Codice espansione Innistrad Remastered: INR

Legalità:

Le carte Innistrad Remastered (INR) sono legali se già disponibili in altri formati.

Sito Web: Innistrad Remastered

Esplora Innistrad con gli eventi di anteprima e i preordini

0492_MTGINR_Promo: Deadeye Navigator

Vuoi accaparrarti preda e provare Innistrad Remastered in anticipo? Potrai giocare con le carte in anticipo durante gli eventi di anteprima del WPN Premium dal 17 al 23 gennaio. L'espansione uscirà ovunque il 24 gennaio 2025 e potrai provarla insieme ai tuoi amici al Launch Party del tuo negozio di zona! I partecipanti agli eventi di anteprima e/o ai Launch Party del WPN Premium riceveranno una promo Navigatore Infallibile con bordo retrò in foil, fino a esaurimento scorte. Per maggiori informazioni, chiedi al tuo negozio di zona.

Puoi preordinare le buste di gioco o i Collector Booster di Innistrad Remastered già da ora presso il tuo negozio di zona, online presso rivenditori come Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic: The Gathering.

Booster Fun di Innistrad Remastered

Sappiamo che i fan di Magic adorano l'ambientazione di Innistrad e abbiamo voluto onorarla con trattamenti sofisticati, foil brillanti e carte da brivido. Ecco gli aspetti principali di Innistrad Remastered.

Carte senza bordo e carte locandina

0301_MTGINR_BrdlsFav: Thraben Inspector

Libere dal bordo tradizionale, le carte senza bordo lasciano che l'illustrazione sia protagonista. Con una grafica nuova di zecca che mostra tutta la bellezza e il terrore di questo piano gotico, questi trattamenti sono un ottimo modo per sfoggiare le tue carte preferite. Questo trattamento è presente su 4 comuni, 2 non comuni, 16 rare e 3 rare mitiche dell'espansione.

Le carte senza bordo si trovano nelle buste di gioco e neli Collector Booster di Innistrad Remastered.

0481_MTGINR_Movie: Emrakul, the Promised End

Luci, motore, azione! Lo stile locandina dà un tocco decisamente speciale a 10 rare e rare mitiche dell'espansione. Questo trattamento trasforma le tue carte preferite in film horror, offrendo un assaggio di come potrebbe essere il debutto di Emrakul sul grande schermo.

Le carte locandina sono 10 e appaiono solo neli Collector Booster di Innistrad Remastered.

Ritornano i trattamenti equinozio in stile vetrina e il trattamento zanna in stile vetrina

0325a_MTGINR_Harvest: Huntmaster of the Fells 0326_MTGINR_Fang: Blood Artist

Innistrad: Caccia di Mezzanotte e Innistrad: Promessa Cremisi sono state le prime espansioni a rivelare rispettivamente il trattamento equinozio in stile vetrina e il trattamento zanna in stile vetrina. Questi sono in grado di cogliere il mistero e la drammaticità dell'ambientazione, quindi sapevamo di doverli riportare qui. Il trattamento equinozio in stile vetrina e il trattamento zanna in stile vetrina tornano in Innistrad Remastered, apparendo su carte che non li hanno mai ricevuti prima.

Il trattamento equinozio in stile vetrina appare su 1 carta non comune, 1 rara e 1 rara mitica, mentre il trattamento zanna in stile vetrina appare su 1 carta non comune e 2 rare mitiche. Puoi trovare carte con il trattamento equinozio in stile vetrina e il trattamento zanna in stile vetrina nelle buste di gioco e i Collector Booster di Innistrad Remastered.

Carte con bordo retrò e carte bifronte

0449a_MTGINR_RetroDFC: Archangel Avacyn 0387_MTGINR_Retro: The Meathook Massacre

Le carte con bordo retrò ritornano e stavolta Innistrad si veste con un look vintage. Oltre 120 carte dell'espansione hanno una versione con bordo retrò, dalle comuni come Pensarci Due Volte alle rare mitiche come Il Massacro del Gancio da Carne! Inoltre, questa espansione presenta le prime carte con bordo retrò bifronte, aggiungendolo su entrambi i lati della carta. Questa espansione ha 35 comuni, 76 non comuni, 24 rare e 12 rare mitiche con bordo retrò.

0478_MTGINR_RetOnly: Snapcaster Mage

Inoltre, 5 carte rare mitiche, come Mago Lanciorapido, appaiono solo con il bordo retrò. Innistrad e i bordi retrò sono sicuramente una combinazione da brivido!

Le carte con bordo retrò si trovano nelle buste di gioco e nei Collector Booster di Innistrad Remastered. Troverai una carta con bordo retrò in ogni busta di gioco e Collector Booster, mentre le carte con bordo retrò in foil appariranno solo nei Collector Boosters di Innistrad Remastered .

Edgar Markov, protagonista della scena

0234_MTGINR_Main: Edgar Markov 0428_MTGINR_Retro: Edgar Markov

Innistrad Remastered ha il suo protagonista, o meglio, il suo vampiro protagonista: Edgar Markov. Per la prima volta in una busta, l'espansione contiene quattro diverse versioni di Edgar Markov. L'illustrazione classica di Edgar appare sulla versione predefinita e su quella con bordo retrò della carta.

0328_MTGINR_Fang: Edgar Markov

Cerchi qualcosa con i denti ancora più affilati? Allora la carta zanna in stile vetrina di Edgar Markov fa al caso tuo! Questa presenta una nuova grafica con il progenitore dei vampiri di Innistrad.

Le versioni di Edgar Markov predefinita, con bordo retrò e con zanna in stile vetrina si trovano nelle buste di gioco e nei Collector Booster di Innistrad Remastered.

0491_MTGINR_Headline: Edgar Markov

Rappresentazione digitale. Non è la carta reale.

Per i fan più sfegatati di Edgar Markov, il trattamento locandina serializzato aggiunge a questo Cavaliere Vampiro un'aura che fa ribollire il sangue. Con il foil doppio arcobaleno e il trattamento locandina, ognuna di queste 500 copie della carta ha un numero seriale unico.

Le versioni serializzate in stile locandina di Edgar Markov si trovano solo nei Collector Booster di Innistrad Remastered. Queste carte sono disponibili solo in inglese nei Collector Booster di qualsiasi lingua. Le versioni non serializzate di Edgar Markov hanno meccaniche identiche a quelle delle varianti serializzate. Consulta la confezione del prodotto per i dettagli. Le immagini sono una rappresentazione digitale, non sono le carte reali.

Panoramica dei prodotti di Innistrad Remastered

Buste di gioco

Confezione di buste di gioco di Innistrad Remastered

Ogni busta di gioco contiene quanto segue:

14 carte di Magic: The Gathering 5 carte comuni normali 1 carta comune bifronte 3 carte non comuni C'è lo 0,6% di possibilità di una non comune con trattamento equinozio qui o nello slot della carta jolly. 1 carta jolly di qualsiasi rarità C'è il 3% di possibilità di trovare una carta comune senza bordo. C'è lo 0,7% di possibilità di trovare una carta non comune senza bordo. C'è lo 0,3% di possibilità di trovare una carta non comune zanna in stile vetrina. 1 carta rara o rara mitica C'è una probabilità del 2,8% di trovare una Booster Fun rara qui o nello slot della carta jolly. C'è una probabilità dello 0,5% di trovare una Booster Fun rara mitica qui o nello slot della carta jolly. 1 carta con bordo retrò non foil di qualsiasi rarità 1 carta foil di qualsiasi rarità C'è il 2,7% di possibilità di trovare una Booster Fun comune in foil. C'è lo 0,1% di possibilità di trovare una Booster Fun non comune in foil. C'è lo 0,9% di possibilità di trovare una Booster Fun rara in foil. C'è lo 0,1% di possibilità di trovare una Booster Fun rara mitica in foil. Sono escluse le carte con bordo retrò 1 terra base (20% di possibilità per una terra base foil)

1 carta pedina o con illustrazione

Un piccolo numero di buste di gioco di Innistrad Remastered in lingua inglese contiene una carta bifronte spaiata. Queste carte possono essere giocate come se avessero meccaniche identiche a quelle del lato frontale. Non puoi giocare il lato spaiato di una carta bifronte spaiata, e le CB spaiate non rappresentano stampe dalle meccaniche uniche o trattamenti unici delle Booster Fun.

Collector Booster

Confezione di Collector Booster di Innistrad Remastered

Ogni Collector Booster avrà il seguente contenuto:

15 carte di Magic: The Gathering 4 carte comuni foil 3 carte non comuni foil 1 terra base foil con bordo retrò 2 carte comuni o non comuni Booster Fun non foil I trattamenti delle Booster Fun includono carte con bordo retrò, zanna in stile vetrina, equinozio in stile vetrina e carte senza bordo. Ogni slot ha una probabilità del 44,3% di avere una comune con bordo retrò. Ogni slot ha una probabilità del 48,1% di avere una non comune con bordo retrò. Uno slot ha una probabilità del 5,1% di avere una comune Booster Fun diversa. Uno slot ha una probabilità del 2,5% di avere una non comune Booster Fun diversa. Uno slot è garantito per una carta con bordo retrò. 1 carta foil Booster Fun comune o non comune Ha la stessa ripartizione dei trattamenti Booster Fun di cui sopra. 1 carta foil trattamento predefinito rara (86,2%) o rara mitica (13,8%) 2 carte non foil rare o rare mitiche Ogni slot può rilasciare una carta locandina non foil l'8,7% delle volte. Ogni slot può rilasciare una carta rara (41,7%) o rara mitica (14,8%) con bordo retrò. Ogni slot può rilasciare un tipo diverso di carta rara (29,6%) o rara mitica (5,2%) Booster Fun. 1 carta Booster Fun rara o rara mitica foil C'è un 10% di possibilità di ottenere una carta locandina foil. In meno dell'1% dei Collector Booster, questa viene sostituita da un una carta Edgar Markov in stile locandina con foil doppio arcobaleno. C'è il 41,1% di possibilità di trovare una carta rara foil con bordo retrò. C'è il 14,6% di possibilità di trovare una carta rara mitica foil con bordo retrò. C'è una probabilità del 29,2% di avere una carta rara senza bordo, equinozio in stile vetrina o zanna in stile vetrina. C'è una probabilità del 5,1% di avere una carta rara mitica senza bordo, equinozio in stile vetrina o zanna in stile vetrina.

1 pedina bifronte foil

Cala la notte... e Innistrad Remastered risorge!

Preparati a vivere le tue paure più grandi con Innistrad Remastered! Con carte provenienti da tutta la storia del piano, è l'espansione perfetta per fan dei vampiri e lupi mannari o il necromante zombie della vita. L'espansione uscirà ovunque il 24 gennaio 2025. Puoi preordinare le buste di gioco o i Collector Booster di Innistrad Remastered già da ora presso il tuo negozio di zona, online presso rivenditori come Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic: The Gathering.