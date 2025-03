Tarkir: La Dracotempesta ha tutto ciò che i giocatori di Magic amano. Draghi epici che dominano i cieli della battaglia. Magie spaventose che scuotono l’intero Multiverso. E naturalmente, tante pedine per aiutarti a tenere traccia durante le partite!

0012_MTGTDM_TknMain: Goblin 0015_MTGTDM_TknMain: Reliquary Dragon

In Tarkir: La Dracotempesta, ogni busta di gioco contiene una carta con illustrazione o una pedina bifronte non foil. Nelle buste di gioco ci sono 16 diverse pedine con illustrazione completa, e compaiono in una varietà di combinazioni su queste pedine bifronte.

0004_MTGTDM_TknMain: Soldier 0016_MTGTDM_TknMain: Treasure

Ogni Collector Booster di Tarkir: La Dracotempesta contiene una pedina bifronte foil. Tutte le 16 pedine con illustrazione completa delle buste di gioco e le 33 pedine con illustrazione completa dei prodotti Commander di Tarkir: La Dracotempesta possono apparire sulle pedine bifronte foil nei Collector Booster. (La carta guida Esperienza del mazzo Commander Risveglio Sultai non compare nelle buste.)

0001a_MTGTDM_TknComm: Eldrazi // Citizen 0003a_MTGTDM_TknComm: Dog // Goblin

Ogni mazzo Commander di Tarkir: La Dracotempesta contiene 10 pedine bifronte non foil, fornendoti tutto il necessario per tenere traccia della tua partita.

Puoi vedere tutte le pedine di Tarkir: La Dracotempesta nella galleria immagini delle carte dell’espansione.

Puoi aggiudicarti tutte queste pedine e molto altro preordinando i prodotti di Tarkir: La Dracotempesta, tra cui le buste di gioco, i Collector Booster, i mazzi Commander e altro ancora! Questa espansione uscirà in tutto il mondo l’11 aprile e questi prodotti sono disponibili per il preordine presso il tuo negozio di zona, rivenditori online come Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic.