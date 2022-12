¡Ha vueeeltooo!

Ilustración de Svetlin Velinov

Me encanta ver de nuevo a los viejos conocidos, y este regreso a Conspiracy nos ofrece otra oportunidad de visitar el intrincado mundo de Fiora... y a muchos de sus habitantes.

Hoy tendremos como protagonista a uno de esos personajes: Grenzo.

La última vez que lo vimos, este trasgo controlaba las mazmorras de Fiora y demostró que está hecho de una pasta diferente a la de sus congéneres. Incluso llegó a aparecer en una historia genial que podéis leer aquí, pero os advierto que está en inglés.

¿Qué tal le han ido las cosas desde entonces?

Por suerte, Grenzo está vivito y coleando, aunque ha perdido un color por el camino y su cargo ha... cambiado un poco. Eso sí, ha vuelto dispuesto a causar estragos.

Creo que será mejor ir directo al grano y enseñaros su carta. Preparaos para descubrir la nueva forma de Grenzo.

Y tanto que va a liar una buena.

Por si alguien no ha estado pendiente de las previews de Conspiracy: Take the Crown, incitar (goad) es una de las nuevas mecánicas de esta colección. Cuando incitas a una criatura, la obligas a atacar en el siguiente turno; además, mientras pueda atacar a otros jugadores, esa criatura no podrá lanzarse a por vosotros. ¡Menudo estrago!

Esa es la primera opción. Su segundo modo ofrece ventaja de cartas a lo bestia: por cada criatura con la que golpeéis a vuestros oponentes, tendréis una oportunidad de lanzar una carta a la que no tendríais acceso de otro modo (es muy importante mencionar que las tierras exiliadas de esta manera no se pueden jugar: Grenzo dice "lanzar", no "jugar", así que solo permite lanzar hechizos, no jugar tierras).

¡Dar todas esas habilidades a una 2/2 por solo dos manás es una ganga! En resumen, es una criatura decente, muy fácil de curvar y que ofrece una ventaja considerable.

Grenzo tiene muchas cualidades positivas, pero hay una en concreto que me gustaría destacar. Esa cualidad tiene que ver con un aspecto muy importante a la hora de evaluar cualquier criatura. No es la única característica relevante para medir la eficacia de una criatura, ni mucho menos, pero suele ser un indicio de que una criatura merece vuestra atención.

Veamos de qué se trata.

La repercusión inmediata

Muchas criaturas tienen un rasgo en común: no hacen nada por vosotros en el turno en que las lanzáis. Imaginad que lanzáis una criatura sin habilidades. Si dejamos de lado su potencial como bloqueadora, habéis gastado maná y una carta para no generar ningún efecto ese turno. En caso de que el oponente la anule antes de vuestro próximo turno, ni siquiera llegará a hacer nada.

Imaginemos una partida muy, pero que muy extraña. En ella, el oponente roba y lanza un Oso garra de runas todos los turnos, mientras que vosotros robáis y lanzáis una Cuchilla fatal. Esa situación no conduce a ninguna parte y alguien perderá por deckeo.

Aunque es un ejemplo muy exagerado, la idea que ayuda a transmitir es la siguiente: si no dejáis de intercambiar una carta por otra, la partida no irá a ninguna parte. En cambio, si encontráis la forma de romper esa paridad, podréis empezar a tomar la delantera; este es uno de los fundamentos de la ventaja de cartas. Por eso conviene que siempre intentéis sacar todo el provecho posible de vuestras criaturas.

Todo el mundo necesita jugar con criaturas (bueno, excepto los jugadores de combo con tormenta), porque son buenas inversiones a largo plazo que pueden atacar hasta que las destruyan. Si el oponente gasta un hechizo para neutralizarlas, será un recurso menos contra otras criaturas. Además, la habilidad de bloquear desde el primer momento es importante (aunque en Construido no hay garantía de que el oponente pretenda atacaros de inmediato). Sin embargo, nada de esto es motivo suficiente para no buscar criaturas que tengan repercusión nada más lanzarlas. De hecho, buena parte de las mejores criaturas de Magic comparten esa característica.

Volvamos a fijarnos en la habilidad de Grenzo.

Un detalle importante (y que tiene un gran peso en la eficacia de Grenzo) es que la habilidad no requiere que sea el propio Grenzo quien haga daño de combate: cualquier criatura puede hacer el trabajo sucio por él. Eso significa que podéis lanzar a Grenzo en la primera fase principal, atacar y cosechar las recompensas de Grenzo si cualquiera de vuestras criaturas atraviesa las defensas enemigas (cuantas más lo consigan, ¡mejor!).

Al fin y al cabo, ¿para qué esperar?

El efecto de Grenzo solo es un ejemplo de las muchas formas que tienen las criaturas de influir inmediatamente en una partida. No hay muchos efectos parecidos al de este trasgo, pero existe una gran cantidad de habilidades más habituales que merece la pena tener en cuenta al evaluar una carta. Veamos tres de las más comunes.

Prisa

¡Esta criatura tiene prisa! ¡Al ataqueee! ¡Daño! ¡Paf! ¡Zasca! ¡Te pego de cuatro!

La habilidad de prisa elimina esa restricción de "tu criatura no puede hacer nada este turno" y le permite atacar de inmediato.

Gracias a la habilidad de prisa, el oponente no verá venir los ataques de estas criaturas, lo que puede resultar en un daño inesperado. ¡Tal vez incluso gire todas sus criaturas para atacar y se quede totalmente expuesto a una ofensiva con prisa!

En otras palabras, prisa beneficia a las criaturas en cualquier momento de la partida, porque les da una utilidad inmediata. Por ejemplo, lanzar un Solífugo gigante en turno ocho quizá pille por sorpresa al oponente si no ha dejado bloqueadoras, mientras que una versión sin prisa le daría un turno para prepararse.

