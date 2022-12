¡Bienvenidos a la Semana de los 8 Mejores! De vez en cuando, a nuestro editor Blake le gusta que escribamos sobre temáticas desenfadadas y esta es una de esas ocasiones. Estamos en la Semana de los 8 Mejores y nos han dado carta blanca para redactar nuestros artículos. Mientras pensaba en cómo aprovechar la oportunidad, me acordé de una semana temática de hace diez años: la Semana de los Diez Mejores.

En aquella ocasión, escogí celebrar la semana con diez listas de 10 mejores. Este artículo va a ser una secuela espiritual de aquella columna, ya que he decidido crear ocho listas de 8 mejores. Espero que disfrutéis con ellas.

Las 8 ideas de diseño que más tiempo tardaron en ver la luz

Os presento los 8 conceptos de diseño que esperaron más tiempo desde que se nos ocurrieron hasta que llegaron a imprimirse.

8) Rehacer la mecánica de croma (5 años)

Durante el diseño de Quinto amanecer, Aaron Forsythe elaboró una carta que tenía en cuenta la cantidad de símbolos de maná, y le gustó tanto que diseñó otra más. Cuando las vi, supe que teníamos entre manos algo que no debía quedarse en Quinto amanecer y que se aprovecharía mejor en un bloque que no fuese de artefactos. En Visión del futuro, creé una carta desplazada en el tiempo que utilizaba aquella mecánica, porque sabía que le sacaríamos partido algún día. Un año después, por fin la incluí en una colección: Crepúsculo .

Croma acabó causando indiferencia y yo tenía claro que nos habíamos equivocado en algo, porque estaba seguro de que era una mecánica interesante. La cuestión era dar con el momento adecuado para utilizarla, porque solo habría una oportunidad más para intentar que funcionase, y yo quería que tuviese éxito. Entonces, durante el diseño de Theros, empezamos a debatir qué mecánica podríamos retomar y Zac Hill sugirió la de croma. Yo estaba de acuerdo en que podía encajar bien, pero tendríamos que retocarla un poco. De hecho, creía que nos vendría bien hacerlo, porque consideraba que uno de los problemas de croma era que no tenía un buen vínculo con la ambientación.

Me gustaba la idea de que la mecánica representase el vínculo entre los mortales y los dioses de Theros. Eso sí, le dije al equipo que necesitábamos un nuevo nombre para la habilidad; Ethan Fleischer sugirió "devoción" y nos cautivó a todos. Esta mecánica ha tenido una gran influencia en varios formatos y ha tenido posibilidades muy buena acogida. Ahora, la cuestión no es si deberíamos volver a utilizarla, sino cuándo lo haremos.

7) Crear la segunda colección Un- (6 años)

Unglued nació como un proyecto ideado por Joel Mick y Bill Rose. La idea era crear una colección con borde plateado que no fuese legal en torneos y me encargaron que pensase en qué posibilidades tenía. Al final, me decanté por la temática de la autoparodia: de ese modo, podíamos crear cartas extrañas que no deberíamos incluir en colecciones normales de Magic y darles un toque cómico. Se esperaba que aquella colección fuese un gran éxito y Wizards me pidió que diseñase otra similar. Al final, las ventas no cumplieron con las expectativas (aunque sigo convencido de que el único problema fue que se imprimió demasiado) y Unglued 2 se canceló.

Yo le tenía mucho apego a Unglued y había decidido que trataría de convencer a la gente para que hiciésemos una secuela. Al final, di con un aliado que apoyaba mi idea: Randy Buehler, mi jefe por aquel entonces. Gracias a su ayuda, conseguimos que se lanzase una segunda colección Un-. Uno de mis cometidos actuales es que creemos la tercera colección Un-, y me gustaría escribir sobre ello algún día.

6) Crear un bloque de tierras (7 años)

Mientras trabajábamos en el diseño de Mirrodin, empecé a pensar en cómo habíamos utilizado los diversos tipos de cartas a modo de temática principal para los bloques. Entonces, me di cuenta de que una categoría no se había usado como eje ni en un bloque ni en una colección: las tierras. Durante años, habíamos explorado mucho espacio de diseño interesante para las tierras y creía que podríamos hacer algo divertido con ellas. Solo había un problema; cada vez que le mencionaba la idea a alguien, siempre me respondían de la misma forma: "¿Qué otras propuestas tienes?".

En aquella época, Randy me había pedido que crease un plan quinquenal para el futuro (que luego se convirtió en un plan sexenal). Lo convencí para que aprovechásemos uno de los años de forma creativa y usásemos un diseño experimental. La mayoría de los años iban a utilizar temáticas familiares, pero ¿cómo íbamos a descubrir nuevas cosas si nunca probábamos a hacerlas? Por suerte, Randy se mostró de acuerdo, así que asigné el bloque de tierras al año experimental.

Cuando empecé a diseñar el bloque, solo el desarrollador Mike Turian me dijo que parecía una buena idea. Afortunadamente, cuando terminamos el diseño, todo el mundo se había subido al carro.

5) Retomar la metamorfosis (8 años)

La metamorfosis nació porque el equipo de reglas estaba pensando en cómo lograr que la Illusionary Mask y el Camouflage funcionasen correctamente. La respuesta fue establecer que las cartas boca abajo sirviesen como criaturas con una fuerza y una resistencia determinadas. El equipo de reglas estaba satisfecho con la solución y se dio cuenta de que aquello nos permitiría crear una nueva mecánica: las cartas podrían lanzarse boca abajo y luego se pondrían boca arriba pagando un coste; como todas las criaturas boca abajo eran idénticas, aquello servía para crear un aura de misterio. El equipo de reglas propuso la idea a Bill Rose, pero no le interesó mucho. Luego probó con Mike Elliott, pero también la rechazó. Después me la sugirió a mí y me encantó.

Ahora, avancemos unos cuantos años hacia el futuro. La metamorfosis se incluyó en Embestida y luego la recuperamos (como muchas otras) en el bloque Espiral del tiempo . Yo tenía muchas ganas de buscar una ocasión para que volviese a entrar en escena. El problema era que la metamorfosis es compleja y tiene muchas limitaciones, así que no podíamos meterla con calzador en cualquier colección, pero entonces llegó el bloque Kans de Tarkir. Necesitábamos una mecánica compatible con el propósito del bloque y la metamorfosis encajó muy bien para mostrar las artimañas que podían utilizar los señores de la guerra de este mundo.

4) Crear un bloque de terror gótico (10 años)

Un buen día, Brady Dommermuth y yo estábamos viendo algunas ilustraciones que nos habían mandado para Odisea y él comentó que el aspecto creativo no cuadraba con las mecánicas (Brady era escritor técnico en aquella época, aún no estaba en el equipo creativo). Según él, la temática de jugar con los cementerios encajaría perfectamente con una ambientación de terror gótico. Yo había estado dándoles muchas vueltas a los géneros que podrían funcionar bien en Magic, y cuando Brady mencionó aquello, me di cuenta de que era una idea brillante.

El problema era que, en aquella época, las mecánicas se imponían a todo lo demás. Las colecciones eran multicolores, tribales o de artefactos, y no nos planteábamos que se basasen en una temática creativa. Entonces, Bill dijo que le gustaría probar a crear un diseño inspirado en un concepto creativo. Le propuse usar el mundo de terror gótico, pero él tenía otra cosa en mente, que era el bloque Campeones de Kamigawa.

El bloque no tuvo muy buena acogida, así que luego resultó difícil proponer que diseñásemos a partir de un concepto creativo. En la etapa final del bloque Kamigawa, me convertí en diseñador jefe, así que empecé a encargarme de sugerir ideas para futuros bloques. Propuse crear un mundo de terror gótico, pero el único al que le entusiasmaba era a mí. Entonces, a Bill se le ocurrió la idea de preparar un bloque en el que las dos primeras colecciones se desarrollasen en un mundo, mientras que la tercera colección (que sería grande) tendría lugar en otro distinto. Después de darle muchas vueltas, I+D decidió apostar por una idea de Brian Tinsman para el mundo de las dos primeras colecciones. Bill sabía que yo tenía muchas ganas de crear el mundo de terror gótico y me dijo que podía utilizarlo en la tercera colección.

Más adelante, alguien comentó que quizá sería mejor publicar la colección de terror en una fecha más próxima a Halloween, así que invertimos el orden de lanzamiento. Bill me preguntó si creía que mi idea podría expandirse en la colección pequeña y le respondí que sí. Luego, la tercera colección se ambientó en el mismo mundo porque al equipo creativo se le ocurrió un interesante giro de los acontecimientos. Como sabréis, había una ángel atrapada en una prisión conocida como el Helvault…

3) Volver a utilizar el veneno en el juego (13 años)

La expansión Legends nos brindó estas dos cartas:

Con ellas, se podía poner contadores de veneno al oponente, ¡y si llegaban a diez, el otro perdía la partida! Aquello fue amor a primera vista para mí. Por entonces, ya me entusiasmaban las condiciones de victoria alternativas (ay, mi querida Rueda de molino...), así que el veneno me encantó. Cuando llegué a Wizards, tenía muchas ganas de crear más cartas que utilizasen aquella mecánica. De hecho, en mi primerísima obra en diseño, Tempestad, iba a usarla como una de sus temáticas principales, pero luego, en I+D, se decidió que el veneno no daba buenos resultados. El Asesino de SuqíAta, de Visiones, fue la última criatura que usaba la mecánica.

Cuando el veneno se quitó en Tempestad, intenté usarlo en Unglued 2 (podéis leer este artículo si no conocéis la historia), pero esa colección se frenó y nunca vio la luz. Entonces capté el mensaje y supe que tendría que ser paciente. En Visión del futuro, colé algunas cartas desplazadas en el tiempo que dejaban entrever que esta mecánica regresaría. Finalmente, me encargaron diseñar una colección que volvía a traernos a unos villanos clásicos de Magic: los pirexianos. Si había alguien que encajaba perfectamente con el veneno, eran ellos. Mi equipo de diseño se esforzó mucho y elaboró la mecánica de infectar, que utilizaba los contadores de veneno. Solo se tardaron 13 años en volver a usarlos.

2) Crear otro bloque de encantamientos (14 años)

Cuando Magic era más joven, tenía cuatro tipos de permanentes: artefactos, criaturas, encantamientos y tierras. Tanto los artefactos como las criaturas habían sido el eje central de diversas colecciones, ¿y quién iba a querer una centrada en las tierras? Eso significaba que los encantamientos eran los únicos permanentes que aún no habían protagonizado una colección. El equipo de diseño de La Saga de Urza decidió que debía enmendar aquel error, pero entonces ocurrió algo gracioso: la historia dio un giro y el bloque se convirtió en una precuela centrada en Urza, un célebre artífice.

Para dar más relevancia a la trama, el equipo de marca presentó el bloque como "El Ciclo de los Artefactos". Luego, I+D cometió algunos errores con el bloque y lo dejó "roto". Algunas de las cartas rotas eran artefactos, pero curiosamente no había ni un encantamiento entre ellas, así que la temática de los encantamientos quedó en segundo plano. De hecho, muy pocos jugadores llegaron a reconocer esa temática.

El departamento de diseño siempre había planeado crear otro bloque de encantamientos, pero se fueron anteponiendo otras ideas y los encantamientos solo se mencionaban de cuando en cuando. Entonces, decidimos crear un bloque basado en la mitología griega y Brady Dommermuth sugirió que los encantamientos quizá encajasen en él. Y así es como creamos el segundo bloque de encantamientos, apenas catorce años más tarde.

1) Crear una mecánica que funcionase al robar (15 años)

Tempestad fue mi primer diseño y la primera vez que lideré uno de estos procesos. Una de las ideas que tenía en mente era elaborar una serie de cartas que generasen efectos al robarlas. Por ejemplo, ¿utilizaríais un instantáneo por 1R que hiciese 4 puntos de daño a la criatura o jugador objetivo si os hiciese 2 de daño a vosotros cuando lo robaseis? Me fascinaba aquel concepto de que los efectos se disparasen al robar. El problema era que los jugadores supiesen cuándo los había robado el oponente. Probamos un montón de ideas disparatadas, como utilizar reversos distintos en las cartas con esos efectos, para que se viese en qué momento se robaban (aquello se pensó antes de que se extendiese el uso de fundas). También probamos a utilizar solo efectos positivos, para que los jugadores se animasen a mostrar que habían robado las cartas.

Al final, nada funcionaba correctamente y sustituimos la mecánica por otra diferente: recuperar. Aun así, la idea de los efectos que se disparasen al robar siguió comentándose durante años; era como una de esas mecánicas que se les ocurren a los diseñadores recién llegados, que luego pasan un tiempo intentando hacer que funcionen. Luego, mientras creábamos Avacyn restituida, cortamos una mecánica principal llamada "prohibición" durante el período de "disarrollo" (la etapa de transición entre el diseño y el desarrollo) por motivos de desarrollo. Brian Tinsman, el líder de diseño de la colección, sugirió sustituirla por una mecánica que tuviese un efecto al robar las cartas. Le conté la historia de nuestros numerosos intentos durante años, pero Brian no se echó para atrás.

Nuestro compañero no iba a rendirse tan fácilmente, sino que estaba decidido a dar con la forma de que la mecánica funcionase. En lugar de abandonar la idea, Brian optó por otra solución: cuando se robasen las cartas, los efectos solo se dispararían si los jugadores querían. En lugar de decir que no se podía crear algo así, Brian insistió en que el equipo pensase en un método para que aquello saliese bien, y lo consiguieron. Como sabréis, esta anécdota trata sobre la mecánica de milagro.

Los 8 diseñadores que han liderado más colecciones (incluyendo el bloque Kans de Tarkir)

Durante todos estos años, hemos lanzado un montón de colecciones de Magic. A continuación, os presento una lista de las siete personas (y un equipo) que cuentan con más colecciones en su haber como líderes de diseño.

7) (empate) East Coast Playtesters (todos los miembros del equipo trabajaron como líderes de diseño), formado por Skaff Elias, Jim Lin, Chris Page y Dave Petty, 4 diseños liderados: Antiquities, Fallen Empires, Era Glacial y Alianzas

7) (empate) Mark Gottlieb, 4 diseños liderados: Mirrodin sitiado, Intrusión, Commander (Edición 2013) y Dragones de Tarkir

6) Aaron Forsythe, 6 diseños liderados: Discordia, Lorwyn, Alara renacida, Magic 2010, Magic 2011 y Magic 2015

5) Ken Nagle, 7 diseños liderados: Despertar del mundo, Archenemy, Nueva Phyrexia, Commander (Edición 2011), Regreso a Rávnica, Nacidos de los dioses y Destino reescrito

4) Brian Tinsman, 8 diseños liderados: Juicio, Azote, Campeones de Kamigawa, Salvadores de Kamigawa, Espiral del tiempo, Planechase (Edición 2012), Levantamiento de los Eldrazi y Avacyn restituida

3) Bill Rose, 10 diseños liderados: Espejismo, Visiones, Portal, Portal Segunda Edad, Invasión, Darksteel, Ola de frío, Caos planar, Fragmentos de Alara y Conflux

2) Mike Elliott, 12 diseños liderados: Fortaleza, Éxodo, La Saga de Urza, El Legado de Urza, Máscaras de Mercadia, Némesis, Quinta edición, Transmigración, Embestida, Legiones, Traidores de Kamigawa y El Pacto entre Gremios

1) Mark Rosewater, 18 diseños liderados: Tempestad, Unglued, El Destino de Urza, Odisea, Mirrodin, Quinto amanecer, Unhinged, Rávnica, Visión del futuro, Páramo Sombrío, Crepúsculo, Zendikar, Cicatrices de Mirrodin, Innistrad, Ascenso siniestro, Intrusión, Theros y Kans de Tarkir

Las 8 cartas que más me piden que firme

Entre las cartas que firmo en los eventos a los que asisto y las que me envían por correo al trabajo (siempre acompañadas de un sobre sellado y preparado para enviárselo al remitente), lo cierto es que dejo mi marca en un montón de ellas. He aquí las que más me piden que firme.

