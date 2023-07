Commander Masters porta con se molti importanti ritorni: grandi leggende, potenti magie e Commander Draft!

Commander Draft è uno dei miei formati preferiti, ma potresti non averlo mai provato. E anche se l’hai fatto, troverai tante sorprese in Commander Masters. Apriresti comunque le buste, quindi perché non usarle per un draft con i tuoi amici e spremere ancora più divertimento dalle tue carte?

La nostra prima espansione incentrata su Commander Draft fu Leggende di Commander nel 2020. L’abbiamo riportato con Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate l’anno scorso. Ami il draft, ami Commander, quindi li uniremo entrambi in Commander Masters, in uscita il 4 agosto 2023 nel tuo negozio di zona, online su Amazon e ovunque sia venduto Magic.

In Commander Draft hai l’opportunità di giocare una partita bilanciata di Commander dove costruite i vostri mazzi usando le carte che girano intorno al tavolo, spingendovi a provare carte e strategie inusuali. Alla fine della partita ti rimarrà un perfetto punto di partenza per un nuovo mazzo Commander! È uno spasso.

È perfetto a casa o in negozio, ad esempio durante gli eventi di anteprima di Commander Masters che si svolgeranno nei negozi WPN Premium dal 28 luglio al 3 agosto. Puoi trovare il tuo negozio di zona qui e prepararti per gli eventi di anteprima e il lancio di Commander Masters!

Ora, se invece preferisci guardare, trovi di seguito il mio video sull’argomento:

Ma se preferisci leggere, sei nel posto giusto! Adesso ti spiego tutto sul draft di Commander e ti do qualche dritta!

Cos’è il draft di Commander?

Per riassumere, in un draft normale, durante il processo di costruzione del mazzo devi draftare.

In un draft normale, ti siedi a un tavolo con altre sette persone e ognuna inizia con tre buste di un’espansione. Apri una busta, scegli una carta, la metti a faccia in giù davanti a te e poi passi le carte rimanenti della busta alla tua sinistra. Quindi prendi le carte che ti hanno passato, ne scegli una e il processo si ripete finché tutte le carte non sono state prese. L’operazione si ripete per la seconda busta ma passando a destra, e poi di nuovo a sinistra per la terza busta. Alla fine, costruirai un mazzo usando quelle carte.

Una guida visiva del processo di draft

Il draft di Commander è molto simile, ma ci sono un paio di differenze.

Naturalmente, dovrai draftare un mazzo Commander e poi giocare una partita multiplayer a quattro. Quindi dovrai ricordarti bene che il draft funziona in tutt’altro modo.

Inizi con tre buste, ma non dimenticare che in ogni busta di Commander Masters ci sono 20 carte! E la differenza principale è che drafti due carte alla volta! Ti è mai capitato un mazzo con due carte tra le quali non sai scegliere? Problema risolto! Così ti sarà più facile raccogliere tutti gli elementi che ti servono per le sinergie di Commander. Una creatura leggendaria che lancia magie o una stregoneria che non passerà inosservata? Prendile entrambe!

Mizzix degli Izmagnus Insurrezione

Alla fine del draft, dovrai costruire un mazzo da 60 carte. Puoi anche prendere tutte le terre base che vuoi per aggiungerle al mazzo.

Essendo un mazzo Commander, il tuo mazzo dovrà ovviamente avere un comandante (o più, nel caso di partner). Queste contano tra le tue 60 carte. Il tuo mazzo deve rispettare le regole di identità di colore, quindi tutte le carte devono corrispondere ai colori dei comandanti.

Un elemento imprevisto è il numero di copie giocabili di una carta nel mazzo. Il draft non prevede limiti alle carte: in un draft normale puoi giocare cinque Fulmini se li drafti e nel draft di Commander puoi giocare tre Distese di Polvere se le drafti. Non dovrebbero capitarti tanti duplicati, ma può succedere ed è bene saperlo.

Una volta costruito il mazzo, giochi una normale partita Commander! 40 punti vita, tassa del comandante, danno del comandante e così via.

C’è però qualcos’altro di speciale da tenere in mente in Commander Masters . . .

Ciao, partner!

Una delle cose che devi ricordare durante il draft è che hai leggende dei tuoi colori come comandanti. Per fortuna, c’è una regola speciale del draft solo per Commander Masters che ti viene in aiuto!

Prima ho parlato di partner. In questo set, solo per il draft di Commander, puoi giocare tutte le leggende con un’identità di colore monocolore (o nessuna identità di colore!) come se avessero partner! Per anni è stata una regola facoltativa comune in Commander e Cube, quindi la stiamo introducendo in Commander Masters. Ad esempio, Rishkar e Pianna? Sì, sono nell’espansione con non comune e possono fare squadra.

