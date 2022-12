"Agencia de Talentos para Palabras Clave Perennes. Le atiende Maria. ¿En qué puedo ayudarle?".

"Lo siento, pero nuestros representantes han salido a comer. Estaré encantada de resolver sus dudas".

"Sí, trabajamos con Volar. Es una de nuestras artistas más solicitadas, el doble de prolífica que cualquier otra palabra clave. ¿Sabría decirme qué carta estaría interesada en contratarla?".

"Lo lamento, pero no conozco esa carta. Debe de ser de una colección venidera. Trabajamos mayoritariamente con cartas nuevas, así que no se preocupe. ¿Qué puede decirme acerca de ella?".

"Ajá, una criatura verde... Aunque Volar sea una profesional consumada, a veces puede ser un poco especial. Estará encantada de colaborar con el azul, el blanco o el negro e incluso trabaja ocasionalmente con el rojo, dado que siente debilidad por los dragones y los fénix, pero el verde no es lo suyo. Sí, han colaborado en ocasiones excepcionales, como en algunas cartas raras, pero nuestra representante siempre tiene que ofrecer condiciones desorbitadas para convencer a Volar. Supuestamente, en el pasado trabajaba más a menudo con ese color, pero tuvieron una pelea y se distanciaron. Desconozco los detalles al respecto. He oído historias, pero la mayoría de ellas resultan demasiado inverosímiles. Lo siento, pero sospecho que Volar se negará a meterse en luchas cuerpo a cuerpo. Si lo prefiere, tenemos muchas otras palabras clave que han realizado sus mejores obras con el verde. Arrollar, por ejemplo, es una de nuestras artistas más amoldables, pero tiene predilección por el verde. Toque Mortal, Vigilancia o incluso Prisa trabajan habitualmente con ese color. Ah, sí, también tenemos a Alcance, que trabaja casi en exclusiva para el verde.

"De acuerdo, dejaré su mensaje para la representante de Volar, aunque le recomiendo no albergar demasiadas expectativas".

"El gusto es mío. Gracias por su llamada".

"Agencia de Talentos para Palabras Clave Perennes. Le atiende Maria. ¿En qué puedo ayudarle?".

"Sí, somos especialistas en maná híbrido. ¿Tiene usted alguna combinación de colores en mente?".

"¿Un ciclo de diez criaturas sin repetir palabras clave? Supondrá algunas dificultades, pero creo que podemos ayudarle. ¿Le parecería bien utilizar habilidades terciarias?".

"Estupendo, eso facilitará mucho la selección. Hemos realizado esta labor algunas veces, así que puedo advertirle cuáles serán las partes problemáticas: blanco-azul y azul-negro. Una de ellas puede recurrir a Volar, pero entonces tendríamos que ponernos creativos con la otra. Destello es primario en el azul y terciario en el blanco y el negro, así que sería una opción. Por otro lado, los tres colores trabajan con Defensor, pero, fuera de ahí, las alternativas empiezan a agotarse".

"Sí, comprendo que no es ideal. De hecho, llevamos un tiempo buscando una palabra clave que pueda trabajar con el azul y el negro".

"Sí, ofrecimos una audición a Escurridizo, pero no fue satisfactoria".

"No, Escurridizo quería colaborar con el azul y el negro, pero no tenía la polivalencia que necesitábamos. Nuestra agencia se enorgullece de trabajar con palabras clave cualificadas para un espacio de diseño amplio. Somos una referencia en el sector desde hace 23 años y tenemos una reputación que mantener".

"Muy bien, remitiré su consulta a nuestros representantes".

"Es un placer ayudar. Gracias por su llamada".

"Agencia de Talentos para Palabras Clave Perennes. Le atiende Maria. ¿En qué puedo ayudarle?".

"¿Inspirar Temor? No, Inspirar Temor no trabaja con nosotros desde hace bastante tiempo".

"Lo siento, tampoco sé en qué agencia podría encontrarla ahora. Creo que no ha realizado más obras desde que se desvinculó de ATPCP, lo lamento".

"¿Intimidar? Sí, es cierto que Intimidar continuó la mayoría de la labor de Inspirar Temor cuando esta se marchó, pero me temo que Intimidar también dejó la agencia".

