In una partita Commander Archenemy un giocatore riveste i panni dell’archenemy e affronta una squadra di tre (o più) giocatori, i quali utilizzano tutti mazzi Commander.

Ciascun giocatore della squadra può disporre di un mazzo Commander di 100 carte di Magic, secondo le tipiche regole di costruzione del mazzo Commander. A differenza degli Archenemy regolari, le squadre hanno una vita condivisa che inizia a 60 punti vita.

Il giocatore archenemy può disporre di un mazzo Commander di 100 carte di Magic, secondo le tipiche regole di costruzione del mazzo Commander. Può anche disporre di un mazzo intrigo che deve contenere 10 o più carte intrigo oversize, ciascuna unica. L’archenemy inizia con 60 punti vita e parte sempre per primo. Pesca comunque una carta durante la prima sottofase di acquisizione.

Per ciascun turno dell’archenemy, all’inizio della sua prima fase principale, questi rivela la prima carta del suo mazzo intrigo e mette in atto il suo intrigo. Gli intrighi possono fornire potenti vantaggi all’archenemy, come anche ostacolare gli eroi. La maggior parte degli intrighi offre un’abilità che si innesca immediatamente quando l’intrigo viene messo in atto. Dopodiché, l’intrigo utilizzato viene posto in fondo al mazzo intrigo. Alcuni intrighi, tuttavia, sono “continui”; dopo che un intrigo continuo è messo in atto, rimarrà a faccia in su e attivo fino a che un’abilità non specificherà di abbandonarlo: a questo punto, l’intrigo viene posto in fondo al mazzo intrigo.

Gli altri giocatori si alternano nei turni in simultanea. Svolgono insieme la fase iniziale, quindi la fase principale, per poi dichiarare chi attaccare allo stesso tempo nella fase di combattimento. E così via. Inoltre, la loro vita è condivisa, sebbene non condividano altre risorse, e gli effetti letti come “ogni avversario” oppure “ogni giocatore” influenzano comunque ciascun membro della squadra individualmente. I giocatori possono bloccare qualsiasi creatura che attacchi gli stessi giocatori, il loro compagno di squadra o i planeswalker controllati dalla squadra.

Variante Supervillain Rumble

Anziché giocare con un archenemy contro tre o più giocatori, in questa variante tre o più giocatori, ciascuno con a disposizione un mazzo intrigo, combatte in una partita multiplayer di Commander tutti contro tutti.

In questa variante, ciascun giocatore riveste i panni dell’archenemy con il proprio mazzo intrigo. Ciascun giocatore inizia con 40 punti vita come di consueto in Commander. Determina il giocatore iniziale in modo casuale. All’inizio della prima fase principale di ciascun giocatore, il giocatore in questione mette in atto un intrigo dal suo mazzo intrigo.