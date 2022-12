Durante las últimas cinco semanas, he revisado una serie de artículos que escribí hace trece años acerca de las filosofías de los colores. Empecé analizando el blanco ("La gran senda blanca, revisada"), seguí con el azul ("Azul real, revisado"), luego continué con el negro ("En números negros, revisado"), después pasé al rojo ("Viéndolo todo rojo, revisado") y hoy voy a terminar hablando del verde.

En estos artículos estoy respondiendo a las mismas seis preguntas que planteé en los textos originales, pero aportando algunas perspectivas actualizadas con la experiencia de los últimos años. En concreto, el verde es el color que más ha cambiado desde el texto antiguo. He aquí las seis preguntas en cuestión:

• ¿Qué desea este color? ¿Cuál es su meta final?

• ¿Qué medios utiliza este color para alcanzar sus fines?

• ¿Qué es importante para este color? ¿Qué representa?

• ¿Qué desprecia este color? ¿Qué lo impulsa negativamente?

• ¿Por qué le gustan sus aliados y odia a sus enemigos?

• ¿Cuáles son el mayor punto fuerte y la mayor debilidad de este color?

Por quinta y última vez (bueno, hasta que vuelva a revisar estos artículos dentro de unos trece años), empecemos.

¿Qué desea este color? ¿Cuál es su meta final?

El verde quiere la aceptación.

Los demás colores siempre piensan en cómo cambiarían el mundo para convertirlo en un lugar "mejor". El verde es el único que no quiere cambiarlo, porque está convencido de que el mundo ya es perfecto. El orden natural es un fenómeno digno de admiración y tiene las respuestas a todos los problemas de la vida. La clave es aprender a tomarse las cosas con calma y aceptar lo que tenemos ante nosotros.

Fastbond | Ilustración de Nils Hamm

Cada individuo nace con todo el potencial que necesita. El secreto para ser feliz consiste en reconocer el rol para el que nacimos y aceptarlo; en otras palabras, hacer lo que estamos destinados a hacer. El mundo es un sistema complejo y todos nosotros cumplimos una función. Además, no tenemos que ir en busca de ella, puesto que se encuentra en nuestros genes y siempre nos acompaña. Solo tenemos que mirar en nuestro interior.

También debemos entender cómo encajamos en el entorno. La naturaleza tiene una estructura hermosa. La vida consiste, en parte, en comprender cuál es nuestro rol y cómo nos une a la red de la vida. No estamos solos, sino que formamos parte de un sistema complejo y repleto de interdependencias.

El problema es que ocurren tantas cosas a nuestro alrededor que resulta fácil perder la noción de lo que ya estaba ahí. Mucha gente se distrae tanto con los detalles de su vida que no se molesta en dar un paso atrás y observar el conjunto de las cosas. El verde está convencido de que el resto de los colores no dedican tiempo a apreciar la naturaleza del mundo.

¿Qué medios utiliza este color para alcanzar sus fines?

Si la gente no está dispuesta a observar la naturaleza, el verde tendrá que mostrársela. Según este color, una vez que entiendes lo que la vida puede ofrecer, aceptas sus regalos. La clave es encontrar formas de ayudar a los demás a que vean lo que él ya conoce.

La mayor aliada del verde en su misión para ayudar a la gente a apreciar la naturaleza es la propia naturaleza, y puede recurrir a ella de diferentes maneras.

El verde tiene un vínculo especial con las criaturas, sobre todo con las que viven en territorios salvajes y están integradas en sus ecosistemas. Esto significa que el verde se apoya en las criaturas más que los otros colores (aunque el blanco suele tener montones de criaturas pequeñas que se unen para ser fuertes juntas). Por ello, este color cuenta con criaturas más grandes y feroces y sabe cómo recurrir a sus manadas de animales salvajes.

Behemot cascocráter | Ilustración de Chris Rahn

El verde también tiene un fuerte vínculo con la tierra y eso le ayuda de diversas formas. El verde puede establecer nuevas conexiones más rápido y acumular maná a un ritmo superior al de los demás colores. Esto le permite lanzar hechizos poderosos más pronto y le proporciona un mejor acceso a los otros colores de maná.

El verde también está muy unido a la propia vida y tiene la capacidad de otorgar vigor. Otra habilidad relacionada con esta es la de fomentar el crecimiento, que puede utilizar para abrumar a los demás. El estrecho vínculo del verde con el orden natural significa que es capaz de acelerar los procesos naturales que requerirían mucho tiempo en circunstancias normales.

En realidad, todo esto no es más que una demostración de las facultades de la propia naturaleza. El verde está convencido de que lo único que impide a la gente aceptar la verdad del mundo es la falta de comprensión. Existe una armonía interna que debemos alcanzar para asimilar lo que nos rodea, y el verde se esfuerza mucho para ayudar a la gente a encontrar esa armonía.

¿Qué es importante para este color? ¿Qué representa?

He aquí algunas de las cosas que el verde considera esenciales:

Vida (nacimiento): una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza es la capacidad de crear vida. El verde sabe que la vida es uno de los mayores regalos de la naturaleza y hace todo lo posible para fomentar y honrar ese don.

Crecimiento: el verde no es de los que se quedan quietos sin hacer nada, al igual que la propia naturaleza, que es muy activa. Mientras otros permanecen de brazos cruzados, el mundo crece lenta pero constantemente. Esta imparable fuerza del cambio es otra cualidad muy poderosa de la naturaleza y el verde recurre a ella siempre que puede.

Naturaleza (y organismos naturales): el verde otorga mucha importancia a distinguir las cosas que nacen de forma natural y las que se elaboran artificialmente. Las primeras son un gran obsequio del mundo, mientras que las segundas son una abominación. El mundo crea cosas increíbles que el verde admira y siempre trata de utilizar en su cometido.

Reinos sin límites | Ilustración de Cliff Childs

Realidad (en contraste con las ilusiones): la verdad es otra de las grandes virtudes del orden natural. El verde la defiende porque la verdad revela cómo son las cosas realmente. Otros colores tratan de tergiversar la vida y el mundo y utilizan las mentiras y la propaganda para manipular a las personas e impedir que vean la verdad. Por tanto, el verde es inflexible a la hora de erradicar cualquier cosa que dé una imagen falsa de la realidad.

Comunidad: no vivimos en soledad, sino que formamos parte de una red interconectada. Para aceptar la filosofía del verde, hay que comprender la importancia de cómo influimos en las vidas de los demás. Entender el papel de la comunidad es vital para saber cómo funciona el mundo.

Interdependencia: nada existe en un vacío. Las acciones de todo individuo tienen consecuencias para los seres de su entorno. El mensaje que el verde trata de compartir con todos pretende hacer ver que coexistimos con muchos más seres vivos.

Espiritualismo: el verde no aboga por la religión, como el blanco, pero da mucha importancia a aceptar que existen fuerzas superiores. Las cosas no ocurren sin más: suceden por un motivo. La interconectividad de la naturaleza no existe solo a nivel físico, sino también en un plano de comprensión mutua muy superior.

El pasado: de todos los colores, el verde es el más promueve la retrospección, ya que considera que el futuro está muy condicionado por el pasado.

Sabiduría: el azul mira al futuro en busca de conocimientos; el verde mira al pasado en busca de sabiduría. Este color cree que el secreto para seguir el camino correcto en el presente está en comprender los logros y los fracasos de nuestros antecesores.

Cartógrafo | Ilustración de Donato Giancola

Genealogía: si nuestros genes determinan quiénes somos, es muy importante comprender de dónde procedemos.

Tradición: el verde cree que necesitamos estar siempre en contacto con el pasado, y una forma ideal de conseguirlo es conservar las tradiciones y actividades heredadas de nuestros ancestros.