Sierpemaraña rugiente | Ilustración de jD

"También ignoro quiénes son los representantes de Intimidar. ¿Podría decirme qué clase de carta tiene en mente? Presiento que contamos con una candidata perfecta para usted".

"Entendido, una criatura negra, terrorífica y con evasión. Le propongo lo siguiente: le enviaré por correo electrónico el porfolio de Amenaza para que le eche un vistazo y me diga su impresión. Amenaza es excelente representando la evasión terrorífica en el negro. Si usted considera que sería una buena alternativa, hágamelo saber y la pondré en contacto con el representante de Amenaza. Aprovecho la ocasión para comentarle que Amenaza también trabaja mucho con el rojo".

"No, no me llevo ninguna comisión de ninguna palabra clave. Solo soy una humilde recepcionista que cree en la labor de ATPCP".

"También ha sido un placer hacer negocios con usted, señora. Gracias por su llamada".

"Agencia de Talentos para Palabras Clave Perennes. Le atiende Maria. ¿En qué puedo ayudarle?".

"Sí, Dañar Dos Veces es un... colaborador nuestro".

"Con el rojo y el blanco".

"No, no suele hacer comunes, aunque hubo excepciones".

"Nunca ha trabajado con él, ¿verdad? Dañar Dos Veces es un poco extravagante. Por ejemplo, exige que se le pague en dos plazos, uno por adelantado y otro tras concluir el trabajo. Dañar Dos Veces también pide por contrato que, cuando alguien diga su nombre, debe sonar un gong. Dos veces. Y eso no es todo. Todos y cada uno de los contratos de Dañar Dos Veces contienen una cláusula según la cual, siempre que entre en una sala, hay que soltar una bandada de palomas".

"Unas diez. Las que especifique en el contrato".

"Sí, tiene usted toda la razón. Es uno de los motivos por los que Dañar Dos Veces trabaja en muchas menos cartas que la mayoría de las palabras clave que representamos. No obstante, debo recalcar que Dañar Dos Veces sabe ganarse al público y atraerá una gran atención sobre la carta que le asigne. Solo pretendía informarle de lo que implica contratar a Dañar Dos Veces".

"Muchos clientes que prefieren no lidiar con sus excentricidades optan por Dañar Primero. No tiene todas las facultades de Dañar Dos Veces, pero se acerca bastante. Dañar Primero colabora con nosotros desde nuestra fundación y probablemente sea la palabra clave más prolífica después de Volar".

"Le diré lo que voy a hacer. Dejaré un mensaje para los representantes de Dañar Dos Veces con un aviso de que le gustaría revisar el contrato".

"Solo hago mi trabajo. Gracias por su llamada".

"Agencia de Talentos para Palabras Clave Perennes. Le atiende Maria. ¿En qué puedo ayudarle?".

"¿Que cuándo podría empezar Destello? Seguro que ya está allí".

"Disculpe, era una broma. Destello tiene fama por su gran prontitud".

"La mayoría de sus obras son azules y verdes, pero está dispuesto a trabajar con cualquier color. Además, tiene maña con cualquier tipo de permanente. No todas las palabras clave pueden alardear de eso".

"¿Sus peculiaridades? Solo una: Destello exige que la primera línea del texto de reglas sea solo para él".

"Correcto, Destello tiene que aparecer en su propia línea y antes que las demás palabras clave".

"Entre usted y yo, Destello se las da un poco de divo y le encanta acaparar la atención. Lo bueno es que Destello es un profesional, siempre hace su trabajo con eficiencia y puntualidad y luego sabe ceder el protagonismo a las demás partes de una carta".

"Muy bien, me aseguraré de que su representante le llame esta tarde".

"De nada. Gracias por su llamada".

"Agencia de Talentos para Palabras Clave Perennes. Le atiende Maria. ¿En qué puedo ayudarle?".

"Sí, trabajamos con cartas multicolores de estilo tradicional. Es más, nuestra labor con ellas se remonta a la fundación de la agencia. ¿Cuántos colores tiene usted en mente?".

"Las cartas de dos colores son una de nuestras constantes. ¿Qué dos en concreto?".

"Blanco y negro, y dice que le gustaría ceñirse a habilidades primarias y secundarias, ¿cierto? En ese caso, tenemos un candidato principal y varias alternativas".

"El primer candidato es Vínculo Vital, que trabaja en exclusiva con el blanco y el negro y ha aparecido en muchas cartas de esos colores. Además, permítame decirle que da gusto trabajar con él; nuestros clientes no tienen más que alabanzas para su labor. Vínculo Vital hace que todo resulte fácil y divertido. Le hará reír tanto que se olvidará de que está trabajando. Mucha gente afirma que colaborar con Vínculo Vital le da energías".

"También hay otras opciones. Volar ha trabajado bastante en este ámbito, aunque podría ser un poco difícil contratarla, ya que tiene mucho trabajo".

"También está Defensor. Mucha gente se olvida de Defensor. Trabaja con nosotros desde hace muchos años, incluso desde antes de que fuera una palabra clave. Pero le diré algunos detalles sobre Defensor, entre usted y yo. Defensor es muy competente, pero tampoco se deja la piel. Hace el trabajo que le corresponde, ni más ni menos. Además, Defensor tiene el menor Q rating entre las palabras clave que colaboran con nosotros".

"Es un índice de esta industria para medir la popularidad. El público acepta el papel de Defensor, pero digamos que no le llueven flores. Lo bueno de eso es que Defensor tiene las tarifas más bajas de todas las palabras clave de ATPCP. Es más, Defensor recibe trabajo constantemente, así que no descarte esta posibilidad".

"A menos que esté usted dispuesto a utilizar habilidades terciarias".

"Eso posibilitaría algunas alternativas adicionales. Dañar Primero no suele trabajar con el negro, pero hace excepciones con los caballeros. Si considera usted la opción de crear un caballero blanco-negro, seguro que podríamos llegar a un acuerdo".

"Por otro lado, el negro ha estado haciendo pinitos con Indestructible, que trabaja principalmente con el blanco, así que podríamos explorar esa vía".

"El blanco nunca ha trabajado con Amenaza, pero hizo colaboraciones con Inspirar Temor e Indestructible. Supongo que podríamos proponerlo".

"Tanto el blanco como el negro son colores terciarios de Destello y Arrollar, pero preferimos no asignar habilidades a las cartas multicolores a menos que uno de sus colores sea primario o secundario en ellas".

"Le ofrezco una solución. Contactaré con los representantes de todas las palabras clave que hemos mencionado para que se reúnan y le expliquen las opciones disponibles".

"Para eso estoy. Gracias por su llamada".

"Agencia de Talentos para Palabras Clave Perennes. Le atiende Maria. ¿En qué puedo ayudarle?".

"¿Agrupar? No, Agrupar ya no trabaja con esta agencia".

"Llevo bastantes años aquí y Agrupar ya se había marchado tiempo antes de que llegase yo".

"Los representantes más veteranos hablan bien de Agrupar. Al parecer, tenía un trato muy cordial. «Sabía trabajar en equipo», comentan muy a menudo".

"Solo puedo contarle las historias que he oído, pero creo que Agrupar se marchó porque tenía un montón de problemas personales que resolver. Según tengo entendido, Agrupar tenía una relación muy complicada con los jugadores y le costaba mucho asimilarlo. La gente cuenta que, un día, la representante de Agrupar vino a la oficina y encontró una nota de Agrupar pegada en la puerta. Lo único que ponía era: «Nadie me comprende». No hemos tenido noticias de Agrupar desde entonces".

"Si desea indicarme las necesidades de su carta, quizá pueda recomendarle otras palabras clave".

"No se preocupe. Si las cosas cambian, no dude en volver a llamar. Gracias por su llamada".

"Agencia de Talentos para Palabras Clave Perennes. Le atiende Maria. ¿En qué puedo ayudarle?".

"Sí, representamos a Arrollar y Toque Mortal".

"Lo lamento, pero se niegan a colaborar, al menos en la misma carta".