8) Todo tipo de Jaces

A los jugadores les encanta que firme sus Planeswalkers y Jace es el que más me suelen enviar.

7) Esclavista mental

Cada vez que me preguntan cuál es mi diseño favorito, suelo escoger entre dos cartas. Esta es una de ellas, así que es frecuente que me pidan que la firme.

6) Temporada duplicadora

Esta es la otra carta, que además tiendo a firmar dos veces.

5) Diversos "Maros" (Multani, Molimo, Adamaro, Soramaro, etc.)

Entre los "Maros" legendarios y el ciclo de Salvadores de Kamigawa, es habitual que me lleguen unos cuantos de estos.

4) Tierras básicas

Me parece que estas son las cartas más recurrentes cuando alguien no sabe qué pedir que firme. Supongo que las tierras básicas son provechosas, porque pueden usarse en cualquier mazo.

3) Picadura de avispa

La Picadura de avispa es mi número uno en la lista de cartas "fuera de su color" y a muchos jugadores les parece divertido que firme mi carta menos favorita. Cada vez que me llega una de estas, suelo escribirle algún comentario despectivo.

2) Look At Me, I'm the DCI

Esta carta es la segunda que más me envían porque yo mismo la ilustré (aunque estoy usando el verbo "ilustrar" de forma un tanto libre). Cada vez que firmo una de estas, también le dibujo unos ojos al monigote con la venda.

1) Maro

El nombre de esta carta se basa en el mío (por si no lo sabíais, usa las dos primeras letras de mi nombre y las de mi apellido). Cada vez que firmo un Maro, siempre le dibujo cosas en la cara. Me encanta pintarle todo tipo de detalles, así que los rostros de los Maros son muy variados.

Mis 8 cartas favoritas con nombres de diseñadores (que no sean Maro)

Es bien sabido que Maro lleva mi nombre, pero no soy ni mucho menos el único diseñador de Magic cuyo nombre se ha utilizado para bautizar una carta. A continuación os presento mis 8 favoritas. También querría comentaros que nosotros conocemos a este tipo de cartas como las "vanidosas"; es decir, como bromas sobre la gente que crea el juego. Ya no creamos más vanidosas, así que todos estos ejemplos proceden de épocas algo antiguas de Magic.

8) Volumen de Jayemdae (Alpha)

Cuando Richard acudió por primera vez a Wizards of the Coast para presentar un producto, no se trataba de Magic, sino de RoboRally. Peter Adkison, el cofundador y primer presidente de la empresa, dijo que Wizards era demasiado pequeña para lanzar un juego como RoboRally, pero que podía probar a elaborar algo pequeño y manejable que utilizase cartas. Cómo no, aquello fue lo que llevó a Richard a crear Magic. Durante la primera reunión de Richard, lo acompañaba un señor llamado J. Michael Davis, quien más tarde se convertiría en uno de los primeros vicepresidentes de I+D. Como homenaje a él, Richard bautizó una carta de Alpha inspirándose en su nombre: el Volumen de J.M.D. ("yéiemdi", según la pronunciación en inglés).

7) Volumen de Jalum (Antiquities) y Jalum Grifter (Unglued)

El Volumen de Jayemdae inició una pequeña moda de poner nombres de diseñadores de Magic a los Volúmenes y Tomos. El Volumen de Jalum, o de J.L.M., se inspiraba en Joel L. Mick, uno de los diseñadores de Antiquities, Espejismo y Visiones. Más tarde, Joel se convirtió en diseñador jefe y luego en director senior de marca de Magic.

6) El tomo de Emmessi (Tempestad)

El tomo de Emmessi, o de M.S.E. (pronunciado "emesi" en inglés), se basaba en el nombre de Michael S. Elliott. Como habéis visto antes, Mike ha sido el segundo líder de diseño más prolífico de Magic. En Tempestad, pedí que se bautizase esta carta en honor a él.

5) Yoven, Hurones de Yoven y Útiles de Yoven (Tierras Natales)