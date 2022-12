Matt explica las mecánicas nuevas (y las conocidas) que llegan con Sombras sobre Innistrad.

Saludos, Planeswalker. Te felicito por el éxito que conseguiste en Zendikar. Las historias de tus viajes van de boca en boca por todo el Multiverso. ¡Tu heroísmo te precede! Debe de ser muy satisfactorio haber salvado todo un mundo. Imagino que ahora te marcharás a algún bucólico plano, para disfrutar de tu más que merecido descanso. Espera, ¿adónde dices que vas? ¿A Innistrad? ¿A un mundo desolado lleno de horror y muerte? ¿A ese Innistrad? Mmm... Entonces deberíamos echar un vistazo a las mecánicas de Sombras sobre Innistrad, para que vayas bien preparado. Te das cuenta de que esas sombras no son de arcoíris, ¿verdad?

Cartas de dos caras

Innistrad no sería lo que es si ciertas cosas horribles no se transformaran en otras cosas horribles, y por eso las cartas de dos caras están de vuelta. Las cartas de dos caras son aquellas que no tienen dorso. ¡Increíble! Lo cierto es que estas cartas siguen siendo más o menos lo mismo, aunque realizamos algunos retoques a las reglas que podrían aparecer. Si ya estás acostumbrado a jugar con cartas de dos caras, puedes saltar directamente a la sección Cambios en las reglas de las cartas de dos caras. Si aún sigues en el “¡Increíble!”, vamos a repasar lo que necesitas saber.

(Eh, ven un momento. Mira, no sé qué pensará mi editor, pero estoy bastante harto de escribir “carta de dos caras”, así que a partir de ahora las llamaré C2C. Todo el mundo me entiende, ¿a que sí? Pues ya está).

Da la vuelta

Cada cara tiene su propio conjunto de características: nombre, tipos, habilidades, etc. Cuando haya una C2C en el campo de batalla, solo cuenta la cara que está boca arriba. Si una C2C no está en el campo de batalla, la cara frontal es la única que cuenta. Cuando lances una C2C, siempre lo harás usando su cara frontal. Esto significa que lanzas la Atormentadora escurridiza pagando {2}{B}{B}. No puedes lanzar Niebla insidiosa ni ninguna otra cara posterior. Cuando el hechizo se resuelve, la Atormentadora escurridiza entra al campo de batalla.

Las caras delanteras de las C2C (y algunas caras posteriores) tienen una habilidad que transforma ese permanente. Cuando una C2C se transforma, se da la vuelta y muestra su otra cara. Una C2C que se transforma nunca deja el campo de batalla, así que los contadores que tuviera antes los mantiene, al igual que cualquier aura o equipo que tuviera anexado, y también cualquier cosa que la estuviera afectando. Si estaba atacando o bloqueando, sigue haciéndolo. La transformación no produce “mareo de invocación” al permanente, así que si la criatura estuvo bajo tu control durante todo tu turno, puede atacar aunque se transforme (¡suponiendo que se transforme en una criatura!). Algunas C2C, como la Atormentadora escurridiza/Niebla insidiosa, pueden transformarse y “destransformarse” durante el juego. Para otras C2C, el viaje es solo de ida.

Da la vuelta

Cartas de listado

Es muy importante que todas las cartas de tu mazo sean irreconocibles vistas desde la parte posterior. Por este motivo, hoy en día, la mayor parte de la gente usa protectores de cartas opacos. Si juegas con C2C y protectores de cartas opacos, todo correcto. Pero hay gente que no usa protectores, sobre todo en eventos Limitados. Entonces, ¿qué?

Ten en cuenta que los nombres no están realmente oscurecidos en las cartas, es simplemente que aún no podemos mostrártelos. O no queremos. Da lo mismo.

Encontrarás cartas de listado en algunos sobres de Sombras sobre Innistrad. Hay de dos tipos: una para cartas comunes y poco comunes, y otra para raras y raras míticas. Estas cartas sustituyen a tus C2C en tu mano o biblioteca (o si de algún modo acaban exiliadas boca abajo). Antes del juego, apunta con qué C2C vas a jugar y usa la carta de listado en el mazo. Debes tener contigo la C2C auténtica para poder usar una carta de listado. No la mezcles con tu sideboard, si la tienes. Usa la C2C auténtica en el campo de batalla y en el cementerio. Si la carta rebota y vuelve a tu mano, o si se mezcla en tu biblioteca, vuelve a usar la carta de listado. Debes usar cartas de listado, protectores opacos o ambos.

