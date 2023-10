El sobre de edición y el sobre de Draft se han fusionado en un nuevo tipo de sobre al que hemos llamado sobre de juego. En este artículo, explicaré el motivo de su creación y qué incluirán los nuevos sobres de juego, además de compartir los detalles sobre su llegada a Magic.

¿Cómo surgieron los sobres de juego?

Esta historia se remonta a 2018. Studio X (como denominamos a la rama de la empresa encargada del Magic de mesa, entre otros proyectos) recopila muchos datos sobre los jugadores, lo que les gusta sobre Magic y lo que no les termina de convencer. A veces nos topamos con algunos datos que nos hacen replantearnos cómo creamos Magic. Esta vez, el dato ha sido el siguiente: la mayoría de jugadores que abren un sobre no juegan con él en formatos de Limitado (es decir, Booster Draft o Mazo Cerrado). Así que pensamos: ¿y si existiese otro tipo de sobre diferente que fuera más divertido de abrir sin las restricciones del juego de Limitado? Esta pregunta nos llevó crear los sobres de edición. Salieron a la venta junto con El resurgir de Zendikar. Poco antes de su salida, escribí un artículo para presentarlos. Y lo que en su día había sido un sobre normal y corriente pasó a llamarse sobre de Draft.

Un breve inciso: también existen los sobres de coleccionista. A los jugadores que compran los sobres de coleccionista les encantan y no tenemos pensado cambiarlos (aunque, en líneas generales, están personalizados para adaptarse a la colección a la que acompañen, por lo que evolucionan con el tiempo). Sin embargo, el tema de hoy gira en torno a los sobres de edición y los sobres de Draft. Por lo tanto, no voy a hablar de los sobres de coleccionista en el resto del artículo, pero no nos hemos olvidado de ellos. Simplemente no hay mucho más que añadir, ya que no han tenido ningún cambio importante.

Los sobres de edición fueron todo un éxito. Los jugadores podían abrir una carta foil asegurada y tenían la oportunidad de obtener múltiples cartas raras, de abrir una carta de la Lista, de hacerse con una carta de arte, etc. Diseñamos un sobre más divertido a la hora de abrirlo y el público nos confesó que preferiría comprar esa versión. Les entusiasmó tanto la idea que nos hemos topado con los siguientes problemas que explicaré a continuación.

Problema n.º 1: los sobres de edición eclipsaron a los sobres de Draft

Los sobres de edición se convirtieron en la opción favorita de los jugadores y cabe destacar que la diferencia no era pequeña, sino abismal. Por lo que, a la hora de elegir qué sobre comprar, la mayoría de los jugadores optaban por el sobre de edición. El problema radica en que los sobres de edición no están diseñados para el juego de Limitado. Así que, por ejemplo, si una tienda solo tuviera disponibles los sobres de edición, no podría hacer drafts. Algunos de nuestros mercados más pequeños no tienen la opción de imprimir dos tipos diferentes de sobres, por lo que tuvieron que escoger uno. Como los sobres de edición se venden mejor, al final se decantan por ese tipo de sobre. Sin embargo, esto supuso que no se pudieran jugar drafts (o juegos de Mazo Cerrado) en esos mercados. Muchos jugadores han intentado usar los sobres de edición para el juego de Limitado porque no tenían otra opción, pero como no fueron diseñados para formatos de Limitado, acababan echando partidas en formatos de Limitado de menor calidad.

Problema n.º 2: causa problemas de inventario

Voy a resumir brevemente cómo gestionan los productos de Magic las propias tiendas. Compran el producto A y lo venden. Después, invierten ese dinero en comprar el producto B. Venden el producto B y aprovechan el dinero para comprar el producto C. Si no venden todas las existencias de un producto por algún motivo, se les acumula en el inventario, por lo que no adquieren dinero para comprar el siguiente producto. Si esto sucede a menudo, las tiendas tienen un marrón. (Nota: este concepto básico también se extrapola a los distribuidores, pues son las empresas que nos compran productos de Magic para vendérselos a las tiendas).