Rishkar, Rinnegato di Peema Pianna, Capitano Nomade

Questo agevola il draft e crea alleanze mai viste prima! Queste combinazioni improbabili sono un vero spasso.

Se per qualsiasi motivo non riesci proprio a trovare una leggenda del colore che ti serve, puoi sempre usare Il Pifferaio Prismatico . È sempre disponibile, come le terre base. D’altro canto, non ho quasi mai visto nessuno averne bisogno: è presente soprattutto per sicurezza.

Draft e creazione

Allora, a cosa devi fare attenzione quando drafti per Commander?

Il tuo mazzo finale dovrebbe contenere circa 25 terre e 35 carte non terra. In generale, il tuo istinto di comandante dovrebbe tornarti utile in questo frangente; non c’è da sorprendersi che l’accumulo di mana e la pescata siano ovviamente potenti. Ma ci sono alcune cose che potresti non aspettarti!

Prima di tutto, dovrai fare davvero tanta attenzione alla tua curva di mana. In un normale mazzo Commander, non è fondamentale mantenere la concentrazione su ogni singola mossa, perché in genere i mazzi possono affidarsi alle impennate di inizio partita. E per quanto il tuo mazzo Commander Draft possa anche avere un paio di pezzi, è ben lontano dalla solida base di oltre otto mana con cui iniziano molti mazzi.

Se non hai familiarità con la curva di mana, l’idea è quella di avere carte da giocare in tutte le fasi della partita: un buon mix di carte per ogni costo di mana in modo da pescarle nelle giuste proporzioni. Per questo esercizio, ignora le magie di rimozione e tutte le altre cose che difficilmente giocherai in curva: giocherai una creatura da due mana o una pietra di mana al secondo turno, ma non una magia di rimozione da due mana.

Per Commander Masters, ti consiglierei qualcosa del genere:

2 mana: 6-8 carte

3 mana: 5-7 carte

4 mana: 4-6 carte

5 mana: 2-5 carte

6 mana e più: 2-3 carte

Naturalmente, ci sono molte eccezioni: questa è solo un’indicazione generale!

Pensa bene a dove si trova il tuo comandante sulla curva. Se costa cinque mana, ad esempio, puoi avere meno carte da cinque mana perché avrai sempre accesso al tuo comandante!

Yargle, Ingordo di Urborg

Inoltre, poiché è Commander, puoi aspettarti di arrivare a usare i pezzi grossi. Non ti consiglio di riempirci il mazzo, ma è probabile che a un certo punto lancerai una carta da otto mana. Ne abbiamo persino una come comune: Frantumatore di Ulamog!

Frantumatore di Ulamog

Ok, secondo punto importante: ci saranno più combattimenti tra creature di quelli solitamente presenti in Commander. Per questo motivo, i trucchi di combattimento e gli eventi simili sono molto più potenti del normale. E poiché il campo può riempirsi di creature, le meccaniche evasive come volare o i modi per superare uno stallo sul campo possono essere fondamentali.

Rifugio Intervento Eroico

Anche se ci sono alcune carte che svuotano il campo, probabilmente non ce ne saranno tante come in una normale partita di Commander, quindi anche le tue creature sono lievemente più al sicuro.

Terzo, devi pensare un po’ di più al tuo mana. La tua base di mana sarà costituita principalmente da terre base. Soprattutto se ti ritrovi in mano una leggenda a tre colori, come Karador, Capitano Fantasma , ti serviranno strumenti di correzione del mana! Draftare delle terre che si abbinano ai tuoi colori può essere una bella mossa, come le terre floride che sono tornate in questa espansione, tutte e cinque!

Brughiera Florida Isola Florida Landa Florida

Falesia Florida Boschetto Florido

Di solito ti ritroverai con un numero più che sufficiente di carte da giocare, quindi le terre sono un’ottima scelta che puoi permetterti di fare e che renderanno il tuo mazzo più giocabile.

E, naturalmente, è fondamentale cercare sinergie. A proposito . . .

Coppie di colori

Trovare tematiche nel draft può aiutarti a creare un mazzo davvero forte, e ogni coppia di colori ha un archetipo di draft! Non devi per forza seguire quella tematica, e spesso in Commander Masters saranno le tue leggende a spingerti in un direzione specifica, ma è un ottimo punto di partenza. Ecco quelle di Commander Masters:

Artefatti: investi in artefatti e ottieni bonus!

Pedine: crea pedine e potenziale aumentandone il numero o sacrificale in cambio di valore!

Cimitero e rianimatore: usa il cimitero a tuo vantaggio facendo di tutto, dal flashback alla rianimazione!

Magie: un classico sempre valido! Lancia incantesimi, ottieni abilità innescate, magari rispondi a un incantesimo o due . . . alla grande!