Cambios en las reglas de las cartas de dos caras

Hemos ajustado tres aspectos de las C2C para suavizar algunos casos extremos. Oh, ¿te saltaste la sección anterior? Sí, ahora las llamo “C2C”. A todos nos parece bien. Esta parte es bastante técnica, pero te prometo que pronto volveremos a la “Tierra Feliz del Avance de Mecánicas”.

1. Coste de maná convertido

¿Recuerdas que dije que las características de la cara que está boca arriba son las únicas que importan? Bueno, pues eso no es del todo cierto. Con las nuevas reglas, el coste de maná convertido de la cara posterior de una C2C se basa en el coste de maná de la cara delantera. (Antes, como las caras posteriores no tenían costes de maná, sus costes de maná convertido eran 0). La única excepción es la siguiente: si algo es una copia de la cara posterior de una C2C, su coste de maná convertido es 0. Por lo tanto, si controlo la Niebla insidiosa, no tiene coste de maná, pero su coste de maná convertido es 4. Si luego pongo una copia de la Niebla insidiosa en el campo de batalla, el coste de maná convertido de esa copia es 0.

2. Entrar al campo de batalla transformada

Varios efectos pueden poner una carta en el campo de batalla transformada. Esto significa que se pone en el campo de batalla con la cara posterior boca arriba. A partir de esta colección, tenemos una regla nueva que dice lo siguiente: si se te indica que pongas una carta que no es una C2C en el campo de batalla transformada, la carta se queda donde está. Esto puede afectar a varias cartas de esta colección, pero creo que los planeswalkers de Magic Orígenes son un buen ejemplo de este cambio. (Esto en realidad significa lo siguiente: “Las cartas fantásticas de esta colección que podría usar para ilustrar esto aún no se pueden hacer públicas”. Lo sé. Yo me siento igual). Digamos que controlas un Clon que está copiando a Jace, prodigio de Vryn y que activas la habilidad del Jace falso con 4000 cartas en tu cementerio. Bueno, 4000 entra dentro de “cinco o más”, así que el Jace falso es obediente y se exilia. Luego intenta regresar transformado, pero en el exilio no es más que un Clon de una sola cara. Él no es una C2C, así que queda retenido en la frontera y permanece en el exilio. Espero que la carta que sacaste fuera buena, porque si no esta jugada no fue demasiado buena.

3. Se acabaron tantas vueltas

Me guardé el cambio más técnico para el final. Aquí tienes una regla nueva: si una C2C tiene una habilidad disparada o activada que la transforma, ese permanente solo se transforma si no lo hizo desde que esa habilidad fue a la pila. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, digamos que activas la habilidad de la Atormentadora escurridiza y luego la activas de nuevo como respuesta. ¿Por qué? Porque quieres descartar muchas cartas. ¿Por qué? Ya casi estamos, calma. La primera habilidad que se resuelva hará que la Atormentadora escurridiza se transforme, tal y como esperas. Pero la segunda habilidad no lo hará, porque la Atormentadora escurridiza ya se transformó debido a la primera habilidad.

Delirio

Tal y como dije, Innistrad es un mundo desolado lleno de horror y muerte, así que era de esperar que el cementerio tuviera un protagonismo especial. Delirio es una palabra de habilidad nueva que señala las cartas que mejoran si tienes cuatro o más tipos de cartas en tu cementerio. Hay muchos tipos de habilidades de delirio, entre las que se incluyen habilidades activadas como la que tiene la Segadora de la Legión Platalunar.

Los tipos de cartas que podrían aparecer en tu cementerio son: artefacto, criatura, encantamiento, instantáneo, tierra, planeswalker, conjuro y tribal (un tipo que aparece en cartas más antiguas). No cuentan los supertipos, como básico o legendario, ni tampoco los subtipos, como vampiro o equipo. La cantidad de cartas no importa, siempre que tengas cuatro o más tipos de cartas. Una criatura artefacto, un instantáneo y un planeswalker ya sirven.

Para conseguir que todos esos tipos de cartas acaben en tu cementerio, puedes seguir la estrategia clásica: deja que algunas criaturas mueran en combate, lanza unos cuantos hechizos, quizás una planeswalker se harte de tus travesuras y se quede en el cementerio porque su lealtad... Bueno, todas las metáforas no son perfectas, ¿sabes? Con la amabilidad que nos caracteriza, ofrecemos otras formas de llevar cartas al cementerio, como el Paisaje retorcido.