"Lo cierto es que es una historia muy curiosa. Verá usted, tanto Arrollar como Toque Mortal tienen problemas de comunicación interpersonal. Arrollar es horrible interpretando señales y suele espetar cosas sin pensar en las repercusiones de sus palabras. Como resultado, suele herir muchas sensibilidades. Por su parte, Toque Mortal es un poco tóxico con sus amistades y tiene la mala costumbre de insultar a los demás. Lo curioso es que se llevan de maravilla y les une una fuerte amistad. Quedan por ahí todo el tiempo y han hecho muy buenas migas. Sin embargo, Arrollar y Toque Mortal temen que establecer una relación profesional pueda perjudicar a su relación personal, así que han decidido no trabajar juntos nunca".

"Lo siento, supongo que no le interesaba saber todo eso. Es que estas anécdotas me fascinan. Pero no, creo que esa colaboración no podrá ocurrir. Sin embargo, tenemos muchas otras palabras clave que saben trabajar con Arrollar o Toque Mortal".

"¿No le interesa? Entiendo. No dude en llamar si cambia de opinión. Gracias por su llamada".

"Agencia de Talentos para Palabras Clave Perennes. Le atiende Maria. ¿En qué puedo ayudarle?".

"Sí, nuestros colaboradores aparecen a menudo en instantáneos. Bueno, algunos lo hacen".

"Defensor, Destello, Amenaza, Destreza y Vigilancia son los artistas que no lo hacen, y Volar aparece solo en ocasiones".

"Para Destello no es el momento oportuno. El resto generan confusión en pleno combate".

"Todas pueden aparecer en conjuros, excepto Defensor, que prefiere ceñirse a las criaturas y los encantamientos".

"Cada palabra clave tiene tipos de carta predilectos. Cuestión de gustos personales".

"Son cosas que una aprende trabajando aquí. ¿Le interesa alguna de nuestras demás palabras clave?".

"¿Mi opinión sobre Indestructible? Indestructible probablemente sea el artista más trabajador que tenemos. Cuando se propone hacer un encargo, nada puede impedírselo. Le contaré una anécdota de cuando Indestructible aún no era una palabra clave. Simplemente, era una palabra normal. Tradicionalmente, ATPCP solo representa a palabras clave. La mayoría de las palabras que no son clave intentan captar nuestra atención por un tiempo y luego se rinden. Pero Indestructible no lo hizo. Indestructible vino todos los días a nuestra sala de espera durante quince meses, hasta que una representante recién llegada le concedió una entrevista y acabó contratando a Indestructible porque, ojo al dato, creyó que era una palabra clave. Empezó a conseguirle trabajo habitualmente y pasaron años hasta que se dio cuenta de que Indestructible no era una palabra clave. Al final, unos mandamases le otorgaron el estatus de palabra clave disimuladamente para evitar un escándalo".

"¿Le interesa alguna otra?".

"Antimaleficio también es una buena alternativa. Profesional, muy profesional. Nunca deja que nada le afecte. Antimaleficio siempre se vuelca en el trabajo que se le ofrezca".

"¿A usted también le gusta compartir anécdotas? Le contaré una buena sobre Antimaleficio. Resulta que no fue el primer miembro de su familia en trabajar con ATPCP. Antimaleficio tenía un hermano mayor llamado Velo. Era una buena palabra clave, pero no le gustaba escuchar. Los diseñadores le daban consejos para mejorar, pero Velo nunca tomaba nota. Antimaleficio acompañaba a Velo en algunas sesiones y se quedaba en segundo plano sin llamar la atención, pero siempre escuchaba. Un día, Velo se puso muy enfermo. Antimaleficio tenía que llamar a un diseñador y posponer la jornada de trabajo, pero al final recogió el testigo e hizo la carta. Ahora viene lo importante: Antimaleficio se dio cuenta de que a nadie le gustaba que Velo les ignorase, así que Antimaleficio se mentalizó de que siempre debía escuchar a los diseñadores y hacer lo que le indicaran. Con el tiempo, Velo se recuperó, pero para entonces, todos los clientes habían oído hablar de Antimaleficio y prefirieron contratarlo a él".

"Le entiendo perfectamente. Aquí se descubren muchas anécdotas".

"Vale, le contaré una más. Esta va sobre Alcance. ¿Sabe usted cómo empezó a colaborar con ATPCP? Por recomendación de Volar. ¿Quiere saber por qué?".