Instinto: la naturaleza nos motiva a través de nuestra biología. Por ejemplo, la mayoría de seres vivos no piensan en lo que van a hacer; simplemente, hacen lo que sienten de forma natural. Aceptar la filosofía del verde implica comprender que esas sensaciones no son solo propias de los animales, sino de todos los seres vivos.

Animales: cuanto menos civilizados seamos, más comprendemos por instinto nuestro rol en el orden natural. Los animales, sobre todo los salvajes, tienen un vínculo con la naturaleza que los seres más pensantes no entienden fácilmente.

Plantas: la conexión del verde con los seres vivos no se limita a los animales. Para él, la flora es tan importante como la fauna.

¿Qué desprecia este color? ¿Qué lo impulsa negativamente?

El verde sabe que el cambio forma parte del orden natural. Lo que no tolera es el cambio artificial, en el que una fuerza externa perturba algo que no tenía por qué ser alterado. Esto puede producirse de dos formas. La primera ocurre cuando alguien crea algo que nunca tendría que haber existido. Esta aversión por ese tipo de cosas es uno de los motivos principales por los que el verde odia los artefactos (y, en menor medida, los encantamientos). Para este color, no hay mayor afrenta que intentar usurpar el proceso natural de la creación.

Velo del otoño | Ilustración de Kekai Kotaki

La otra cosa que el verde no soporta es que la naturaleza pierda partes de ella de forma antinatural. Los ecosistemas tienen un equilibrio tan delicado que eliminar un componente por la fuerza podría acabar con todo. Por ejemplo, si se mata a muchos depredadores, sus presas incrementarán demasiado en número y eso podría tener consecuencias devastadoras si no se mantuviese bajo control.

Básicamente, el verde siente un gran respeto por el statu quo y cualquier intento de alterarlo artificialmente se granjearía la ira de este color.

¿Por qué le gustan sus aliados y odia a sus enemigos?

El verde ve al blanco como un color afín que entiende la importancia de la comunidad, por lo que estos dos colores son los que más se apoyan en las criaturas. Además, el carácter pacifista del blanco complace gratamente al verde. El mayor problema que tiene con él es que el blanco no comprende el lado salvaje del verde y su tendencia a guiarse por necesidades básicas.

En cambio, el verde ve al rojo como un color que sí comparte este lado salvaje. El verde se apoya más en sus instintos y el rojo, en sus impulsos, pero ambos colores comprenden lo positivo que es hacer las cosas que nacen de tu interior. Por otro lado, el rojo también puede tener acceso a mucho maná y a una gran variedad de criaturas enormes. Finalmente, el verde respeta el carácter destructivo del rojo, ya que también forma parte de la naturaleza. La mayor queja con el rojo es que se centra demasiado en sus propios deseos y nunca piensa en cómo afectan a quienes le rodean.

Elfo trenzas sangrientas | Ilustración de Dominick Domingo

Si el verde defiende lo natural, el azul defiende lo artificial. Este color tiene la falsa idea de que las personas disponen de un control total sobre quiénes son. El azul no solo es incapaz de aceptar lo que hay en su interior, sino que dedica mucho tiempo y energías a intentar convertirse en otra cosa. También es el color que más aboga por crear objetos artificiales, sin respeto alguno por lo natural. Tanto el azul como el verde pretenden enseñar algo a los demás, pero mientras que el verde presta atención a la sabiduría del pasado, el azul está obsesionado con las inquietudes del futuro. El azul no solo dificulta que el verde transmita su mensaje, sino que guía constantemente a los demás por una senda incierta.

El verde ve al negro como un color que pretende destruir todo lo que el verde aprecia. El negro está obsesionado con el poder y no tiene una conciencia que lo limite. Este color mata y destruye por placer y sin control, asolando ecosistemas a diestro y siniestro. El verde aprecia la muerte como lo que realmente es: un componente clave en el gran ciclo de la vida. En cambio, el negro considera que es un arma y el mal uso que hace de ella amenaza el mismísimo sistema que el verde tanto defiende. ¿Cómo podría el verde mostrar el mundo natural a los demás si el negro lo destruyese? Por otra parte, el negro no entiende que el rol de cada persona está predeterminado y actúa como si pudiese cambiarlo a voluntad.

