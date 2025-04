Con el objetivo de ser más abiertos sobre MTG Arena y con cómo trabaja nuestro equipo en este juego que tanto nos gusta, se nos ocurrió que hablar del estado del juego más de una vez al año no hace daño. Así que aquí está la edición de primavera de 2025 del estado del juego de MTG Arena.

Hoy hablaremos sobre los lanzamientos recientes y los que están por llegar, mencionaremos la filosofía económica de MTG Arena y explicaremos cómo afecta a nuestra perspectiva para 2025. Vamos a ello.

Lanzamientos recientes de Magic

Aetherdrift

Nuestro primer lanzamiento del año fue una carrera mortífera por el Multiverso que nos trajo un montón de mecánicas nuevas y no tan nuevas. Las Monturas, los Vehículos y los Pilotos iban en cabeza mientras los jugadores encendían los motores y agotaban sus recursos en la carrera por la gloria y la ansiada Eterchispa.

Alquimia: Aetherdrift también incluyó algunas cartas nuevas increíbles, como una tripulación de Piratas, muchos artefactos poderosos, un par de Cienos, un Piloto y un Alce. Esta colección representa nuestro objetivo de crear cartas divertidas y emocionantes para muchos tipos de jugadores, desde los recién llegados que solo probaron Magic en digital hasta los veteranos curtidos que disfrutan de la nostalgia con espadas poderosas y simios legendarios.

Logros

Junto con Aetherdrift llegó el sistema de logros generales. Para refrescarte la memoria, el objetivo de los logros es animar a los usuarios a explorar, satisfacer a muchos tipos de jugadores y promover la expresión a través del juego. Tras dos meses desde el lanzamiento, estamos contentísimos con cómo respondieron los jugadores y no podemos evitar sonreír cada vez que vemos a alguien fardando de conseguir un logro en nuestras redes sociales.

Ahora que ya está disponible de manera pública, estamos analizando cómo reaccionan los jugadores al sistema y usaremos esa información para futuras incorporaciones a los logros. Como suele ser el caso, no pudimos hacer todo lo que quisimos para el lanzamiento, así que ya tenemos una lista de mejoras que poner en marcha, pero las interacciones de los jugadores nos ayudarán a mejorar esta lista y priorizar lo más importante. Como siempre, no dudes en contarnos tu opinión en redes sociales.

Un compañero indeseable

Cuando me preguntaron en el video sobre el estado del juego de noviembre cuál era mi función favorita de 2024, la respuesta fue muy sencilla: Dwayne. Me da calorcito en el corazón.

Para 2025, los logros son de lo mejor, pero la competición está más reñida tras el lanzamiento de la semana pasada. Si te lo perdiste, convencí a Dwayne el Indeseable de que volviese durante un día, pero deberás llegar a la tienda de MTG Arena antes de las 10:00 PT (17:00 UTC) del 9 de abril.

Tarkir: tormenta dracónica

Recién salida de la imprenta, ¡Tarkir: tormenta dracónica se lanzó hoy mismo en MTG Arena! Teníamos muchas ganas de volver a los cielos repletos de dragones de Tarkir, donde los clanes hablan con sus dragones espíritu, auguran presagios y se enfrentan a tormentas que pueden destruir planos.

0004_MTGTDM_CommBord: Felothar the Steadfast 0010_MTGTDM_CommBord: Zurgo Stormrender

Pero eso no es todo: en unas pocas semanas, las tormentas de dragones se intensificarán con el lanzamiento de Alquimia: Tarkir. Conjuramos algo muy especial junto con esta remesa de Alquimia: las diez cartas frontales de Commander de Tarkir: tormenta dracónica para que las uses en tus mazos de Brawl.

Si juegas a menudo (es decir, si jugaste la semana pasada), quizá hayas notado que no se descargó nada hoy cuando lanzaste MTG Arena para jugar con Tarkir: tormenta dracónica. Esto se debe al nuevo proceso de lanzamiento de colecciones de cartas, dividido en dos partes: primero, un preparche y, luego, el lanzamiento en sí. El preparche incluye la descarga principal una semana antes del lanzamiento. Así, los jugadores pueden descargar la actualización cuando quieran una semana antes del lanzamiento, por lo que pueden ver las cartas, importar mazos y después iniciar sesión el día del lanzamiento sin ninguna espera.