En su momento, las tiendas solo podían comprar un tipo de sobre para todas las colecciones de Magic, así que se ceñían a ese. Hoy en día, cada colección incluye también sobres de edición y sobres de Draft. La mayoría de los clientes prefieren los sobres de edición, pero necesitan los sobres de Draft para el juego de Limitado, que promueve que se cree una comunidad y puede suponer un ingreso adicional para las tiendas. Entones, la pregunta es la siguiente: ¿cuántos sobres de cada tipo deberían comprar? Si compran demasiados sobres de edición y se quedan cortos de sobres de Draft, no podrán organizar eventos de Limitado y la tienda saldrá perdiendo. Si compran demasiados sobres de Draft y se quedan cortos de sobres de edición, se les agotará el producto que buscan los clientes y la tienda también saldrá perdiendo.

Problema n.º 3: se empezaron a dejar de lado los sobres de Draft

El segundo problema agravó el primero. Tener dos tipos diferentes de sobres estaba generando cierta tensión y, por ello, las tiendas optaban por comprar sobres de edición. Si bien es cierto que esta decisión acabó perjudicando al juego de Limitado, era el precio a pagar por conservar el negocio, así que fue un mal necesario. En Studio X nos dedicamos a hacer previsiones a futuro y nuestro equipo llegó a la conclusión de que, llegado el momento, los sobres de Draft llegarían a su fin. Ya había quedado claro que al mercado no le hacía mucha gracia que hubiese dos sobres básicos.

El juego de Limitado, sobre todo jugar drafts, es una parte fundamental del ecosistema de Magic. Como ya expliqué antes, es un pilar esencial para la actividad de las tiendas y un gran impulso para crear una comunidad. En nuestras Presentaciones, recurrimos al juego de Limitado para que los jugadores prueben la colección. Es algo clave para que los jugadores sigan interesándose por el juego a largo plazo. Según nuestros datos, cuanto más juegues, más probable será que los formatos de Limitado desempeñen un papel fundamental en tu experiencia de juego. Además, uno de los puntos fuertes de Magic es que se puede disfrutar de muchas maneras. Tal vez haya muchos jugadores que no disfruten del juego de Limitado, pero para los millones de jugadores que sí lo hacen, es crucial para pasárselo bien jugando. La desaparición de los sobres de Draft y, por lo tanto, del juego de Limitado, supondría un disgusto tanto para los jugadores como para las tiendas.

Problema n.º 4: genera confusión en el mercado

Tener dos cosas que son similares, pero no idénticas, causa varios inconvenientes. Uno de ellos es que la gente suele confundirlas. Puede que una persona compre un sobre de Draft en vez de un sobre de edición o viceversa. Incluso yo he abierto, en múltiples ocasiones, un sobre para jugar a formatos de Limitado y me he dado cuenta de que estaba abriendo un sobre de edición por error. Sin embargo, este problema no afecta solo a los jugadores. Me han contado muchas historias sobre tiendas que pidieron un tipo de sobre y al final recibieron otro (aunque tal vez podría deberse a cuestiones de inventario más que a una confusión).

Tener dos tipos diferentes de sobres normales implica que tenemos que comunicar el doble de información sobre cómo está organizado cada sobre y qué contiene. Por ejemplo, puede haber cartas que aparezcan en un tipo de sobre pero no en el otro. Si a todo esto le sumamos las variantes de las cartas, se complica el proceso de comunicación y comprensión del tema.

Problema n.º 5: algunos sobres de Magic resultan menos atractivos

Digamos que una tienda está organizando un evento cuyos premios son sobres de la colección actual. Parte del público quiere que los premios sean sobres de edición, pues tienen pensado abrirlos lo antes posible. Sin embargo, a otra parte les gustaría que fueran sobres de Draft porque quieren usar sus premios para jugar más drafts. Por norma general, el propietario de la tienda suele querer regalar un tipo de sobre por la sencillez del mensaje y por motivos de inventario. De esta forma, la existencia de dos tipos de sobres provoca ciertos roces. Los jugadores podrían decepcionarse por recibir el “sobre equivocado”.