¿Cuáles son el mayor punto fuerte y la mayor debilidad de este color?

La mayor cualidad del verde es su absoluta e inquebrantable confianza en el sistema natural. Este color venera a la naturaleza y tiene un vínculo con ella que le permite recurrir a fuerzas primigenias muy poderosas. Ese lazo también le proporciona acceso a numerosas criaturas gigantescas que ayudan al verde a cumplir sus propósitos.

Estampida abrumadora | Ilustración de Steven Belledin

La debilidad del verde es que depende demasiado de este sistema. Por ejemplo, se apoya tanto en sus criaturas que, sin ellas, es incapaz de hacer frente a ciertos problemas. En resumen, este color confía demasiado en una sola cosa y, cuando esta no cuenta con las respuestas adecuadas, el verde tiene dificultades para solucionar ciertos problemas.

Personajes alineados con el verde en la cultura popular

Minions (Los Minions)

Nadie sabe de dónde han salido, pero estos bichitos amarillos parecen vivir para servir. Los Minions comprenden cuál es su papel y trabajan muy duro para llevarlo a cabo lo mejor que pueden.

Groot (Guardianes de la galaxia)

Aparte de ser un árbol, literalmente, Groot es el miembro del equipo que más disfruta de las cosas tal como son. Por otro lado, Groot es el Guardián más afín con el vínculo entre los seres vivos.

Owen Grady (Jurassic World)

Mientras que la mayoría de trabajadores y visitantes de Jurassic World ven a los dinosaurios como atracciones, Owen es el que mejor entiende lo que son de verdad: seres vivos que merecen un trato adecuado. Su relación con los velocirraptores, por ejemplo, se basa en que es capaz de afirmarse como figura alfa.

Hodor (Juego de tronos)

Hodor es un hombre simple pero muy fuerte. Su capacidad de raciocinio es limitada, de modo que se guía por sus instintos.

Hiedra Venenosa (universo Batman)

Hiedra es el ejemplo perfecto de una villana verde. Su prioridad es proteger la naturaleza y el orden natural y es capaz de utilizar plantas y venenos naturales para hacer todo lo posible por evitar cualquier cambio en el statu quo.

Daryl (Los muertos vivientes)

De todos los supervivientes del apocalipsis zombie, Daryl parece ser el que mejor asume la situación. Eso no significa que le guste, sino que acepta las cosas tal como son: así es la vida ahora. Daryl reconoce cuál es su papel en ese mundo y ha aprendido a vivir con ello.

Y para terminar, la quinta y última Simpson:

Maggie (Los Simpson)

Además de ser un bebé y de comportarse por instinto, Maggie es la Simpson que más adora a su familia tal como es y la que menos querría que las cosas cambiasen.

Verde que te quiero verde

Y así es la filosofía de este color. Como en todas estas semanas, me gustaría saber qué opináis sobre el tema de hoy. Podéis escribirme por correo electrónico o en cualquiera de mis perfiles en redes sociales (Twitter, Tumblr, Google+ e Instagram).

Volved la semana que viene, en la que por fin os contaré algunas historias de diseño carta por carta de Magic Orígenes.

Hasta entonces, espero que tengáis ocasión de relajaros y disfrutar del mundo tal como es.

"Drive to Work #250—2011"

Este podcast es otra entrega de mi serie "20 Years in 20 Podcasts". Hoy hablaré sobre el año 2011.

"Drive to Work #251—Block Inspirations, Part 1"

Esta es la primera entrega de una serie de dos partes en la que hablo sobre las fuentes de inspiración de los veinte bloques de Magic que hemos publicado hasta la fecha.