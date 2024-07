News / Annunci Primo sguardo a Duskmourn: La Casa degli Orrori Annunci 28 giu 2024 Jubilee Finnegan Coraggio, entra in Duskmourn! Il 27 settembre 2024 ti ritroverai in un piano infestato da nuove terrificanti creature, affascinanti trattamenti mai visti e una squadra di eroi noti e inediti! Preparati ad avere un assaggio degli oroori che si nascondono nella Casa, potresti uscerne ancora in vita … Illustrazione di: Andrey Kuzinskiy Nashi, figlio della planeswalker Tamiyo è svanito attraverso una porta misteriosa. C’è una sola prova sulla sua posizione: una registrazione distorta e difettosa di un nuovo mondo pieno di terrori. Ispirato ai film horror degli anni ’80 fino ai giorni nostri, ti unirai al cast di Niko Aris, Tyvar Kell, Zimone Wola, Kaito Shizuki e la Viandante mentre lottano per la loro vita su un piano diverso da ogni altro. Illustrazione di: Aurore Folny Illustrazione di: Oliver Bernard Illustrazione di: Ekaterina Burmak Illustrazione di: Joshua Raphael La Salvatrice Viandante | Illustrazione di: Anna Pavleeva Nel loro viaggio attraverso la Casa, la squadra di soccorso incontrerà molti degli spaventosi abitanti di Duskmourn: la versione di Magic di un piano horror moderno, che combina estetiche inquietanti con i mondi epici che i giocatori conoscono e amano. Ma anche in un piano angosciante come questo c’è sempre una luce di speranza. Illustrazione di: Martin de Diego Sádaba Illustrazione di: Bryan Sola Supera l’impossibile, scopri nuove terrificanti entità e sopravvivi a una notte insieme ai tuoi amici in Duskmourn: La Casa degli Orrori appena arriverà nel tuo negozio di zona il 27 settembre, oppure online su Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic. Dettagli di Duskmourn: La Casa degli Orrori Simbolo dell’espansione di DSK

Simbolo dell’espansione di SPG Simbolo dell’espansione di SPG Codice dell’espansion di Duskmourn: La Casa degli Orrori: DSK Codice dell’espansion Commander di Duskmourn: La Casa degli Orrori: DSC Codice dell’espansione Special Guest: SPG Legalità: Duskmourn: La Casa degli Orrori è un’espansione legale in Standard. Commander di Duskmourn: La Casa degli Orrori(DSC) e Special Guest (SPG) sono espansioni legali in Commander, Legacy e Vintage e le carte singole sono legali nei formati che ne permettono già l’uso. Le buste di gioco di Duskmourn: La Casa degli Orrori contengono carte di DSK e SPG. Queste carte possono essere giocate in Draft e Sealed di Duskmourn: La Casa degli Orrori se trovate nelle buste di gioco. Sito web: Duskmourn: La Casa degli Orrori Puoi preordinare subito Duskmourn: La Casa degli Orrori per ricevere ddelle carte promo e degli incredibili bonus! Le buste di gioco, le Collector Booster, i mazzi Commander, i bundle e i Nightmare Bundle (li vedremo in dettaglio tra poco) sono disponibili ora. Confezione di buste di gioco di Duskmourn: La Casa degli Orrori Confezione di Collector Booster di Duskmourn: La Casa degli Orrori Miracolo (bianco-blu-nero) Bilancio delle Vittime (nero-verde) Jumpscare! (verde-blu) Punizione Eterna (nero-rosso) Bundle di Duskmourn: La Casa degli Orrori Nightmare Bundle di Duskmourn: La Casa degli Orrori Prerelease Pack di Duskmourn: La Casa degli Orrori Preordinare non fa poi così paura con Duskmourn Preordina le buste di gioco di Duskmourn: La Casa degli Orrori su Amazon IT a partire da oggi (28 giugno) fino al 31 luglio per ricevere il codice il 27 settembre, valido per riscattare una bustina protettiva a tema Duskmourn per MTG Arena. ' *Rappresentazione digitale. Bustina non finale.

Informazioni: devi acquistare le buste di gioco direttamente da Amazon IT tra il 28 giugno e il 31 luglio. Il codice verrà inviato e sarà riscattabile a partire dal 27 settembre dopo la spedizione o l’evasione dell’ordine. I codici sono validi per un anno (fino al 27 settembre 2025) e non sono disponibili in tutte le regioni. Consulta i termini e le condizioni aggiuntivi qui.

Inoltre, i negozi di giochi locali possono prendere parte al divertimento con la promo Acquista-un-box di Duskmourn: La Casa degli Orrori! Fino a esaurimento scorte, puoi ricevere una promo Acquista-un-box illustrazione estesa in foil tradizionale con illustrazioni esclusive di John Tedrick.

Ma non finisce qui! Con la promozione Acquista-un-box c’è da spaventarsi di gioia: oltre alla carta promo, acquistando una confezione sigillata di buste di gioco o di Collector Booster di Duskmourn: La Casa degli Orrori, riceverai anche una Collector Booster di Duskmourn: La Casa degli Orrori.

Nota: questa promozione è valida solo per l’acquisto in negozio o il ritiro.

E non dimenticarti che puoi festeggiare questa stagione da brivido nel tuo negozio di giochi locale con una speciale attività di Halloween Dolcetto o Scherzetto WPN, con eventi Commander Open House o nel weekend di Halloween al MagicCon: Vegas! Con l’avvicinarsi l’ora delle streghe avremo altri dettagli da condividere. Ma preparati anche a un evento di Magic diverso da tutti gli altri!

Non vedi l’ora di vivere un’esperienza di Magic spaventosamente divertente? Abbiamo tante informazioni su Duskmourn: La Casa degli Orrori. È tutto pronto per l’imminente debutto! Puoi vedere le presentazioni di MagicCon: Amsterdam proprio qui su DailyMTG; ad esempio, la Guida dei Planeswalker per Duskmourn. Le anteprime iniziano il 1° settembre. Preparati a un divertimento da brividi!

Booster Fun di Duskmourn: La Casa degli Orrori

Chi ha detto che l’orrore non può manifestare bellezza? Per gli appassionati delle Booster Fun, Duskmourn: La Casa degli Orrori offre tantissimi gustosi trattamenti! Avremo maggiori dettagli da condividere al debutto, tra cui gli artisti ospiti, i drop Secret Lair e altre offerte terribilmente appetitose. Per ora, guarda cosa ha in serbo la Casa!

Illustrazione completa delle terre padronali

La Casa non è un edificio come tutti; è un’entità vivente che si ciba della paura di chi la dimora attraverso i piani. Le stanze della Casa, in perpetuo mutamento, sono ben in mostra nell’illustrazione completa delle terre padronali di Duskmourn: La Casa degli Orrori. Ognuna di queste terre base mette in mostra parte della Casa in tutta la sua terrificante magnificenza. Puoi trovare queste terre nelle buste di gioco e nelle Collector Booster di Duskmourn: La Casa degli Orrori.

Pianura (terra con illustrazione completa) Isola (terra con illustrazione completa) Palude (terra con illustrazione completa)

Montagna (terra con illustrazione completa) Foresta (terra con illustrazione completa)

Doppia esposizione e doppia esposizione con trama foil

Nella Casa c’è un flash di fotocamera, e poi… un altro ancora! Omaggio alla fotografia del terrore, questo trattamento speciale è presente su alcune carte selezionate di Duskmourn: La Casa degli Orrori. Puoi trovare queste carte nelle buste di gioco e nelle Collector Booster di Duskmourn: La Casa degli Orrori, con i personaggi del piano in bella mostra, contrapposti alla malvagità che sono intenti ad affrontare.

La Salvatrice Viandante (doppia esposizione) Toby, Amico dei Pelosoni (doppia esposizione)

E questa cos’è? Queste fotografie hanno un’insolita trama infestante. Si tratta di carte a doppia esposizione, che dispongono inoltre di versioni in trama foil, che dona loro un ulteriore livello di profondità. Le troverai esclusivamente nelle Collector Booster.

La Salvatrice Viandante (rappresentazione digitale a doppia esposizione con trama foil)

Sembra quasi che voglia saltarti addosso! (Non lo farà, promesso.)

Bordo paranormale

La fotocamera che abbiamo usato per scattare le fotografia a doppia esposizione sembra essere stata infestata! Anche se i sopravvissuti usano la tecnologia per combattere la Casa, si tratta di una tecnologia che può essere usata contro di loro, come mostrano le carte con bordo paranormale! Delle immagini strabilianti e una speciale interferenza: puoi trovare questo trattamento su carte come Ritorno Infausto, con testo narrativo che mostra un misterioso messaggio finale. Puoi trovare queste carte nelle buste di gioco e nelle Collector Booster di Duskmourn: La Casa degli Orrori.

Ritorno Infausto (bordo paranormale) Motosega (bordo paranormale)

Mostro dello Specchio

Ora che abbiamo riparato la fotocamera, vediamo chi è quel mostro dietro di te. Le carte Mostro dello Specchio offrono un diverso trattamento speciale tra quelli che puoi trovare in Duskmourn: La Casa degli Orrori. Sfoggiano parti d’illustrazione senza bordo che accentrano i temi dell’orrore legati alla Casa. Sono trattamenti disponibili su carte come Straziatore del Giudizio e Nemesi Urlante.

Straziatore del Giudizio (Mostro dello Specchio) Nemesi Urlante (Mostro dello Specchio)

Le carte Mostro dello Specchio sono presenti nelle buste di gioco e nelle Collector Booster di Duskmourn: La Casa degli Orrori.

Vetrina Giappone

Siamo lieti di annunciare, come nuova aggiunta alle carte Booster Fun, le carte in stile vetrina giapponese. Le carte in stile vetrina giapponese presentano illustrazioni da artisti e illustratori giapponesi, un omaggio a stili grafici amati in tutto il mondo e comunemente trovati nei negozi di hobbistica giapponesi. Ma non finisce qui: l’illustrazione è persino distinta da quella che vedresti normalmente su una carta di Magic.

Sovrano della Selva Infestata (rappresentazione digitale in stile vetrina giapponese con foil infranto) Tenacia Incrollabile (stile vetrina giapponese)

Le Collector Booster in lingua giapponese includeranno le versioni in lingua delle tradizionali carte in stile vetrina giapponese in foil tradizionale e foil infranto, mentre tutte le altre lingue delle Collector Booster conterranno le versioni in italiano (il 67% delle volte che ne sbusti una) o in lingua giapponese (33%). Il foil infranto è un nuovissimo tipo di foil che conferisce a carte già di per sé sorprendenti un tocco extra!

Per maggiori informazioni, consulta l’articolo di presentazione su Magic.JP!

Special Guest

I personaggi di tutto il Multiverso si sono riuniti per salvare Nashi, così abbiamo raccolto carte da tutto Magic per le carte Special Guest di questa espansione! Non perderti una versione speciale di Compagnia a Raccolta, dove viene messo in mostra la squadra di soccorso.

Compagnia a Raccolta (Special Guest)

Loro si che lasciano il segno! Le carte Special Guest si trovano nelle buste di gioco e nei Collector Booster.

Le meccaniche di Duskmourn: La Casa degli Orrori

Duskmourn: La Casa degli Orrori è piena zeppa di carte che ti faranno sicuramente urlare di esaltazione. Diamo un’occhiata alle meccaniche nuove e riproposte che troverai nell’espansione.

Delirio

Paura di Perdere un’Occasione

In questa espansione fa ritorno la meccanica delirio. Apparsa per la prima volta in Ombre su Innistrad, delirio ruota tutta attorno all’avere quattro o più tipi di carte nel cimitero. Ecco perché l’espansione contiene una vasta gamma di tipi di carte da sinergizzare con l’abilità.

Nessuna Via di Fuga Leyline della Speranza Registrazione Maledetta

Come visto in Paura di Perdere un’Occasione, questo set contiene creature incantesimo, un’altra importante risorsa per arrivare al numero richiesto di tipi di carte nel cimitero. Presto altri dettagli da condividere con l’avvicinarsi della data di uscita di Duskmourn: La Casa degli Orrori. E a proposito di avvicinarsi, c’è qualcosa in agguato in lontananza!

Imminente

Gli orrori della Casa stringono la loro morsa sui tuoi nemici! Grazie alla meccanica imminente, l’avversario subisce la sensazione di avere un orrendo mostro che striscia lentamente nella sua direzione. Le carte con imminente possono essere lanciate a un costo alternativo ed entrare in gioco con un numero prestabilito di segnalini tempo. Non sono creature quando entrano per la prima volta; i segnalini tempo vanno rimossi a ogni tuo mantenimento. Esauriti i segnalini tempo, il permanente diventa una creatura.

Sovrano della Selva Infestata

Carte stanza

Che strano, questa stanza non era qui prima! In effetti, la Casa sembra avere una mente propria! Stiamo ancora cercando di capire perché (e come) questo posto continua a mutare; condivideremo altri dettagli più vicini al debutto. Per ora, perché non dai un bello sguardo a queste stanze?

Illustrazione di: Carlos Palma Cruchaga

Ritorno dell’Archenemy

Nei mazzi Commander di Duskmourn: La Casa degli Orrori, non basta combattere contro gli orrori di Duskmourn. Puoi diventare l’orrore incarnato con il ritorno dell’Archenemy. Abbiamo rilasciato il nostro primo prodotto Archenemy nel 2010 e lo stiamo riportando in auge. Questa volta in formato Commander!

Mi Godrò la Tua Agonia

Ogni mazzo Commander contiene il proprio mazzo di carte intrigo e permette a te o a un tuo amico di prendere il ruolo dell’archenemy.

Il Tempo Si Piega alla Mia Volontà

Per aiutare a reimmaginare Archenemy per Commander, abbiamo apportato alcune modifiche al funzionamento dell’Archenemy. Gavin Verhey ha scritto un fantastico articolo al riguardo, che puoi consultare subito su DailyMTG. Divertiti a fare il cattivo (o l’eroe!) nelle partite Commander.

Un nuovo orrore ti attende

Grazie per averci raggiunto attraverso questo viaggio tra le misteriose sale di Duskmourn. Non vediamo l’ora di presentarti il piano dell’orrore e della speranza. Potrai dare uno sguardo da vicino all’espansione al suo debutto, il 31 agosto 2024. Ci sono molti altri segreti da scoprire, quindi continua a seguirci! Puoi preordinare subito Duskmourn: La Casa degli Orrori nel tuo negozio di giochi locale, presso rivenditori online come Amazon e in ogni altro posto dove vengono venduti i prodotti Magic.

Oh, e c’è dell’altro! A quanto pare stiamo ricevendo una trasmissione. La chiamata arriva dall’interno della Casa!

Date chiave di Duskmourn: La Casa degli Orrori

Eventi di anteprima di Duskmourn: La Casa degli Orrori

Inizio della storia : 26 agosto

: 26 agosto Debutto : 31 agosto

: 31 agosto Inizio anteprime : 31 agosto

: 31 agosto Uscita di MTG Arena : 24 settembre

: 24 settembre Uscita di Duskmourn: La Casa degli Orrori : 27 settembre

: 27 settembre Uscita del Nightmare Bundle: 18 ottobre

Eventi di gioco di Duskmourn: La Casa degli Orrori