Algunos instantáneos y conjuros tienen efectos adicionales si tienes cuatro o más tipos de cartas en tu cementerio. Otros usan “en vez de eso” para indicar un efecto mejorado. Recuerda que un instantáneo o un conjuro que se esté resolviendo no cuenta. Mientras sigues sus instrucciones, está en la pila, no en el cementerio.

Investigar y pistas

Los misterios impregnan Innistrad del mismo modo que las referencias impregnan mis textos y, como es elemental, querido Planeswalker, para resolver estos misterios, tendrás que investigar y buscar pistas.

Parece bastante amable, ¡estoy seguro de que me ayudará! Investigar es una acción de palabra clave nueva que se encuentra en Sombras sobre Innistrad. Es bastante directa. Para investigar, pones una ficha de Pista en el campo de batalla. Una Pista es un tipo de artefacto nuevo. Las Pistas son artefactos incoloros (¿Qué? ¿Pensabas que serían azules?) y todas tienen la habilidad “{2}, sacrificar este artefacto: Roba una carta”.

La Inspectora investiga un poco, pero no tarda en hacer su pausa para el café. Quizás una herramienta de investigación clásica sea una fuente de información más fiable.

La mayoría de veces, sacrificarás Pistas para robar cartas, pero también son artefactos, así que estoy seguro de que les sabrás encontrar otros usos.

Demencia

La siguiente parada en nuestra visita por las habilidades de Sombras sobre Innistrad es demencia, una habilidad que regresa y que puede que ya hayas visto antes. Si descartas una carta con demencia, la exilias en lugar de ponerla en tu cementerio. Esto causa que la habilidad se dispare. Cuando esa habilidad se resuelve, puedes lanzar el hechizo por su coste de demencia. Si no lanzas el hechizo de este modo, va al cementerio. Vaya, todo esto parece una locura.

Ten en cuenta que la obligatoriedad de exiliar es un pequeño cambio con respecto a las reglas anteriores. Antes podías descartar una carta con demencia enviándola al cementerio y saltarte todo lo relativo a demencia. Esto puede ser relevante en cartas como Jace, prodigio de Vryn. Este tipo aparece mucho en este artículo para no formar parte de esta colección, ¿no?

Sea como sea, una parte interesante de lanzar un hechizo usando su habilidad de demencia es que no importa los tipos de carta que tenga. Así que, si consigues descartar una carta de criatura con demencia durante el turno de un oponente, puedes lanzar ese hechizo y quizás crear una bloqueadora inesperada. El coste de maná y el coste de maná convertido del hechizo no cambian. Únicamente estás pagando su coste de demencia.

No importa el motivo por el que descartes una carta con demencia: podría ser para pagar el coste de activación de una habilidad, como la de la Atormentadora escurridiza, o porque tu oponente te obligó a descartarte mediante un hechizo. Incluso podría ser porque se acaba el turno y tienes más de siete cartas en la mano, granujilla. Sea cual sea la razón, tendrás la oportunidad de lanzar la carta pagando su coste de demencia. Tan solo recuerda que no puedes descartar una carta solo porque tú quieras: algo tiene que obligarte. Y no solo el viento.

Bueno, cierto, la carta Solo es el viento podría obligarte. En ese caso, ningún problema. Sigamos...

Escurridizo

A estas alturas, seguro que habrás notado que Innistrad es un mundo desolado lleno de... Ah, sí, esto ya lo comentamos. Para algunas criaturas, destacar demasiado no es el mejor de los planes, así que para ellas presentamos una nueva palabra clave: escurridizo. Una criatura con la habilidad de escurridizo no puede ser bloqueada por ninguna criatura con una fuerza mayor. Os presentamos al Aparecido de Ciénaga Lejana.

Ohhh... Es superadorable... a su manera... así como oscura... Con escurridizo, tienes en cuenta la fuerza de las bloqueadoras en potencia únicamente cuando se están declarando los bloqueos. Si el Aparecido de Ciénaga Lejana queda bloqueado legalmente por una criatura con un 1 punto de fuerza, aumentar el poder de esa bloqueada no eliminará el bloqueo. Pero si tu oponente amasó unas defensas bien musculosas, escurridizo puede ser una manera efectiva para realizar daño.

¡Feliz caza!

Y eso es todo. Espero que este vistazo a Sombras sobre Innistrad te prepare para la Presentación y lo que venga más adelante. Además de las mecánicas nuevas y antiguas, hay un montón de cartas individuales geniales que mantendrán bien atentos a Planeswalkers como tú. En Innistrad hay que tener dos dedos de frente. O de cuernos. ¿O de protuberancias? Bueno, de lo que tengas. Yo no juzgo a nadie.