Esto también nos da una semana para solventar cualquier error crítico o implementar mejoras de comodidad antes de que los jugadores abran sobres o jueguen con las cartas de la nueva colección. Si los lanzamientos son mejores, tanto los jugadores como los equipos de ingeniería salen ganando. Además, esta base nos servirá para seguir mejorando cómo llevamos Magic a todo el mundo y en todo el mundo.

Próximamente

Mejoras en las reimpresiones

0055_MTGRVR_Main: Quasiduplicate

Cuando lanzamos MTG Arena, contaba con algunos sistemas básicos de coleccionismo y protección contra duplicados que se ajustaban a cómo entendíamos el mundo por aquel entonces, pero, si hay alguna constante en Magic, es el cambio continuo. Por esto mismo, a lo largo del tiempo fuimos cambiando estos sistemas para satisfacer mejor las necesidades de los jugadores y mejorar el coleccionismo en MTG Arena.

Algunos ejemplos fueron actualizar cómo funciona la protección contra duplicados, cómo se muestran distintas versiones impresas, poder indicar estilos favoritos o ajustar la rareza de cartas de Invitados especiales para que coincidan con las de las cartas originales. A finales de mayo lanzaremos nuestra siguiente mejora para las reimpresiones. Me guardo los detalles para cuando se acerque la fecha, pero aquí van los dos aspectos más importantes:

Los mazos de la tienda tendrán el descuento correcto según los nombres de las cartas, de modo que la versión de las cartas del mazo y la de la colección de los jugadores no tenga que ser la misma.

Los jugadores podrán usar cualquier versión de una carta en su colección como estilo para todas las versiones. Por ejemplo, si tienes cuatro copias de Optar de Ixalan y una copia de Magic: The Gathering - Cimientos, puedes usar la versión de Cimientos como estilo sin tener que crear tres copias más de Cimientos.

Magic: The Gathering—FINAL FANTASY

Tenemos muchas ganas de que llegue esta colección tan emblemática a MTG Arena y muy pronto podremos contar más cosas sobre ella. El equipo estuvo trabajando arduamente para este lanzamiento digital y estamos deseando compartir con todo el mundo lo que tenemos preparado.

Social

94559_PIO: Call the Gatewatch

Nuestra próxima gran función implica una búsqueda de cómo mejorar las conexiones sociales en MTG Arena y aproximar más las experiencias física y digital para que los jugadores puedan crear mejores grupos sociales y comunidades en torno a su forma de jugar. De este modo, cuando jueguen a MTG Arena, tendrán más opciones que se ajusten a sus preferencias. Además, nos encantaría que los jugadores pudieran conectar el juego en tiendas con el digital y así disfrutar de un ecosistema totalmente integrado.

Aunque me gustaría dar ejemplos concretos, todavía estamos en las primeras fases de búsqueda y creación de prototipos de este proyecto, así que no quiero poner a nadie los dientes largos por si no podemos cumplir después con las expectativas. A la hora de planificar futuras funciones tenemos que tener muchísimas cosas en cuenta, pero ya soltaré prenda durante la segunda mitad de 2025, cuando esos planes tengan unos cimientos más sólidos.

Filosofía de la economía de MTG Arena

0001_MTGOTJ_Epilogue: Collector's Cage

La economía de MTG Arena siempre está en boga y, ya que hace mucho desde nuestra última conversación, pensamos que sería buena idea explicar cómo definimos la economía, qué creemos que funciona y qué implicaciones supone de cara al futuro. Nuestro objetivo de hoy es dar contexto sobre las decisiones que tomamos para que los jugadores sepan qué esperar.

Filosofía

En general, por economía nos referimos a cómo juegan y cómo construyen sus colecciones los jugadores. El objetivo principal del juego sigue siendo “Magic rápido y divertido para todo el mundo, juegue desde donde juegue” y este sigue siendo nuestro norte para todo lo que hacemos. Aunque consideramos que todos los que juegan a MTG Arena son jugadores de Magic, somos conscientes de que cada persona tiene motivaciones y necesidades diferentes.

Intentamos satisfacer estas necesidades todo lo bien que podemos, lo que implica gestionar motivaciones contrapuestas mientras lidiamos con varias restricciones. Nos centramos en comprender las necesidades que puede tener un tipo de jugador en concreto, las ventajas y los inconvenientes de las posibles soluciones, y luego elegimos la que creemos que se adapta mejor a las necesidades del jugador y a la prosperidad a largo plazo de MTG Arena.

Cuando evaluamos posibles cambios, usamos estos puntos como base:

Todos los jugadores deben tener acceso a todos los elementos principales del juego solo con jugar, pero la inversión económica puede acelerar el proceso.