No tienen por qué considerarse a sí mismos como jugadores de sobres de edición o jugadores de sobres de Draft. Son jugadores de Magic y queremos que disfruten de cada sobre de Magic que consigan, tanto si lo compran por su cuenta como si lo ganan como premio o lo reciben como regalo.

Problema n.º 6: no todo el mundo que compraba sobres recibía todos los artículos interesantes

En un ecosistema con sobres de edición y sobres de Draft, los clientes no viven la experiencia al máximo. O compran sobres de edición y no juegan a los formatos Limitados o compran sobres de Draft y se pierden otras facetas interesantes, como hacerse con múltiples cartas raras. ¿Por qué los jugadores no pueden conseguir los dos?

Por todas las razones ya mencionadas, Studio X se dio cuenta de que hacía falta un cambio. La respuesta era sencilla a pesar de que la ejecución fuese complicada. Necesitábamos volver a un único tipo de sobre básico al que hemos llamado sobre de juego. Nuestro objetivo consistía en combinar la experiencia de juego de un sobre de Draft con la divertida experiencia de apertura de sobres del sobre de edición. La pregunta del millón era: ¿cómo podíamos lograrlo?

Puesto que los sobres de edición eran el artículo más popular, decidimos abordar el problema tratando de averiguar cómo hacer que un sobre de edición fuese jugable. Estas fueron las principales cuestiones que pudimos identificar:

Cuestión n.º 1: no había suficientes cartas

Por un lado, un sobre de edición tiene 12 cartas jugables (además de una carta de arte y una carta de ficha). Por otro lado, un sobre de Draft tiene 15 cartas jugables. Si queríamos conseguir que este sobre fuese jugable en formatos de Limitado, teníamos que aumentar la cantidad total de cartas jugables del sobre. Por ello, combinamos la carta de arte y la carta de ficha en un solo espacio y añadimos dos cartas jugables.

Cuestión n.º 2: los colores no estaban bien equilibrados

Cuando se estrenaron los sobres de edición, creamos algo a lo que llamamos cartas relacionadas, donde las cartas comunes y poco comunes de una parte del sobre seguían un nexo temático entre las cartas individuales. Podían ser del mismo tipo de criatura, mostrar un elemento creativo similar o simplemente pegar entre ellas. Crear cartas relacionadas nos impedía equilibrar los colores, pero como los sobres de edición no se jugaban en formatos de Limitado, no parecía que fuese para tanto. Además, de entre todas las características de los sobres de edición, esta obtuvo la puntuación más baja en las encuestas de satisfacción que les hicimos a los jugadores. Las cartas relacionadas, tanto comunes como poco comunes, han desaparecido y para contribuir a que el sobre fuera jugable era necesario equilibrar los colores, por lo que eso harán los nuevos sobres de juego.

Cuestión n.º 3: la proporción de rarezas necesitaba un cambio

Por lo general, los sobres de Draft cuentan con 10 cartas comunes, 3 poco comunes y 1 rara o rara mítica, aunque estas cifras no incluyen las cartas foil tradicionales que no vienen incluidas en todos los sobres. Los sobres de edición cuentan con un total de entre 3 y 6 cartas comunes, entre 3 y 6 poco comunes y entre 1 y 4 raras y/o raras míticas. Por un lado, necesitábamos ofrecer cierta variedad de cartas en los espacios para conservar la diversión de los sobres de edición, por lo que no podíamos establecer la cifra exacta de cartas de cada rareza que tendría un sobre en concreto. Pero, por otro lado, necesitábamos aumentar la cantidad de cartas comunes. Además, queríamos mantener la probabilidad de entre 1 y 4 cartas raras y/o raras míticas, ya que es el principal motivo por el que los jugadores prefieren los sobres de edición. Iré analizando todos los detalles a medida que vaya ahondando en el contenido del nuevo sobre de juego.

Cuestión n.º 4: tendríamos que cambiar nuestra forma de crear colecciones

Nuestra forma de diseñar las colecciones está muy influenciada por la manera en que las empaquetamos en sobres. Hay muchos factores que influyen en la forma de jugar una colección: cambiar el despliegue de rarezas (es decir, el recuento de cartas de cada rareza que esperarías ver cuando abres un sobre), añadir más variedad de cartas en los espacios y agregar más cartas “externas”. Por eso mismo, necesitamos cambiar la forma en que creamos las colecciones. De entre todos los cambios, este fue el más grande. Nos obligó a replantearnos cómo se crean las colecciones de Magic. I+D invirtió mucho tiempo en este apartado. Por mi parte, explicaré con todo lujo de detalles cómo ha cambiado la estructura del diseño en cuanto lleguemos a los adelantos de Asesinatos en la mansión Karlov.

Ahora que ya he explicado qué hemos cambiado, quiero centrarme en los pormenores de qué incluirá el nuevo sobre de juego. A continuación, voy a enumerar algunos detalles sobre la composición de los sobres de juego. Aspectos como el porcentaje de veces que aparecerán ciertas cartas o rarezas, o si ciertos tipos de cartas llenarán determinados espacios. Todo esto empezará con Asesinatos en la mansión Karlov, la primera vez que verás los sobres de juego, pero algunos podrían cambiar de una colección a otra. Así pues, los sobres de juego seguirán este patrón general en cuanto a los espacios, pero los detalles podrían variar entre colecciones. Seguiremos publicando más detalles sobre el contenido de los productos y sobres de los próximos lanzamientos, que suelen titularse “Coleccionismo de [nombre de la colección]”.

Espacios del 1 al 6: cartas comunes

Todas estas son cartas comunes de la colección principal. En los sobres de edición, podías obtener hasta 6 cartas comunes, pero a expensas de no conseguir cartas poco comunes, raras y raras míticas adicionales. Recuerda que estas cartas no estarán relacionadas entre ellas como hicimos en ciertos sobres de edición. Sin embargo, tendrás la oportunidad de conseguir cartas comunes de Diversión en Sobres en este espacio.

Espacio 7: carta común/de la Lista

La mayoría de las veces (7 de cada 8 o un 87,5 %), este séptimo espacio lo ocupará una carta común, pero una octava parte de las veces (el otro 12,5 %) conseguirás una carta de la Lista. Según nuestra filosofía, la idea original de la Lista consistía en formar un grupo de cartas elegidas para que la idea de abrir sobres fuese más emocionante sin tener que añadirlas a Estándar.

Hasta ahora, la Lista ha consistido, sobre todo, en reimpresiones de cartas más antiguas. Y los sobres de juego van a ampliar el abanico de posibilidades de la Lista. Por ejemplo, con el estreno de los sobres de juego, la Lista incluirá lo que llamamos invitados especiales, 10 cartas que son reimpresiones interesantes a las que les añadiremos ilustraciones nuevas y que compartirán un hilo temático con la colección en que se encuentren. Lo que hagamos con los invitados especiales cambiará de colección a colección. Aunque Las cavernas perdidas de Ixalan no contará con sobres de juego, presentará nuevos invitados especiales en esta colección, por lo que ya deberías hacerte una idea de cómo serán.

Además de los invitados especiales, también contarán con 40 cartas que serán reimpresiones sin nuevas ilustraciones. 30 de estas cartas serán comunes o poco comunes y 10 serán raras o raras míticas. Esta cifra es inferior a las 300 cartas de las versiones anteriores de la Lista.

He aquí tu probabilidad de obtener los distintos artículos en este espacio con tu primer sobre de juego:

87,5 %: una carta común de la colección principal

9,38 %: una reimpresión normal, común o poco común, de la Lista

1,56 %: una reimpresión normal, rara o rara mítica, de la Lista

1,56 %: una carta de invitado especial de la Lista

Espacios del 8 al 10: cartas poco comunes

Estos espacios de poco comunes específicos son exactamente iguales a los del sobre de edición. Siempre habrá cartas poco comunes de la colección principal. También podrás obtener cartas poco comunes en otros espacios, pero siempre las conseguirás en estos tres. Recuerda que estas cartas, al igual que las comunes, no estarán relacionadas entre sí, como era el caso en ciertos sobres de edición. Además de cartas comunes, también tendrás oportunidades de obtener versiones de Diversión en Sobres en este espacio.

Espacio 11: carta rara/rara mítica

Este espacio figuraba tanto en los sobres de edición como de Draft. Aquí te garantizamos que conseguirás tu carta rara o rara mítica de la colección principal. Obtendrás una carta rara 6 de cada 7 veces y una rara mítica 1 de cada 7 veces. También podrás encontrarte con una variante rara o rara mítica de Diversión en Sobres.

Espacio 12: tierra

Este espacio siempre lo ocupará una tierra básica o común de la colección principal. Además, siempre obtendrás tierras básicas en Asesinatos en la mansión Karlov. El 20 % de las veces será una carta foil tradicional y el 80 % de las veces, una carta no foil.

Espacio 13: carta comodín no foil

Esta carta puede ser casi cualquier carta de la colección principal. Puede adoptar cualquier rareza y cabe la posibilidad de que sea una variante de Diversión en Sobres. Independientemente de cuál sea, no será foil. Ten en cuenta que el sobre de edición tenía dos espacios para comodines no foil y el sobre de juego solo tiene uno.

Espacio 14: comodín foil tradicional

Este es idéntico al último espacio, excepto porque te garantizamos que será una carta foil tradicional.

Espacio 15: carta no jugable

Este espacio puede abarcar un amplio abanico de posibilidades. Puede tratarse de una ficha, una carta de ayuda, una carta publicitaria o una carta de arte. Si se trata de una ficha o carta de ayuda, tendrá un anuncio en el reverso (suponiendo que la carta de ayuda no tenga dos caras). Las cartas publicitarias de MTG Arena suelen tener anuncios en ambas caras. La carta de arte puede tratarse de una variante con la firma del artista estampada en dorado o un símbolo de Planeswalker.

He aquí tu probabilidad de obtener cada artículo en este espacio:

65 %: una ficha/carta de ayuda/carta publicitaria

30 %: una carta de arte

5 %: una carta de arte con firma

Ahora que ya he explicado el contenido de un sobre de juego, quiero compararlo con el sobre de edición y el sobre de Draft para mostrarte las diferencias.

Diferencias con respecto a los sobres de edición

2 cartas jugables más

Cartas comunes o poco comunes no relacionadas

1 comodín no foil menos

1 objeto no jugable menos (las fichas y las cartas de arte ocupaban espacios diferentes en el sobre de edición)

1 sola oportunidad de cada 3 para que te toque una carta de arte (los sobres de edición siempre incluían una carta de arte)

Diferencias con respecto a los sobres de Draft (en función del estándar sin una carta foil tradicional, ya que antes los sobres de Draft incluían un foil tradicional en torno a un tercio de las veces)

La posibilidad de abrir hasta 4 cartas raras o raras míticas

1 carta jugable menos

3 cartas comunes menos

1 comodín no foil más

1 comodín foil tradicional más

1 oportunidad de cada 8 para conseguir una carta de la Lista (la Lista no figuraba en los sobres de Draft)

Sobre 1 oportunidad de cada 3 para obtener una carta de arte (las cartas de arte no aparecían en los sobres de Draft)

¿Cuándo saldrán los sobres de juego?

Los sobres de juego se estrenarán con Asesinatos en la mansión Karlov. Esto significa que Las cavernas perdidas de Ixalan y Rávnica remasterizada no incluirán este tipo de sobres. Estamos informando a todo el mundo de antemano porque este dato influirá en la compra del producto por parte de las tiendas. Los sobres de juego se venderán al mismo precio que los sobres de edición. Sin embargo, las cajas de sobres de juego tendrán 36 sobres, al igual que las cajas de sobres de Draft, puesto que dos cajas son la cantidad justa y necesaria para realizar 3 drafts con 8 jugadores. Ya que cuentan con seis sobres más que las cajas de sobres de edición actuales, hay que tener en cuenta que una caja de sobres de juego costará más que una caja de sobres de edición.

Al igual que ocurre con cualquier anuncio nuevo, esta situación planteará algunas preguntas, así que he decidido aprovechar para responder algunas de las preguntas que esperaba recibir.

¿El sobre de juego hará que Booster Draft pierda la gracia?

En I+D creemos que no va a darse el caso. Nos hemos dejado la piel durante años para comprender cómo afectarán los sobres de juego a los drafts y hemos adaptado la composición de las colecciones para adecuarnos al cambio. Hemos diseñado Asesinatos en la mansión Karlov de una forma equilibrada y teniendo en mente los sobres de juego. ¿Habrá lecciones que aprender a medida que nos vamos adaptando al nuevo sistema? Por supuesto, pero Magic está en constante evolución, por lo que nos adaptamos bastante bien.

¿Si los sobres de juego tienen un porcentaje más alto de cartas raras/raras míticas, habrá más bombazos en los formatos Limitados?

Habrá más cartas con un nivel de poder raro y raro mítico, pero adecuarnos a ese cambio (asegurándonos de que los jugadores puedan responder a ellas con cartas de rarezas más bajas) forma parte del proceso de adaptación del diseño de colecciones por parte de I+D. Todas nuestras pruebas de juego se han realizado con este aspecto en mente y han sido muy divertidas.

¿Por qué solo hay 14 cartas jugables?

El cambio al sobre de juego nos abrió las puertas a replantearnos cómo preparamos los sobres. Los sobres siempre han tenido 15 cartas o, por lo menos, en su mayoría, porque fue lo que Richard Garfield quiso hacer con Alpha muchos años antes de que existiese el diseño para Draft. Experimentamos con diferentes volúmenes de cartas jugables por sobre y descubrimos que con 14 cartas podíamos vivir la experiencia de juego que buscábamos. Una de las razones por las que reducimos la cantidad de cartas comunes en el sobre de edición fue para solucionar una queja recurrente entre los jugadores de que había demasiadas cartas que no se usaban. Parte del proceso de adaptación por la llegada de los sobres de juego consistió en hacer menos cartas comunes inservibles en Draft y, como consecuencia, la decimoquinta carta pasó a ser prescindible.

¿Costará más jugar en eventos de Limitado?

Los sobres de juego costarán lo mismo que los sobres de edición y no lo mismo que los sobres de Draft; por lo tanto, el precio de los entornos de Limitado aumentará ligeramente. Sin embargo, el valor estimado del sobre también aumentó porque cabe la posibilidad de obtener cartas raras y raras míticas adicionales. Por lo tanto, la respuesta es que sí. Pagarás un poco más, pero es muy probable que consigas sobres de mayor valor. Así, la proporción de cartas raras/raras míticas en función del dinero que inviertas seguirá siendo la misma.

La clave está en el juego

Por ahora, no tengo nada más que añadir acerca de los sobres de juego. Tengo muchas ganas de ver los comentarios sobre el artículo de hoy o los sobres de juego. Puedes mandarme un correo electrónico o ponerte en contacto conmigo a través de mis cuentas en redes sociales (X, antes conocido como Twitter, Tumblr, Instagram y TikTok). Me hace mucha ilusión escuchar todas las opiniones.

La próxima semana explicaré el estreno de los adelantos de las cartas de Las cavernas perdidas de Ixalan.

Hasta entonces, espero que te diviertas abriendo sobres y jugando a los formatos de Limitado con los nuevos sobres de juego.