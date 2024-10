Nota del redattore: il contenuti delle buste di gioco è stato aggiornato per accuratezza.

Fondamenti di Magic: The Gathering riunisce tutti gli elementi fantastici e più interessanti di Magic. Non importa che tu stia compiendo il tuo primo viaggio tra i vari piani del Multiverso o che sia un planeswalker esperto, troverai comunque qualcosa di speciale. Fondamenti è rivolta a tutti, ecco perché contiene carte inedite di Magic e ristampe amate dai fan. Inoltre, poiché l’espansione sarà legale in Standard almeno fino al 2029, potrai giocare con queste carte per molti anni a venire.

Illustrazione di: PINDURSKI

Se stai cercando i dettagli più importanti, la tua missione termina qui! Abbiamo raccolto qui le quattro cose più importanti da sapere sul collezionare Fondamenti.

1. Riscopri le tue carte preferite nelle versioni senza bordo.

Con Fondamenti potrai esplorare nel dettaglio le straordinarie bellezze di Magic, che volevamo racchiudere in carte senza bordo. Le ristampe iconiche e alcune carte inedite di Magic hanno ora una grafica unica senza bordo.

0350_MTGFDN_BrdFaves: Niv-Mizzet, Visionary

Le carte senza bordo sono disponibili sia nelle buste di gioco che nei Collector Booster di Fondamenti.

2. Aggiungi un tocco di luce extra con le foil mana.

Ti piacerebbe avere un mazzo unico? Allora dai un’occhiata a queste carte foil mana! Tutte le carte rare e rare mitiche senza bordo in Fondamenti hanno anche versioni foil mana, in cui sulla carta senza bordo sono impressi i cinque simboli del mana.

0395_MTGFDN_EclBdFav: Twinflame Tyrant

Le carte foil mana appaiono solo nei Collector Booster di Fondamenti. Queste carte sono solo in inglese, ma puoi trovarle nei Collector Booster di qualsiasi lingua.

3. Le carte in stile vetrina giapponese tornano in Fondamenti.

Introdotte per la prima volta in Duskmourn: La Casa degli Orrori, le carte in stile vetrina giapponese sono una collezione di dieci carte con un bordo speciale e opere d’arte di artisti e illustratori giapponesi. Queste carte rendono omaggio a una parte integrante della community di appassionati di giochi e hanno l’intento di evocare gli iconici negozi di hobbistica giapponesi.

0425_MTGFDN_JapanSh: Think Twice

Le carte in stile vetrina giapponese si trovano solo nelle Collector Booster. Nei Collector Booster giapponesi, le carte in stile vetrina giapponese saranno sempre in lingua giapponese. Nei Collector Booster non in giapponese, due volte su tre appariranno in inglese e una volta su tre in giapponese.

4. Le carte Special Guest sono un omaggio ai trattamenti preferiti dai giocatori.

Le carte Special Guest sono un modo unico di esplorare pezzi del passato di Magic attraverso le lenti di una determinata espansione. Fondamenti riprende la bellezza complessiva di Magic, che cattureremo riportando dieci bordi in stile vetrina dal passato di Magic.

0082_MTGFDN_SpGsts2: Temporal Manipulation

Le carte Special Guest si trovano sia nelle busta di gioco che nei Collector Booster di Fondamenti.

Fondamenti di Magic: The Gathering è l’occasione perfetta per iniziare a giocare al primo gioco di carte collezionabili del mondo o per raccogliere alcune potenti carte per i tuoi mazzi. Per conoscere tutti i dettagli su questa fondamentale espansione di Magic, continua a leggere!

Dettagli di Fondamenti di Magic: The Gathering

Simbolo dell’espansione di FDN

Simbolo dell’espansione di J25 Simbolo dell’espansione di J25

Simbolo dell’espansione di FDC Simbolo dell’espansione di FDC

Simbolo dell’espansione di SPG Simbolo dell’espansione di SPG

Codice espansione di Fondamenti: FDN

Codice espansione di Jumpstart di Fondamenti: J25

Codice espansione di Special Guest: SPG

Legalità:

Fondamenti di Magic: The Gathering (FDN) è un’espansione legale in Standard e farà parte del formato Standard fino al 2029.

