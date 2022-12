"Sé que ahora mismo estamos experimentando un reflujo, pero, como suelo decir, creo que el péndulo oscilará hacia el otro extremo tarde o temprano".

—"Inquiring Minds Want to Know, Part 2", 24 de marzo de 2003

"Puede que mi metáfora preferida sea interpretar Magic como un péndulo que oscila sin parar (imaginad una punta metálica en el extremo de una cuerda colgada sobre un foso de arena), describiendo un patrón en constante cambio. El trabajo del equipo de diseño es empujar ese péndulo hacia nuevas direcciones, a sabiendas de que todos los elementos regresarán al centro en algún momento dado. ¿Por qué menciono la metáfora del péndulo (una vez más)?".

—"Come Together", 6 de octubre de 2003

"Lo que distingue a Magic de otros juegos es su capacidad para cambiar constantemente. Ese cambio se produce cuando los diseñadores empujan el péndulo hacia direcciones nuevas y diferentes".

—"Type 1, Take 2", 15 de diciembre de 2003

"Magic es un juego que experimenta fluctuaciones. Siempre lo describo como un péndulo que I+D empuja hacia distintas direcciones. Ese elemento de cambio constante implica que, en determinadas etapas del juego, algunos aspectos tendrán una eficacia inferior o superior a la habitual".

—"Up and Down", 6 de diciembre de 2004

"El péndulo puede oscilar, pero solo hasta cierto punto".

—"Once More with Feeling", 1 de agosto de 2005

"A menudo he descrito Magic como un péndulo en constante movimiento. Año tras año, los diseñadores eligen distintos elementos del juego y se centran en ellos".

—"City Planning, Part II", 12 de septiembre de 2005

"Sin embargo, el péndulo siempre vuelve a oscilar y me pareció importante que el bloque Espiral del tiempo retomara nuestra forma tradicional de manejar las palabras clave; es decir, hacer que evolucionaran a lo largo del bloque".

—"The Future Is Now, Part III", 23 de abril de 2007

"El péndulo siempre oscila. En el bloque Espiral del tiempo hemos tomado muchas decisiones sabiendo que resultarían chocantes para el público".

—"State of Design 2007", 13 de agosto de 2007

"El departamento de diseño abordó Lorwyn marcándose una serie de objetivos y el equipo creativo decidió hacer lo mismo. Un mundo metálico, un mundo de estética japonesa, un mundo urbano, un mundo posapocalíptico... Todas esas ambientaciones tenían un sello característico, pero ninguna de ellas se basaba firmemente en la fantasía tradicional. Si combináis eso con nuestra intención de alejar el péndulo de la sensación caótica que plasmamos en el bloque Espiral del tiempo, intuiréis qué camino prefirió tomar el equipo creativo".

—"A Lorwyn/Lorwyn Situation", 10 de septiembre de 2007

"Como acostumbro a decir, nos gusta empujar el péndulo todos los años para alterar el funcionamiento de los formatos. Los drafts de Lorwyn se diferencian bastante de los drafts de Espiral del tiempo porque las estrategias básicas son un poco más lineales".

—"Lorwyn One for the Team", 24 de septiembre de 2007

"La buena noticia es que Magic es un juego acerca del cambio. Eso significa que nunca dejamos de empujar el péndulo hacia nuevas direcciones".

—"Innovate Is Enough (Or Is It?)", 18 de febrero de 2008

"Como siempre digo, diseñar Magic consiste en empujar el péndulo constantemente hacia direcciones distintas".

—"State of Design 2008", 1 de septiembre de 2008

"Ahora es el momento de que el péndulo oscile en otras direcciones durante una temporada".

—"Tweet Talk", 8 de junio de 2009

"Sin embargo, al igual que ocurre en todos los aspectos del juego, el péndulo puede oscilar".

—"Drop and Give Me 2010", 6 de julio de 2009

"Aun así, los fans del control no tenéis por qué preocuparos: el péndulo oscilará de nuevo, como hace siempre".

—"Feeling Blue", 13 de julio de 2009

"Por la misma razón por la que no continuamos haciendo otras cosas que tanto os gustan: Magic funciona mejor cuando el péndulo oscila y hay elementos que vienen y se van de las colecciones".

—"Achieving Zendikar, Part 1", 7 de septiembre de 2009

"Otra forma de verlo es que Limitado os permite experimentar mejor las oscilaciones del péndulo".

—"You Had Me at Eldrazi", 26 de abril de 2010

"Aunque me gusta empujar el péndulo en todos los aspectos del juego, incluida la velocidad de los entornos de Limitado, creo que Zendikar empujó el péndulo más allá de lo que debería".

—"State of Design 2010", 27 de septiembre de 2010

"El péndulo oscilará, pero, en líneas generales, no queremos que todas las mecánicas de una colección sean o bien lineales o bien modulares".

—"I Want to Threshold Your Hand (Or Possibly My Artifacts)", 18 de octubre de 2010

"El péndulo ha vuelto a oscilar un poco y ahora estamos dispuestos a usar mecánicas ligeramente más complejas en los niveles de rareza superiores".

—"The Mighty Core", 18 de julio de 2011

"Procuramos que el péndulo oscile en direcciones distintas para que el estilo de juego fluya, pero también vigilamos las temáticas de los bloques para asegurarnos de que tengan sinergia con las colecciones anteriores y posteriores".

—"A Modern Sensibility", 31 de octubre de 2011

"Como suelo decir, nos gusta empujar el péndulo para que el juego continúe oscilando hacia nuevos territorios".

—"Old vs. New", 13 de febrero de 2012

"Magic lo tiene un poco más fácil porque cada otoño nos permitimos empujar fuerte el péndulo hacia una nueva dirección".

—"Duel's Paradise", 11 de junio de 2012

"Otro motivo por el que es importante que las cartas roten es que, sin ese éxodo, resultaría cada vez más difícil empujar el péndulo hacia nuevas direcciones".

—"Setting the Standard", 6 de agosto de 2012

"Cuando el péndulo regrese a su posición neutral, el blanco volverá a hacer lo que siempre hace".

—"Unanswered Questions: Theros", 14 de noviembre de 2013

"Cuando diseño una colección de Magic, tengo muchos objetivos en mente. Intento crear una experiencia de juego divertida. Intento empujar el péndulo hacia una nueva dirección".

—"Tiempo de historias", 28 de julio de 2014

"Theros fue un bloque diseñado a partir de la mitología griega y, después de aquello, me interesaba empujar el péndulo en la dirección contraria".

—"Yes, we kan, parte 2", 8 de septiembre de 2014

"Yo utilizo la metáfora del péndulo porque Magic tiene un núcleo y queremos que no se distancie de él con el tiempo, sino que vuelva constantemente al centro".

—"Difuminando con estilo", 6 de abril de 2015

"Creo que los jugadores expertos se han divertido mucho con el bloque Kans de Tarkir y que el péndulo de la complejidad tiene que oscilar, pero soy consciente de que este bloque es más difícil de lo habitual para los jugadores recién llegados, y debemos recordar que siempre los habrá".

—"State of Design 2015", 24 de agosto de 2015