"No, no, no, esta es genial. ¡Porque a Volar no le gustaba lo largo que era su texto recordatorio en las colecciones básicas! ¡En serio!".

"¿Le parece bien si le envío los currículums y las reglas completas de todas las palabras clave relevantes y luego usted nos pregunta por las que más le interesen?".

"Es un placer ayudar. Gracias por su llamada".

"Agencia de Talentos para Palabras Clave Perennes. Le atiende Maria. ¿En qué puedo ayudarle?".

"No, todavía representamos a Protección. Lo que ocurre es que está semirretirada".

"Nadie sabe exactamente qué le sucedió. Protección siempre ha sido dura de roer. Pasara lo que pasara, Protección siempre permanecía estoica, pero creo que acabó cansada de trabajar en diseño. Por lo que cuenta su representante, Protección se hartó de aparecer siempre en caballeros e instantáneos reactivos".

"Veo que le interesa contratar a Protección, así que podemos contactar con ella y preguntarle".

"Muy bien, enviaré un aviso a su representante y nos haremos cargo".

"Buen día a usted también. Gracias por su llamada".

"Agencia de Talentos para Palabras Clave Perennes. Le atiende Maria. ¿En qué puedo ayudarle?".

"¿Una palabra clave de combate para criaturas azules? Tenemos a la candidata perfecta para usted".

"Me río porque nos lo piden bastante a menudo y durante mucho tiempo no habíamos tenido colaboradores que pudieran desempeñar ese trabajo. Por suerte, hace un par de años descubrimos a Destreza, que es una gran ayuda para nosotros".

"Destreza ni siquiera pretendía ser una palabra clave perenne. Su primer encargo fue como palabra clave de facción, así como se lo cuento. Destreza creía que sería un trabajo puntual y no tenía planes a largo plazo".

"No, lo que ocurrió es que uno de nuestros representantes acudió a una exposición de I+D, vio a Destreza y su obra le cautivó. La contrató ese mismo día. Es de esas historias que ilusionan a las palabras clave prometedoras".

"Muy bien, avisaré al representante de Destreza y recalcaré que desea hablar con ambos esta tarde".

"Solo hago mi trabajo. Gracias por su llamada".

"Agencia de Talentos para Palabras Clave Perennes. Le atiende Maria. ¿En qué puedo ayudarle?".

"Lamento decir que Regenerar ya no trabaja con nosotros. Sin embargo, puedo ponerle en contacto con la representante de Indestructible, que ha continuado la mayoría de la labor de Regenerar".

"Sí, sé que parece bastante súbito, pero, entre usted y yo, internamente se veía venir. Las altas esferas de ATPCP llevaban años desencantadas con el trabajo de Regenerar; de hecho, esto se remonta al cambio de reglas de Sexta edición, así que hace mucho tiempo".

"La trayectoria de Regenerar parecía a punto de terminar en cualquier momento, pero Regenerar siempre encontraba la manera de prolongarla. Era una de las palabras clave más veteranas y sabía cómo usar el comodín de la nostalgia".

"Vale, dejaré una nota a la representante de Indestructible. Está de baja por enfermedad; me temo que no tiene la fortaleza de Indestructible. Debería estar de vuelta esta misma semana".

"No hay problema, es un placer ayudar. Gracias por su llamada".

"Agencia de Talentos para Palabras Clave Perennes. Le atiende Maria. ¿En qué puedo ayudarle?".

"¿Una colaboración entre Dañar Primero y Vigilancia? Por supuesto. La verdad es que trabajan juntas bastante a menudo, aunque casi exclusivamente en cartas blancas".

"¿Que si son buenas compañeras de trabajo? Conocemos a ambas desde nuestros inicios, aunque Vigilancia tardó unos cuantos años en convertirse en palabra clave. Dañar Primero es una profesional consumada y siempre va un paso por delante del resto. Además, está dispuesta a colaborar con prácticamente todas las palabras clave. Bueno, salvo por una gran excepción: Dañar Dos Veces. Dañar Primero dice que el único motivo es la falta de profesionalidad de Dañar Dos Veces, pero sinceramente, yo creo que a Dañar Primero le molesta que Dañar Dos Veces sea un imitador exagerado. Si le preguntan sobre eso, usted lo ha oído en otra parte, ¿de acuerdo?".