Los jugadores que decidan no pagar han de poder actualizar sus mazos o construir unos nuevos si juegan a menudo entre colección y colección. No esperamos que los jugadores que no gasten dinero puedan completar cada colección ni construir todos los mazos que quieran.

Queremos fomentar patrones de juego saludables que hagan que los jugadores disfruten todo lo que quieran de sus modos de juego favoritos.

El objetivo es ampliar colecciones, no reducirlas, por lo que el sistema no ofrece ningún método de intercambio ni destrucción de cartas.

Queremos crear una estructura que divierta a los jugadores y que permita que MTG Arena prospere a largo plazo.

Aunque estos puntos guían nuestras decisiones, no debemos pasar por alto que hay cierta tensión en cada uno de ellos, y esto es bueno. Por ejemplo, cada jugador tiene su propia idea de cuándo quiere gastar dinero o qué es un patrón de juego saludable, y estas ideas pueden no coincidir con las del equipo de MTG Arena.

Aunque siempre intentamos ofrecer un producto, función o programa que satisfaga las necesidades de los jugadores, a veces no damos en el blanco. Si se da el caso, tendremos que aplicar cambios hasta dar con algo que funcione en el juego o desechar la idea y empezar de cero. Mediante este proceso, seguiremos mejorando y ampliando MTG Arena durante años y años, aunque esto implique ir más lentos de lo que nos gustaría.

¿Qué funciona como debería?

Durante los últimos años nos centramos principalmente en cómo consiguen cartas los jugadores de Construido y en incluir métodos nuevos para ayudar a los jugadores, sobre todo los que no tienen ningún interés en los drafts, a conseguir las cartas que necesitan para sus mazos. Cada una de estas soluciones está dirigida a un tipo de jugador diferente.

Gracias a los sobres míticos, aquellos jugadores que quieren completar colecciones pueden conseguir las cartas raras míticas que les faltan.

Los jugadores más competitivos pueden evitar la aleatoriedad de los sobres comprando los bundles de comodines.

Los sobres dorados hacen que comprar sobres en la tienda de MTG Arena sea una forma fantástica de ampliar una colección si no tienes tiempo, habilidades o ganas de jugar drafts.

sea una forma fantástica de ampliar una colección si no tienes tiempo, habilidades o ganas de jugar drafts. Mejoramos continuamente los mazos preconstruidos, desde los tipos de mazos que ofrecemos hasta su presentación, así como su efecto en las colecciones de los jugadores.

Cambiamos cómo se gestionan las reimpresiones que aparecen como cartas de Invitados especiales para que los jugadores puedan crearlas según una rareza que se ajuste más a sus otras impresiones.

Creemos que ahora mismo todo funciona bastante bien, pero seguiremos ajustando las formas de coleccionar de los jugadores y analizando sus comportamientos para evaluar qué funciona y qué no. Ahora explicaré algunos de nuestros próximos objetivos.

Una colección no es muy útil si no tienes dónde jugar las cartas, así que seguimos ofreciendo nuevos formatos a todo tipo de jugadores, desde Alquimia hasta Intemporal, con todo lo que hay entre ambos. Desde la retransmisión sobre la economía, duplicamos la cantidad de formatos disponibles para los jugadores, así que ahora queremos centrarnos en que los formatos que hay sean diversos y que tengan cabida distintos estilos de juego.

En esta imagen puedes ver el porcentaje relativo de juegos de Construido según el formato desde principios de 2024, unas semanas después de la introducción de Intemporal:

Estos porcentajes se ajustan a nuestras expectativas. Estándar sigue siendo el formato más jugado y subió en popularidad desde Bloomburrow. Cuando Estándar funciona, el cambio de aires que ofrece Alquimia no es tan necesario, así que su porcentaje se redujo desde el lanzamiento de Bloomburrow. Brawl superó a Histórico como segundo formato más popular, en parte debido al lanzamiento de Intemporal y en parte a que la gente se lo pasa en grande con Brawl.

¿Qué nos depara el futuro?

Con el séptimo aniversario de MTG Arena a la vuelta de la esquina, en general, estamos contentos con la economía del juego. Los ajustes de los últimos años sirvieron para solucionar muchos de los principales escollos, en concreto en torno a la disparidad entre coleccionar cartas mediante drafts y hacerlo abriendo sobres, pero todavía hay cambios que hacer.

En primer lugar, tenemos muchas opciones para mejorar nuestra oferta de eventos. Los eventos Arena Direct tuvieron una gran acogida, pero son muy recientes y todavía hay cosas que pulir. Aunque creemos que los problemas de entrega de materiales están casi solucionados, estamos arreglando unos problemas que surgieron durante la temporada de impuestos y que nos harán cambiar la estructura para tener en cuenta las diferencias entre los jugadores estadounidenses y los internacionales. Esperamos tener listos estos cambios bien pronto y los compartiremos con la comunidad cuando así sea.

Más allá del Arena Direct, creemos que los eventos de Construido podrían mejorar más. Con el cambio de hace unos años, el objetivo era dar a los jugadores de Construido la oportunidad de convertir el oro en gemas jugando, algo que hicieron (y muy bien). El próximo paso será separar mejor los juegos clasificatorios y los eventos para dar a cada modo su propia identidad y un propósito bien definido, pero todavía no hay nada fijo en cuanto a cuándo llegarán estos cambios.

También seguiremos explorando formas en las que jugar a tus formatos favoritos y explorar otros nuevos. Las ventas de los mazos campeones permiten ampliar colecciones y que los jugadores se lancen de lleno al juego. Seguiremos puliendo este proceso para que sea más claro y que respete mejor tu colección (en concreto con distintas impresiones), y probaremos cosas nuevas. Estos mazos tuvieron una gran acogida entre los jugadores de Brawl, así que queremos aprovecharlo para llevar más cartas al formato, ya sea en mazos o de otras formas.

Cambiando de tercio, llevamos tiempo sin ningún lanzamiento antológico, pero ya estuvimos hablando de cuál puede ser el próximo y si será como las versiones anteriores u optaremos por algo nuevo (que será necesario para los formatos sin ningún lanzamiento antológico). Ahora mismo no tenemos pensado lanzar una colección remasterizada, así que las antologías son una buena forma de añadir cartas a los formatos que no rotan.

96369_Y25-DFT: Naktamun Shines Again

También incorporamos una persona nueva al equipo de diseño de juego, que se encargará de Alquimia y de los formatos digitales. De este modo, el diseño y el equilibrio de Alquimia no estarán divididos entre varios miembros del equipo. Nuestro objetivo original para Alquimia era que fuese un formato diverso, en constante evolución y digital y, aunque lo de diverso y digital va sobre ruedas, creemos que podemos hacer cambios más a menudo, así que tener a alguien que se encargue del diseño nos vendrá de perlas.

Por último, Estándar cambió bastante. La nueva rotación cada tres años y la incorporación de Cimientos supone una base amplia y estable sobre la que construir, mientras que los lanzamientos de Magic normales y las colecciones de Más allá del Multiverso llevarán al formato más cartas que nunca. Creemos que estos dos factores se equilibran entre ellos, así que no tenemos pensados grandes cambios.

Teniendo en cuenta cómo elaboramos la economía de MTG Arena, esperamos que la mayoría de los jugadores puedan seguir jugando y ampliando sus colecciones como hasta ahora. El pase de maestría seguirá ofreciendo las mismas ventajas aunque las temporadas sean un pelín más cortas. Quienes jueguen drafts podrán hacerlo, en general, la misma cantidad de veces que siempre, pero los formatos disponibles rotarán más a menudo. Si construyes o mantienes un par de mazos cada temporada, cada nuevo lanzamiento debería darte unas cuantas mejoras para los mazos que ya tienes o inspirarte para crear uno nuevo, pero la cantidad de mazos viables que tienes no debería sufrir cambios notables. Los jugadores que quieran completar colecciones o acceder a todas las cartas importantes del metajuego seguramente tendrán las mismas limitaciones y obstáculos que ahora. Sin importar qué tipo de jugador que seas, analizaremos los datos e intentaremos solucionar los problemas que puedan ir surgiendo en este Estándar más grande y espectacular que nunca.

En resumen

¡Bueno! Aunque no quise profundizar demasiado, había mucho que contar, así que gracias por llegar hasta aquí. Por si no quedó claro, 2025 tiene pinta de ser un año fantástico para Magic y MTG Arena y esperamos poder compartirlo con todo el mundo. Todo esto solo es posible gracias a los jugadores. Y ahora me tengo que ir, que dejé pendiente un draft de Tarkir: tormenta dracónica.

Gracias y nos vemos en las colas.

Chris Kiritz, productor ejecutivo del departamento digital de Magic