Jumpstart di Fondamenti (J25) e Special Guest (SPG) sono espansioni legali in Commander, Legacy e Vintage, mentre le carte singole sono legali anche laddove sono già disponibili in altri formati.

Le carte di Fondamenti Commander (FDC) della Collezione iniziale sono legali se già disponibili in altri formati e non sono legali in Standard.

Le buste di gioco di Fondamenti di Magic: The Gathering contengono carte di FDN e SPG. Queste carte sono giocabili nei formati Draft che Sealed di Fondamenti di Magic: The Gathering quando si trovano nelle buste di gioco.

Sito Web: Fondamenti di Magic: The Gathering

Preordina subito

I prodotti di Fondamenti di Magic: The Gathering sono già disponibili per il preordine, comprese le buste di gioco, i Collector Booster, le buste di Jumpstart, le collezioni iniziali e molto altro! Puoi trovare queste nuove incredibili uscite presso il tuo negozio di zona, online presso rivenditori come Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic: The Gathering.

Carte promo non solo solenni

0729_MTGFDN_BaBPromo: Solemn Simulacrum

Fondamenti è incentrato sulle carte fondamentali di Magic, e con questa promozione Acquista-un-box puoi ricevere una carta iconica presso il tuo negozio di zona. Riceverai un Solemn Simulacrum foil con illustrazione estesa con l’acquisto di una confezione di buste di gioco o di Collector Booster di Fondamenti (fino a esaurimento scorte). La promozione non si applica alle confezioni di buste di Jumpstart di Fondamenti.

Parlando di carte fondamentali per i tuoi mazzi, puoi ricevere anche questa carta promo Anello Solare con foil in rilievo con l’acquisto di una confezione di buste di gioco o di Collector Booster di Fondamenti (fino a esaurimento scorte). Come per la promo Solemn Simulacrum, questa non si applica alle confezioni di buste di Jumpstart di Fondamenti.

Per maggiori informazioni sulle carte promo, rivolgiti al tuo negozio di zona.

Iniziare a collezionare

Se questo è il tuo primo viaggio nel mondo di Magic o se stai cercando di acquistare prodotti per amici e familiari, Fondamenti è la scelta perfetta! Questa espansione di Magic è dedicata ai giocatori di tutti i livelli.

Kit per principianti di Fondamenti di Magic: The Gathering

Il kit per principianti è stato ideato come prima esperienza in Magic. Comprende dieci mazzi Jumpstart creati appositamente per mostrare ai nuovi giocatori come si gioca e offre tutto ciò che serve per imparare o trasmettere i segreti di Magic: The Gathering.

Collezione iniziale di Fondamenti di Magic: The Gathering

Una volta imparato a giocare, la Collezione iniziale arricchirà il tuo bagaglio di magie. Si tratta di una collezione di oltre 350 carte che fornisce tutto il necessario per iniziare a costruire i tuoi mazzi. Include anche alcuni classici di Commander, come l’Anello Solare e la Torre di Comando; così potrai provare il formato Constructed più popolare.

Confezione di buste di gioco di Fondamenti di Magic: The Gathering

Una volta comprese le tue preferenze, potrai acquisire nuove carte per i tuoi mazzi dalle buste di gioco. Queste includono le carte di Fondamenti e danno un assaggio di ciò che vedrai in Magic.

Booster Fun di Fondamenti

Fondamenti rende omaggio ad alcuni degli elementi più iconici di Magic: The Gathering, con personaggi, magie e ambientazioni provenienti da tutti i piani del gioco. Le carte Booster Fun sottolineano questo aspetto, unendo carte emozionanti e illustrazioni fantastiche.

Carte terra dei personaggi

I planeswalker, potenti individui con la capacità di attraversare il Multiverso a piacimento, sono stati un pilastro fondamentale di Magic per molti anni. Le avventure di questi personaggi sono evidenziate sulle relative carte terra, ovvero carte terra base che evidenziano uno dei cinque planeswalker corrispondenti.

0282_MTGFDN_MbarLnds: Plains 0285_MTGFDN_MbarLnds: Island 0286_MTGFDN_MbarLnds: Swamp 0288_MTGFDN_MbarLnds: Mountain 0291_MTGFDN_MbarLnds: Forest

Esiste anche un ciclo di carte terra dei personaggi con cinque personaggi non planeswalker: Giada, Zimone, Minutosso, Kellan e Bottino. Questi indicano vari luoghi iconici del Multiverso e sono un ottimo modo per sfoggiare i tuoi personaggi preferiti.