"Vigilancia también es de trato fácil. Si le encarga un trabajo, lo tendrá listo en un periquete y estará lista para el siguiente. Vigilancia sabe apreciar la preparación y siempre busca formas de mejorar sus técnicas para ser aún más eficiente. Creo que estará satisfecha si contrata a ambas".

"Lo cierto es que comparten una representante especializada en palabras clave blancas, así que le dejaré un aviso para que contacte con usted pronto".

"Hacerla feliz a usted me hace feliz a mí. Gracias por su llamada".

"Agencia de Talentos para Palabras Clave Perennes. Le atiende Maria. ¿En qué puedo ayudarle?".

"Cruzar Bosques ya no trabaja con nosotros".

"Cruzar Pantanos tampoco".

"No, Cruzar Montañas tampoco. Le ahorraré un poco de tiempo: los hermanos Cruzar han desaparecido de la escena profesional".

"No, no es por eso. De hecho, aquí fueron auténticas leyendas. Los hermanos trabajaron mucho con nosotros... aunque algunos lo hicieron más que otros. Pobre Cruzar Llanuras. Sus hermanos recibían encargo tras encargo, pero las obras de Cruzar Llanuras se pueden contar con los dedos de una mano. Por si fuera poco, una de ellas era de borde plateado y la otra, de borde blanco. Entre usted y yo, sus hermanos se burlaban demasiado de él".

"Por lo que tengo entendido, los cinco hermanos trabajaban por cuenta propia e ignoraban a los demás artistas. Una de las claves del éxito en el mundo de las palabras clave es la colaboración, y eso no era el fuerte de los hermanos Cruzar. Aun así, se mantuvieron a flote durante bastante tiempo. Cuando la agencia dejó de contar con ellos, fue un duro revés para los hermanos".

"En cualquier caso, disponemos de un elenco de palabras clave familiarizadas con la evasión. ¿Le parece bien si aviso a sus representantes y le envío a usted sus currículums?".

"No hay problema alguno. Es mi trabajo. Gracias por su llamada".

"Agencia de Talentos para Palabras Clave Perennes. Le atiende Maria. ¿En qué puedo ayudarle?".

"¿Sí? ¿Ya está ahí? Bueno, cuando usted contrató a Prisa, seguro que alguien le explicó que es muy puntual. De hecho, es más que puntual. Incluso tenemos un término para ello: sobrepuntual. Cuando usted organiza una fiesta, ¿sabe que siempre hay alguien que llega con antelación y ayuda a colocar las sillas y preparar los aperitivos? Pues Prisa abre la puerta a esa gente".

"Usted ofrézcale una botella de agua y un asiento. Prisa está acostumbrada a comenzar pronto".

"Gracias por su llamada".

"Agencia de Talentos para Palabras Clave Perennes. Le atiende Maria. ¿En qué puedo ayudarle?".

"Ah, hola, señorita Chen. Solo estoy atendiendo las llamadas durante la hora de la comida".

"Sí, ya me lo ha explicado. Sé que no soy la recepcionista: soy la recadera y mi trabajo no es responder al teléfono".

"Pero es que recibimos muchas llamadas durante el descanso".

"Es que usar un contestador me parece tan impersonal...".

"No, claro que no he contado cotilleos de nuestros colaboradores a los clientes. Eso iría contra las normas. Jamás se me ocurriría hacerlo".

"¿Me permite que al menos grabe el aviso de que estaremos de vacaciones durante las próximas dos semanas?".

"¿Ni siquiera puedo decir que durante las próximas semanas haremos un especial con los mejores artículos del año?".

"¿Y qué hay del aviso de que a la vuelta de las vacaciones comenzarán las previews de La revuelta del éter?".

"¿Tampoco?".

"Yo solo quiero demostrarle que sería una buena recepcionista".

"¿Puede que algún día?".

"Hasta entonces, les deseo a todos unas felices fiestas. ¡Gracias por su llamada!".

