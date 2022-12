Índice

El plano de Theros está sumido en el caos. Los dioses y los mortales se enfrentan entre ellos y la tierra es acechada por monstruos terroríficos. Los héroes ansían la gloria mientras se forman constelaciones nuevas y terroríficas en el cielo nocturno. ¿De qué lado estás?

Constelación

Los encantamientos con habilidades de constelación representan las constelaciones divinas que llenan el cielo nocturno (y ahora el mundo de los mortales) de Theros.

La habilidad de constelación de un encantamiento se dispara cada vez que este u otro encantamiento entra al campo de batalla bajo tu control. La mayoría de encantamientos con habilidades de constelación de Travesía hacia Nyx son criaturas encantamiento, pero no todos.

Cualquier encantamiento que entre al campo de batalla bajo tu control hace que se disparen todas las habilidades de constelación de los encantamientos que controlas, ya sean auras, encantamientos normales, criaturas encantamiento o incluso fichas. (Esto significa que las criaturas con la habilidad de concesión hacen que se disparen las habilidades de constelación tanto si las has lanzado con la habilidad de concesión como si no.)

Esfuerzo

Un hechizo con la habilidad de esfuerzo te permite inyectarle más maná para aumentar la cantidad de objetivos.

Cuando lanzas un hechizo con la habilidad de esfuerzo, puedes elegir cualquier cantidad de objetivos pagando un coste adicional por cada objetivo después del primero. Si quieres lanzar la Presencia de Ajani con una sola criatura como objetivo, solo te costará . Por cada criatura que hagas objetivo después de la primera, lanzar la Presencia de Ajani tendrá un coste adicional de . Por lo tanto, costaría hacer objetivo a dos criaturas, hacer objetivo a tres criaturas y así sucesivamente.

Aunque con la Presencia de Ajani puedes hacer objetivo a cualquier cantidad de criaturas, no puedes hacer objetivo a una misma criatura más de una vez. Como sucede con cualquier otro hechizo con objetivos, las habilidades de heroísmo de cualquier criatura que controlas se dispararán cuando las hagas objetivo con la Presencia de Ajani.

Nyx y concesión

Los dioses de Theros habitan Nyx, un reino de estrellas que se muestra en el cielo nocturno de Theros. Los dioses y sus sirvientes están imbuidos con el poder y la majestuosidad de Nyx. Las criaturas encantamiento del bloque Theros tienen un marco de carta único que muestra el cielo estrellado de Nyx.

El marco de Nyx no tiene reglas asociadas. Su única función es recordar que esas criaturas son también encantamientos. Los demás encantamientos del bloque Theros utilizan el marco de carta habitual.

Algunas criaturas encantamiento de Travesía hacia Nyx tienen la palabra clave concesión.

Una criatura con la habilidad de concesión te da la opción de lanzarla como un aura que encanta a una criatura y le da su fuerza, resistencia y habilidades.

Cuando tienes una carta con la habilidad de concesión en tu mano, tienes dos opciones: lanzarla de forma normal por su coste de maná o lanzarla por su coste de concesión. Si lanzas una carta con la habilidad de concesión de forma normal, es un hechizo de criatura encantamiento que se resuelve y se convierte en una criatura encantamiento en el campo de batalla. Se ignora su habilidad de concesión, así como su texto de “La criatura encantada obtiene...”.

Si lanzas una carta por su coste de concesión, no es un hechizo de criatura. Los hechizos como Esparcir la esencia, que solo pueden hacer objetivo a un hechizo de criatura, no pueden hacerla objetivo. En vez de eso, es un hechizo de aura con encantar criatura, por lo que debes hacer objetivo a una criatura para lanzarla. Pueden contrarrestarlo hechizos como Negar, que solo hacen objetivo a hechizos que no sean de criatura. Si la criatura objetivo tiene una habilidad de heroísmo, el hechizo de aura con la habilidad de concesión la disparará como lo haría cualquier otro hechizo de aura. Las cartas con la habilidad de concesión siempre son encantamientos, ya sean auras o criaturas.

Si la criatura objetivo deja el campo de batalla después de que lances una carta con la habilidad de concesión como un aura pero antes de que se resuelva el hechizo, el hechizo de aura se resolverá como una criatura encantamiento en lugar de ser contrarrestado como un hechizo de aura normal. Si la criatura objetivo sigue en el campo de batalla cuando el hechizo de aura se resuelve, se resolverá como un aura que está encantando a una criatura.

Mientras esté encantando a una criatura, un aura con la habilidad de concesión otorga a la criatura las habilidades y las modificaciones a la fuerza/resistencia enumeradas en su recuadro de texto. Si la criatura a la que está encantando deja el campo de batalla por cualquier motivo, el aura se convierte de inmediato en una criatura encantamiento de nuevo, en lugar de ir al cementerio como otras auras.

Aunque a menudo te convendrá hacer objetivo a tus propias criaturas con tus cartas con habilidad de concesión, también puedes hacer objetivo a las criaturas de tu oponente. Esto puede ser útil, por ejemplo, si quieres evitar que una criatura bloquee en un turno crucial y lanzas sobre ella el Pielmarcada retorcido. Como es habitual, tu aura con la habilidad de concesión permanecerá en el campo de batalla como una criatura encantamiento (bajo tu control, no el de tu oponente) cuando la criatura encantada deje el campo de batalla.

Heroísmo

Una criatura con la habilidad de heroísmo te da potentes ventajas cada vez que lanzas un hechizo que la hace objetivo.

Una habilidad de heroísmo se dispara siempre que lanzas cualquier hechizo que hace objetivo a la criatura heroica, incluidos los hechizos que también hacen objetivo a otra criatura. Si un hechizo hace objetivo a varias criaturas con habilidades de heroísmo (por ejemplo, a causa de la habilidad de esfuerzo), todas ellas se dispararán. Las habilidades activadas, como equipar, y las habilidades disparadas, como la habilidad de entra al campo de batalla del Hipocampo quebrantador, no hacen que se disparen las habilidades de heroísmo.

Un hechizo instantáneo o de conjuro tiene un objetivo si incluye la palabra “objetivo” en su texto de reglas. Cada hechizo de aura también tiene un objetivo que indica su habilidad de encantar, incluidos los hechizos de aura que lanzas con la habilidad de concesión. Los hechizos de criatura y de permanente (excepto las auras) nunca tienen objetivos.

Una habilidad de heroísmo solo se dispara cuando el controlador de la criatura lanza un hechizo que la hace objetivo, no cuando lo hace otro jugador.

Adivinar

La mecánica de adivinar te permite manipular tu destino.

Adivinar es una acción de palabra clave que siempre tiene un número asociado a ella. Para adivinar, mira esa cantidad de cartas de la parte superior de tu biblioteca, pon tantas de ellas como quieras en el fondo de tu biblioteca y deja las demás en la parte superior en cualquier orden que elijas. Cuando adivinas 1, se traduce en que miras la primera carta de tu biblioteca y decides si quieres ponerla en la parte superior de tu biblioteca o en el fondo. Cuando adivinas 2 o más, tienes más opciones.

Monstruosidad

Los monstruos merodean por las tierras salvajes de Theros y castigan ferozmente a todo aquel que se enfrente a ellos.

Monstruosidad es una habilidad activada que puedes activar siempre que puedas pagarla. Cuando se resuelve, verifica si la criatura ya es monstruosa. Si no lo es, la habilidad pone una cantidad de contadores +1/+1 sobre la criatura y hace que la criatura se convierta en monstruosa. Esto significa que una habilidad de monstruosidad no hace nada si se resuelve por segunda vez. Si una habilidad de monstruosidad es contrarrestada de alguna manera, la criatura no gana contadores ni se convierte en monstruosa, y la habilidad de monstruosidad puede utilizarse de nuevo.

Muchas criaturas con la habilidad de monstruosidad, como el Gigante sacudepiedras de Theros, tienen una habilidad disparada que se dispara cuando la criatura se convierte en monstruosa; en otras palabras, cuando la habilidad de monstruosidad se resuelve por primera vez.

La habilidad disparada del Gigante sacudepiedras se dispara cuando su habilidad de monstruosidad se resuelve por primera vez. Si el Gigante sacudepiedras no está en el campo de batalla cuando su habilidad de monstruosidad se resuelve, su habilidad disparada no se dispara.

También hay algunas cartas con la habilidad de monstruosidad que ganan habilidades mientras sean monstruosas, como El de las cien manos de Theros.

Una vez que una criatura se convierte en monstruosa, no puede dejar de serlo a menos que deje el campo de batalla. Si la habilidad de monstruosidad de El de las cien manos se ha resuelto, tiene la habilidad de alcance y puede bloquear a noventa y nueve criaturas adicionales (suponiendo que las demás circunstancias le permiten bloquearlas) incluso si los contadores +1/+1 de la habilidad de monstruosidad se han removido de alguna manera (por ejemplo, mediante Biocambio).

Devoción y Deidades

En las cartas de Travesía hacia Nyx aparecen cinco dioses como criaturas encantamiento legendarias con el tipo de criatura Deidad. Todas las Deidades de Travesía hacia Nyx tienen dos colores, completando así el panteón que forman los quince dioses. Un dios de dos colores se manifiesta como una criatura en el campo de batalla una vez que tu devoción a sus dos colores es lo bastante alta.

Tu devoción a dos colores es la cantidad total de símbolos de maná de alguno de esos dos colores de entre los costes de maná de los permanentes que controlas. No necesitas tener una cantidad concreta de símbolos de maná de cada color; lo único que importa es el total.

Los símbolos de maná híbrido como cuentan para ambos colores, pero no se cuentan dos veces. En otras palabras, un símbolo de maná híbrido solo puede agregar un máximo de uno a tu devoción a cualquier color o combinación de colores, pero agrega uno a tu devoción a cualquier combinación de colores que contenga uno de sus dos colores.

Como los demás dioses del bloque Theros, todos los dioses de Travesía hacia Nyx tienen la habilidad de indestructible y cada uno es una criatura solo si tu devoción a sus colores es suficientemente alta. Si un dios entra al campo de batalla mientras tu devoción a sus colores es menor que la cantidad necesaria, las habilidades que se disparan cuando una criatura entra al campo de batalla no se dispararán. Si un dios que está en el campo de batalla es una criatura y tu devoción a sus colores desciende hasta ser menor que la cantidad necesaria, deja de ser una criatura de inmediato. Un dios no puede atacar el turno que entra al campo de batalla a menos que tenga la habilidad de prisa, incluso si no era una criatura cuando entró al campo de batalla.

Los dioses son siempre encantamientos legendarios y sus habilidades funcionan sean o no criaturas.