Antes de pasar a la siguiente sección, he de señalar que prisa es más útil para los mazos agresivos, ya que las barajas de control no buscan hacer daño por sorpresa.

Habilidades disparadas al entrar al campo de batalla

Las criaturas con habilidades disparadas al entrar al campo de batalla (o al lanzarlas, en el caso de algunos Eldrazi) tienen una repercusión inmediata porque vienen acompañadas de un efecto. Gracias a eso, siempre les sacaréis algún provecho.

A menudo, estos efectos ayudan a generar ventaja de cartas, pero no siempre. Son una pequeña recompensa por utilizar estas criaturas.

La diversidad de estas cartas es tremenda, porque las habilidades disparadas al entrar al campo de batalla pueden hacer prácticamente de todo. Una buena forma de evaluar lo buenas que son estas cartas es compararlas con otras que tengan efectos similares y con el coste habitual de la criatura que sirve de base. Por ejemplo, comparad la Configuración del terreno y el Guardabosque fronterizo.

La Configuración del terreno cuesta un maná verde, mientras que una criatura 2/2 suele costar dos manás. Si las combináis, obtendréis un conjunto bastante eficiente, ya que os proporciona dos beneficios: una criatura y un efecto adicional. Normalmente preferiréis no jugar una Configuración del terreno o una 2/2 sin habilidades, pero esta combinación en una sola carta es bastante más jugosa. Puede que incluso sea una opción interesante para algunos mazos de Construido.

Hagamos otra comparación.

Este ejemplo es aún más claro: el Errante meditabundo puede hacer lo mismo que una Adivinación, pero encima ofrece la posibilidad de pagar dos manás adicionales para conseguir una 2/2 voladora. Por cinco manás, esta carta es un auténtico chollo, porque la Adivinación cuesta tres manás y las 2/2 voladoras suelen costar tres, ¡pero esta carta cuesta cinco como máximo! En definitiva, casi siempre será preferible utilizar un Errante meditabundo que una Adivinación.

Esto no siempre es así, porque, antes de nada, estos efectos tienen que interesaros para vuestro mazo. Ahora bien, si una criatura de este tipo os ofrece un descuento considerable, casi siempre merece la pena plantearse usarla.

Para terminar, tened en cuenta que las criaturas con habilidades que pueden activarse de inmediato cumplen una función similar, como el Reclutador de Vigilaponiente o el Familiar del juez. Lo mismo sucede con las criaturas con habilidades estáticas que potencian otras cartas, como la Perfecta arrogante. Todas estas cartas permiten hacer algo de inmediato si tenéis maná suficiente o si ya habéis desarrollado vuestra presencia en mesa.

Habilidades disparadas al morir

Esta categoría es un poco distinta a las dos anteriores. Mientras que esas proporcionaban ventaja garantizando que las criaturas hiciesen algo al instante, las criaturas con habilidades disparadas al morir rara vez producen un efecto en el turno en que las lanzáis.

Sin embargo, eso no significa que no tengan una repercusión inmediata en la partida, porque el oponente necesitará decidir cómo actuar en función del efecto disparado. ¿Le conviene atacar y facilitar que vuestra criatura muera? ¿Merece la pena destruirla? ¿Es mejor reservar el limpiamesas para más tarde?

Además, las habilidades disparadas al morir ofrecen una ligera ventaja en los intercambios de cartas.

Volved a pensar en la situación de los Osos garra de runas contra las Cuchillas fatales. Si cada uno de esos Osos garra de runas hiciera 1 punto de daño al oponente al morir, aunque ese punto de daño no "valga tanto como una carta", dicho efecto os ayudaría a romper la paridad. Como veis, una ventaja minúscula puede servir para salir de un punto muerto.

Aunque destruyan a vuestras criaturas con habilidades disparadas al morir, al menos obtendréis algún beneficio de ellas.

ConGrenzación y a por todas

Estos no son los únicos tipos de habilidades que hacen cosas de inmediato ni los únicos requisitos para que una criatura sea eficaz. Aun así, si os fijáis en las criaturas que se juegan habitualmente (y que son más prioritarias en los drafts), veréis que muchas cuentan con alguna de estas tres características o con algún otro efecto que puede influir al momento en la partida.

Grenzo es una magnífica incorporación a este linaje de criaturas.

Por otro lado, es un comandante estupendo, porque ofrece un motor de ventaja de cartas que es difícil de encontrar en el rojo, además de tener un coste bajo que permite lanzarlo muy pronto. También tengo ganas de pegar palizas con él (y un batiburrillo de criaturas) en Cube Draft, e incluso creo que podría abrirse un hueco en Legacy.

¿Hasta dónde creéis que llegará? Bueno, uno de los formatos está más que claro: ¡los drafts de Conspiracy: Take the Crown! No os perdáis esta colección, mis queridos lectores. Para mí ha sido un auténtico placer colaborar con los equipos de las dos expansiones de Conspiracy y estoy encantado de que vosotros también podáis disfrutar de esta nueva entrega. Si os gustó la primera Conspiracy, esta os cautivará. Y si nunca habéis probado Conspiracy, os doy la bienvenida a Fiora.

Volveré la semana que viene con una nueva entrega de Beyond the Basics. Mientras tanto, si tenéis alguna opinión, comentario o duda acerca de Grenzo, de la evaluación de criaturas o de otros temas, ¡no dudéis en escribirme! Podéis encontrarme en Twitter y Tumblr o mandarme un correo electrónico a BeyondBasicsMagic@gmail.com.

¡Nos vemos pronto! Hasta entonces, espero que traméis vuestras propias conspiraciones... y que no conspiren contra vosotros.

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight