pierdes todos tus permanentes tras obtener la bendición, sería un fastidio y probablemente perderías, pero seguirías teniendo la bendición de la ciudad. Por ejemplo, si controlas ocho permanentes, pero ya recibiste antes la bendición de la ciudad, robarás tres cartas cuando se resuelvan los Secretos de la ciudad dorada.

Cualquier cantidad de jugadores puede tener la bendición de la ciudad al mismo tiempo. Como todas las facciones están en Ixalan, el Sol Inmortal va de mano en mano, pero al obtenerlo, aunque sea brevemente, te cambia para siempre. Conseguir la bendición de la ciudad no tiene ninguna influencia en el estado de bendición de ningún otro jugador.

Aunque la bendición de la ciudad no es un permanente, una ficha ni un emblema, creamos una carta impresa para usarla como recordatorio. En realidad es para presumir frente a tus oponentes, pero de eso se trata, ¿no?

¡Vuelta a la aventura!

Las cuatro facciones destacadas de Ixalan están de regreso en esta colección, junto a las mecánicas y habilidades que las hicieron populares. Aquí te las recordamos:

Enfurecer

Los devastadores Dinosaurios del Imperio del Sol demuestran ser las mejores monturas y grandes compañeros de batalla. Muchos de ellos tienen habilidades de enfurecer, que se disparan siempre que el Dinosaurio recibe daño.

Incursión y tesoros

Los Piratas de la Coalición Azófar siguen abriéndose paso, saqueando y desvalijando por allende los mares. Las habilidades de incursión se aplican si atacaste con una o más criaturas antes en el turno. Las fichas de tesoro también regresan; se trata de fichas de artefacto que puedes sacrificar para obtener un maná de cualquier color.

Explorar

La habilidad de explorar aparece en algunas cartas de Rivales de Ixalan. Cuando una criatura que controlas explora, muestras la primera carta de tu biblioteca para ver qué encontró. Si es una carta de tierra, ponla en tu mano. Si no, pon un contador +1/+1 sobre la criatura y pon la carta que encontró en el cementerio o devuélvela a la parte superior de tu biblioteca.

Más cartas de dos caras que se transforman en tierras (¡viva!)

¡Ah! Y, si te lo preguntabas, sí: hay más cartas de dos caras que se transforman en tierras con preciosos marcos de mapa. ¡Viva!

Da la vuelta

Si necesitas más información acerca cualquiera de las mecánicas de Ixalan, te recomiendo consultar el artículo sobre mecánicas de Ixalan.

Sin rival

Este colofón del bloque Ixalan nos trae de todo: búsqueda del poder, lealtades cambiantes y el destino de un artefacto ancestral capaz de decidir el futuro de mundos enteros. Los eventos de Rivales de Ixalan prometen muchas novedades que se colarán en tus mazos favoritos.

Agárrate, que vienen curvas. ¡Diviértete en la Presentación!