Sacrificio: impiega una tattica aggressiva e usa le tue creature extra per sacrificarle in cambio di bonus!

Pedine lente: logora lentamente il tuo avversario creando molte pedine sul lungo periodo. Nel frattempo, abbandonati al gusto del macabro e sacrifica le abilità innescate! C’è anche una divertente sottotematica Saprolingio BG che puoi draftare.

Questione di potere: ottieni creature con un grande potere e raccogline i frutti!

Equipaggiamento: equipaggia le tue creature non solo per renderle grandi, ma anche per ottenere dei bonus!

Segnalini: distribuisci un gran numero di segnalini alle tue creature!

Impennata: accumula mana velocemente, pesca carte e lancia quelle più potenti. In ogni caso, cos’altro potresti mai voler fare in Commander?

Nota: sappiamo che c’è un errore nell’inserto che si trova nelle confezioni di buste per draft, stampato con informazioni sugli archetipi da Dominaria Unita anziché Commander Masters. Le informazioni sugli archetipi qui sopra sono accurate.

Draftare con stile, non creare pile

Uno dei consigli più importanti che do sempre in fase di draft è questo: devi draftare un mazzo, non una semplice pila di carte.

Voglio dire che durante il draft avrai delle carte così così nei tuoi colori. Se ogni volta scegli solo quella che ti sembra migliore fuori contesto, ti ritroverai con alcune carte buone ma che insieme non creano necessariamente delle sinergie. Lasciami spiegare con un esempio!

Immaginiamo di aver draftato due comandanti di cui sei entusiasta: Rishkar e Pianna, di cui ho parlato prima. Puoi scegliere tra Strillo di Battaglia e Rivendicazione di Cielsudario. Quale prendi?

Strillo di Battaglia Rivendicazione di Cielsudario

Sono entrambe buone carte, e in un Commander tradizionale probabilmente si sceglierebbe Rivendicazione di Cielsudario. Ma questo mazzo con Rishkar e Pianna ha davvero bisogno di grandi numeri e di avere creature. D’altra parte, probabilmente non giocherai tante magie grandi per le quali devi accumulare mana. Io qui prenderei sicuramente lo Strillo.

E in questo caso: Cariatide di Ilysia o Falco del Cartografo?

Cariatide di Ilysia Falco del Cartografo

La scelta è più difficile e io sicuramente non ho una preferenza particolare. Però il Falco del Cartografo è una creatura evasiva che puoi potenziare con i tuoi comandanti e in un mazzo che richiede grandi numeri hai un po’ meno probabilità di ottenere il bonus di Cariatide di Ilysia.

Ok, ancora un esempio: Ira di Kirtar (convertita in non comune!) o Guardia Scaglia d’Élite?

Ira di Kirtar Guardia Scaglia d’Élite

Sono due carte bianche molto potenti. E dipende interamente dal tuo mazzo. Ma è probabile che Guardia Scaglia d’Élite sia di gran lunga la scelta migliore per questo mazzo; può TAPpare facilmente le creature bloccanti ed è meglio non avere troppe carte che svuotano il campo, perché probabilmente punterai a riempirlo.

Considerare l’intero contesto del tuo mazzo nel suo insieme ti indirizzerà nella giusta direzione per le tue scelte. O almeno si spera.

I capisaldi del draft

Ci sono tantissime cose da scoprire in Commander Masters, quindi preparati a esperienze di draft magistrali. Ho pensato che sarebbe utile avere anche un foglio riepilogativo che riassuma tutti i punti principali e aiuti a rispondere ad alcune delle domande ricorrenti che mi fanno quando si parla del draft di Commander:

Crea un pod che contenga da quattro a otto persone. In seguito puoi dividerlo in due partite, se ci sono almeno sei persone.

Drafta due carte alla volta.

Costruisci un mazzo da 60 carte, di cui circa 25 terre e 35 carte non terra. I tuoi comandanti rientrano in questo numero!

Puoi giocare più di una copia di una carta.

In Commander Masters, tratta le leggende monocolore (e incolore!) come se avessero partner.

Tieni a mente gli archetipi del draft!

Assicurati di tenere d’occhio la tua curva di mana e dai la massima importanza ai modi per superare gli stalli sul campo.

Gioca con il tuo mazzo usando le normali regole di Commander.

Divertiti!

Questo è tutto ciò che devi sapere per spassartela alla grande! Assicurati di dare un’occhiata al draft di Commander quando uscirà l’espansione il 4 agosto 2023, con gli amici a casa o nel tuo negozio di giochi locale per gli eventi di anteprima di Commander Masters. Puoi ottenere tutto ciò di cui hai bisogno per il tuo primo (o secondo, o terzo) draft di Commander presso il tuo negozio di zona, online su Amazon e ovunque sia venduto Magic.