0283_MTGFDN_MbarLnds: Plains 0284_MTGFDN_MbarLnds: Island 0287_MTGFDN_MbarLnds: Swamp 0289_MTGFDN_MbarLnds: Mountain 0290_MTGFDN_MbarLnds: Forest

Le carte terra dei personaggi sono sia nei Collector Booster che nelle buste di gioco. Inoltre, nella Collezione iniziale troverai una carta terra dei personaggi di ciascun tipo, planeswalker e non planeswalker.

Carte senza bordo e foil mana

Le carte senza bordo presentano le splendide illustrazioni di Magic, dando vita ai momenti più iconici di tutto il Multiverso. Le cinque carte planeswalker principali dell’espansione hanno tutte una versione senza bordo, oltre a diverse altre carte dell’espansione principale. Le carte senza bordo sono sia nelle Collector Booster che nelle buste di gioco.

0294_MTGFDN_BrdFaves: Arahbo, the First Fang 0322_MTGFDN_BrdFaves: Phyrexian Arena

Inoltre, ogni carta rara o rara mitica senza bordo in Fondamenti ha una versione foil mana! Queste carte hanno un motivo foil unico con impressi i cinque simboli di mana, che conferisce loro quel tocco speciale che solo Magic può offrire.

0395_MTGFDN_EclBdFav: Twinflame Tyrant

Le carte foil mana appaiono solo nei Collector Booster di Fondamenti. Queste carte sono solo in inglese, ma puoi trovarle nei Collector Booster di qualsiasi lingua.

Special Guest

Le carte Special Guest riuniscono pezzi del Multiverso, con illustrazioni e dettagli in tema con l’espansione. Per un’espansione come Fondamenti, questo significava che non potevamo considerare solo uno stile o un piano. Volevamo essere fedeli al Multiverso e rispolverare i trattamenti in stile vetrina del passato.

0082_MTGFDN_SpGsts2: Temporal Manipulation

Le carte Special Guest non foil si trovano nelle buste di gioco, mentre le carte Special Guest foil si trovano nei Collector Booster.

Stile vetrina giapponese

Lo stile vetrina giapponese prende dieci carte di Fondamenti e vi aggiunge un bordo speciale e un disegno di artisti e illustratori giapponesi. Queste carte vogliono essere un omaggio ai negozi di hobbistica giapponesi e al ruolo fondamentale che questi hanno nel gioco. Per questa espansione, vogliamo dare rilievo a un mix di ristampe e carte nuove di Magic, con gli Elfi di Llanowar tanto amati dai fan e il potente Tiranno della Fiamma Gemella a cui si aggiungono le carte in stile vetrina giapponese.

0429_MTGFDN_JapanSh: Llanowar Elves 0427_MTGFDN_JapanSh: Twinflame Tyrant

Le carte in stile vetrina giapponese si trovano solo nei Collector Booster. Nei Collector Booster giapponesi, le carte in stile vetrina giapponese saranno sempre in lingua giapponese. Nei Collector Booster non in giapponese, due volte su tre appariranno in inglese e una volta su tre in giapponese.

Carte anime

In ogni confezione di Jumpstart di Fondamenti è presente una carta con grafica anime. Le carte e i personaggi sono sia nuovi che vecchi e danno un tocco anime alle tue partite di Jumpstart. Ci sono 51 diverse carte con illustrazione anime che possono essere trovate nelle buste Jumpstart di Fondamenti.

Ci sono 27 carte anime inedite in Magic, tutte creature leggendarie. Ciascuna è caratterizzata da un’illustrazione epica realizzata da artisti giapponesi ed è una perfetta aggiunta al tuo prossimo mazzo Commander.

In ogni busta Jumpstart di Fondamenti troverai una carta anime. Le carte anime non si trovano nelle buste Jumpstart del kit per principianti.

Guida ai prodotti

Buste di gioco

Confezione di buste di gioco di Fondamenti di Magic: The Gathering

Contenuto delle buste di gioco: